Ilskan: ”Cristiano Ronaldo förlorade två gånger”

SPANIEN

Sport låter champagnekorkarna flyga, ”The Best – Det finns bara en!”. Lionel Messi fick priset. Men det bubblar också av andra skäl. Orsaken, som så många gånger förr, är Cristiano Ronaldo. Den katalanska tidningen hakar upp sig på att Messi hade CR7 bland de tre han röstade på, men ”Cristiano Ronaldo gav, på sitt vanliga manér, inte Leo Messi en enda poäng”. Portugisen röstade på De Ligt, De Jong och Mbappé. Och Sport fortsätter irriterat, ”Inte heller Spaniens landslagskapten Sergio Ramos, tyckte att Messi förtjänade någon poäng”.

Mundo Deportivo är snarlik Sport. Jubel för ”The Best”, Lionel Messi. Förakt för Cristiano Ronaldo och hans posse. Tidningen menar att Cristiano Ronaldo, till skillnad från Messi och Van Dijk, ”straffat” sina konkurrenter. MD antyder också att portugisen fått med sig Sergio Ramos, lagkompisen Giorgio Chiellini och Portugals förbundskapten Fernando Santos på tåget. Ingen av dem hade heller med Messi (eller Van Dijk).

Marca kommer med mjukare framtoningen ”Messi sätter tillbaka ett leende på Barcelona”. Tidningen presenterar också alla rösterna på herrsidan. För svensk del såg det ut så här. Andreas Granqvist (landslagskapten): Mbappé, Van Dijk, Messi. Janne Andersson (förbundskapten): Messi, Hazard, Salah. Simon Bank (journalist): Van Dijk, Messi, Mbappé. Tidningen tar på förstasidan även med ”Fyra Real Madridspelare i The Best-elvan”. Det var Hazard, Marcelo, Sergio Ramos och Modric.

AS väljer breddar fokus till ”Messi och La Liga är The Best”. Sex av elva spelare i The Best-elvan har spansk klubbadress. Men även AS uppmärksammar tuppfäktningen kring The Best. Bara minuter efter det att Messi fått sitt pris så la Portugals fotbollsförbund ut ett Instagraminlägg med bild på Cristiano Ronaldo och budskapet ”The Best Ever”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport visar att Messi-mot-Cristiano Ronaldo inte begränsar sig till Spanien. Som en filmtitel hamnar ”Förgiftat på La Scala” i förgrunden. Situationen mellan rivalerna uppmärksammas, men främst med att Cristiano Ronaldo inte dök upp på galan i Milano. Tidningen lägger till, ”Fifa rasande: kallade de elva till scenen och han ignorerade dem”. Gazzettan menar att ”Cristiano Ronaldo förlorade två gånger”, när Fifa sedan inte nämnde honom. I stället satt Cristiano Ronaldo hemma och skickade ut meddelande på Instagram om att ”efter natt kommer alltid gryning” (se ovan). Tillbaka till Serie A där det ”Aldrig varit så mycket mål”. I alla fall inte sedan 1950-1951. 123 mål har det blivit på de fyra första omgångarna, påpekar Gazzettan.

Corriere dello Sport uppmärksammar att det inte bara är Fifagalan Cristiano Ronaldo står över. ”CR-ut” tar fasta på att Juventusspelaren inte medverkar mot Brescia i kväll. CdS sammanfattar läget: ”Muskelproblem: Sarri lämnar kvar Cristiano, som orsakar kontrovers med Fifa i sociala medier efter priset till Messi”. Liksom i Gazzetta dello Sport är annars dagens profil Mario Balotelli. Han medverkar. Matchen mot Juventus blir Balotellis debut för Brescia.

Tuttosport använder ”Ronaldo, ett slag i ansiktet på Fifa” för att beskriva stjärnans frånvaro från gårdagens gala. Tidningen skriver att det var en protest och att Cristiano Ronaldo var ”rasande”. Tuttosport kastar sedan ögonen på två spelare Juventus påstås intresserad av. Den ene är Sandro Tonali hos just kvällens motståndare Brescia, vilket ger rubriken ”Tonalis audition för Juve”. Den andre spelaren är Chelseas brasse Willian, som Juve på numera sedvanligt manér hoppas plocka på en fri transfer när kontraktet går ut till sommaren.

