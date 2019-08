”PSG plockar bort Neymars tröjor”

FRANKRIKE

RMC Sport ser ytterligare tecken på att Neymar blivit en persona non grata i Paris. Merchandise med 27-åringen syns inte längre till i PSG-butiken mitt emot Parc des Princes, där han i helgen hånades av fansen. Brasilianska UOL Esporte var först ut med uppgiften att klubbshopen slutat sälja tröjor med Neymars namn. Brassens namn finns nu bara kvar på några småprodukter medan spelare som Mbappé, Verratti, Di Maria, Cavani och Marquinhos tar över.

L’Equipe viker ännu en gång förstasidan åt turbulens kring Frankrikes mest omtalade brasse. ”En Clásico om Neymar”, konstaterar tidningen, och placerar Barcelona och Real Madrids klubbmärken vid sidan om PSG-spelaren. L’Equipe ser det som en prestigekamp mellan klubbarna om Neymar. Barça ser en möjlighet att göra sig av med Coutinho. Reals president Pérez ser en möjlighet till en galáctico. Tränare Zidane är mer tveksam. Och Neymar/PSG? ”Skilsmässan” kallar tidningen matchen mot Nimes i helgen, och ser ingen återvändo efter fansen starka reaktioner.

Le Parisien konstaterar att ”Neymar föredrar Barça”. Tidningen påpekar att Barça erbjuder Coutinho, värderad till 120 milj euro, och 60-80 milj euro i pengar. Men PSG ser Coutinho som för högt värderad och vill ha mer cash. Klubben är under order från Qatar att inte sälja Neymar för billigt. I så fall får han stanna. Dybala eller Coutinho ses som alternativ om Neymar försvinner. Le Parisien noterar också att Zlatan Ibrahimovics polare Maxwell lämnar PSG av personliga skäl. Han har jobbat kvar på ledarsidan som sportslig koordinator. Orsaken till brytningen med PSG är schismen med ex-frun i Brasilien som anklagat honom för bland annat misshandel och dödshot. Maxwell återvänder nu till sitt hemland inför den juridiska processen.

France Football viftar med en Premier League-special denna vecka. I den finns en intervju med Liverpools supersympatiske Virgil Van Dijk. Förutom familjen och fotbollen – i den ordningen – dyker en annan passion upp i sista svaret. FF: ”Besökte du Disneyland efter att ha vunnit CL?”. Van Dijk: ”(med allvarlig min) Nej, men det borde jag gjort. Ni fattar inte hur mycket jag tycker om det stället. Jag är ett stort fan. Jag har varit där så ofta. Jag är ett jättefan, precis som mina barn. Jag vill dit så snart jag kan igen”. Det finns också en bonusfråga. FF: ”Vilken fråga glömde vi ställa?”. Van Dijk: ”Bor du fortfarande kvar i Ole Gunnar Solskjaers hus?”. Svaret på den frågan blir alltså hängande i luften.

ENGLAND

Daily Mirror ger ifrån sig ett skall. ”Özil har förstärkt säkerheten med hundar”. En hundpatrull bevakar Arsenalstjärnans hem dygnet runt ”av oro för hans säkerhet sedan han råkat hamnat mitt i gängkrig”. Från en dog till en Pog. Mirrors redaktion lägger pannorna i veck över ”Pogba: 150 miljonpundsfrågan”. Fransmannen sa att ”Tiden får utvisa” var han spelar framöver. Ett uttalande som enligt Mirror ”förbluffat United”. Vid transferfönstret står Juventus och Real Madrid och slickar sig glupskt om munnen.

Manchester Evening News har fler uttalanden från Pogba. Men nu om Old Traffords nya kelgris Harry Maguire. ”Jag kallar honom ’The Beast’”, säger Pogba, och lägger till: ”Han har en bra förståelse med Victor (Nilsson Lindelöf)”. The Beast och The Iceman. United nya mittbackspar.

