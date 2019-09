Inters ultras till Lukaku: ”Apläten är inte rasism”

Dagens rubrikämne i rött nedan

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport hämtar inspiration från sci-fi-världen med ”Galaxens mästare”. Men här är karaktärerna Sarri (Juve), Ancelotti (Napoli), Conte (Inter) och Simone Inzaghi (Lazio). ”En resa på planeten Scudetto efter mercaton”, utlovas. Tidningen uppmärksammar också att Emre Can och Mario Mandzukic var de två i Juventus stora trupp som drog längst stickor och inte får plats i CL-truppen. Det gör förstås inte heller korsbandsskadade Chiellini. Han väntas bli borta sex månader. Gazzettan följer sedan upp rasismen mot Lukaku med det häpnadsväckande utspelet från Inters egen Curva Nord. ”Du har fel, det är inte rasism”, summerar GdS budskapet från dem till Lukaku. Sedan följer utdrag ur det öppna brevet, ”Du måste förstå att Italien inte är som andra länder i norra Europa där rasismen är ett verkligt problem”, skriver ultrasgruppen, och försvarar Cagliarifansen som gjorde apläten mot Lukaku. ”Se attityden från italienska fans som ett uttryck för respekt, för att de är rädda för dig och de mål du kan göra mot dem”. Det bara fortsätter. ”När du framhåller att rasism är ett problem som måste bekämpas i Italien så bidrar du bara till repressionen mot alla fotbollsfans inklusive oss”. Mamma mia.

Corriere dello Sport tar upp rasismtråden med en intervju med samhällsengagerade ex-Juvebacken Lilian Thuram. ”Ingen vill stoppa rasismen”, säger den legendariske fransmannen. Förutom CL-nobben för Can och Mandzukic, ägnar CdS störst utrymme åt en fråga, ”Koulibaly, vad är det om hänt med dig?”. Tidningen ser honom som världens bästa back men han har nu varit ”ansvarig för fem av de sju mål Napoli släppt in”.

Tuttosport låter nyförvärvet Simone Verdi lägga ribban för Torino, ”Vi ska till Champions League”. En intervju med Maurizio Sarri får dagens största rubrik, ”Förtrollad av Juve”.

ENGLAND

Manchester Evening News går hårt åt Victor Nilsson Lindelöf. Det är inte bara den där förlorade nickduellen med Jannik Vestergaard mot Southampton senast. MEN verkar se den som symtomatisk och en anledning att sätta ett frågetecken kring svenskens plats. ”Det har inte varit någon bra start på säsongen för Nilsson Lindelöf och Solskjaer måste kanske göra något”, resonerar MEN, och avslutar artikeln med lösningar utan VNL. ”Nya investeringar kan behövas i januari för att hitta en passande försvarspartner till Maguire, men under tiden måste Solskjaer kanske vända sig till (Phil) Jones om United vill undvika att andra lag utnyttjar deras defensiva sårbarhet”, skriver MEN.

The Sun-redaktionen tycks alltid ha en ”exklusiv” Unitedstory liggande i byrålådan, redo att spridas när det går motigt för klubben. I dag: ”Exklusivt: Förbaskad Ole kallar Uniteds floppspelare ’ett skämt’”. Den stämpeln uppges Unitedtränaren i omklädningsrummet ha satt på sina spelares insats mot Southampton. ”Han kallade dem ’ett skämt’ och att det var ’pinsamt’ hur svårt de hade att döda andra lag’”, skriver tidningen. Det finns mer United. ”Exklusivt: Man United förbereder chockbud på Eriksen i januari”. Det är Tottenhams Christan Eriksen, som annars tycks lockas mer av solen i Spanien än regnet i Manchester. Ett reapris kan bli aktuellt, då danskens kontrakt går ut till sommaren. I Suns största rubrik blir ett ordkrig till en ordlek, ”It’s wor”. Typ ”Det är skrig” (sorry). Hur som helst, de engelska fotbollslegendarerna Michael Owen och Alan Shearer skriver elaka saker till varandra på Twitter. Fajten har blossat upp efter Owens nyutkomna bok där han beklagar sig över Shearer och tiden i Newcastle.

