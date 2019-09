"Rabatt-Bendtner" häcklad - kan inte träffa målet

Dagens rubrikämne i rött längst ned

ENGLAND

Daily Mirror är ett exempel på att engelsk press skriver mer om rasismen mot Romelu Lukaku än den italienska. ”Sparka ut dem ur Europa”, är ett förslag från Paul Ince. Det gäller förstås varken offer eller förövare. Den fd engelska landslagsspelaren, med Inter på sin cv, vill att klubbar ska kunna stoppas från Europaspel om fansen skämmer ut sig med rasistiska tillmälen.

The Guardian tar facklan vidare. Sedan Paul Pogba, Marcus Rashford, Tammy Abraham och Kurt Zouma fått rasistiska kommentarer på Twitter har den sociala nätverkstjänsten kritiserats häftigt. Twitter uppger nu att över 700 kränkande kommentarer mot fotbollsspelare plockats bort de senaste två veckorna.

Daily Mail ger plats åt att ”Förbundsbas attackerar arroganta U21-spelare”. England gjorde ett svagt EM i somras och Les Reed i förbundsledningen reagerar på spelarnas attityd. ”Man får ha lite swagger, men det får inte gränsa till arrogans”, säger han.

The Times har samma uttalande från Reed på sin sportetta, men bjuder på en del annat. Som dåliga nyheter för Man City. Tidningen uppger att backen Aymeric Laporte blir borta minst året ut efter sin meniskoperation.

The Athletic har en annan skadad Cityspelare i fokus, Leroy Sané. Enligt utmärkte journalisten Raphael Honigsteins uppgifter är 23-åringens entourage missnöjda med Guardiolas beslut att spela honom i Community Shield, där han blev skadad. Bayern München väntas göra ett nytt försök att värva Sané i januari. I artikeln medger Bayerns sportchef Hasan Salihamidzic samtidigt för första gången att taktiken att värva Callum Hudson-Odoi inte var den smartaste. Klubben hade en överenskommelse med 18-åringen i vinterfönstret. Men Chelsea vägrade sälja honom, uppretade av att Bayern snackade vitt och brett om spelaren i medier. ”Det fanns anledningar till att vi gick tillväga som vi gjorde. Men jag är självkritisk nog att erkänna att vi kunde handskats med det bättre”, säger Salihamidzic.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport sparkar med benen till ”Can Can Juve”. En tysk varitédans satte fart på rubrikskrivandet i går. Emre Can sparkade bakut efter att ha blivit kickad från CL-truppen men tog sedan ett steg tillbaka. GdS: ”En trupp så här späckad är både en fördel och en fara”. Sent ska syndaren vakna, alltså Gazzettan. Tidningen försöker ta igen den inledande likgiltigheten inför rasismen mot Lukaku. Även i dag finns ett uppslag. ”Nej till rasisterna – Europa ställer sig bakom Lukaku”. Det finns inga gränser för belgarens kroppshydda. En krönika av Stefano Barigelli på ämnet har rubriken ”Om ultras får vinna förlorar samhället”. Mot Armenien i EM-kvalet i kväll väntas Italien ställa upp så här: Donnarumma – Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson – Verratti, Jorginho, Barella – Chiesa, Belotti, Bernardeschi.

Corriere dello Sport har rådet ”Spring fort” till italienska landslaget. Men framför allt följer tidningen ”Nerver på helspänn i Juve”. Rubriken följs av ”Can, Sarri, Paratici – hårda ord flyger i luften”. För det är inte bara Can som känner sig sviken. Det var även en ”tuff konfrontation mellan Maurizio och sportchefen över transferstrategi och överskottsspelare”.

Tuttosport sjunger på Han Kwang-Song. Nordkoreanen skrev häromdagen på för Juventus. I dag finns feta rubriken, ”Exklusivt: Jag ska ta Juve till Kim”. Det är den italienska senatorn Antonio Razzi som har storslagna planer. ”Den nordkoreanska presidenten älskar fotboll och hejar på Han. Jag ska inom kort träffa honom och föreslå en inbjudan till Juventus att komma Pyongyang”, säger Razzi.

