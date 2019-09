Pastore: ”Kunde inte låtsas att jag var på Zlatans nivå”

Rubrikämne i rött nedan

ENGLAND

Daily Telegraph signalerar en ta-bladet-från-munnen-dag i Englandssvepet. Kieran Trippier liknar säsongen innan sommarens flytt från Tottenham till Atlético vid en ”katastrofal”. Han insåg efter den att han var oönskad. ”Jag fick inte intrycket av att de ville behålla mig”, säger Trippier. ”Jag försökte prata med ordföranden (Levy) men fick inga egentliga svar. Jag pratade med tränaren (Pochettino) om hans planer men fick varken något ja eller nej. Ja, ni förstår. Det är ledsamt för jag ville stanna”. 28-åringen säger sig dock inte hysa någon agg mot Pochettino.

Daily Mirror låter Michael Owen riva upp gamla sår. Längs med minnenas allé dyker återkomsten till England från Real Madrid 2005 upp. ”Jag avskydde att flytta till Newcastle, jag ville tillbaka till mitt älskade Liverpool”, berättar han. I Newcastle och Man United blev den tidigare unga superstjärnan hånad fotbollsspelare. I dag är han hånad fotbollsexpert. Mirror publicerar utdrag ur Owens kommande självbiografi ”Reboot”. På sportettan finns också landslagsstjärnan Jadon Sancho med uppmaningen, ”Nu får det räcka”, efter rasismen som riktades mot Romelu Lukaku i Cagliari helgen. ”Ingen vill spela fotboll och höra sådana förolämpningar. Det får spelare att må dåligt och kärleken till fotboll att försvinna”, säger han.

The Guardian har Lukaku själv på sportettan. ”Inga framsteg: Lukaku säger att fotbollen går bakåt i sin kamp mot rasism”.

Daily Mail uppger att USA är ute efter Englands förbundskapten Phil Neville som ersättare till Jill Ellis. Världsmästartränaren har tackat nej till att leda damlandslaget i OS nästa år, och därför ha Neville nu ringats in. Hans kontrakt med England är till 2021.

The Times viker plats åt ”Klubbarna vill förlänga transferfönstret”. Ämnet kommer att tas upp på ett PL-möte nästa vecka. För två år sedan röstade klubbarna för att stänga fönstret dagen innan säsongen började. Men det har gett engelska klubbar en nackdel då andra stora fotbollsländer inte hakade på utan har öppet augusti ut.

The Athletic låter Arsenallegandaren Robert Pires spinna som en katt över sin gamla klubb. Den ena anledningen stavas Matteo Guendouzi. ”Han är en krigare”, brummar det belåtet från Pires. Den andra är de forna lagkamraterna Fredrik Ljungberg och Edu, som nu har framträdande roller i Londonklubben. ”Jag älskar Arsenal och när jag såg att klubben ville integrera Freddie som tränare i a-laget blev jag glad. Och när jag såg Edu komma tillbaka för att bli sportchef blev jag glad. För de här killarna kan bära med sig värderingarna, de kan hjälpa spelarna i laget”, låter det från Pires.

Northern Echo fyller kunskapsluckan du inte visste att du hade. Fråga: Hur bra behöver en dokumentär vara för att påverka en fotbollsspelares klubbval? Svar: ”Sunderland ’Til I die”-bra. Laurens de Bocks medger att den påverkade hans flytt från Leeds till Sunderland. ”Jag vet att det här är en stor klubb som tidigare spelat i Premier League. Jag såg också Netflix-dokumentären. Den gav mig en god bild av klubben och hur allt fungerar här”, säger De Bocks, som måste ha sett en pimpad version av serien.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tar farväl av Icardi med ”Ciao, ciao Maurito”. PSG lånar anfallaren från Inter och har en köpoption på 70 miljoner euro, dock inte bindande. Men med bilder på alla profier som anlänt till Serie A, vill Gazzettan minsann visa att ligan är stjärnfylld även utan sin bad boy och hans bad girl. Sin vana trogen sätter tidningen också betyg på klubbarnas mercato. I topp: Inter och Juve med 8-, följda av Napoli och Torino med 7. I botten är Hellas Verona med 5. Därefter Udinese, Spal och Sampdoria med 5,5. Headlines ondgjorde sig i går över bristen på reaktioner i italienska medier på rasismen mot Romelu Lukaku i Cagliari. Gazzettan bjuder i alla fall på en helsida i dag, ”Nu får det räcka med rasism”.