The Sun låter en rubriksättare löpa amok. Då får man ”Zaha back, Sakh ’n Crack”. Wilfried Zaha har slutat tjura över sin uteblivna övergång efter ett spelarmöte som Mamadou Sakho fixat. Zaha, som ställdes över från första ligamatchen, har nu slutit fred och är spelklar igen.

Daily Telegraph drar stort på ”Exklusivt: Raheem Sterling erbjuden rekordavtal värt 100 miljoner pund”. Det är inte från Manchester City utan från en välkänd fotbollsskotillverkare.

Daily Mail hävdar att Juventus kontaktat Christian Eriksen. Målet är att värva dansken på en fri transfer när hans kontrakt går ut med Tottenham nästa sommar. Juve värvade i sommar både Adrien Rabiot och Aron Ramsey på fri transfer, och förra året Emre Can.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport-rubriken ”Strid i kyrkan” fungerar bättre när sista ordet är italienskans ”Chiesa” och även står för spelaren Federico Chiesa. För Juventus och Inter slåss om Fiorentinaanfallaren, men troligen till nästa sommar. Tidningen skriver även om en ”DonnaRUMBA i Milan – Isco eller James”. De två sistnämnda spelarna skulle Milan vilja investera i om PSG köper lagets landslagsmålvakt.

Tuttosport uppmärksammar också dragkampen om Chiesa stort. Tidningen konstaterar att det är ”Juve mot Inter utan slut”, att det är ”femtielfte matchen mellan Paratici och Marotta”, de båda klubbarnas sportchefer. Inters förslag till Fiorentina är att få behålla anfallaren denna säsong.

Corriere dello Sport ser investeringar söderut, ”Napoli satsar 100 miljoner euro”. Det är vad klubben är beredd att satsa på Lozano och Icardi. Napoli uppges redo att betala 42 milj euro för Lozano. Enligt holländska uppgifter vill PSV ha 40 mil euro. Det känns som parterna kan komma överens… För Icardi kan Napoli hosta upp 60 milj euro.

Sky Sport Italia hävdar att Juventus, Napoli och Roma fått sällskap i jakten på Inters anfallare Mauro Icardi. Även Monaco visar intresse.

Goal Italia återberättar delar av Cristiano Ronaldos intervju i DAZN-serien ”The Making of”. Här finns bland annat citatet, ”Jag behöver inte pengar längre, vilket jag tackar gud för. Jag vill förtjäna min plats i fotbollens historia, och vinna mer och mer”, säger portugisen.

Real Madrid respektive Barcelona med Neymar (L'Equipe) pic.twitter.com/yFZTRq1gVD — Frederic Pavlidis (@FredPavlidis) August 13, 2019

SPANIEN

Marca menar att ”Messi försöker övertala Neymar” att återvända till Barcelona. Han vill inte se Neymar i Real Madrids tröja, skriver tidningen. Därför ska han nyligen ha ringt sin kompis för att avråda honom från den övergången. Neymar är fortfarande i kontakt med flera Barçaspelare, bland annat genom en WhatsApp-grupp.

AS ställer sig frågan, ”Neymar, vem behöver dig mest?”. Det fortsätter med ”Real Madrids verkliga mål är Pogba och Mbappé. Barça har redan en formidabel offensiv, men vill inte se honom gå till en rival och är besatt av Champions League”. Tidningen uppmärksammar också att oturen grinade både Sofia Jakobsson och Kosovare Asllani i ansiktet. De bildade anfall för CD Tacón, Real Madrids blivande damlag, i semifinalen mot storlaget Athletic i Trofeo Ramón de Carranza. Svenskorna övertygade. Men det blev förlust med 0-1, Asllani fick utgå skadad och Jakobsson, som gjorde ett drömmål i en träningsmatch häromdagen (se klipp), hade ett ribbskott.

