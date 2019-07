Tränaren: ”Alla vill ha Forsberg – jag med”

TYSKLAND

Bild låter RB Leipzigs tränare Julian Nagelsmann sprida värmande ord om Emil Forsberg. ”Alla tränare skulle vilja ha honom i sitt lag och behålla honom – och dit räknas jag”, säger Nagelsmann, ”Man har redan under de första samlingarna sett vilken kvalitet Emil har”. Efter artikeln om sprickan med klubben häromdagen understryker Bild igen att Forsberg vill ha ett nytt kontrakt med högre lön eller tillåtas lämna för en större klubb. Den 27-årige svensken stod för övrigt över gårdagens träning. Nej, det handlar inte om någon strejk. Forsberg har en mindre fotskada, och missar troligen dagens träningsmatch mot FC Zürich.

Berliner Kurier ger ordet till Sebastian Andersson. Med även Polter, Ingvartsen och Ujah i laget blir konkurrensen i Bundesliganykomlingen Union Berlins anfall tuff. ”Vi behöver många bra anfallare i Bundesliga, säger Andersson tappert, och kommer med en lösning, Kanske kan vi spela med två spelare på topp”.

Sport Bild uppger att Barcelonas förslag till PSG för Neymar är följande: inga pengar, i stället tre av fyra spelare från Coutinho, Dembélé, Umtiti och Semedo. Men PSG är inte särskilt intresserat. Lönerna för de tre spelarna skulle överstiga vad klubben betalar till Neymar.

Sport1 noterar att Fenerbahçe fortsätter värva från Bundesliga. Efter Max Kruse från Werder Bremen är Jevhen Konopljanka på väg att lämna Schalke för den turkiska klubben. Den 29-åringe ukrainarens agent är Istanbul för att diskutera kontraktet.

ENGLAND

Daily Telegraph låter bollarna flyga. Men det är tennisbollar och cricketbollar som viner. Bara några få fotbollspassningar dyker upp. Som ”Exklusivt: Newcastle redo att utnämna Bruce”. Tränaren väntas vara på plats innan helgen och i tid för klubbens Kinaresa nästa vecka.

Daily Mail hävdar att ”Manchester United är chockad över Newcastles prislapp på 50 miljoner pund för Sean Longstaff”. United vill inte betala mer än 20 milj pund, och kan nu drar sig ur förhandlingarna.

The Sun uppger att West Ham vänder blickarna mot Duvan Zapata (Sampdoria) efter att ha misslyckats med att värva Maxi Gómez. Cirka 40 miljoner pund lär den 28-årige anfallaren kosta. Ett backupalternativ är Mario Balotelli.

Daily Mirror påpekar att Laurent Koscielnys strejk inte började med att han vägrade följa med laget till USA. Lagkaptenen sa redan i måndags till att han inte vill träna. Bakom schismen ligger en kontraktskonflikt. Särskilt upprörd uppges fransmannen ha blivit av att Arsenal i ett nytt kontraktsförslag ville sänka hans fasta lön. Koscielny vill lämna gratis och flytta till Bordeaux, men Londonklubben vill ha åtskilliga miljoner pund.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport konstaterar: ”Klart: Barella till Inter!”. Cagliari får 45 miljoner euro över två år. Den 22-årige mittfältaren kommer att läkarundersökas i dag och skriva under ett femårskontrakt värt 2,5 milj euro/år netto. ”Samtidigt närmar sig Inter Lukaku”, lägger tidningen till efter gårdagens möte med United. En annan nära förstående övergång är Matthijs de Ligts till Juventus. ”Kanske kommer han till Turin i helgen”, tippar Gazzettan. Tidningen har också ett nytt avsnitt i följetongen Dejan Kulusevski. Parma hade i går ett möte med Atalanta om att låna svensken. Dessutom vill Parma köpa dansken Andreas Cornelius. I går uppgavs Cagliari hetast i jakten på Kulusevski.

Corriere dello Sport spanar in en annan följetong. ”Chiesa-Juve: Det börjar igen”. Anfallaren har gett Juventus grönt ljus men Fiorentina har bestämt sig för att behålla honom. ”Nu är det sanningen stund”, skriver tidningen ödesmättat. På förstasidan märks även ”Alderweireld, från Tottenham till Roma”. Den italienska klubbens sportchef Baldini flyger till London för att förhandla fram mittbackens övergång.

Tuttosport dyker upp i butikerna med ”De Ligt-Chiesa: Här är Juve”. Turintidningen är hoppfull om att de båda drar på sig svartvitrandiga tröjor framöver. ”Tuppen gol fem gånger”, står för att Andrea ”Tuppen” Belotti gjorde fem mål i gårdagens träningsmatch. Men så vann Torino också med hela 18-1 mot Bormiese.

SPANIEN

Sport-budskapet kan inte vara tydligare. Det skrivs också med stora, feta bokstäver: ”Griezmann i dag”. För Dagen G är kommen då Barcelona till slut betalar utköpsklausulen på 120 miljoner euro för Atléticoanfallaren. Barças presentation av nyförvärvet blir enligt Sport på måndag.

Mundo Deportivo säger inte emot. Griezmann är klar och ex-Barça-profilen Xavi får säga sitt, ”Griezmann är en lirare, en enastående värvning”. MD uppmärksammar att ännu en av Zinedine Zidanes söner rör på sig. Målvakten Luca Zidane lånades i dagarna ut från Real Madrid till Santander. Äldre brorsan Enzo är nu på gång till Vitória de Guimarães i Portugal. Kontraktet med Lausanne har löpt ut.

