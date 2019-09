34,5 km/h - superrusch bakom Isaks mål

SPANIEN

Diario Vasco njuter av Real Sociedads lyxproblem i anfallet. Så tidningen ställer sig frågan, ”Kan Willian José och Isak spela ihop?”. Svaret blir att de i teorin borde komplettera varandra bra, att det finns utrymme för att skruva på anfallet, men att det är osannolikt att tränaren kommer att göra det, särskilt med tanke på övriga spelare som finns att tillgå. ”Därför är det logiska att fortsätta som förut, att de får dela på minuterna”, menar Diario Vasco.

Mundo Deportivo hänger sig kvar vid Alexander Isaks mål mot Espanyol. Tidningen, som döpte honom till ”gasellen” efteråt, uppger att han nådde 34,5 km/h under 30-metersruschen fram till målet. MD jämför med officiella uppgifter för ett par år sedan. Det året toppade Álvaro Odriozola och Jesé i La Liga med 34,99, medan Cristiano Ronaldo nådde 33,60 och Leo Messi 32,27. Den minnesgoda plockar kanske fram Kylian Mbappés ”monsterrush” i VM förra sommaren. Fransmannen uppgavs ha nått 39 km/h. Mundo Deportivos huvudupplaga hastar från Baskien till Katalonien. ”Reaktion – med ett pris”. Reaktionen var att Barcelona tog sig i kragen och vann (2-1 mot Villarreal). Priset var att Lionel Messi fick kliva av skadad igen. Enligt TV3 rör det sig dock om en mindre muskelskada. Messi missar troligen matchen mot Getafe på lördag.

Sport beskriver Barças tre poäng som ”Tre stygn”, en nödvändig seger för ett sargat lag. På nytt var det ett Barça ”utan briljans” men med en briljant Ansu Fati. 16-åringen får högst betyg, 9/10. ”Han fick Luis Suárez att blekna”, skriver krönikören Lluís Mascaró. Suárez fick för övrigt höra Camp Nou-publiken bua åt honom.

Marca blickar mot Real Madrids match mot Osasuna i kväll och ser tränare Zidane ”Med en plan B”. Rotation står på programmet. Vinícius, Jovic, Nacho och Militão är alla aktuella för en plats i startelvan.

AS skruvar till det med en bild på ett ansikte, till hälften lejon, till hälften Benzema. ”Katten är ett lejon”, slår tidningen fast. Fransmannen ”har säkrat sex av Reals elva poäng och är hotet mot ett obesegrat Osasuna”, skriver AS. Katten då? Jo, Mourinho jämförde under sin tid i Real Madrid att ha Benzema i anfallet med att jaga med en katt i stället för en hund.

ENGLAND

Daily Telegraph förlitar sig på cupfotbollens karisma, David som knockar Goliat, fjärdedivisionens Colchester som välter CL-finalisten Tottenham, ”Vi är i drömmarnas rike” (0-0, 4-3 e str).

Daily Mirror läser av Tottenhamtränarens huvudvärk, ”Pochettin-åh”. Men framför allt läser tidningen av framtiden. ”Stevie G måste ersätta mig”, är Liverpooltränaren Klopps syn på det tronskifte som en dag ska till i Liverpool. ”Om ni frågar vem som borde efterträda mig så skulle jag svara Stevie. Jag hjälper honom så mycket jag kan”, berättar Klopp i en intervju med FourFourTwo.

The Sun känner också smärtan med ”Ett slag i ansiktet” för stackars Pochettino. Men The Sun är lika intresserad av röda ansikten av skam. De finns i Man Uniteds röda tröjor. Enligt tidningen sa Solskjaer efter förlusten mot West Ham till sina spelare att han ”skämdes” för dem. Tidningen hävdar också att han ”återkommande tappat humöret i takt med hans position håller på att lösas upp”.

The Times understryker dock att ”Solskjaer sitter säkert – även om formen fortsätter falla”. I går fick han stöd av vd Ed Woodward

The Independent ser ytterligare stöd tränaren vill ha, denna gången på planen. ”Solskjaer har identifierat två anfallare han vill ha i januari”. Ingen av dem stavas ”Zlatan Ibrahimovic”. I stället är det Mario Mandzukic och Ousmane Dembélé som får det att vattnas i munnen på norrmannen.