Sport hävdar att ”Neymar pressar på för att flytta nu”. Tidningen skriver att brassen ”vill lämna Paris omedelbart och pressar PSG att komma till ett avtal denna vecka” samt ”Real Madrid ber om er tid, Barças förhandlingar gör framsteg i en komplicerat diskussion om spelare och pengar”.

Rac1 har två uppgifter. Dels uppger den katalanska radiokanalen att representanter för Barcelona och PSG kommer att träffas i dag för att diskutera ett avtal kring Neymar. Dels uppger Rac1 att Barça förhandlar med Bayern München om en utlåning av Philippe Coutinho, och hänvisar till källor nära Barça.

Cadena Ser hade besök av tidigare franska landslagsspelaren och PSG-tränaren Luis Fernández. Samtalsämnet? Neymar, förstås. ”Jag tror inte Barcelona eller Real Madrid kan betala vad som krävs för Neymar”, säger Fernández. Men han tror på en livsfarlig brasse om någon av klubbarna ändå lyckas med värvningen. ”Om han lämnar PSG kommer han med extra motivation att täppa till trutar (på kritiker)”, påpekar Fernández.

Diario Vasco har låtit läsarna rösta fram en startelva för Real Sociedad. Rösterna är ordentligt spridda vad gäller offensiven. Som ensam anfallare får Alexander Isak 15 procent av rösterna, precis slagen av positionsrivalen Willian José med 19 procent.

TYSKLAND

Bild lyfter fram ”Coutinho – Barça-stjärna till Bayern?” till förstasidan. Det är främst spanska medier som Bild hänvisar till. Det skulle röra sig om ett säsongslån där Bayern betalar brasilianarens lön på elva miljoner euro men i övrigt inget mer.

TZ plockar upp en irriterad Niko Kovac vid mikrofonen hos ARD. Bayern-tränaren bekräftar att 30-årige Ivan Perisic är på gång på lån, men reagerar på kritiken av värvningen. ”Alla spelare förtjänar respekt. Vi måste sluta vara fixerade vid ålder. Vi måste titta vad spelare har åstadkommit. Vi måste titta på vad spelare tillför”, säger Kovac.

Sport1 noterar att Bayern München redan säkrat första titeln. En erotisk bloggportal har låtit 10 000 medlemmar rösta fram den sexigaste Bundesligatränaren. Nico Kovac vann före Julian Nagelsmann (RB Leipzig) och Marco Rose (Mönchengladbach). ”Jag måste fråga Niko vad han gör annorlunda än jag”, kommenterar Nagelsmann, ”Kanske behöver jag lite mer mognad, det ska ju också vara sexigt”.

ÖVRIGT

Ekstra Bladet (Danmark) ger ex-AIK:aren Nicklas Backman ett uppslag. Inte bara det att Århus mittbacken gjorde comeback efter sin hjärnskakning (0-0 mot Sönderjyske). Den svenske lagkaptenen var också matchens lirare. ”Det var en fantominsats”, berömmer lagkamraten Nicolai Poulsen. Det var Backmanns första match från start sedan februari.

RTV Rijnmond låter ex-tränaren Foppa De Haan ställa frågan, ”Vill Sam Larsson nå toppen?”. De Haan, som hade Larsson som spelare i Heerenveen en tid, menar att Feyenoordsvensken har de tekniska kvaliteterna men sätter frågetecken för inställning och fysik. ”Han kunde inte pressa sig själv, men jag hoppas han gör det för då kan han bli en fantastisk spelare”, säger De Haan, ”Man behöver ge allt varje dag. Här behövs också styrketräning. Om han ska nå toppen behöver han det verkligen”.

Fox Deportes (USA) uppger att David Beckhams klubb Inter Miami kommer att värva Edinson Cavani. Den 32-årige uruguayanens kontrakt med PSG går ut nästa sommar. Cavani kommer därefter att ansluta till Inter Miami, som blir ett MLS-lag under nästa år.