Marca har förstås också Griezmanns övergång över hela förstasidan och att presentationen blir på måndag. Men den blir utan publik. På Camp Nou håller Barça på att byta ut gräset. Synnerligen lämpligt vald tidpunkt, menar Marca med en gliring, för köpet av Griezmann är inte överdrivet populärt bland fansen och risken hade varit överhängande att klubbpresident fått höra ”Avgå, Bartomeu” skanderas på nytt. På annat håll uppger Marca att Real Betis ringat in en ersättare om Lo Celso lämnar klubben (det har talats om Tottenham): Nabil Fekir i Lyon.

Diario AS har förutom Griezmann också spelare som Real Madrid inte blir av med. ”Gareth Bales värde har minskat med 30 procent på ett år: från 90 till 60 miljoner euro”, är en rubrik på förstasidan. Sedan skriver AS att Mariano Díaz fått ett tiotal erbjudanden, de två senaste från italienska klubbar, men är enligt tidningen fast besluten att stanna i Real. Sorry, Hazard, tröja nummer sju ser inte ut att bli ledig.

Cadena Ser menar att ”Real Madrid vill dra in 100 miljoner euro innan en värvning av Pogba”. Klubben ska alltså sälja först, köpa sedan. Radiokanalen uppger vidare att Reals ledning är irriterad på Pogbas agent Mino Raiola, vars kommentarer om att Pogbas önskan om en flytt, då det kan försvåra redan komplicerade förhandlingar med Man United.

Diario Vasco gnuggar händer åt att det minsann inte bara är på Atléticos konto det rasslar till i och med Barcelonas köp av Antoine Griezmann. Real Soceidad hade en vidareförsäljningsklausul 2014 och får nu 24 miljoner euro av de 120 miljoner Barça betalar.

FRANKRIKE

L’Equipe gör små avstickare från Tour de France och Wimbledon till fotbollens transfermarknad. PSG:s jakt på en defensiv mittfältare har lett fram till ett bud på 30 miljoner euro till Everton för Idrissa Gueye. Det är i paritet med budet klubben la redan i vintras. Då blev det ingen affär, Everton krävde 40 milj euro.

RMC Sport preciserar Antoine Griezmanns övergång från Atlético till Barcelona. Fransmannens ombud kommer under förmiddagen att ta med sig checken på 120 miljoner euro från Barça till ligaförbundets kontor för att trigga utköpsklausulen. Femårskontraktet kan därefter, senare i dag, skrivas under.

ÖVRIGT

Het Laatste Nieuws (Belgien) fick en pratstund med Gents svenska nyförvärv Mikael Lustig. ”Jag behöver inte en kaptensbindel för att säga vad jag tycker”, är citatrubriken. 32-åringen kommer trots nysatsningen att fortsätta i landslaget. ”Förbundskaptenen (Janne Andersson) vill att jag ska fortsätta, och jag gör det till efter EM 2020”, säger han, ”Jag vet att den belgiska ligan är tuff men jag har kommit för att sluta på topp (skratt). Efter åtta år i Celtic kändes det konstigt att ta på sig en blå tröja, men det är tack och lov inte samma blåa färg som Rangers”.

Scottish Sun (Skottland) har en svensk som däremot drar på sig den blå tröjan. Filip Helander kommer i dag till Glasgow för läkarundersökning hos Rangers och skriver på ett fyraårskontrakt. Liksom Daily Record i går, så hävdar Scottish Sun bestämt att övergångssumman till Bologna ”bara” än 3,5 miljoner pund, ca 41 miljoner kr. Daily Record menar också att övergångssumman ligger där eller något mer. Och så har tidningen citat från ex-Rangersspelaren och ex-Milantränare Rino Gattuso. Även om priset skulle vara de närmare 60 miljoner kr som nämns i italiensk press, tycker Gattuso att Rangers gör ett kap. ”Jag gillar den här spelaren”, säger han om Helander, ”Han har en bra skandinavisk mentalitet och är ingen dålig försvarare. Jag hörde från Italien att priset är runt fem miljoner euro – och det är ett billigt pris för honom”.

Arena FM (Grekland) uppger att ”svenskklubben” Krasnodar kan få ännu ett blågult inslag. Marcus Berg är aktuell. Den 32-årige anfallaren har erbjudits en årslön på 1,9 miljoner euro. Tidigare har grekiska klubbar men, på senare tid framför allt turkiska Trabzonspor, pekats ut som framtida adress. I Krasnodar spelar Viktor Claesson och Kristoffer Olsson.

Russia Today (Ryssland) har mer Olsson. Tv-kanalen låter svensken sätta ihop sin idealspelare, eller ”fotbollens Frankenstein”, som RT kallar det. Höger fot: ”Beckham hade bäst ben i världen”. Vänster fot: ”Lionel Messi”. Teknik: ”Då väljer jag Zidane”. Psyke: ”Utan tvekan Cristiano Ronaldo”. Snabbhet: ”Kylian Mbappé”.

UOL (Brasilien) ger anledning att tro att nya Neymar-rubriker är att vänta. Brassestjärnan ska göra en tv-intervju som visas under fredagen. Han väntas där svara på frågor om bland annat Copa América, våldtäktsanklagelsen och framtiden i PSG. Globoesporte har en lång rad storklubbar efter Everton, den 23-årige brasilianska landslagsanfallaren. Atlético och Napoli är de senaste, men även Man United, Bayern München och Dortmund är med i bilden. Atlético ska föreslagit 35 milj euro plus tio milj euro i bonusar till Gremio. Men den brasilianska klubben ville redan innan Copa América ha minst 40 miljoner euro, och avfärdade direkt Atléticos trevare.