ENGLAND

The Guardian nynnar på Tina Turner när tidningen hyllar The Best-vinnarna Lionel Messi och Megan Rapinoe med ”Better than all the rest”. Vid prisbordet fanns också Leeds United. Det hade klubben inte funnits om Pontus Jansson fått som han velat. Leeds tilldelades Fifa Fair Play Award efter att ha låtit Aston Villa kvittera efter en kontroversiell situation förra säsongen. Ett initiativ svensken mot sin tränares önskan försökte avvärja.

Daily Star kan det här med plumpa skämt. Jürgen Klopps pris som bästa tränare blir till rubriken, ”Här är något mer du kunde vunnit, Poch”. Men det är krisernas United som är alla tabloiders favoritämne nu. ”Man United-legendar kräver ’självklar’ återkomst för Zlatan Ibrahimovic”. Det är Clayton Blackmore som via Twitter sällar sig till kören som ser Zlatan som ett måste i ett United som går på knäna i anfallet. Men största rubrik går till en annan Unitedprofil, Paul Ince. Under ”Vem är du?” ifrågasätter han klubb-vd Ed Woodward.

Daily Mirror använder under ”Helt vilse” också Inces ilska. ”Woodward har skapat ett United utan identitet och utan riktning”, menar han.

Daily Telegraph har hört ropen om Solskjaers huvud men har andra signaler från Old Trafford. ”United står vid sin man: Solskjaer har fortsatt stöd trots ökat missnöje”. Samtidigt skriver tidningen rivalen Liverpool också närmar sig United ekonomiskt. I alla fall vad det gäller märkesponsor. Klubben är på väg att skriva ett nytt kontrakt med Nike och vill närma sig Uniteds 75 milj pund om året. För närvarande har Liverpool 45 milj pund/år.

The Times stannar kvar hos United med ”Kontraktssamtal med Pogba inledda”. Den 26-årige fransmannen har två år kvar på sitt nuvarande kontrakt. Fler kontrakt kan vara på gång närmare i tiden. Enligt journalisten Fabrizio Romano (bland annat The Guardian) har Marcus Rashford erbjudits ett nytt femårskontrakt, och är beredd att skriva på.

FRANKRIKE

L’Equipe bländas av ett Saint-Etienne som lyser ”Ljusgrönt”, som sänder ut orossignaler. Efter den dåliga starten är tränare Ghislan Printants jobb i fara. Tidningen har också synat Parc des Princes, ett fort för PSG. I ingen av de fem stora ligorna har ett lag släpp till så få skott på mål som PSG på hemmaplan den här säsongen, 1,25 skott i snitt. PSG följs närmast av Sevilla (1,33), Athletic (1,60) och Osasuna (1,80).

Le Parisien kommer på förstasidan med beskedet att ”Neymar har beslutat sig för att vara lycklig i Paris”. Det låter ju…bra. Enligt tidningen har brasilianaren nu vänt bladet efter den misslyckade transfern till Barcelona, med stöttning av vännerna Verratti och Mbappé. Han sägs också visa upp ett helt annat kroppsspråk på träningsanläggningen.

France Football gläds med Marseille, ”Äntligen en nummer 9 i OM”. Det är Benedetto, ”Dariogol”. En anfallare ”i linje med Skoblar, Papin och Drogba”, som FF uttrycker det. Veckans intervju är med Kingsley Coman som efter alla skadebekymmer ser ljust på framtiden med Bayern München och franska landslaget, ”Man kan räkna med mig”, betonar 23-åringen. Coman medger att han inte känner sig lika snabb som när han var 18-19 år, men ser sig ändå som bättre. ”Tekniskt, taktiskt och professionellt, ja. Och i huvudet också”.

TYSKLAND

Bild lägger en tyskfärgad handduk på solstolen och solar sig i galaglansen, ”Kung Klopp är bäst i världen”. Samtidigt konstaterar tidningen att The Bests världselva helt saknar tyska inslag, både på herr- och damsidan. Och det för andra året i rad.

Sky Sport går vidare efter Marco Reus utbrott mot snacket ”mentalitetsskit” kring Dortmund. Genom att låta experten Lothar Matthäus kommentera det. ”Kanske var Reus också frustrerad CL-matchen i veckan. Han hade flera chanser att avgöra mot Barça”, säger Matthäus, som tycker att Dortmund måste kunna stänga matcher bättre. ”Om man ska bli mästare måste man kunna agera annorlunda (än mot Frankfurt). De misslyckas ofta med att behålla ledningen. Det har inte ett topplag råd med”, påpekar Matthäus.