Evening Standard får Arsenals transferstrategi bedömd av klubben själv. Då blir det lovord. ”Vi var väldigt aggressiva”, säger klubbens vd Vinai Venkatesham belåtet om sommarens fönster, och flaggar samtidigt för stiltje under vintern, ”Januarifönstret är lite mer taktiskt, man kanske agerar på en skada eller annat behov”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tar fart med en ”Flygande Pjanic”. Bosniern stänkte dit segermålet för Juventus (2-1 mot Brescia). ”Ännu en comeback och tillbaka i topp”. Blir segersummeringen, men vägs snabbt upp av ”Conte: Ge mig fem”, som i antalet raka Intersegrar. Lazio väntar i kväll. Och återtagen ligaledning vid seger. Ken Sema fick chansen igen för Udinese (0-0 mot Hellas Verona) men utan att sätta avtryck, 5,5/10. Svante Ingelsson debuterade för Pescara i Serie B, fick 6/10, men det blev förlust (1-2 mot Cittadella).

Corriere dello Sport bedömer svenskarna helt annorlunda. Sema får 6,5, Ingelsson får 5. På förstasidan är Pjanic i ensamt majestät. Corriere dello Sport ser inte bara ett läckert segermål utan också en gedigen insats. Pjanic är matchens lirare. Sämst? Debuterande Balotelli i Brescia och upptinade Rabiot i Juve.

Tuttosport beskriver det lyckade resultatet mot Brescia med ”Mer Pjanic, mer Juve”. Tidningen har nu bantat listan av namn till prestigefyllda Golden Boy, världens bästa spelare under 21 år. De tidigare 80 namnen har blivit 40, och Alexander Isak är fortfarande ett av dem (se lista nedan)

[#GoldenBoy] 🔴 OFFICIEL ! Les 40 joueurs nommés pour le prix du Golden Boy ! pic.twitter.com/6wJS3hLbSM — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) September 24, 2019



FRANKRIKE

L’Equipe upplevde ”Rysk magi” i Monaco. Trollkonstnären Aleksandr Golovin svarade för två mål och en assist när laget från furstendömet äntligen tog en ligaseger (3-1 mot Nice). ”Det är en ung spelare med stor talang, men han behövde putsas som en diamant”, säger Monacos tränare Leonardo Jardim. Liksom andra medier noterar L’Equipe namnet den nya, tredje cupturneringen. Efter Champions League och Europa League finns från och med 2021 också ”Europa Conference League”. Charmigt namn.

RMC Sport fångar upp landslagsprofilen och spelevinken Antoine Griezmann som äntligen fick näta i ligan för Barcelona. Han påpekade att det tar tid innan saker och ting faller på plats. ”Det är en ny fotboll, en annan position för mig. Jag visste att det skulle bli lite problem och att jag skulle bli bättre med varje match. Men, kom igen, jag är inte så dålig, tre mål”, säger Griezmann.

Le 10 Sport uppger att PSG inlett nya samtal med Neymars entourage om en kontraktsförlängning. Samtalen är i ett tidigt skede men ett tecken på förhoppningar om att brasilianarens rötter i klubben stärks.

TYSKLAND

Sport Bild lockar bland mycket i veckans nummer med ett budskap från en svensk i ligaledning, ”Forsberg: Jag vill bli mästare”. Landslagssvensken får frågan om RB Leipzig kan vinna ligatiteln. ”Vi är i alla fall inte titelfavorit nummer ett. Men självklart vill jag bli mästare, det vill alla fotbollsspelare”, säger Forsberg. För att hålla drömmarna vid liv har Leipzig en bred trupp och roterar. Är det enklare att acceptera en bänkplats då, undrar SportBild. ”Nej. Jag är alltid hungrig och vill alltid spela. Jag bryr mig inte om det verkar klokt eller inte. Det är så jag fungerar”.

Bild gör en tidig ranking av St Paulis nyförvärv. ”En direkt hit”, skriver tidningen om Sebastian Ohlsson, och ger honom 90 av 100 på en effektskala. Hittills mållösa Viktor Gyökeres får 10/100. Bild noterar också att Dynamo Dresden sätter ett klubbrekord för bortafans. 30 000 har köpt biljett till cupmatchen borta mot Hertha Berlin den 30 oktober.

Hannoversche Allegemeine uppmärksammar att Hannover 96 tar avstånd från en banderoll med svenskkoppling. ”Keep on fighting, Gustav” stod på en stor banderoll bland fansen som rest till Kiel. Hannover misstänker i ett officiellt uttalande att hälsningen riktade sig till en AIK-supporter med högerextrema sympatier. Det finns band mellan grupperingar till de båda klubbarna.

ZDF delar redan ut en tung pokal till nykomlingen Union Berlin. Den årliga undersökningen bland Bundesligaklubbar av öl- och korvpriser på arenan har Union som billigast. 6,5 euro kostar det (öl fyra euro, korv 2,5 euro). Bara Hallescher FC i tredjedivisionen har lägre pris, 6,25 euro för en öl och en korv. I andra ändan finns Bayern München. Storklubben ha de dyraste priserna, 9,20 euro (öl 4,70 euro och korv 4,50 euro).