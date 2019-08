Aláves sportchef: ”Guidetti måste ta sin del av ansvaret”

SPANIEN

Noticias de Álava låter Alavés sportchef Sergio Fernández komma till tals om John Guidetti. Svensken blir av allt att döma kvar i klubben, men mer förväntas av honom. ”Han vet vad som hände förra säsongen och måste ta sin del av ansvaret för att han inte levererade som under de första sex månaderna”, säger Fernández. Han tror ändå på svensken, klubbens dyraste värvning någonsin. ”Jag är övertygad om att vi kan få tillbaka den John Guidetti vi såg inledningsvis, han är inne i en fotbollsmässig rehabiliteringsprocess”, menar han, och pekar på lovande framträdanden under försäsongen.

Todo Sobre Camisetas har i dag en tröja som John Guidetti säkert hoppas dra på sig snart igen. Sajten presenterar vad som påstås vara läckta bilder på Sveriges nya landslagströja, se även nedan. Det är ingen vacker syn.

Marca välkomnar den nya ligasäsongen med ett ”Vamos!” och en fotomontage med en Marcatidningar till varje lag. Atletic-Barça inleder i kväll, men Marca har redan blicken riktad mot lördag. ”Real Madrid vet att det inte är vilken premiär som helst. Allt annat än seger mot Celta Vigo kommer att öka oron ytterligare”, menar tidningen. Liverpools spanska målvakt Adrián dyker upp i en intervju. För en månad sedan tränade han på egen hand med en målvaktstränare i UD Pilas i Sevilla. I förrgår blev han matchhjälte för Champions League-mästarna i Supercupen. ”Jag skulle inte ha kunnat skriva ett bättre manus själv”, säger Adrián.

AS levererar också en pampig förstasida. ”Ligan är som en katedral”, bildsätts med ett fotomontage av en läktare med tifon på ligans stjärnor. Tidningen har haft en stor omröstning om James vara eller icke-vara i Real Madrid. Drygt 127 000 deltog i webbomröstningen, och hela 81 procent tycker colombianen ska stanna.

Sport har inte oväntat mest fokus på Barcelona. ”Mästarna är tillbaka” lyder påminnelsen inför kvällens match. Carles Pérez och Rafinha ses som överraskningar i en trupp där Lionel Messi som väntat saknas på grund av skada. Sport kommer också med påståendet att Real Madrid har grönt ljus för en värvning av Neymar. Klubbpresident Florentino Pérez ska både ha fått klartecken från banken och från spelaren själv via agenten Pini Zahavi. Men detta är Sports uppgifter. En katalansk tidning.

Mundo Deportivo sätter nyförvärvet Antoines Griezmann på förstasidan och rubriken ”Hungrig på ligatiteln”. På ettan i upplagan för San Sebastian med omnejd, finns Alexander Isaks lagkamrat i Real Sociedad, Martin Ödegaard och citatet ”Europaspel är målet”.

ENGLAND

Daily Mail greppar bössan. The Sun inledde jaktsäsongen på Alexis Sánchez häromdagen, och nu har Mail fått korn på det chilenska villebrådet. ”Exklusivt: Galna hemligheten i Sánchez Unitedavtal”, lovar sportettan. Det visar sig vara att Sánchez drar in 560 000 pund i veckan. Tidigare har det pratats om 505 000. De många italienska klubbar som sägs intresserade av 30-åringen (se The Times i Headlines i går) har knappast råd med ett köp och Sánchez lär inte vilja sänka sin lön. Vid ett lån kommer United sannolikt att vara tvunget att betala en ansenlig del av lönen.

Daily Star fastnar också för spelarlöner, ”Exklusivt: Harry Maguire nobbade megabud från Man City”. Abu Dhabi-klubben ska ha erbjudit Maguire 278 000 pund i veckopeng. I United får han 100 000 mindre, men han får ju spela med Victor Nilsson Lindelöf.

The Sun påpekar att ”Ledaren Harry har blivit en nyckelspelare för United”. Maguire har redan satt stora avtryck både på planen och i omklädningsrummet. ”Han är ledaren United länge saknat”, säger en källa i klubben, och lägger till: ”Han har gett backlinjen nytt självförtroende, inte bara genom sin kapacitet men också med sina ord”.

Daily Telegraph håller fotbollen borta från sportettan, men hittar inne i tidningen också till Old Trafford. Eller snarare till träningsanläggningen Carrington. ”Manchester United förbjuder av säkerhetsskäl spelarna att stanna vid ingången och skriva autografer”. En skylt har satts upp till fans där det står att spelarna inte längre får lova att stanna sina bilar ”på grund av fara på vägen”.

The Guardian hissar varningsflagg, ”Börjar Liverpools vattentäta försvar läcka?”. Guardian tar statistiken till sin hjälp. På den här säsongens tre första matcher har Liverpool släppt till 40 skott. Motsvarande tid förra året var det 19 skott.

The Times har intressant nog samma tema, ”Med 40 skott emot sig, är Liverpools höga försvarslinje sårbar?”. Men på sportettan finns bara en fotbollsrubrik, ”Sol Campbell lämnar Macclesfield, där den gamla landslagsspelaren varit tränare bara åtta månader.

BBC Sport presenterar dagens citat, serverat på silverfat av Leeds Uniteds excentriske tränare Marcelo Bielsa. På en presskonferens fick han en fråga om startelvan inför matchen mot Wigan. Bielsa: ”Jag kan inte säga vilket lag jag ställer upp med innan matchen. En supporter påpekade att jag berättar för mycket för motståndarna, men oss emellan, det blir samma lag”. Geni.

