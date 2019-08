Efter straffmissen: Även Pogba utsatt för rasism

Rubrikämne i rött nedan

ENGLAND

Daily Star inleder de-omöjliga-översättningarnas dag i tabloiderna med en ”P”-orgie, ”Pogba Pen Pain”. Den beskriver fransmannen efter gårdagskvällens missade straff och därmed tappad poäng för Man United (1-1 mot Wolves).

Daily Mirror använder ordleken ”Sick as a Pog” för samma händelseutveckling. Rubriken skulle också kunna användas för en mörkare sida. Liksom Tammy Abraham i Chelsea förra veckan, har Pogba ta emot rasistiska smädelser på Twitter efter straffmissen i går. The Sun skriver även om dödshot.

Sky Sport-experten Gary Neville var irriterad över debatten som uppstod inför kamerorna mellan Pogba och förra veckans straffläggare Rashford inför den ödesdigra straffen. ”De borde varit bestämt i omklädningsrummet. Det är pinsamt”, frustade den forne Unitedspelaren, ”Det här är en straff för Manchester United, inte en tombola. Det här är inte korpen”.

The Times noterar under ”Pogbas straffmisär” (se där, en översatt rubrik) att Unitedtränaren Ole Gunnar Solskjaer inte bryr sig ett skvatt om kritiken. På frågan om han funderar på att ändra på systemet att låta Pogba och Rashford själva få bestämma vem som tar straffarna, svarar han, ”Nej, inte alls”.

Daily Mail fångar förutom Pogbas straffrustration även upp en yngre förmåga i fransmannens hemland. ”Exklusivt: Manchester City, Arsenal och Tottenham jagar Rennes 16-åriga underbarn Eduardo Camaviga”, som briljerade mot PSG i helgen.

The Athletic hävdar att Roland Nilssons namn finns bland de som surrar kring tränarposten i Sheffield Wednesday. ”Det är klart att jag skulle vilja träna Sheffield Wednesday, det är en fantastisk klubb”, säger Nilsson, som spelade i Wednesday 1989-1994. Men det är inte aktuellt ännu. ”För närvarande tränare jag det svenska U21-landslaget men om ett år så vet man inte vad som händer. Jag skulle gärna återvända till klubbfotbollen men just nu gillar jag det jag gör”, påpekar ”Rolle”

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport kommer med ett ”Ja” för Balotelli som presenterades som Bresciaspelare i går, och ett ”Nej” för Icardi som nobbat Monaco och inte heller vill till Napoli. Däremot suktar han efter Juve, till tandagnissel i Inter. På förstasidan finns också ett ”Larm för Sarri”. Juventustränaren har drabbats av en lunginflammation och kan missa ligapremiären mot Parma på lördag. På tal om ”ja”. Det är vad Inter i dag hoppas få av Manchester United, så Alexis Sánchez kan ansluta. Gazzettan skriver även att Fiorentinas kontraktserbjudande till Franck Ribéry är på 3,5 milj euro, samt en bonus på 500 000 euro om det blir Europaplats. Florens väntas bli fransmannens nya adress, Ribéry hintar själv om det i sociala medier. Svensknotiser: Liksom flera andra italienska medier instämmer Gazzetta dello Sport i Aftonbladets uppgifter om att Ken Sema är på gång till Udinese. Ett lån från Watford ses som i stort sett klart.

Corriere dello Sport använder sig av italifierade ”Riunited” för att de gamla Unitedspelarna Sanchéz och Lukaku återförenas i Inter. Lån med köpoption på 15 miljoner euro gäller för chilenaren. Inter betalar fem miljoner euro av lönen, United sju milj euro. Tidningen noterar också att årskorten säljer dåligt i Roma. Bara 18 400 så här långt, den lägsta siffran vid samma tidpunkt sedan 2011/2012. Förra ett år sedan var det 23 854 sålda kort vid det här laget.

Tuttosport-redaktionen gnuggar händerna i spänning. ”Neymar-Dybala-Suárez. Vilken intrig!”. Sedan skriver tidningen om ett möte i Paris mellan Dybalas agent och PSG, då Tuchel vill ha argentinaren innan han tänker låta Neymar lämna. Juves sportchef Paratici har möte med Barça, som erbjuder Suárez och föreslår ett byte, Rakitic mot Emre Can.

Tuttoveneziasport uppger att Perugia nu är troligast låneadress för Udineses Svante Ingelsson. Venezias intresse har svalnat. Själv sa Ingelsson till Fotbollskanalen i går att Venezia inte varit aktuellt, men att han är positiv till att bli utlåand från Udiense för att få mer speltid.

SPANIEN

Marca klyver förstasidan med bild på Neymar i två delar. En för Barcelona, en för Real Madrid. Tidningen ser ett ”Kallt krig om Neymar”. Barça beskrivs som ”utan pengar och utan spelare som kan användas i förhandlingarna”. Sedan nämns Rac1:s uppgifter om ett bud om lån med köpoption. Real Madrid däremot bidar iskallt sin tid. Real har mer stålar och har spelare som James och Mariano att använda som motvikt.

