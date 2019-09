Tidningarna ense: Isak är ”en gasell”

SPANIEN

Diario Vasco sammanfattar belåtet Real Sociedads seger (3-1 mot Espanyol) med följande rubrik: ”Med två nummer 9 är livet enklare”. Willian José startade och gjorde två mål, Alexander Isak gjorde ett. Enligt DV hade Isak en smärre skadekänning i fredags och fick vila. Men han kom in. Han satt bollen i nätet och han får DV att jämföra svensken med en gasell.

Mundo Deportivo använder ett beskrivande ord för varje spelare. För Isak är det lustigt nog just ”gasell”. Det korta omdömet i övrigt lyder, ”Han bröt Caleros passning, accelererade och gjorde mål. Ett fullblod”. I den katalanska upplagan av tidningen är det Barças bekymmer som dominerar. Tidningen anser sig med rubriken ”Därför” ha svaren. ”Anstränger sig inte tillräckligt, obalans i anfallsspelet och i pressen” är bara några. MD lägger till att ”Valverde känner sig skyldig och laget, som ska prata sig samman i veckan, måste vara självkritisk”.

Sport menar att det krävs en ”Omedelbar reaktion” från Barça. Det är inte försent men det måste hända något nu, påpekar Sport. I en analys över krisens sju punkter sätter tidningen upp Anfield som nummer ett. Det var där det började.

Marca är på bättre humör. ”Benzema visar vägen”. Igen. Fransmannen fixade segern på ståtliga Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (1-0 mot Sevilla). Både Marca och tidningens läsare tycker annars James var bäst på planen. ”Det var den mest tillfredställande matchen sedan jag återvände”, säger Real Madrid-tränare Zinedine Zidane. Marca har för övrigt Isaks anfallsrival Willian José som Omgångens spelare. Även Martin Ødegaard finns med i Omgångens elva.

Cadena Ser låter Reals lagkapten Sergio Ramos bränna iväg några Braveheart-salvor. Som ”Att tvivla på Real Madrid vid denna tidpunkt vore galenskap”.

ENGLAND

Daily Telegraph är en av få tidningar som låter segerglädje spira, ”De röda marscherar vidare”. Liverpool tog sjätte raka segern för säsongen (2-1 mot Chelsea), femtonde raka PL-segern totalt, är tre matcher från Man Citys vinstrekord och, framför allt, ligger fem poäng före City i tabellen. Men vad är väl hiss mot diss?

Daily Mirror, där låter det brummm, brummm från motorsågen som går på högvarv. ”Så dåligt att det är skrämmande”, täcker hela sportettan och summerar experternas syn på Man United efter ännu förlust (0-2 mot West Ham). Och, ja, sågen for fram kring fotknölarna på Victor Nilsson Lindelöf som alla andra i laget.

The Sun lånar i stället in en hammare från West Ham och spikar fast citaten om United. ”Alan Shearer: Ingen kämpaglöd, inget hot, ingen gnista – så dåligt att det är otroligt”, ”Roy Keane: Brist på ledare och karaktärer” och ”José Mourinho: De kommer få svårt att bli topp-sex”. Paul Pogba har i alla fall stärkt upp försvaret. The Sun upplyser om att han skaffat rottweiler från ett vaktbolag för 15 000 pund. Marcus Rashford och Phil Jones har det också. Det är tuffa tider kring Old Trafford.

Manchester Evening News försöker gå vidare. Från fiaskomatchen till anfallsproblemen. Lokaltidningen sonderar terrängen. ”Manchester Uniteds fans vill ha tillbaka Zlatan Ibrahimovic efter Marcus Rashfords skada”, är slutsatsen. Tidningen avslutar artikeln med orden, ”Hans kontrakt med Galaxy går ut efter säsongen, vilket kan öppna dörren för en chockåterkomst efter nyår”.

