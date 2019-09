Jättetalangen kan spela mot Sverige

SPANIEN

Cadena Ser uppger att Spanien kan ha en liten överraskning åt Blågult. Barcelonas stjärnskott Ansu Fati är aktuell för EM-kvaltruppen mot Norge och Sverige i oktober. 16-åringen finns enligt radiokanalen med på förbundskapten Robert Morenos preliminära lista med 40 spelare. Fati, som nyligen fick sitt spanska medborgarskap, kan även spela för U21-, U19- och U17-landslaget. På fredag presenterar Spanien sin a-trupp.

AS tycker sig se ett nytt lag under Zidane. ”Real Madrid är mer cholista”, det vill säga mer Diego Simeone, tätare bakåt. Tidningen poängterar att efter debaclet mot PSG i Paris så har ”ligaledaren bara släppt till ett skott på mål på tre matcher”.

Marca flyttar fokus från tränare till lagkapten, från Zidane till Sergio Ramos. ”Lagkaptenen kliver fram (när han som bäst behövs)”. Tidningen menar att Ramos markering efter PSG, om att det var dags att agera och inte prata, inspirerat laget. ”Det finns ett före och ett efter Paris”, är en fortsättningsrubrik inne i tidningen, och nu hoppas Real på ett lyft även i Champions League. Brügge väntar i morgon. Däremot oroar sig tidningen fortsatt över Eden Hazard, som varit blek, bara haft fyra skott och inte gjort mål. ”Vid den här tidpunkten förra året hade han sju mål och två assist”, upplyser Marca. Några blågula inslag i dagens Marca: Bekymren för Sofia Jakobsson och Kosovare Asllani fortsätter. CD Tacón förlorade igen (1-2 mot Madrid CFF) och ligger nu nära nedflyttningsplats efter bara tre poäng på fyra matcher. Ingen lycka för Alexander Isak heller, Real Sociedad förlorade (2-3 mot Sevilla) och Isak får efter sitt halvtimme långa inhopp en stjärna på skalan noll till tre – samma som anfallsrivalen Willian José. John Guidetti fick vara med om något så ovanligt som en startplats och en seger med Alavés (2-0 mot Mallorca), men svensken fick också bara en stjärna.

Mundo Deportivo skriver om Isaks inhopp: ”Isak – räckte inte till. Bara ett försök och det var offside”. Förstasidan handlar om något helt annat. Under ”Öppnar en väg” synar MD hur Ter Stegens utsparkar kan vara ett anfallsvapen, som när Luis Suárez gjorde mål i senaste matchen.

Sport ser föga förvånande ljust på Barcelonas framtid. ”Optimism med Messi” gäller nu när stjärnan är tillbaka och kan lyfta laget. Samtidigt har dock Sport ”Konfidentiellt: Spänning mellan truppen och klubbledningen”. Sport hävdar vidare att Sergio Ramos riskerar fyra matchers avstängning för att ha förolämpat domaren i matchen mot Atlético. I så fall skulle El Clásico vara i fara. Mötet med Barcelona är den tredje ligamatchen som väntar Real från och med nu.

ENGLAND

Daily Star ger chansen till översättningen ”Brucetalt slagna” (”Battered ’n Bruced”). Kanske är den i alla fall inte sämre än Steve Bruces Newcastle (0-5 mot Leicester). ”En fullständig kapitulation”, sa den ilskne tränaren efteråt. Om matchen, inte rubriken.

Daily Express kontrar med ”Bedragare” och tillägget: ”Jag känner inte igen detta United”. Men det handlar inte om mer Newcastle United-bashing. Det är daglig Manchester United-bashing som är tillbaka. Den här gången är det Arsenalprofilen och experten Emmanuel Petit som skakar på huvudet. ”Sedan Alex Ferguson lämnade känner jag inte igen Man United mer. De borde vara skrämmande, men det var länge sedan det hände”, säger Petit, och påpekar att laget inte håller måttet, ”Det största problemet är spelarna de har, men även bristen på tränarstabilitet”.

Daily Mail-experten Chris Sutton tar också sikte på Uniteds spelare. Inför dagens möte med Arsenal tar han ut en ”Best of” av de båda lagen. Bara fyra Unitedspelare tar plats. Victor Nilsson Lindelöf är inte en av dem. Suttons lag: De Gea – Wan Bissaka, Maguire, Holding, Tierney – Guendouzi, Torreira – Pépé, Pogba, Ceballos – Aubameyang.

