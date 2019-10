Engelska spelare varnar: ”Lämnar planen vid rasism”

ENGLAND

The Times låter engelska landslaget skicka en rasismvarning till Prag och Sofia. ”Tammy Abraham: Jag lämnar planen om vi blir förolämpade”. Han är inte ensam. Chelseas anfallare berättar, ”Vi har haft flera möten om det. Harry Kane (lagkapten) sa även att om det inträffar och vi känner oss drabbade, så pratar vi med honom och om han är ense med oss så lämnar vi planen tillsammans. Om det drabbar en av oss, drabbar det oss alla”, påpekar Abraham. Även förbundskapten Gareth Southgate har gett sitt gillande. Engelska landslagsspelare har åtskilliga gånger utsatts för läktarasism vid bortamatcher. På fredag väntar Tjeckien och på måndag Bulgarien.

Daily Mirror viker också nästan hela förstasidan till Abrahams budskap. Krönikören Darren Lewis välkomnar en sådan markering, ”Englands stjärnor skulle skriva in sig i historieböckerna med att göra en gränsdragning för fotbollen mot rasism”. Mirror ger vänsterkrysset på sportettan till ”Moyes öppen för Evertoncomeback”, om Marco Silvas kräftgång med laget fortsätter.

Daily Mail sätter rejäl fart på tränarkarusellen. Ett exempel är ”Exklusivt: Man United identifierar Julian Nagelsmann som framtida tränare på Old Trafford, tysken kan bli Ole Gunnar Solskjaers ersättare”. Ett annat är ”Exklusivt: José Mourinho planerar sin comeback och tar sikte på att ersätta Mauricio Pochettino i sladdande Tottenham”.

The Sun förlänger tidsramen för Solskjaer. ”Exklusivt: Man United redo att sparka Solskjaer om det bli förlust mot Norwich, klubben har redan skrivit av Liverpool”. I går uppgav flera tidningar att Liverpoolmatchen kunde avgöra norrmannens öde. Matchen mot Norwich spelas en vecka senare, den 27 oktober.

Daily Telegraph understryker däremot att ”Man United är inställt på att satsa på Ole Gunnar Solskjaer”, och har tålamod med en lång omställningsfas.

Goal hävdar att ”Man United jagar Rice och Koulibaly oavsett Solskjaers framtid”. Det är Napolis backbjässe Kalidou Koulibaly och West Hams landslagsmittfältare Declan Rice.

LancsLive rapporterar att ”Burnley gör klart med svensk anfallare”. Det handlar om Joel Mumbongo, tidigare i Hellas Verona. Den svenska U19-landslagsspelaren har provspelat med Burnley sedan i somras, varit skadad, men debuterade för U23-laget i Premier League Cup i helgen. Enligt LancsLive är ett kontrakt nu påskrivet, medan Burnley bara bekräftar att Mumbongo stannar tills vidare. ”De närmaste månaderna vill jag spela så många matcher som möjligt och komma tillbaka till där jag var före skadan”, säger Mumbongo.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport-rubriken ”Scala a pioli” är ordet för ”stege” men förstås också Milans tilltänkta tränare, Stefano Pioli. Han väntas tillträda i dag, och referenser till den där stegen återkommer i ”uppför”, ”behövs stora steg” och inte minst i ”Det finns ett sätt att överkomma supportrarnas protester mot hans ankomst: klättra snabbt i tabellen med fint spel och unga spelare”. Hashtagen #PioliOut trendade högt över hela världen i går, redan innan det officiella beskedet om att Marco Giampaolo fått sparken efter blott 111 dagar. Kan Albin Ekdal & Co får hetlevrade Gennaro Gattuso som tränare? Sampdoria för samtal med ex-Milantränaren, men enligt Gazzettan är Gianni De Biasi favorit.

