Frustrerad Pochettino: ”Ändra min jobbtitel”

ENGLAND

Daily Telegraph känner av ilskna signaler. ”Tottenhams manager rasande över klubbens transferpolicy”, hälsar tidningen. Efter gårdagens seger (1-0 mot Real Madrid) fick Maurizio Pochettino frågan om spelarköp. ”Det är inte jag som bestämmer. Jag vet ingenting om mina spelares situation, jag tränar bara laget”, sa han, och väckte uppseende med en känga om sin managertitel, ”Kanske att klubben behöver ändra min jobbtitel, för mitt jobb är att träna laget”.

The Sun tapetserar hela förstasidan med Pochettinos utspel mot klubbledningen. På annan plats kan man läsa om en svensk. The Sun hävdar att Amiens nobbat ett bud på 4,5 miljoner pund från Newcastle för Emil Krafth. Enligt tidningen vill svensken göra flytten. Ligue 1-klubben hoppas mjölka ytterligare pengar ur en försäljning, men The Sun tvivlar på att Newcastle lägger ett högre bud.

The Times släpper fram ”Pochettino: Jag är bara tränare” och urvattnade ”United inleder samtal om Dybala” till förstasidan.

Sky Sports sätter fräs på den sistnämnda uppgiften. ”Dybala/Lukaku: Manchester United och Juventus i principöverenskommelse om byte”, enligt tv-kanalens källor. Fortfarande saknas klartecken från Dybala till klubbskiftet. Sky Sports tacklar på annat håll rasism inom fotboll, och Anita Asante lyfter fram Sverige som föregångsland. Den engelska landslagsspelaren har ett förflutet i Kopparbergs/Göteborgs FC och Rosengård. ”Jag tycker definitivt att klubbarna var proaktiva i arbetet med homofobi och rasism. De tog inte bara upp ämnena, utan arbetade också med andra samhällsgrupper för att komma tillrätta med det. Sverige är ett land som i generationer tagit emot immigranter, särskilt flyktingar, från andra länder”, säger Asante.

Daily Mail har inte en enda rad fotboll på sportettan, men ”exklusiv”-stämplar uppgifter på annat håll. Enligt tidningen nobbade Moise Kean ett avtal med Arsenal. Londonklubben ville inte garantera honom tillräckligt med speltid, och Juventusanfallaren väntas nu i veckan bli klar för Everton.

i-News har den parodiska uppgiften ”Liverpool FC försökte varumärkesregistrera ’Allez, allez, allez’”. Ramsan blev populär bland lagets fans men har sjungits bland fans i många andra länder i åratal. LFC har också försökt varumärkesregistrera ”6 Times”, som syftar på antalet Champions League-titlar.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport slår in förstasidan i färgglada remsor med mercatobudskap. ”Lukaku-Juve: Ja”, ”Dybala på väg till United”, ”Inter nu efter Cavani”, ”Dzeko mot Icardi?” och ”Till och med Kean drar till Premier League”. Tidningen påpekar om Lukaku/Dybala-affären att ett avgörnade i affären kommer i morgon. Kring Romas kommande matcher skriver Gazzettan i förbigående att ”frånvarande är också Robin Olsen, som är mycket nära ett farväl (önskad i Premier League och av Benfica)”.

Corriere dello Sport hänger upp spänningen kring ”Belägring av Dybala” och konstaterar att ”Ett ’ja’ från Man United och Juve kan få Lukaku”. CdS menar också att Dybala först vill prata med nya Juvetränaren Sarri innan han beslutar sig om en flytt.

Tuttosport leker vida samma spakar, försöker landa samma plan. ”Dybala/Kean: Hej då till 130 milj euro, Juve/Lukaku: Vägen är fri”, insisterar tidningen.

SPANIEN

Marca tycker det får räcka nu. Real Madrid är ”spänt” och måste ”Vakna!” med bara 18 dagar kvar till ligapremiären och ännu en förlust som facit (0-1 mot Tottenham). Med Keylor Navas som ett av få utropstecken återkommer dessutom frågan om valet av Thibault Courtois som förstemålvakt. Marca uppger på annat håll att PSG beslutat sig för att inte sälja Neymar till just Barcelona. Relationen mellan klubbarna är fortsatt dålig.