AS ser Neymar som ”Stekhet”. Förutom Barça, Real Madrid och PSG, får AS med ytterligare en aktör som blandat sig i: Juventus, med Dybala som lockbete (se Globo Esporte under ”Övrigt”).

Sport drar givetvis på Rac1:s uppgifter om ”Ett officiellt bud”. Köpoptionen anges som icke-bindande. Det överensstämmer inte med RMC:s uppgifter (se under ”Frankrike”). Tidningen sätter sedan ”konfidentiellt” på uppgiften att ”Neymar var den förste att öppna dörren till ett lån”. På förstasidan sörjer tidningen också att Ousmane ”Dembélé blir borta fem veckor!”.

Cadena Ser-profilen Manu Carreño ger sin syn på Barças Neymarbud. Sin negativa syn. ”De har lagt sitt senaste bud med en känsla av att PSG ändå kommer att säga nej. Det är vad man tror i Barcelona, att PSG i grund och botten inte vill sälja Neymar till dem”, säger han.

FRANKRIKE

RMC Sport inleder vad som närmast blir ett PSG-svep. Radiokanalen följer upp ryktena om ett skriftligt Barcelonabud till PSG för Neymar. Det stämmer, påpekar RMC, och pekar på källor i Neymars närhet. Det gäller ett lån med obligatorisk köpoption. Men PSG ser det som en bluff, ett sätt att destabilisera klubben genom att förlänga förhandlingarna och på samma gång för Barcelonaledningen att visa spelarna hemma sina goda intentioner.

L’Equipe har också bekräftelse på Neymarbudet, men behandlar på förstasidan på situationen i PSG som helhet och med Thomas Tuchel i fokus. Rubrik: ”Förvirrad”. Förlusten i Rennes ses som ett symptom på problemen PSG-tränaren har. Tidningen skriver om ”Diskutabla taktiska val och försvagade band till omklädningsrummet”.

Le Parisien placerar också PSG-tränaren i händelsernas centrum med ”Tuchel redan på knivens spets”. Tidningen skriver sedan att ”frånvaron av vissa spelare kan inte dölja hans egna misstag, som de mot Rennes i söndags, och hans egen position har blivit obekväm, särskilt sedan Leonardo återkomst som sportchef”.

TYSKLAND

Bild synar vems plats i Bayern München som är hotad efter Philippe Coutinhos ankomst. Brassen kan spela på flera platser i offensiven. Det är en utmaning för Leon Goretzka, Corentin Tolisso, Renato Sanches men framför allt Thomas Müller. Coutinho och Müller samtidigt skulle bli för offensivt, resonerar Bild. Tidningen myntar på annat håll i sin rubrik begreppet ”En kall svensk”. Det är inte något Mariestad Export eller Norrlands Guld. Det är Emil Hansson. Efter gårdagens värvning av 21-åringen från Feyenoord, säger Hannovers tränare Mirko Slomka: ”Vi har behov av offensiva spelare, som skapar målchanser och som iskallt förvaltar dem. Trots att han är så ung har han den nödvändiga kylan och är därför en spännande pusselbit för oss”. En kall svensk, tack.

Die Welt är en av många tidningar som noterar att Bochum är nästa klubb i 2. Bundesliga att lämna in protest mot resultatet mot Hamburg (0-1). Tidigare har Nürnberg också gjort det. Orsaken är att Bakery Jatta medverkat. I tysk press har förekommit uppgifter att stjärnskottet kom till Tyskland under falskt namn och ålder. Det tyska förbundet, DFB, ska ta ställning till protesterna, men väntas enligt Die Welt inte gå dem till mötes. Jatta spelar med giltig spelarlicens baserad på ett giltigt pass, varför HSV inte begått något fel (mer om Jattas passproblem i Headlines för två veckor sedan, under Bild).

Hamburger Morgenpost har svar från HSV i Jattaaffären. ”Vår inställning har inte förändrats av Bochums protest”, säger Jonas Boldt i klubbledningen, ”Vi ser fortfarande inga anledningar att inte använda honom på grund av misstankar. Jag upprepar, vi talar om protester baserade på spekulationer och antaganden där det annars krävs bevis. Det är absurt!”.

ÖVRIGT

Championat (Ryssland) doppar tårna i vattnet i jakten på vinnare till Puskas Award, Fifas pris till fjolårets snyggaste mål. Zlatan Ibrahimovic finns bland de nominerade. Hans konstspark frö La Galaxy leder överlägset i webbomröstningen. Målet har fått 52 procent av rösterna.

Globo Esporte (Brasilien) har ett tredje namn på jakt efter Neymar. Efter Barcelona och Real Madrid, uppges nu även Juventus intresserat. Under måndagen ska Turinlaget ha tagit kontakt med PSG. Paulo Dybala kan gå i motsatt riktning.

TyC Sport (Argentina) får ett klart svar om Mauro Icardi från Wanda Nara, hans partner och agent. ”Han kommer inte att gå till Monaco”, säger hon till tv-kanalen. Den franska klubben uppgavs i går lägga bud på Inters anfallare. Napoli och Juventus har också jagat Icardi i sommar.