The Times framför ett önskemål. ”Solskjaer: Jag behöver en anfallare”. Unitedtränaren säger, ”Vi släppte Alexis (Sánchez) och Romelu (Lukaku), man behöver inte vara raketforskare för att inse att det är forward vi tänker på nästa gång vi ska värva. Vi letar kreativitet och mål”.

The Athletic och Goal har en anfallare: Mario Mandzukic. Både The Independent och The Sun uppgav i förra veckan att den 33-årige kroaten var önskad på Old Trafford. Nu skriver både The Athletic och Goal under på de uppgifterna, med hänvisning till sina källor. Anfallaren, som hamnat i Sarris frysbox i Juventus, är aktuell i januarifönstret.

BONUSMATERIAL ”Arsenal – bland det sämsta jag sett” – Labbet kikar närmare på stormötet mellan Manchester United och Arsenal Missa inte veckans avsnitt av Fotbollslabbet:https://t.co/YJ3D2eKXXI@GustenDahlin @fantomen pic.twitter.com/bBIT5Bxju1 — Fotbollslabbet (@fotbollslabbet) September 30, 2019

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser ”Noll Milan” på San Siro (1-3 mot Fiorentina). Tidningen fortsätter: ”Kollaps, tredje raka förlusten, fansen lämnar – och Giampaolo?”, och låter tränarens framtid bli hängande i luften. Gazzettan använder sedan ett närmast provocerande citat, ”Tränaren: Vi går framåt, jag tror på min idé”. Franck Ribéry fortsätter däremot att glänsa för Fiorentina, och är matchens lirare med 8 av 10 i betyg. På tal om betyg. Här är svenskarnas: Ken Sema (Udinese) 6 och Robin Olsen (Cagliari) 5,5.

Corriere dello Sport värderar Olsens insats helt annorlunda, som en av Cagliaris bästa med 7/10. Men även i CdS är det matchen i Milano som dominerar. Milans ses som ”Straffade av Ribéry”. CdS lägger till att ”San Siro reste sig upp och applåderade honom”. Sportchefen Maldini skyddar Giampaolo. ”Vi valde tränare, vi försvarar honom och det är inte mer än rätt att ge honom lite tid”, säger Maldini. En annan rubrik är ”Mertens tämjer Balotelli”. För även om Balotelli gjorde sitt första mål så räckte det inte för Brescia (1-2 mot Napoli). Sedan blickar tidningen mot Champions League. ”Mot Bayer Leverkusen väljer Sarri den gyllene treudden”, vilket är Higuaín, Cristiano Ronaldo och Dybala.

Tuttosport skriver om just det. ”Här är den underbara trion”, och så bild på de tre Juventusprofilerna. Tidningen lägger till att trio även kommer att spela mot Inter på söndag, och att 72 000 biljetter redan är sålda till toppmatchen.

Qutidiano Sportivo skildrar Milanolagens olika öden. ”Bara applåder”, gäller för Conte och hans Inter, ”Bara visslingar” för Giampaolo och hans Milan.

FRANKRIKE

L’Equipe följer ett Marseille som ”Sitter fast”, efter tredje raka oavgjorda matchen (1-1 mot Rennes). Hemmapubliken buade ut en av spelarna i sitt eget lag, Jordan Amavi. Det gillar inte OM-tränaren André Villas-Boas. ”Jag förstår det inte. När du dödar en egen spelare, dödar du hela laget”, säger han, ”Jag kan förstå om man buar ett helt lag, inte en enskild spelare”.

RMC Sport fångar upp TF1:s intervju med Olivier Giroud som tror på högre makter. Det franska landslagets och Chelseas anfallare är praktiserande kristen. Ibland skickar han i väg en bön under match. ”Det händer, men inte i varje match, att jag ber en sekund eller två. Det blir en ”flash-bön”. Det (att be om styrka från ovan) är något som blottläggs mer när man gör mål. Jag brukar peka mot himlen och titta mot himlen, för att tacka”, säger Giroud. Frågan om homosexuella spelare kommer också upp. ”Jag känner inga inom fotbollen”, säger Giroud. Intervjuare: ”För att ingen vågar berätta?”. Giroud: ”Så kan det vara. Men det är helt klart ett tabubelagt ämne i omklädningsrummen i fotboll, rugby…Det är så mycket testosteron, en maskulin miljö, och det blir alldeles för lätt att döma eller stänga ute någon som är homosexuell, tyvärr. Om jag själv hade varit det tror jag inte att jag vågat säga det. Det är alltför tungt”.