Daily Star tycker att ordkriget mellan Owen och Shearer är så stort att den täcker nyhetsettan. På sportettan väcker måhända ”Tammy frestas av byte” nyfikenhet. Men Chelseas succéanfallare funderar inte på ny klubb, däremot landslag. Abraham knackar på dörren till engelska a-landslaget men Nigeria flörtar ihärdigt med 21-åringen, som inte tänkt fatta ett definitivt beslut förrän i april.

The Guardian känner ”Nevilles smärta: defensiva brister i strålkastarljusen efter lejoninnornas förlust mot Norge med 1-2”. Förbundskaptenen grämer sig över det sena förlustmålet. ”Att släppa in ett mål när vi har kontroll på matchen är inte acceptabelt. Vi måste bli bättre på det”, säger Phil Neville.

SPANIEN

Noticias de Álava rotar runt bland skärvorna av Alavés krossade drömmar om anfallaren Waris Majeed. Ur spillrorna framträder John Guidetti. Alavés ville skeppa iväg honom och Dani Torres, båda högavlönade, för att hålla sig inom tillåtna löneramar för en värvning av Majeed. ”Svensken, som inte fått spela de tre första omgångarna, hade intresse från Belgien och Nederländerna, men hans lön var ett hinder där”, skriver NdA. Så Guidetti stannade i Alavés, Majeed, med ett förflutet i BK Häcken, fick återvända till Porto och Deadline Day övergick i Day After Deadline Day.

AS lockar med en brasse som vill ha tillbaka strålkastarljusen. ”Vinícius kräver en plats”, menar AS. ”Jag försöker anpassa mig till min nya roll, men jag tycker det är svårare på högerkanten. Högerfotade spelare, som Hazard, gillar att spela till vänster”, säger han. AS lägger till att 19-åringen ännu inte övertygat tränare Zidane.

Marca är säker på att ”Neymar ger efterdyningar i Barça”. Och inte är det några positiva sådana. ”Spelarna är frustrerade över hur klubbledningen handskats med fallet Neymar”. De tror inte längre att det fanns ett verkligt intresse för Neymar, och därmed att klubbledningen inte var ärlig mot spelarna, menar Marca. Dessutom: ”Rakitic, Dembélé, Vidal och Todibo har påverkats av att ha slängts fram som förhandlingsbrickor med PSG”.

Sport ger sin stora webbomröstning allt ljus. ”De Jong, den som flest föredrar”, konstaterar tidningen då 78 procent ser holländaren som Barcelonas bästa sommarvärvning. Bara elva procent valde Griezmann. Hela 64 procent väljer Coutinho som den bästa flytten från klubben. På frågan om vilken stor övergång Barça borde ha gjort i sommar röstar drygt hälften (52 procent) João Félix. Sport bär i dag också på ett budskap från förbundskapten Roberto Moreno till hans föregångare Luis Enrique, som sörjer sin nioåriga dotter som gick bort i cancer för några dagar sedan. ”Om Luis Enrique en dag vill återvända tar jag gärna ett steg åt sidan för att arbeta åt honom”, säger Moreno.

Mundo Deportivo sätter prislappen ”170 miljoner euro för Neymar i juni”. Varför? Jo, ”Fifa kommer att fixera priset på Neymar. Efter tre år utan nytt kontrakt och om spelaren ber om det, så kommer Fifa att bestämma priset. Fats det återstår att se om Barcelona verkligen är intresserat av att värva den brasilianska superstjärnan”, skriver MD.

FRANKRIKE

L’Equipe följer turerna i den komplicerade försäljningen av Valentin Rongier från Nantes till Marseille. Nantes starke man Waldemar Kita grymtar, ”Marseille visade brist på respekt”. Tidningen har också låtit redaktionen sätta betyg på Ligue 1-lagens sommarfönster, från 1-20. PSG toppar med 16, före Lille, Montpellier och Nice, alla med 15. I botten ligger Dijon med 7 följd av just Nantes med 10. L’Equipe har sedan en intervju med Arsenals och franska landslagets stjärnskott Matteo Guendouzi. Han instämmer i uppgifterna om att han hatar att förlora. ”Kanske kommer det från karaten, som vi håller på med mycket i min familj. Karate är en fajt. Om din motståndare vinner så är det för att han är bättre. Och det är det värsta jag vet att tänka på att min motståndare är bättre än jag (ler)”, säger Guendouzi

Le Parisien påminner om att Neymar återvänder till Barcelona. Men förhandlingarna sker inte på Camp Nou utan i rätten. I svallvågorna på det bittra uppbrottet från Barça till PSG för två år sedan krävde Neymar klubben på 26 miljoner euro i uteblivna bonusar. Barça kontrade med att kräva Neymar på 75 miljoner euro för kontraktsbrott. Den 27 september möts parterna i rätten.