AS är rejält besviken. ”Keylor och inget mer”, är vad tidningen tar med sig från Reals match. Ett citat från Zidane svävar fritt och mållöst, ”Jag har ett jättebra lag, vi behöver bara en seger”. På annat håll säger sig AS indirekt ha svaret på frågan om Leroy Sanés framtid. Enligt tidningen har Man City försäkrat Real Sociedad om att inte värva Mikel Oyarzabal som ersättare med motiveringen att klubben under inga som helst omständigheter kommer att sälja Sané till Bayern München. Guardiola ska också ha informerat Sané om detta.

Sport gör ännu en satsning. ”Sista försök med Neymar”, proklamerar tidningen. Barcelona kommer att lägga ett bud på brassen. Vidare skriver tidningen att PSG i ett ”desperat” försök att övertyga Neymar om att stanna skickat sportchefen Leonardo till Kina för att snacka med stjärnan.

Mundo Deportivo har andra destinationer men om samma spelare. ”Möte i Liverpool” berättar att klubbossarna Bartomeu och Al-Khelaïfi kommer att ses i samband med en konferens i den engelska staden, och då väntar samtal om Neymar. Förstås.

FRANKRIKE

L’Equipe toppar med en intervju med Lyons nya tränare Sylvinho, som säger att nya sportchefen ”Juninho är min bästa garanti”. Tidningen lyfter också betydelsen av den nedlagda våldtäktsutredningen mot Neymar. Det var ett positivt besked för spelare och klubb, men förändrar ingenting angående stjärnan fotbollsframtid. Neymars entourage väntar fortfarande på att Barcelona ska gå på ny offensiv. Men snart börjar säsongen.

Le Parisien har i stället ”Därför ler Neymar i PSG igen”. Till skillnad från L’Equipe menar Le Parisien att PSG och brassen närmat sig varandra, även om spelaren fortfarande när en förhoppning om att slå ner bopålarna i Barcelona igen.

RMC Sport uppmärksammar en av Patrice Evras knasigare historier. Fransmannen, som i går berättade att han slutar, säger i Players Tribune att han under fyra månaders tid spelade match med en stor bit kyckling i skon. ”Jag bytte från storlek 42,5 till 44”, säger Evra. Det var ett ”husmorstips” han fått efter en besvärlig tåskada, och inför varje match gick han till slaktaren och hämtade en bit kyckling. ”Det hjälpte mig att spela så bra att jag i januari 2006 skrev på för Manchester United”, säger han.

TYSKLAND

ZDF pratar med en ångerfull Niko Kovac. ”Jag har bett Pep (Guardiola) om ursäkt”, säger Bayern München-tränaren, efter att i förrgår öppet pratat om att värva Leroy Sané från Man City. Kovacs frispråkighet retar också Bayerns starke man Karl Heinz Rummenigge. ”Jag gillar inte sådana uttalanden. Vi har en väldigt bra relation med Manchester City”, påpekar han.

Bild räknar på Florian Kohfeldts stålar sedan Ludvig Augustinssons och Felix Beijmos tränare i Werder Bremen förlängt kontraktet. Beskedet kom i går kväll. Kontraktet har förlängts från 2021 till 2023 och är enligt Bild värt 1,75 miljoner euro om året.

Sport Bild ser kampen om Schalkes målvakt Alexander Nübel tätna. Det är inte längre bara Bayern München och RB Leipzig som är ute efter 22-åringen. Även Dortmund är intresserat. RB Leipzig ses fortsatt som favorit.

ÖVRIGT

ESPN (Brasilien) är bara en av många brasilianska medier som på morgonen ger gott om utrymme åt Pia Sundhage. Den 59-åriga svenskan, som förra veckan utsågs till Brasiliens förbundskapten, har presenterats för pressen. ”När jag var liten kallades jag för Pelé”, berättar Sundhage bland annat. Men även innan presentationen väckte hon uppmärksamhet, när hon anlände till en liten fotbollsplan. Sundhage stod vid straffpunkten. Känslorna sköljde över henne. ”Jag är lycklig”, sa hon och studsade, ”Jag har varit på många platser, men jag är rörd”. Sedan kramade honom om förbundspamparna, ”Jag är här nu!” – se nedan. Presskonferensen i sin helhet (via youtube).