TYSKLAND

Bild ger sig på friidrotts-VM:s med fotbolls-VM i sikte. ”QATAR-strof”, summerar de läget med de tomma läktarna, och tillägget ”Och här ska världens största fotbollsfest hållas 2022?”. På annat håll spanar Bild in Bayern Münchens bänk. Där sitter Thomas Müller för tredje matchen i rad medan Philippe Coutinho briljerar. Men sportchefen Hasan Salihamidzic vill se en ljus framtid för Müller. ”Vi har över 50 matcher, han kommer att få sina chanser. Han handskas riktigt bra med det hela, han är ett fullblodsproffs”, säger Salihamidzic. Bild gör sig sedan lustig på Roman Bürkis bekostnad. ”Dortmund har ett mansproblem”, lyder rubriken. Tidigare har Dortmunds mentalitet varit en snackis, men efter tredje raka matchen utan seger säger målvakten, ”Vi spelar inte som män. I avgörande situationer måste vi vara mer beslutsamma. Mördarinstinkten saknas”. Axel Witzel använder lustigt nog nästan samma ord i en intervju med Kicker. Inte om ”män”, men ”Vi måste visa mer mördarinstinkt”.

Ruhr Nachrichten ger i alla fall tränare Lucien Favre stöd via sportchefen Michael Zorc. ”Absolut. Det förekommer ingen tränardiskussion”, säger han.

Kicker har också med Zorc, men på andra teman. Som att Dortmund kommer att få svårt behålla Jadon Sancho längre än till sommaren. ”Inga beslut har fattats. Man behöver inte vara en profet för att inse att Jadon inte kommer att vara här i fem år till”, svarar Zorc. Inga svenskar finns med i Omgångens lag varken för Bundesliga eller 2. Bundesliga. Men en som ändå satte avtryck var St Paulis Viktor Gyökeres som gjorde mål när han för första gången fick chansen från start (2-0 mot Sandhausen). ”Viktor var väldigt aktiv och smidig”, berömmer tränare Jos Luhukay, och Kicker tror det blir fler chanser nu, inte minst då anfallskollegan Dimitrios Diamantakos blir borta tre veckor. På förstasidan lockar Kicker annars med ”Generation Ambition”, en analys av om Bayern München räcker till för att kunna lyfta CL-bucklan igen.

ÖVRIGT

Bold.dk (Danmark) snappar upp FCK-tränaren Ståle Solbakkens kommentarer om kommande EL-motståndare. ”Jag såg Malmö i torsdags och de ser bra ut. Det är ett harmoniskt och starkt lag”, säger han. Solbakken lät flera unga spelare få chansen senast. Så blir inte fallet mot MFF. ”Alla de unga kan inte spela samtidigt för .då blir vi överkörda av Malmö”, säger han. BT recenserar samtidigt lokalkonkurrenten Bröndbys senaste bakslag (1-2 mot Sönderjyske). Lägst betyg: Johan Larsson, 3/10. Simon Hedlund är inte mycket bättre med 4/10.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) har en Larsson det går bättre för, Sam Larsson. Han syns knappt på förstasidan, men bara det att hans efternamn står med i positivt sammanhang, gör det anmärkningsvärt. AD har honom som matchen lirare efter två mål i Feyenoords storseger (5-1 mot Twente). ”Han har det ofta tufft på De Kuip, men ’Samba-Sam’ hade sin dag mot Twente. Svensken var inblandad i hela tre mål”, motiverar tidningen. RTV Rijnmond har en intervju med Sam Larsson på nederländska, där han bland annat påpekar att storsegern ”ger självförtroende åt hela laget” och på frågan om matchens lirare sa han, ”Det var 100 procent Luis Sinisterra”. Hans egen klubb Feyenoord driver mer med honom och undrar var bollen för hans hattrick är. Ett av de andra målen kunde ha tillskrivits svensken. ”Jag hade förtjänat den!”, säger Larsson. Nedan en nöjd pojke som fick med sig Larssons tröja hem.