France Football ger anledning att på nytt skaka på huvudet åt Hatem Ben Arfas förehavanden. Transferfönstret har stängt och han står fortfarande utan klubb. Då väljer den oregerlige 32-åringen att filosofera kring sin situation på Instagram stories på följande vis: ”Inget erbjudande har gjort mig upphetsad. Det är som med en kvinna, broder, om hon inte gör dig upphetsad så låt henne vara”. Han gör det inte lätt för sig. Minns hans tyck-synd-om-mig-video när han var utfrusen i PSG (klipp här). Ben Arfa, som också har Newcastle på sin CV, är utan kontrakt och kan därför skriva på för en annan klubb trots att fönstret är igenbommat.

TYSKLAND

Süddeutsche Zeitung uppger att en åklagare i München misstänker Bayern Münchens Jérôme Boateng för grov misshandel av sin tidigare partner. Det rör sig om två fall. Ärendet ligger nu hos en lokal domstol i väntan på att åtal ska väckas. Paret var ihop i tio år och har två barn tillsammans.

Bild upplåter störst utrymme på nyhetsettan åt ”Razzia mot fotbollstjärnan Metzelder”. Den tidigare landslagsspelaren misstänks för spridning av barnporr. Gömd bland sportsidorna finns en liten intervju med Sebastian Ohlsson, ny i St Pauli. ”Det var tid för mig att flytta. Allsvenskan är långt ifrån lika bra som tyska andraligan”, säger den tidigare lagkaptenen i IFK Göteborg, och understryker på nytt att han inte heller ville lämna som Bosman. Snart är det derby i Hamburg. Den 16 september väntar HSV. Ohlsson: ”Det här är säsongens största matcher. Det finns något liknade i Göteborg men inte lika betydelsefullt”. El Västico?

Hamburger Abendblatt ger en av Ohlssons derbymotståndare en stor rubrik. ”Förbundets plan: Jatta ska spela i landslaget”. Det har stormat kring Bakery Jatta efter anklagelser om att han kommit in i Tyskland som flykting från Gambia med falska uppgifter. Men Nürnberg, Bochum och Karlsruhe har alla tvingats dra tillbaka protester mot HSV-matcher de spelat, sedan en granskning gett Jatta grönt ljus. Nu kan nästa kapitel vara på väg att skrivas om 21-åringen. U21-landslaget vill att Jatta naturaliseras så fort som möjligt för att bli tillgänglig för landslagsspel.

ÖVRIGT

Nairobi News (Kenya) ger ordet till Jacob ”Ghost” Mulee. Det är Kenyas tidigare förbundskapten. Om man får tro honom har Elfsborg gjort ett fynd i Joseph Okumu, som blev klar för Boråslaget förra veckan. Mulee menar att den 22-årige backen har potential att nå samma kaliber som Vincent Wanyama och McDonald Mariga. ”Han är en stor talang. Han är bland de bästa i landet i den positionen. I Sverige kommer han att få en bra fotbollsutbildning, och kan om några år bli en av de allra bästa”, spår Mulee.

L’Avenir (Belgien) ger hopp till Isaac Kiese Thelin. Tidningen tror att Anderlechts misslyckade försök att hitta en ny forward och skador på andra, banar vägen för Kiese Thelin att starta fler matcher. ”Svensken gjorde det bra mot Standard Liège men har aldrig varit mer än andra- eller tredjehandsalternativ”, skriver tidningen, som tror att tränare Vincent Kompany tills vidare måste förlita sig på Kiese Thelin. Het Laatste Nieuws glider in på anfallskrisen i Anderlecht – när damlandslaget synas. ”Ella Van Kerkhoven har en instinkt för mål. Det är precis vad Anderlecht behöver”, säger experten och ex-spelaren Jan Mulder.