Oväntade matchvinnaren: ”Bra vecka - inbrottstjuvarna greps!”

Dagens rubrikämne i rött nedan:

ENGLAND

Daily Mail visar att fotbollen är chanslös mot cricket. Triumfen i The Ashes erövrar alla sportettor och mirakelmatchens stjärna Ben Stoakes sätter till och med prägel på största fotbollshändelsen, Newcastles bortaskräll (1-0 mot Tottenham). ”Jag vet inte vad som var mest nervöst; de sista tio minuterna av cricketen eller det här. Klart är i alla fall att Ben Stokes är välkommen att spela mittback för oss nästa vecka!”, säger Newcastles tränare Steve Bruce.

The Athletic använder ”Exklusivt: Newcastles seger mot Spurs hade sina rötter i Bruces telefonsamtal till gamla vännen Alex Ferguson”. Det kom efter förlusten mot Norwich senast. Vilka magiska ord Man Uniteds legendariske tränare förmedlade till sin gamla adept? ”Bry er inte om annat och kör på”.

Daily Telegraph har under dagens obligatoriska idolbild på cricket-Ben ett par fotbollstränarpuffar. Mauricio Pochettino var inte lika road som Bruce efter matchen i London. ”Det går inte att försvara vår insats, vi måste spela bättre”, säger Tottenhamtränaren. Han fick också en fråga om bänkade Christian Eriksen spelat klart i klubben. ”Jag vet inte”, säger Pochettino kanske något oväntat. ”Vi får se vad som händer. Det är ingen enkel situation. Vi vet att detta kan oroa gruppen men också att om tio dagar är det slut (det utländska transferfönstret stänger, min anm) och saker och ting blir klarare”. Den andra puffen är med citat från Pep Guardiola om David Silva, som spelade sin 400:e match för Man City (3-1 mot Bournemouth), ”Han är en av de bästa jag någonsin sett”.

The Sun fascineras mer över att Guardiolas presskonferens bara varade i 90 sekunder. Citytränaren använder sarkasm som slagträ mot VAR-beslut om utebliven straff. ”Om det var straff? Nej, nej, nej. Precis som vid förra veckans klara hands. Straff? Så klart inte”, säger Guardiola bittert.

Chronicle håller inte igen med spelarbetygen efter Newcastles seger. Bortsett från nyförvärvet Allan Saint-Maxim (6/10) får alla Newcastlespelare 8/10 eller 9/10. Emil Krafth är en av de som får en åtta. ”Växte in i matchen och tog bollen vid några viktiga tillfällen. Återhämtade sig snabbt efter mardrömmen mot Norwich, och svarade också för sju rensningar”, skriver Chronicle.

BBC Sport radar upp citat från Celtics tränare Neil Lennon efter 15 mål på tre matcher i skotska ligan och med EL-returen i tankarna. ”Vi gjorde en storartad insats mot AIK och hoppas på mer på torsdag. Vi har förmågan att göra mål, vilket vi visat denna säsong, och vi hoppas ett mål där borta kan vara avgörande för oss”, säger Lennon, vars Celtic redan har 2-0 att gå på.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser ett ”Nollat Milan” (0-1 mot Udinese). Inga mål, inga poäng och ”inget spel”, som tidningen påpekar. Gazzettan frågar sig om det redan är dags att byta till 4-3-3. Stadsrivalen Inter premiärspelar i dag (mot Lecce). I truppen finns Mauro Icardi. För att stanna, om man får tro Wanda Nara, hans fru och agent. ”Jag kan ta med mig tusen erbjudanden men det är han som bestämmer: Mauro är inte tillgänglig på transfermarknaden”, säger hon, ”Det har funnits erbjudanden som ingen någonsin skulle tacka nej till. Men Mauro sa nej”. Liksom hela Sampdoria (0-3 mot Lazio) hade Albin Ekdal det tungt. Han får 5,5/10. Ett medelbetyg i Samp denna afton.

Corriere dello Sport låter själva Serie A-matcherna spela en undanskymd roll. I fokus är i stället tränare Sinisa Mihajlovic, som bara 40 dagar efter sitt cancerbesked satt på Bolognas bänk. ”En stark människa”, slår tidningen fast. ”Han hade tappat lite i vikt men var annars precis som vanligt”, säger anfallaren Riccardo Orsolini. Bologna fick också med sig en poäng (1-1 mot Hellas Verona).

Tuttosport kallar Mihajlovic ”Enorm” men dagens största rubriker är som vanligt Turincentrerade. Här finns Torinos seger med Zorro-utformade ”Zazas signatur” och här finns en lika stor rubrik för ”Dubbla duellen”, som syftar på att Inters utmaning av Juve börjar i kväll men också på att Inter vill hålla Icardi bortan frånJuves klor.

SPANIEN

Marca sätter strålkastarljusen på det mer pålitliga av Madrid lagen. ”Seger efter seger” har föga med Real att göra och allt med Atlético (1-0 mot Léganes). Real då. Efter den senaste motgången i helgen (1-1 mot Real Valladolid) dissekeras klubbens problem. Bland annat siffror som visar att laget är sämst på hemmaplan av de stora lagen i Europa, bara 34 segrar på de senaste 57 matcherna. Och Juanma Rodríguez skriver en krönika med rubriken ”Be för att Neymar kommer”.