La Repubblica har i sitt Parmasvep en kommentar från klubbens sportchef Daniele Faggiano som förtydligar Dejan Kulusevskis lån. ”Lagets medelålder har fallit och vi har en bra blandning av unga och erfarna spelare. Det enda begränsade lånet är Kulusevski, som vi försökte få ett pris på eller en köpoption. Men Atalanta har satsat på killen, fast vi vann kampen med flera andra Serie A-klubbar bara genom att få hit honom”, säger Faggiano.

Chievo Verona tar upp en annan blågul spelare som får ett blågult klubblag. Serie B-klubben bekräftar till slut att Joseph Colley, tidigare i Chelseas U23-lag, skrivit på. Hur långt kontraktet med Serie B-klubben är framgår inte. Tidigare i sommar uppgavs både AIK och Hammarby intresserade av Colley.

SPANIEN

Marca lyfter som de flesta spanska sporttidningar denna dag bort fotbollen från förstasidan. I stället tar sorgen efter Blanca Fernández Ochoa plats. Den framgångsrika utförsåkarens döda kropp har nu hittats. EM-kvalmatchen mot Rumänien i kväll dyker upp först på sidan sex. Marca tror på följande startelva: Kepa – Carvajal, Sergio Ramos, Hermoso, Alba – Fabián Ruiz, Busquets, Parejo, Ceballos – Rodrigo, Alcácer. Marca skrev i går att det mullrar i spelarledet i Barcelona efter den misslyckade Neymaraffären (se gårdagens Headlines, under ”Spanien”). Olyckligast är nog ändå Ousmane Dembélé, som fick agera ofrivilligt lockbete. Situationen i Barça har mörknat ytterligare för fransmannen, menar Marca. Inte bara Griezmann har tagit plats. Ungdomarna Carles Pérez och Ansu Fati har också imponerat på Valverde. Och Dembélé själv är som så många gånger förut skadad.

Mundo Deportivo sörjer också Blanca men är mer hoppfull när det gäller Ousmane Dembélé. ”Barça vill reparera honom fysiskt och psykiskt. Utan Neymar kan fransmannen bli en nyckelspelare”, menar MD.

AS-förstasidan är också bara Blanca. I övrigt bjuder tidningen bland annat på en intervju med veteranen Cesc Fàbregas, som hyllar Kylian Mbappé. ”Han är fenomenal. Han kommer att bli världens bästa spelare i framtiden”, menar Cesc. På tal om framtiden, kommer fotbollsvärlden att få uppleva en ny Lionel Messi? ”Det är nog omöjligt. Det har funnits stora spelare som Cristiano Ronaldo och Ronaldinho, men Messi har varit bäst i 15 år. Jag har sett honom göra saker som ni inte skulle tro”, säger Cesc.

Sport låter inte döden komma i vägen för Neymar. Blanca får en mer undanskymd del av förstasidan, som i stället tillägnas ett citat om brasilianaren. ”Neymar gjorde allt han kunde för att återvända”, säger Barçaanfallaren Luis Suárez.

FRANKRIKE

L’Equipe ägnar ett uppslag åt Ousmane Dembélés nej till PSG, som satte stopp för ”årets transfer”, Neymar till Barcelona. Några avslöjande kommer inte, men bilden av en fast besluten Dembélé om att lyckas i sina drömmars klubb förstärks. Detsamma gäller uppslaget om Paul Pogba, en annan jättetransfer som inte blev av. Real Madrid är inte ute ur bilden, men Uniteds vd Ed Woodward har de senaste dagarna återupptagit kontakten med mittfältarens agent Mino Raiola. Diskussionen gäller ett nytt kontrakt med en kraftig löneökning från dagens 17 miljoner euro om året efter skatt. ”Om parterna kommer överens kommer det att försvåra situationen för Real Madrid nästa sommar, men vi är inte där ännu”, avslutar L’Equipe. Tidningen tar upp fler transfers som inte blev av. En är Sebastian Holmén till Amiens. 27-åringen var redo att flyga till Frankrike sedan parterna i princip kommit överens om ett kontrakt. I stället ghostar Amiens svensken. ”Till stor överraskning för svenskens agenter ger Amiens sedan inga livstecken på 15 dagar”, skriver L’Equipe. Utan några nyheter och efter att ha övervägt rättsliga åtgärder, valde Holmén i stället att skriva på för Willem II i Nederländerna.

