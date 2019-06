PSG:s pris på Neymar: Tre miljarder

FRANKRIKE

Le Parisien hänger en helt ny prislapp på den mest omskrivna spelaren på transfermarknaden. ”PSG sätter priset på Neymar till 300 miljoner euro”, vilket motsvarar cirka 3,2 miljarder kronor. Uppgiften tar sig ända fram till tidningens förstasida. Det är en summa som knappast någon klubb i världen kan betala, påpekar Le Parisien. Brassen köptes för två år sedan för 220 milj euro.

L’Equipe tar ett större grepp på PSG ”Till en annan ton”. Den kommer med nya sportchefen Leonardo. Brasilianaren kommer att ha stort manöverutrymme. Tidningen spekulerar i att det också kan finnas anledning för tränare Thomas Tuchel att vara orolig, och att Massimiliano Allegri trots uttalande om sabbatsår skulle kunna bli aktuell. Mer PSG. Enigt L’Equipe blickar klubben mot Italien och Sandro Tonali (Brescia) samt Sergej Milinkovic-Savic (Lazio).

So Foot synar tomma läktare i Copa América i Brasilien. Ett exempel: Uruguay-Ecuador lockade bara drygt 13 000 åskådare. 80 procent av arenan var tom. Inte ens stormatchen Argentina-Colombia sålde slut. Arrangörerna fruktar nya bottenrekord i Belo Horizonte på fredag (Bolivia-Venezuela) och på söndag (Ecuador-Japan). För höga biljettpriser och evenemangsmättnad efter OS och VM ses som två huvudskäl till att publiken sviker.

ENGLAND

The Sun leker med en klassisk filmtitel. Den går att översätta hyfsat också. ”Titta, han packar” funkar för att beskriva tidningens stora splash: Romelo Lukaku är överens med Inter om ett kontrakt värt 180 000 pund i veckan. Belgaren väntas kosta sisådär 75 miljoner pund. Samtidigt är United på väg att köpa en walesisk mittfältare: 21-årige David Brooks, som Bournemouth vill ha 50 miljoner pund för.

Daily Record har skotska rötter men glider in i det engelska flödet med ytterligare en Unitedvärvning. En överenskommelse ska till slut ha uppnåtts med Crystal Palace för Aaron Wan-Bissaka. 55 miljoner pund kostar 21-åringen. En världsrekordsumma för en ytterback, påpekar tidningen.

Daily Mail viftar avfärdande bort uppgiften. Någon överenskommelse finns inte, enligt tidningens källor. Mail Sport slänger fram andra transferuppgifter. ”Exklusivt: Inter och Atlético leder jakten på Ryan Bertrand”, som Southampton är beredd att sälja för ungefär 15 miljoner pund. På sportettan finns bara en fotbollsrubrik. ”It’s all White on the night”, en ordlek på en tv-serie för att hylla Englands tvåmålsskytt i VM (2-0 mot Japan).

The Guardian får till och med segern på nyhetsettan med ”Lejoninnorna tar sig rytande vidare som gruppetta”. Bland sportsidorna finns också en krönika av amerikanska ex-stjärnan Hope Solo, vars utspel om ”fega” Sverige efter förlusten i OS 2016, satte punkt för landslagskarriären. ”Det var inte acceptabelt för kvinnor att vissa känslor då”, menar hon. Solo tror på en helt annan match i kväll än när USA föll i OS. ”Det här är långt ifrån samma svenska lag som vi såg för tre år sedan, och de saknar målskytten Lotta Schelin”.

Daily Mirror har med ”Exklusivt: Lampard säger till spelarna: När Chelsea hör av sig så lämnar jag”. Det är beskedet Derbytränaren ska ha gett i sin nuvarande klubb.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport vitsar fram ”Vilken Schick, Giampaolo”. Den nyinstallerade Milantränaren är ute efter Romaanfallaren, som han en gång hade i sin spelartrupp i Sampdoria. Schick värderas till 35 miljoner euro. På förstasidan finns också ”Miniitalien i fara”. Det gäller U21-landslaget som åkte på en kalldusch i EM (0-1 mot Polen). Damlandslaget förlorade också häromdagen, mot Brasilien, men de kunde glädja sig åt avancemang och som det också visar sig ett tittarrekord: 7,3 miljoner såg matchen.

Corriere dello Sport försöker peppa U21 med ”Vi tror fortfarande på det”. Lika stor rubrik får ”Sarri till CR7”. Juventus nya tränare är på plats i Turin för presentation. ”Till helgen kommer hans första uppdrag: att resa till Grekland för att träffa Ronaldo”, lägger tidningen till. Om Roma har CdS rubriken ”Olsen är knuten kring målvaktsposten”. Klubben har klartecken att värva Pau Lopez från Real Betis från för cirka 20 miljoner euro. Men först behöver klubben sälja svensken, ”en av de stora besvikelserna förra säsongen. För närvarande har samtal med engelska och tyska klubbar inte gett det önskade resultatet; ett bud på minst tio miljoner euro så Roma inte gör en förlust. Det är inte en formalitet, och man utesluter inte heller en utlåning”, skriver CdS. På annat håll uppger tidningen att Parma är ute efter Dejan Kulusevski. Tidigare har Gazzettan rapporterat att både Juventus och Torino är intresserade av den 18-åriga svensken i Atalanta.

