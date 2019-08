Bales sista utväg: Bayern München

Dagen rubrikämne i rött nedan

SPANIEN

Sport Aragon skriver att Huesca förhandlar om John Guidetti, som Alavés vill dumpa. ”För närvarande pågår intensiva förhandlingar mellan anfallarens representanter och med John Guidetti själv”, skriver tidningen. Huesca åkte ur La Liga förra säsongen.

Marca bjuder på stor citatrubrik från Toni Kroos, ”Vi måste spela bättre”. Men det är inte från en egen intervju. Det är ett utdrag från måndagens nummer av tyska tidningen Kicker. Marca påpekar också att det är ”Sista försöket med Pogba” som gäller för Real Madrid och Juventus. Man United, som är kallsinnig till intresset för Pogba, lär inte släppa fransmannen utan att ha klart med ersättare när det engelska transferfönstret stänger på torsdag. Det lär också vara deadline för Gareth Bale. Marca ser Premier League som enda kvarvarande destination för Bale, annars är Zidane fast med walesaren.

AS har däremot en annan adress åt Bale. Enligt tidningen är en utlåning till Bayern München ett alternativ om Real Madrid inte lyckas hitta någon köpare. På förstasidan är det dock Pogbas nuna som tar allt utrymme till texten ”Tystnad, spelet kan börja”. AS påpekar att Zidane bara vill ha Unitedmittfältaren, ingen annan.

Sport täcker förstasidan med stora bokstäverna ”Messi KO”. Stjärnan är skadad, reser inte med till USA och ”är ett frågetecken till ligapremiären mot Athletic” den 16 augusti. Sport har även med ”PSG erbjuder Neymar till United, Real och Juve”. United ska ha tackat nej till erbjudandet.

Mundo Deportivo är lika förfasad som Sport över Messis skada. ”Sönder”, skriver MD, och påpekar liksom Sport att ligapremiären är i fara.

ENGLAND

Daily Telegraph suger vidare på sitt avslöjande från i går kväll, en kittlande övergång som får stor rubrik även i papperstidningen, ”Rooneys chockcomeback: Den tidigare landslagskaptenen kan bli spelande tränare i Derby”.

Burnley Express räcker försiktigt upp handen. Det kan bli Premier League för Rooney också. Även Burnley är aktuellt.

The Sun brassar på med ”Exklusivt: Everton sätter ihop bud värt 100 miljoner pund med Cenk Tosun och James McCarthy för Wilfried Zaha”. Everton försöker locka Crystal Palace till en affär med 65 miljoner pund på bordet plus de två spelarna. På sportettan finns annars ”Maguire har siktet inställt på pokaler” med sin nya klubb Manchester United.

The Times har lovord till jättevärvningen från experten och ex-proffset Tony Cascarino. ”Maguire är idealisk för United – han är en blandning av Ferdinand och Vidic”.

Daily Mail vill gärna bidra med fler nyförvärv till Ole Gunnar Solskjaer. ”Man United arbetar på att sy ihop sensationellt avtal för Tottenhams Christian Eriksen” innan transferfönstret stänger på torsdag. Samtidigt uppger Mail att Spurs är nära att värva Bruno Fernandes från Sporting.

ITALIEN

Sky Sport Italia slår fast att ett bytesavtal nu är klart: João Cancelo till Manchester City, Danilo + 28 miljoner euro till Juventus. Danilo anländer till Turin under dagen.

Tuttosport instämmer till fullo under ”Juve hämtar in Danilo”. Samma bytesspelare, samma summa, samma dag för läkarundersökning.

La Gazzetta dello Sport parar ihop två profilstarka spelare. ”Damens tango”, som Gazzettan skriver, har portugisisk stil och argentinsk rytm. Rubriken:”CR7 vill ha Icardi”. Och det är många steg som Inter och Juventus är på väg att ta i mercatodansen. ”Dybala till försäljning” mynnar ut i en möjlig utlåning till PSG. Juve planerar också för att skicka iväg Mandzukic och Matuidi. Inter känner sig trygga i jakten på Lukaku, men ”en affär skulle underlättas om United hittar en anfallare innan torsdag”. Dessutom: ”Dzeko har gett sitt ’ja’ men Roma försöker igen”.

Corriere dello Sport har två välbekanta ansikten på förstasidan. ”Lukaku-Dybala: Galna dagar”, förklaras med ”Sarri skyndar också på Paulo, som nu överväger erbjudanden från United och PSG. Inter avvaktar det engelska fönstrets stängning på torsdag. Lukaku har redan ett avtal med Paratici (Juve) och Marotta (Inter): han inväntar resultatet i kampen”.