Daily Mail är inte färdig med Unitedslakten. Tidningen kommer i stället med de kanske två mest brutala expertomdömena. Graeme Souness: ”Det är den värsta gruppen Manchester United-spelare sedan Premier League började” (1992). Chris Sutton: ”Det skulle kosta en miljard pund att få ordning på den här Unitedtruppen”. Men tidningen har kanske något att glädja Unitedfans med ändå. ”Exklusivt: Safe standing på väg till Old Trafford”. Klubben är ute efter att införa en begränsad form av ståplats, och utforskar alternativ tillsammans med Tottenham och Wolverhampton.

The Times försöker hålla liv i sin story om att Liverpool gjort sig skyldig till dataintrång på Man Citys scoutingsystem för en del år sedan. ”Klubbar begär ’spion’-utredning” från Premier League, hävdar tidningen i dag.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport låter rosa bli Ferrarirött. Fotbollen puttas ut till förstasidans periferi. Lika bra det kanske. För fotbollen fläckas på nytt av läktarrasismens fula tryne. Den här gången hände det under Atalanta-Fioretina (2-2), som stoppades under några minuter. Dalbert (Fiorentina) var den som utsattes för påhoppen. Nyligen har även Lukaku (Inter) och Kessie (Milan) drabbats. ”I Italien har situationen med rasism inte förbättrats, och det är allvarligt”, kommenterar samtidigt Fifas ordförande Gianni Infantino. Albin Ekdal fick fina 6,5/10 i betyg när Sampdoria äntligen vann (1-0 mot Torino) och Dejan Kulusevski 6/10 när Parma föll (0-2 mot Lazio).

Corriere dello Sport ger också Ekdal 6,5/10 men Kulusevski får inte samma nåd som i Gazzettan, blott 5/10. Tillbaka till förstasidan. Där styr CdS kosan söderut. Napolis seger mot Lecce (4-1) blir tillsammans med de där röda bilarnas dubbel i går dagens största rubriker.

Tuttosport summerar gårdagens resultat med att det redan är ”Tre lag är på flykt” i ligatopppen: Inter, Juventus och Napoli. De förväntade topplagen med andra ord. Ett nödrop skickas däremot ut för ett annat Turinlag. ”Hjälp, Torino har försvunnit!”.

Sport Mediaset uppger att Milan drömmer om Serge Aurier i julklapp. Tottenhambacken ses som alternativ till Andrea Conti. Milan uppgavs redan i somras ute efter den 26-årige ivorianen.

FRANKRIKE

L’Equipe-rubriken ”Neys fot” kan få stå som en spegling till Maradonas ”Guds hand” (även om det troligen är uttrycket ”C’est le pied”/”Det är foten” = ”Det är enkelt”, som omformulerats). Neymar tycks i alla fall för tillfället spela en nästan lika avgörande roll för PSG nu som Maradona under VM 1986. Varken regn från himlen eller projektiler från motståndarfansen kunde stoppa Neymar att sätta segermålet (1-0 mot Lyon). ”Jag förväntar mig alltid ett mål eller avgörande passning av honom”, säger PSG-tränaren Thomas Tuchel, ”Han kan och kommer att bli ännu bättre”. Ander Herrera smörjer Neymar med ännu fler lovord. ”Han är fantastisk. Han kan vinna Ballon d’Or i år, nästa år, om två år”, säger lagkamraten.

Canal+ ger Mauro Icardi ordet. ”Tiden var kommen att spela spela för ett lag som vinner och som spelar hem titlar”, säger han om sin flytt från Inter till PSG. Och anfallaren vill stanna. ”När man kommer på lån med en köpoption vill man visa sitt bästa för att bli köpt”. Han viftar bort rykten om att Lionel Messi vill hålla honom utanför det argentinska landslaget. ”Det tror jag inte på, för jag känner honom. Det är världens bästa spelare och jag har haft möjlighet att träffa honom och uppskattar honom oerhört”, säger Icardi.