Tuttosport har liksom övriga tidningar bilden med Sarri som klivit av flygplanet i Turin, men rubriken är en annan: ”Sarri, Rabiot är klar!”. Liksom Sportitalia och Sky Sports Italia hävdar Tuttosport att den tidigare PSG-mittfältaren är överens om ett femårskontrakt med Juve, ”allt som återstår är underskriften”.

SPANIEN

Sport frossar i onsdagens uppgifter om Neymars krav på att lämna PSG. ”Revolt!”, dundrar den katalanska tidningen på med, och lägger till att ”Den fullständiga brytningen mellan hans pappa och den franska klubben var nyckeln till skilsmässan”.

Mundo Deportivo fingrar i stället på övergångssummor. Men det är inte Barcelonas utan Real Madrids bud. ”Erbjudandet för Neymar: 130 miljoner euro + James och Bale”. Fantasifullt värre. MD påpekar samtidigt att brassen själv helst vill till Barcelona.

Marca är avfärdande till samtliga flyttrykten kring Neymar. ”PSG auktionerar inte ut Neymar”, är rubriken på en krönika, som dels påpekar att utspelet från klubbpresident Nasser al-Khelaïfi mer var ett sätt att visa vem som bestämmer, samt att knappast någon klubb ändå har råd med Neymar. Annars sätter Marcas förstasida fokus på Luis Enriques avhopp som spansk förbundskapten och, framför allt, Ferland Mendys presentation i Real Madrid. Nyförvärvet lovar att ta upp kampen med Marcelo om vänsterbacksplatsen.

Cadena Ser har Ousmane Dembélé i fokus. Barcelona har försäkrat spelarens agent att det inte finns en chans att fransmannen används i en affär med Neymar (som ryktades häromdagen) eller på annat sätt lämnar klubben. ”Han stannar”, låter klubben hälsa.

TYSKLAND

Bild klämmer in ”Så blev Hummels-knallen klar på Sylt”, den lilla nordtyska ön. Det var där Bayernbossen Karl-Heinz Rummenigge och Dortmunds vd Hans-Joachim Watzke gjorde klart affären. Bild preciserar priset. Övergångssumman 38 miljoner euro, som nämnts, är inklusive alla bonusar. Till en början betalar Dortmund ”bara” 31,5 milj euro. Hummels själv får aningen sänkt lön, från tolv till tio miljoner euro om året. Bild uppger vidare att Maximilian Philipp är på gång till Wolfsburg. Prislappen för Dortmundanfallaren sätter tidningen till 15-20 milj euro.

Kicker tar sig runt i ”Den nya dimensionen”, bland Bayern Münchens och Dortmunds värvningar. I Bayerns fall skriver Kicker att klubben förlorat kampen om Rodri. Atlético-mittfältaren väljer Manchester City. Däremot fortsätter Bayern att hoppas på att locka Leroy Sané från City. I tidningens fortsatta presentation av positionsranking för andra halvan av Bundesligasäsongen, dyker äntligen ett svenskt namn upp. Emil Forsberg finns med bland offensiva mittfältare. Men han hamnar utanför listan över de 13 bästa. Forsberg är en av fyra bubblare.

ÖVRIGT

TyC Sport (Argentina) fångar upp besvikelse men också revanschlystnad hos Lionel Messi efter ännu ett poängtapp i Copa América (1-1 mot Paraguay). Närmast väntar en avgörande match mot Qatar. ”Vi måste fortsätta att söka efter laget, förbättra oss och det finns inte mer tid. Det är en match och det hänger på oss”, säger Messi.

BT (Danmark) uppger att Bröndby ser Ålborgs svenska målvakt Jacob Rinne som en av de hetaste kandidaterna att ersätta Marvin Schwäbe, som väntas bli såld.

Championat (Ryssland) paketerar en kontraktsförlängning med ”exklusiv”-stämpel. Den gäller Manchester Citys ukrainska mittfältare Olexandr Zintjenko, 22, som skrivit på ett nytt femårskontrakt. Ett officiellt besked väntas senare under dagen.

TILLBAKABLICK

Headlines 18.06.20: Merkur har utrymme för mer Özil-bashing. Ex-landslagsspelaren Mario Basler ställer upp. Om Özil säger Basler att han har ”Ett kroppsspråk som en död groda. Patetiskt”.

Sedan: Tyskland fick efter förlusten mot Mexiko revansch mot Sverige, men varken VM-turneringen eller Özils framtid i landslaget gick att rädda. Basler dök häromdagen upp i oväntad rubrik. Han har blivit delägare i en hookah-bar i Eisenberg trots bedyrandet ”Jag har aldrig rökt shisha i hela mitt liv”. Det har Özil. Dags för fredspipa?