FRANKRIKE

L’Equipe ger en varning till Thomas Tuchel, ”Utan rätt till misstag”. Tidningen menar att PSG-tränaren har fem månader på sig att överbevisa nya sportchefen Leonardo om att han är rätt man för uppdraget. L’Equipe drar sedan upp en rad övergångar som står för dörren. Robin Olsen till Montpellier är en av dem. Laurent Koscielny till Bordeaux är en annan. Veteranbacken, som hamnat på kant med Arsenal, ska genomgå läkarundersökning i Bordeaux i dag. Klubbarna är nu överens. Djibril Sidibé lämnar Monaco för Everton. Lån för 2,5 milj euro med köpoption på 14 milj euro gäller för den 26-årige högerbacken. Norskan Karina Saevik har skrivit på ett tvåårskontrakt med PSG.

Canal+ uppger att PSG nu lagt ett bud på Paulo Dybala värt 60 miljoner euro. I går skrev Corriere dello Sport att den franska klubben var intresserad av argentinaren.

France Football bjuder på traditionell guide inför Ligue 1-säsongen och en intervju med Ander Herrera som gillar att vara hatad och så finns här lite inside om den striktare regimen i PSG. Nya sportchefen Leonardo har stramat åt disciplinen för spelarna för att skapa en vinstmaskin. Förebilden är Juventus. Enligt France Football fick spelarna under sommaren skriva under ett nytt 35-sidigt dokument med regler för mediakontakter, förbud för egna personliga tränare, sporten som inte får utövas (skidor, jetski m fl) etc. Vidare uppger France Football att Leroy Sané verkligen är på väg från Manchester City till Bayern München, att övergångssumman landar på cirka 110 miljoner euro. Klubbarna ska ha varit överens flera veckor. Sané, som länge vägt för- och nackdelar, skriver på för fem år. I Bayern kommer Sané att ärva Arjen Robbens tröja nummer 10.

Soccer Link hävdar att ett andra bud från Newcastle på Emil Krafth accepterats av Amiens. Någon summa nämns inte. Därmed borde en övergång bara vara en tidsfråga. Den svenska landslagsbacken är redan överens om ett kontrakt med PL-klubben.

TYSKLAND

Bild har en svensk på gång till 2 Bundesliga. Hannover väntas i dag bekräfta att Emil Hansson plockas in från Feyenoord. Den svenske U21-landslagsmannen uppges redan i förra veckan ha genomgått läkarundersökning i klubben. Det framgår inte om det är lån eller köp, men med tanke på att Hanssons kontrakt går ut 2020 så rör det sig troligen om en övergång, skriver nederländska medier. Samtidigt uppges ex-MFF:aren Miiko Albornoz lämna Hannover för PAOK. På annat håll skriver Bild att Arsenal har lagt ett bud på 60 miljoner för backen Dayot Upamecano. RB Leipzig har nobbat det. Kommer det ett nytt bud innan det engelska transferfönstret stänger på torsdag? Mer transfermarkt. Maximillian Philipp lämnar Borussia Dortmund för Dynamo Moskva. Övergångssumman väntas hamna på 20 milj euro.

Nürnberg Nachrichten har inte klackarna i taket när spelarbetygen delas ut efter Nürnbergs storförlust (0-4 mot Hamburg). Inbytte Mikael Ishak får ett för kvällen medelbetyg, 4/6 (1 är bäst). ”Entusiastisk men knappast målfarlig och slarvig i spelet”, skriver tidningen.

ÖVRIGT

BT (Danmark) lockar med ”Skyhöga lönekrav stoppa spektakulär värvning”. Det handlar om Johan Larsson och en comeback i Bröndby Förhandlingar pågår sedan en tid tillbaka. Enligt BT vill den 29-årige svensken ha en månadslön på motsvarande nästan 800 000 svenska kronor. Det skulle göra Larsson till en av de bäst betalda spelarna i Superligan och är högt över vad Bröndby vill betala. Larsson är utan kontrakt, sedan avtalet med Guingamp revs efter säsongen. Tidigare har uppgifter förekommit om intresse från IFK Göteborg och Malmö FF, men Larsson vill stanna utomlands.

Het Laatste Nieuws (Belgien) presenterar hård konkurrens till Isaac Kiese Thelin. Anderlecht har gjort klart med Kemar Roofe från Leeds United för sju miljoner euro. Den 26-årige anfallaren är i Bryssel där han genomgått läkarundersökning och skrivit på ett treårskontrakt.

Lance! (Brasilien) toppar med ett välbekant ansikte. ”Balotelli är nummer 9” kommer med Flamengos klubbmärke. ”Balotelli har visat intresse för att spela för Flamengo, men det är inte mer än så just nu”, säger klubbpresident Rodolfo Landim.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) har med en svensk i Omgångens lag. Mittbacken Ibrahim Dresevic glänste för Heerenveen och gjorde ett mål i premiärsegern mot Heracles med 4-0.