AS beskriver Real Madrid med ett ord, ”Stagnerande”. Laget var ineffektivt mot Valladolid, tio av elva startspelare var med redan under Ancelottis tid och liksom Marcas krönikör ser AS det som att Neymar är någon ”som kan få Real ur sitt krampaktiga tillstånd”.

Sport ser att både Barcelona men framför allt Antoine Griezmann ”Lyfter” efter storseger (5-2 mot Real Betis) och två mål av nyförvärvet. Och Griezmann gör det med en ”chalk toss”, LeBron James klassiska signaturgest, även om det blev glitter i stället för krita. ”Jag gillar ritualen LeBron James gör innan matcherna och försökte imitera honom. Jag hoppas få anledning att imitera honom många gånger framöver”, säger fransmannen, som hellre kollar på NBA-basket än fotboll. Men när han kollar fotboll, då kollar han Messi. Sitt andra mål hämtades ur den argentinska stjärnans register. ”Jag har sett Messi göra det på träning och kopierade det”, säger Griezmann.

Mundo Deportivo hyllar förstås också Griezmann men i upplagan för San Sebastian med omnejd är det en annan spektakulär lirare som gäller. ”Geniø” (”geni”) står för Real Sociedads målskytt Martin Ødegaard (1-0 mot Mallorca). Noterbrt är också att strikern Willian José ännu en gång var mållös och i spelarbetygen beskrivs som helt ofarlig framför mål. Hans ersättare Alexander Isak får däremot beröm. ”Strålande minuter. Han skapade med sina djupledslöpningar hål och farliga frisparkar”, skriver MD. I Marca fick för övrigt José en stjärna (betygskala noll till tre) för sin timme. Isak fick två stjärnor för sin halvtimme.

FRANKRIKE

L’Equipe presenterar ”Artisten Choupo”, rubriken man aldrig trodde man skulle få se. Den ödmjuke PSG-anfallaren fick förra säsongen mest dystra rubriker. Det var årets miss, det var en bilolycka och det var dubbla bostadsinbrott. Men i går föll plötsligt alla bitar på plats. Två mål och 8/10 i betyg (4-0 mot Toulouse). ”Det har varit en bra vecka – till och med inbrottstjuvarna greps!”, sa en belåten Choupo-Moting efter matchen. En annan PSG-spelare som mest nött avbytarbänk lockas av en flytt. Juventus har nu blandat sig i leken om backen Stanley Nsoki. Kontakter är tagna med PSG. Även Nice och en tysk klubb är ute efter 20-åringen.

Le Parisien fokuserar på att det var ”En dyrköpt seger” för PSG. Både Kylian Mbappé och Edinson Cavani drabbades av muskelskador i söndagens match. Undersökningar väntar i dag. Det innebär att PSG sammanlagt har sju spelare på skadelistan. ”Det är för mycket”, beklagar sig tränare Thomas Tuchel.

Téléfoot hävdar att Barça lagt ett fjärde bud på Neymar. Återigen handlar det om pengar plus spelare (Ousmane Dembélé nämns), återigen har det nobbats av PSG, uppger det välkända tv-programmet på TF1.

TYSKLAND

Bild skriver att Timo Werners nya kontrakt med RB Leipzig ger 23-åringen sju milj euro om året. Det finns också en utköpsklausul som kanske inte kommer att te sig särskilt avskräckande. Den kan max nå 60 milj euro, beroende på hur bra det går för Werner, och är fallande under kontraktslängden.

Kicker håller inte med. Här anges Werners utköpsklausul till blott 30 milj euro. Tidningen skriver också att Bayern München var övertygade om att värvar honom på en fri transfer nästa sommar, innan han överraskande skrev på det nya kontraktet med RB Leipzig i går. Kicker har annars ett välbekant leende på förstasidan, Jürgen Klopps. Citaten finns inne i tidningen. Om framtiden: ”Efter Liverpool kommer jag att ta ett sabbatsår”. Om skillnaden på tränarens ansvar i PL och Bundesliga: ”Den grundläggande skillnaden är att i England är det snarare ägarna, de med pengar, som kritiseras”. Om favoriter: ”Vi är inte en huvudfavorit i Champions League, Man City är det ännu en gång. De är väldigt bra. I PL är de på en nivå ovan andra. De har en suverän kombination med sin trupp och sin tränare”. Om att Van Dijk fortfarande kan utvecklas: ”Han är världsklass, men motgångar påverkar hans spel för mycket. Spelare som Alexander-Arnold och Robertson hanterar det bättre. De spelar på oavsett”. Ingen svensk finns med i Omgångens lag för Bundesliga eller 2. Bundesliga.

ÖVRIGT

Fox Sports (USA) hör Zlatan Ibrahimovic be om ursäkt efter två mål i Los Angeles-derbyt, ”El Trafico”, i morse svensk tid (LAFC- LA Galaxy 3-3). Galaxy ledde med 3-2 i halvtid och Zlatan berättar om andra halvlek. ”Vi gjorde enkla misstag, vi försökte med långbollar men jag var trött, jag är ledsen, jag var trött”, säger han.