Courier-Picard har svar på frågan om var Jack Lahne tagit vägen, om någon undrar. Den tidigare BP- och AIK-spelaren satte ett mål för Amiens reservlag i helgen (1-1 mot Beauvois). Samtidigt låter Rennes hälsa att spelarna bar t-shirts med texten, ”Styrka, Jakob” under gårdagens träning (se nedan). Jakob Johansson skadade i förra veckan knäet allvarligt igen.

[#SRFCLOSC] À l’échauffement, les joueurs portent un t-shirt en soutien à Jakob #Johansson, indisponible plusieurs mois. Courage Jakob ! 🔴⚫️ pic.twitter.com/vn8YiXYuaL — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 22, 2019



TYSKLAND

Sky Sport intervjuade Marco Reus. Han fick nog efter att Dortmunds psyke ifrågasatts efter ännu en tappad ledning (2-2 mot Eintracht Frankfurt). ”Kom inte hit med er mentalitetsskit. Samma skitsnack varje vecka”, var Reus djupanalys.

Ruhr Nachrichten går från ilska till smärta i Dortmundlägret. Mittbacksstjärnan Mats Hummels fick utgå med en ryggskada. ”Det finns ingen diagnos ännu, vi får vänta och se”, säger tränare Lucien Favre. Men Ruhr Nachrichten hävdar att Dortmund är oroad över Hummels medverkan mot Bremen nästa helg.

Kicker sätter strålkastastarljusen på Bayern Leverkusens stjärna Kai Havertz med ”Tiden är kommen”. För att ta plats i landslaget. Och för en flytt. Men enligt Kickers uppgifter är det långt ifrån säkert att det blir Bayern München för 20-åringen. Dortmund och utländska klubbar är också aktuella. Kicker poängterar också, ”Han har allt för att bli en världsstjärna”. Inga svenskar finns med i Omgångens lag för Bundesliga eller 2. Bundesliga. Noterbart är att Joakim Nilsson (Arminia Bielefld) har det elfte högsta betygssnittet efter sju omgångar.

ÖVRIGT

WNYE 91,5FM (USA) rapporterar att Anton Tinnerholm huvudskada kommer att undersökas i New York i morgon. ”Vi har en lagläkare i New York. Jag vet inte vad som händer vid hjärnskakning. Vi ska göra tester”, säger tränare Dome Torrent. Svensken nickade ihop våldsamt med en motståndare i NYCFC:s match mot FC Dallas i natt, svensk tid. Han försökte spela vidare men tvingades utgå en stund senare.

SDNA (Grekland) fångar upp en besviken Daniel Larsson efter Thessalonikiderbyt (Paok-AEK 2-2). ”Vi är besvikna. Vi tappade två poäng i sista minuten. Jag tror vi hade behövt en seger”, säger Arisanfallaren. På Instagram skriver lagkompisen Daniel Sundgren, ”Vi förtjänade att vinna. Stolt över laget”.

Sport-Express (Ryssland) hör annat ljud i skällan om Marcus Berg. Ex-Krasnodar-spelaren och experten Vladimir Bystrov liknade nyligen svensken hånfullt vid ett träd i sociala medier och kritiserade honom hårt i rysk tv. Men efter Bergs inhopp med två mål för Krasnodar i går (2-3 mot CSKA Moskva) medgav Bystrov: ”Berg visade hur man fajtas om bollen och hjälper laget”, men la också till, ”Nu har han gjort en stor match. Vi får vänta och se”.

Goal (Nigeria) dementerar via huvudpersonen själv att ett jobb för damernas U17-landslag i Indien är aktuellt. ”Det är fake news och click bait”, säger Thomas Dennerby. Det var i går som uppgifter cirkulerade om att indiska fotbollsförbundet (AIFF) vill att Dennerby leder landslaget under VM på hemmaplan nästa år. Dennerby överväger för närvarande sin framtid som Nigerias förbundskapten. ”Jag tror man känner till min situation med Nigeria, men jag vill vara tydlig med att jag inte fått något erbjudande från Indien eller något annat land. Jag har fortfarande kontrakt med Nigeria”, säger Dennerby.