Corriere dello Sport har också med Icardis flytt, men bara som att ”Inter ger bort honom gratis!”. Tre stora förstärkninga till Serie A dominerar i stället den spretiga förstasidan: Mchitarjan till Roma, Ghezzal till Fiorentina och Rebic till Milan. Ser man på, rasismen mot Lukaku dyker även upp på förstasidan med ”Kampen mot rasism har ha gått baklänges”. Den leder fram till ett uppslag i ämnet rasism (och homofobi). I går hade CdS ett par rader i slutet av en sidotext trots ett uppslag om matchen.

Tuttosport få också med en puff på förstasidan om Lukaku. Annars är det precis samma upplägg som i går: en huvudnyhet åt Juve, en åt Torino. ”Higuaín är Juves klipp”, kan man läsa. ”Pipita är den idealiska partnern åt Cristiano Ronaldo. Och nu kan han bära mitt nummer 21”, säger ex-Juvestjärnan Andrea Pirlo. I Torinodelen njuter tidningen åt att klubben kommit över Simone Verdi på lån från Napoli.

Tuttomercatoweb uppger det, och tidningarna har med honom i sina truppresentationer: svenska mittbacken Joseph Colley är nu en Chievo Verona-spelare. Men klubben har på sin hemsida ännu inte presenterat den tidigare Chelseaspelaren.

SPANIEN

Marca känner historiens vingslag i modern tappning. ”Vad var den franska revolutionen för något?”, undrar tidningen skeptiskt till en bild på Real Madrids anförare Zinedine Zidane. Marca nämner att det talades om förändringar, men att bara Eden Hazard hittat in i startelvan efter spelarköp för 303 miljoner euro och 19 spelarförändringar i truppen. Tidningen sammanfattar också alla köp i La Liga. De når upp till 1,32 miljarder euro. Bara Premier League toppar det, med 1,55 miljarder euro.

AS hotar med ”Fortsättning följer”. Det är två såpor som aldrig vill ta slut. ”Pogba och Neymar stannar kvar, Barcelona och Real Madrid ger inte upp”.

Mundo Deportivo drar på välbeprövade ”De stannar”. Det är Neymar och det är Ivan Rakitic. Ingen av dem flyttade bopålar innan transferfönstret bommade igen. Tidningen tar också fram räkneapparaten och kommer fram till att ”Barça spenderade 239 miljoner euro på fyra värvningar och åtta spelare som lämnade”.

Sport känner av Neymar efter den spruckna Barça-affären, och stämplar uppgifterna som ”konfidentiellt”. Enligt Sport är Neymar ”mycket ledsen och innerligt förbannad på PSG som inte lät honom lämna” samt ”Allt han tänker på är att återvända till Camp Nou nästa sommar eller redan i vinter”. Att den katalanska tidningen skulle tolka sinnesstämningen på något annat vis var omöjligt att föreställa sig. I sociala medier har @Barzaboy sammanställt förstasidor som MD och Sport haft med Neymar i sommar, se nedan. Det lär bli fler snart.



FRANKRIKE

L’Equipe stänger transferfönstret med ”Pricken över i:et” (typ), de sista värvningarna till Ligue 1. Det som stack ut var PSG:s ”prestigevärvningar” av Mauro Icardi (Inter) och Keylor Navas (Real Madrid), samt Raphina (Sporting) till Rennes för 20 miljoner euro. En rubrik om Icardivärvningen är en spelaranalys under ”Varken Cavani eller Ibra”. L’Equipe uppmärksammar också skadeproblematiken för förbundskapten Didier Descahmps. Han får klara sig utan skadade mittfältstrion N’Golo Kanté, Tanguy Ndombele och Paul Pogba i de stundande EM-kvalmatcherna (Albanien och Andorra).