ITALIEN

Inga tidningar i dag. I går var röd dag i Italien: Ferragosto.

Sky Sport Italia trampar oavsett dag oförtrutet runt i transferträsket. Brasilianska Flamengo meddelar att klubben gett upp sina försök att värva Mario Balotelli. Enligt Skys Gianluca Di Marzio kommer anfallaren nu att presenteras av Brescia innan söndag. På tal om nykomlingar. Lecce är på väg att låna Eric Choupo Moting, den något otursförföljde men gladlynte PSG-anfallaren.

FRANKRIKE

L’Equipe sätter strålkastarljusen på Lyons hemmapremiär och mer specifikt ”Kungen av Lyon”, klubblegendaren och nya sportchefen Juninho. På förstasidan finns också ”PSG ville ha Dembélé ”. Det är Ousmane Dembélé i Barcelona. PSG ska de senaste dagarna ha försökt få med honom i en Neymar-deal, men spelaren själv var avvisande. En Monaco-uppdatering också: Radamel Falcao är helt inställd på Galatasaray, trots ett nytt kontraktsförslag från Monaco. Vidare, inom de närmaste timmarna ska Monaco träffa Tiémoué Bakayokos representanter för att locka tillbaka mittfältaren på lån från Chelsea, där han är helt utfrusen. Nice uppges ute efter Jean-Kévin Augustin (RB Leipzig). Prislappen lär ligga på 20 miljoner euro. Tidningen rankar också spanska ligatoppen med stjärnor. Barcelona får fem, ingen fyra, Real och Atlético Madrid tre, ingen två, Sevilla och Valencia en.

Le Parisien har ett annat spelarnamn i förhandlingspotten med Neymar: Arturo Vidal. Enligt tidningen ska ett av Barças förslag ha varit Neymar mot Vidal, Philippe Coutinho och en summa en bra bit under 60 miljoner euro. Det föll inte heller PSG på läppen. Liksom L’Equipe hävdar Le Parisien att PSG fortfarande benhårt står fast vid minimum 100 miljoner euro som rena pengar i ett avtal.

RMC Sport pratade med PSG:s sportchef Leonardo om lagets om Neymar, hans status och relationen till fansen. ”Neymar har begått misstag. Jag kände honom inte innan, men har lärt känna honom nu, och tycker det är en härlig kille. Och på planen är han enastående”, säger Leonardo. Han avvisar också helt oron kring fotskadan (se Le Parisien i Headlines i går) och att Neymar inte skulle fått träna med gruppen, vilket katalanska tidningar uppgett. ”Det är helt fel. Han har inte plockats bort från den kollektiva träningen. Han följer sitt individuella rehabiliteringsprogram. Han är en PSG-spelare och har tre år kvar på sitt kontrakt, glöm inte det”, säger Leonardo, som uppenbart håller dörren öppen för en fortsättning.

TYSKLAND

DeichStube framför det väntade beskedet: Ludwig Augustinsson spelar inte i Werder Bremens ligapremiär mot Fortuna Düsseldorf på grund av skada. ”För Ludde har tiden inte räckt till”, bekräftar tränare Florian Kohfeldt. Augustinsson har under flera veckor försökt komma tillrätta med överbelastningskänning i en knäet. När han kan spela igen hade Kohfeldt inget svar på.

NDR har ett frågetecken bakom ett annat svenskt namn: Emil Hansson. Redan för en veckas sedan rapporterades övergången från Feyenoord till Hannover som mer eller mindre klappad och klar. Mittfältare hade redan genomgått läkarundersökning hos 2 Bundesligaklubben. Men övergångssumman tycks spöka. ”Vi för bra samtal men vi tänker inte lägga ut pengar på spelare vi inte gjort en omfattande granskning av”, säger Hannovers tränare Mirko Slomka.

Bild lyfter Timo Werners ovissa framtid. Vilken klubb spelar han i framöver? Enligt tidningen vill RB Leipzig ha 40 miljoner euro för anfallaren, Bayern München är bara beredd att betala 25 milj euro.

RBB24 uppmärksammar i ett tv-inslag Union Berlin som firar hemmapremiären på annorlunda vis. Det är klubbens första säsong någonsin i Bundesliga, och Union Berlin trycker upp stora bilder av fans som gått bort och inte får uppleva den, och låter andra supportrar ta med bilderna in på matchen. ”Det här betyder så mycket”, säger en änka.

ÖVRIGT

Scottish Sun (Skottland) har måhända goda nyheter till AIK. Europa League-playoffmotståndaren Celtics förstemålvakt Scott Bain är skadad och kan bli borta två månader. Klubben försöker nu låna Fraser Forster från Southampton. Första mötet mellan Celtic och AIK är redan om en vecka.

ESPN (USA) följer upp Zlatan Ibrahimovics senaste utspel, om att Galaxys nyförvärv Cristian Pavón är för bra för MLS (se Daily Breezer i Headlines i går). Det har tolkats som ytterligare kritik mot ligan, något som tidigare retat upp fotbolls-USA och i synnerhet experten Alexi Lalas. Men kollegan Shaka Hislop ger Zlatan rätt. ”Han har haft rätt i alla ämnen han tagit upp” säger den forna Newcastlemålvakten, ”I alla klubbar jag varit i och en spelare har varit för bra för den, då har vi också sagt det”.

Fox Sports (Colombia) låter Carlos Valderrama ge uttryck för sin frustration över James situation i Real Madrid. Han ser sin landsman som oönskad av tränare Zinedine Zidane. ”Inte ens om de andra 24 spelarna är skadade skulle han få spela”, säger Valderrama, ”Om James ses som gammal är det kört för oss alla. Det är nu han är på sin topp”.