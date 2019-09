Efter rasismen mot Abraham: ”Mamma grät”

ENGLAND

Daily Mirror sätter tonen för dagen. Den är ganska dyster. Chelseas Tammy Abraham berättar för tidningen, och även för CNN, om hur hårt de rasistiska smädelserna mot honom på Twitter nyligen påverkade hans omgivning. ”Jag kommer ihåg att jag pratade med mamma. Hon tog det hårt. Hon var i tårar. Hon tänkte ’Varför honom?’, ’Varför honom?’. Det är förstås inte trevligt att se sin son bli förolämpad”, säger Abraham.

Daily Telegraph tar ämnet vidare. På sportettan får visserligen en pik till Man Citys tränare ”Minns du mig, Pep?”, sedan Phil Foden gjort engelska U21-landslagets mål (2-0 mot Kosovo), störst utrymme. Men här finns också giftet i sociala medier. ”Rice: Jag fick dödshot”, berättar den 20-årige landslagsmannen. Det skedde efter att han bytt Irland mot England. ”Det var folk som sa att de skulle komma till mitt hus…ja, i sociala medier”, berättar han för ITV News, ”Det finns en del jag skulle kunna ta upp men vill inte göra det, hot mot min familj, hot mot mig”.

The Guardian tar också upp hoten mot Rice, och att förbundskapten ”Southgate ger sitt stöd till Rice efter hotfulla inlägg i sociala medier”. Guardian har sedan goda nyheter till Man United. David De Gea är äntligen på väg att skriva nytt kontrakt, värt 290 000 pund i veckan.

Manchester Evening News hade i går Zlatan Ibrahimovic som etta på listan över bästa Unitedvärvningar efter Fergusons era. Nu har tidningen listat tio sämsta värvningarna de senaste tio åren. Alexis Sánchez är bara två. Sämst är Ángel Di María, menar MEN.

Sky Sports knackar på dörren och påminner om att det ska spelas en EM-kvalmatch i kväll. ”Jadon Sancho startar mot Kosovo”, och Marcus Rashford petas. Det erfar tv-kanalen – och de flesta andra engelska sportmedier. Är man The Sun heter det förstås ”Go on my San!”.

The Athletic porträtterar Emil Krafth. Småplock: Orji Okwonkwo, lagkamrat i Bologna, berättar att Emil Krafth kallades för ”Thor” på grund av sitt skandinaviska ursprung, blonda hår och sin kraftfullhet. Roar Hansen, Krafths första seniortränare, säger: ”Han märktes på varje träning, så är det inte med alla. Han kanske inte är den mest tekniska spelaren i sin position, men han arbetar hårdast”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har egna ”Palloni d’Oro”, Guldbollar. Det handlar inte om bolltrillande utan om pengaklirr. Tidningen presenterar varje säsong lönerna i Serie A. Juventus betalar i särklass mest, 294 milj euro, följt av Inter 139 och Roma 125. I botten Hellas Verona med 25 miljoner. Det är mindre än vad Cristiano Ronaldo har i lön, 31 miljoner euro netto om året. Serie A-svenskarna då? Som följer: Albin Ekdal (Sampdoria): 1,1 milj euro, Robin Olsen (Cagliari) 500 000, Mattias Svanberg (Bologna) 500 000 och Dejan Kulusevski (Parma) 250 000. Rimligen betalar Roma resterande 700 000 på Robin Olsens lön för att nå de 1,2 milj han listades för förra säsongen. Värt att notera är också att bara Fabio Quagliarella har högre lön än Ekdal i Sampdoria.

Corriere dello Sport tar också ett grepp på Serie A men inte genom löner utan via kulttränaren Zdenek Zemans ögon. ”Den fina fotbollens tränare förklarar varför målen ökar”, skriver CdS, och portionerar ut citat: ”Jag ser äntligen mod i anfallsspelet och även misstag bakåt”, ”Juve är fortfarande strålande, men Sarri behöver tid” och ”Lazio kommer att överraska er alla”. Helgens stora match är Fiorentina-Juventus. Inte mycket kärlek där inte. Över 40 000 biljetter är sålda, bara ett fåtal finns kvar. CdS skriver också om Stefano Okakas presentation i Udinese. Anfallaren spelade med Ken Sema i Watford, och rådde svensken till lånet i Udinese. ”Jag pratade väldigt gott om klubben, inte minst den utmärkta organisationen. Så fort vi möttes här på Friuli så sa han direkt att jag hade haft rätt”, säger Okaka om Sema.

Tuttosport struntar i att transferfönstret är stängt. I tomrummet mellan landslagsspel och Serie A-omgång så bränner tidningen av ”Dybala, så het”. Det fortsätter med, ”PSG och Tottenham ger sig inte och är redo att slåss om argentinaren i januari. Dybala slåss samtidigt om en plats i Juventus. Mot Fiorentina på lördag tycks åter en plats på bänken vänta”.

SPANIEN

Marca ser för andra dagen i rad ut som ett tennismagasin. Som det flesta andra sporttidningar också gör. De kan inte få nog av Rafael Nadals 19:e Grand Slam-titel. En del fotboll dyker upp längre in i tidningen. Som att de som tvivlat nu menar att Atléticos vildhjärna ”Diego Costa är bättre än någonsin”. Som att Real Madrids målvakt Andrij Lunin på nytt hamnat på avbytarbänken i en låneklubb, den här gången Real Valladolid. Den 20-årige ukrainaren ses som Courtois backup från och med nästa säsong och behöver speltid.