Le Parisien lägger transferfönstret bakom sig och syna framtida utmaningar för nya sportchefen Leonardo. En sak tycks säker. Det blir en säsong två i Neymarsåpan nästa sommar. ”Om det inte blir en transfer denna sommar så blir det en nästa”, bekräftade en i brassen entourage till Le Parisien strax innan fönstret stängde. Det kan finnas ett sätt att undvika det. Att PSG lyckas i sina försök att förlänga kontraktet med Neymar, något hans pappa och agent välkomnade så sent som i mars.

TYSKLAND

Bild ger i dag nyhetsettan åt ”Så ringade den hemliga undersökning in Metzelder”.Det är andra dagen i rad som misstankarna om barnporrbrott mot den tidigare landslagsspelaren toppar hela tidningen. Bild har på annan plats den omistliga informationen att förbundskapten Jogi Löw slutat röka. Han har hållit sig borta från ciggen i sex månader. En utmaning för Maurizio Sarri.

Kicker vänder blicken från Bundesliga till EM-kval och Löws mannar. Tidningen tror på följande lag mot Nederländerna: Neuer – Ginter, Süle, Tah – Klostermann, Kimmich, Kroos, Schulz – Gnabry, Reus, Werner.

Sport1 sprider locktoner från Dortmunds Marco Reus till Bayer Leverkusens stjärna Kai Havertz. ”Jag kommer att göra allt jag kan för att guida honom till Dortmund. Jag ska göra mitt bästa, som med Julian Brandt. Och nu har jag en allierad i Julian då vi känner varandra bra, så vi får se vad som händer”, säger Reus till Sport1. Enligt tv-kanalen är Bayern München fortsatt ute efter Havertz (till nästa sommar). Även Barcelona, ​​Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Liverpool och Arsenal är intresserade. Däremot utesluter enligt Sport1:s uppgifter 20-åringen själv en flytt till Serie A eller Ligue 1.

ÖVRIGT

Fox Sport (Nederländerna) har i sin talkshow Voetbalpraat att Feyenoord arbetade hårt på att värva John Guidetti. Men någon affär med Alavés blev det inte. ”De försökte in i det sista”, säger journalisten Martijn Krabbendam. Guidetti och Feyenoord svarar bra på gårdagens uppgift i Noticia de Álava att klubbar från Nederländerna och Belgien (Anderlecht) försökt knyta till sig svensken (se gårdagens Headlines, under ”Spanien”). Guidetti hade en succéfylld sejour i Feyenoord 2011/2012 på lån från Manchester City.

Het Laatste Nieuws (Belgien) spinner vidare på gårdagens tema om Isaac Kiese Thelin. Svensken som på grund av skador och övergångar som gick i stöpet, seglat upp som anfallare nummer ett i Anderlecht. Hans facit på två mål på 28 matcher under sin tid i klubben imponerar föga. ”Ge honom förtroende”, säger David Sesa, som tidigare var hjälptränare. ”I Anderlecht har Isaac inte fått en rättvis möjlighet att visa upp sig flera matcher i rad. Hur kan han då vara på topp?”, undrar Sesa, som påpekar att Kiese Thelin kanske inte gör så många mål men kan hålla i bollen, skapar ytor åt andra och göra smarta löpningar. ”Inte så sexigt, men användbart”, menar han.

Ekstra Bladet (Danmark) ger FCK:s spektakulära Deadline Day-värvning nytt namn, ”Rabatt-Bendtner”. Lönen är nämligen ”bara” 250 000 danska kronor i månaden. Det blir en miljon danska kr under kontraktslängden på fyra månader, motsvarande 1,4 miljoner svenska kr. Den 31-årige anfallaren kom gratis till FCK från Rosenborg. Samtidigt har ett videoklipp med Bendtner från första träningen med FCK blivit viral. Inte minst i engelska medier fnissas det åt ex-Arsenalspelarens alla missar (se klipp ovan).