RMC Sport meddelar att beskedet att Neymar stannar i PSG togs emot väl av spelartruppen. ”Det var en lättnad. Det var viktigt att han stannar för projektets skull men särskilt för att undvika att förstärka en rival som Barça”, säger en spelare som vill vara anonym, ”Det är bättre att spela med en Neymar som är lite ledsen än att möta honom i toppform”. PSG-spelarna ska ha skämtat med Neymar med att på spanska ropa ”Se Queda” (”Han stannar”). Det blev för ett par år sedan ett stående skämt sedan Gerard Piqué lagt upp ett foto i social medier på dem båda under tiden i Barcelona – strax därefter lämnade Neymar för PSG.

France Football bjuder läsarna på en rofylld Javier Pastore. ”Jag är i harmoni med mig själv”, säger Romas argentinske mittfältare, en nummer 10 av klassiskt snitt, en utdöende sort. Han återvänder till sin tid i PSG (2011-2018). ”Under första året i PSG spelade laget för mig. Sedan började laget spela för Ibrahimovic. Och jag också! För jag visste att det var bästa sättet för PSG att växa”. Zlatans namn dyker upp åtskilliga gånger i intervjun. ”Jag kunde inte låtsas att jag var på samma nivå som Ibrahimovic, för det var en superviktig spelare med tanke på hans karaktär och det han bidrog med på planen. För andra gällde det att vara smarta och agera som stämgafflar. Och vi vann titlar och spelade fin fotboll”, påpekar Pastore, som ibland kritiserades för att inte ta för sig tillräckligt. ”Jag tänkte inte ta upp kampen med Ibrahimovic för att se vem som var bäst…min inställning och karaktär är inte sådan”.

TYSKLAND

Bild berättar att Bayern München straffat en av de egna spelarna. Alphonse Davies reste med klubbens goda minne till Paris under en ledig dag för att träffa sin flickvän Jordyn Huitema, som spelar i PSG. Men vid återkomsten till München rådde flygplatskaos och den 18-åriga kanadensaren kom fyra timmar försent till träningen. Nu har tränare Niko Kovac gett Davies böter på 20 000 euro. Tidigare den här säsongen har Renato Sanches (nu i Lille) bötfällts med 10 000 euro efter att i pressen ha gnällt över sin speltid. Enligt Bild saknar Bayern en bötesskala. Tidningen uppmärksammar vidare de två sista stora övergångarna i Bundesliga innan fönstret stängde: Patric Schick från Roma till RB Leipzig och André Silva från Milan till Eintracht Frankfurt.

Hamburger Morgenpost sprider det glädjande beskedet att HSV-stjärna Bakery Jatta nu är friad från misstankar om att ha manipulerat sin identitet i samband med att han kom till Tyskland som flykting. Därmed faller protesterna från Bochum, Karlsruhe och Nuremberg platt. Klubbarna hade överklagat resultaten mot HSV då Jatta var med. Anklagelserna mot Jatta dök först upp i Sport Bild.

ÖVRIGT

MLS (USA) har för tredje veckan i rad med Zlatan i Ibrahimovic i Omgångens lag. Mot Seattle Sounders, natten till måndag, blev det ett mål och en assist men LA Galaxy förlorade ändå, 3-4.

Het Laatste Nieuws (Belgien) bommar igen Anderlechts transferfönster utan att John Guidetti slunkit igenom. Till sin hjälp har tidningen Anderlechts sportchef Michael Verschueren. ”Det handlar om en konsekvent policy. Det fanns under mercatons sista dag inga alternativ tillgängliga som kunde göra truppen starkare”, säger han. Och Isaac Kiese Thelin, som uppgavs på gång till FC Köpenhamn, blir kvar i klubben. La Dernière Heure skriver om ”En sista dag till ingen nytta” för Anderlecht, och påpekar att klubben blev erbjuden John Guidetti men inte var intresserad.

Daily Record (Skottland) var först ut i går med uppgiften att ligasexan Kilmarnock ville ha Osman Sow. Det är nu också bekräftat att ”Killie” lånar svensken från Dundee United, som toppar andra divisionen, Championship. Sow har en brokig karriär med spel i Sverige, Moldavien, Kina, Förenade Arabemiraten, England och nu i sin tredje klubb i Skottland.

La Nación (Argentina) noterar att argentinska legendaren Hernan Crespos tid som tränare i Banfield redan är över. Det bekräftar klubben. På 18 matcher blev de fyra segrar, sex oavgjorda och åtta förluster.