AS har också en överdrivet leende Nadal över hela förstasidan, men ger några rader till Real Madrid. Tidigare skadade ”Hazard är i träning och kommer att få spelminuter mot Levante” i helgen. Det blir i så fall belgarens debut i La Liga.

Sport använder förstasidan att döpa om Rafael Nadal till ”R19”. Samuel Umititi kan väl snart få ”SU23” för alla skadebekymmer snarare än siffran på ryggen eller titlar. Den här gången ser det dock lovande ut för backen, en mindre skada på högerfoten, meddelar Barça, men hans medverkan mot Valencia är osäker.

Cadena Cope har alla siffrorna på lönebudgetarna de spanska klubbarna har denna säsong. Det är La Liga som sätter taket, och Barcelonas är högst med 671 miljoner euro. Real Madrid har 30 miljoner mindre, 641 milj euro, Atlético är trea med 348 milj euro. Real Valladolid har ligans lägsta, knappt 30 milj euro. De anpassade lönebudgetarna baseras på intäkter och kostnader.

FRANKRIKE

L’Equipe hämtar inspiration söderifrån. Marseilles slogan ”Rakt mot målet” används för att markera att tidningen vill att franska landslaget tar vid där det slutade senast, en 4-1-seger mot Albanien, när Andorra väntar i kväll. Tidningen har också en intervju med Nabil Fekir. Landslagsspelaren trivs i sin nya klubb Real Betis, men minnena från den plötsligt spruckna övergången till Liverpool förra sommaren lever kvar. Det snackades om ett dåligt knä och att hans familj la sig i. ”Det sårade dem, och det sårade mig”, säger Fekir, och beskriver anklagelserna mot familjen som ”lögner” och vid läkarundersökningen ”pratade man inte en sekund om knäet”. Fekir har inget svar på vad som hände. ”Vill ni veta sanningen? Den är jag inget vet! Jag försäkrar er”, säger Fekir. Han säger sig inte hysa något agg mot Liverpool men antyder att hans förra agent Jean-Pierre Bèrnes kan ha haft med det hela att göra. Gladare miner hos familjen Rabiot. Juventusspelaren har enligt L’Equipe även fått rätt mot PSG i högre i ligainstans. Rabiots ”etikbonus” drogs in sedan han lajkat ett klipp av Patrice Evra, där denne firade Man Uniteds CL-segern mot PSG på Parc des Princes.

France Football kopplar grepp på sommarens transferfönster. Bättre sent än aldrig, måste veckotidningen ha tänk. Nja, tänker de som kollat in den. Här finns några bästa-listor för Ligue 1. Förstaplatserna i de olika kategorierna är som följer, Bra köp: Rapinha (Rennes), Risk: Yohan Cabaye (Saint-Etienne), Överraskning: Laurent Koscielny (Bordeaux), Kommer saknas: Nicolas Pépé (Arsenal), Kommer inte att saknas: Clinton Njie (Dynamo Moskva). Rennes tränare Julien Stéphane, 38, intervjuas. ”Jag är inte här för att försköna”, säger den pragmatiske tränaren. Det är inte Jakob Johansson heller. Men det har än så länge inte blivit någon speltid under Stéphane den här säsongen.

TYSKLAND

Bild kilar in ”KNALLstenberg frälste oss” på förstasidan. För att det ”PANG”-volley från Halstenberg som satte Tyskland på rätt kurs (2-0 mot Nordirland). Men spelarbetygen talar sitt tydliga språk. Bara målvakten Manuel Neuer hyllas med en tvåa (skala 1-6, ett är bäst). Reste av laget rör sig bland treor, fyror och i Werner och Reus fall till och med femmor.

RTL stack mikrofonen under näsan på förbundskapten Jogi Löw efter en match i två delar; en mycket svag första halvlek och en bättre andra. ”Vi har inte spelat ihop på det här viset. Vi är i en läroprocess”, försvarade sig Löw.

Kicker-redaktören Sebastian Wolff kommenterar matchen med ”Uppdrag utfört men frågetecken kring kvalitet kvarstår”. Wolff menar vidare att det nya spelsystemet kräver sina spelare, inte minst skadade Leroy Sané. ”Om det fanns några som betvivlade att Manchester Citys ytter är oumbärlig i det nya systemet så kan de inte vara många, särskilt inte efter matcherna mot Nederländerna och Nordirland. Tyskland behöver Sané. Och reserven med spelare hög kvalitet är inte outsinlig”, avslutar Wolff.

ÖVRIGT

Algemeen Dagblad (Nederländerna) har god smak i munnen efter gårdagens storseger (4-0 mot Estland) som ”Jobbet avklarat”. Det var desserten efter den utsökta EM-kvalveckans njutbara huvudrätt, Tyskland 4-2.

Dernière Heure (Belgien) ser en ”KDB i chefskostym” i går kväll (4-0 mot Skottland). Man Citys stjärna ”Kevin De Bruyne var inblandad i alla fyra målen och Belgien har 16 poäng av 16 möjliga”, skriver tidningen vidare.

Gazzetta.gr (Grekland) och SDNA uppger att Guti är aktuell som tränare för Aris, där svenskarna Daniel Larsson och Daniel Sundgren spelar. Aris sportchef Angelos Charisteas hade nya diskussioner med Real Madrid-legendaren under gårdagen. Ett svar kan komma redan i dag, uppger Gazzetta.gr. Ytterligare två icke-namngivna kandidater finns till tränarposten i Thessalonikiklubben. Enligt spanska uppgifter är en av de andra kandidaterna Fernando Hierro.