Corriere dello Sport håller inte med och kör på ”Gattuso nära Sampdoria”. Sedan kastar tidningen stegen åt sidan och använder en mer religiös approach kring Milans nya tränare. ”Fader Pioli”, mässar CdS, ”Från och med i dag ska ex-Fiorentinatränaren försöker ge Milan en mirakulöst återuppvaknande”. Vidare uppger CdS att Napoli är intresserad av RB Salzburg unga spelare Erling Braut Håland och Dominik Szobozlai.

Tuttosport svärmar för sin svartvitrandiga klubb. ”Juve, det finns ingen som du”, suckar tidningen hänfört, och pekar på att Juventus är det enda laget i de stora ligorna som ännu inte förlorat någon match, alla turneringar medräknade.

Sky Sport Italia var i Malmö. Varför? För Zlatan Ibrahimovic, så klart. Och tv-kanalen fick vad den kom för. Sky: ”Skulle du fortfarande klara av Serie A?”. Zlatan: ”Till 100 procent. Med tanke på hur jag spelar skulle jag göra skillnad, både i Italien och alla andra länder”. Sky: ”Det är inte aktuellt att lägga av (efter MLS-slutspelet)?”. Zlatan: ”Vi får se, det finns mycket att tänka på, både fysiskt och sett till andra möjligheter. Om jag kan återvända till Serie A ser jag inga problem. Jag skulle klara mig bättre än de som är där nu”.

Tuttomercatoweb använder landslagsuppehållet till att sammanställa en Topp 50-lista över spelarna med högst betygssnitt i Serie A. Under ”Olsens hämnd” finns – just det – Robin Olsen (Cagliari). Han är på 15:e plats med 6,58 (av 10) i betygssnitt. Den enda målvakt som har högre är Sirigu (Torino). På plats 34 glider Dejan Kulusevski in till engelskklingande rubriken ”A star is born”. Han har 6,43, det högsta snittet i Parma. Franck Ribéry (Fiorentina) toppar listan med 6,93.

ParmaLive har mer Kulusevski. Hans agent agent Stefano Sem gör indirekt klart varför 19-åringen nyligen valde bort Nordmakedonien igen. ”Den här sommaren hade vi två mål: att han skulle spela så mycket som möjligt, helst 30 matcher, och att han skulle kunna spela EM med Sverige nästa sommar, eller åtminstone vara med i a-landslaget”, säger Sem.

SPANIEN

Marca presenterar ”James återerövring” som dagens största rubrik. Det fortsätter med att ”Colombianen har vunnit över Zidanes med sin attityd” och att ”deras relation har gjort en u-sväng” till det bättre igen. Medan James hålls upp som ett lysande exempel, så ringar Marca in sju spelare som fortfarande har kvar att vinna Zidanes förtroende: Isco, Vinícius, Lucas, Odrozola, Jovic, Brahim och Mariano. På annat håll uppger Marca att Barcelona är övertygade om att skriva nytt kontrakt med Marc-André Ter Stegen. Barça ser målvaktens som nyckelspelare, och själv vill tysken stanna. Inför EM-kvalmatcherna mot Norge och Sverige har Marca på förstasidan ”Rodrigo är nummer 9 för Spanien”. Bara Sergio Ramos och Asensio har spelat mer de två senaste åren, och Valencianfallaren ses som ”oumbärlig” för startelvan.

AS ger en annan landslagsspelare sin fulla uppmärksamhet, Dani Ceballos. ”I Real Madrid njöt jag inte av fotboll”, säger den till Arsenal utlånade mittfältaren. AS räknar ut att han spelat ”fyra gånger så mycket” i Londonlaget, 57 procent av matcherna, mot 16 procent i Real.

Sport sätter ”Konfidentiellt” till rubriken ”Alla är med Griezmann”. Men mer spännande än att både medspelare och tränare hjälper honom att anpassa sig blir det inte.

Mundo Deportivo kämpar också i motvind med att hitta Barçanyheter under landslagsuppehållet. ”Operation Framtid”, står för att ”Barça jobbar på att föryngra sin trupp utan att förlora konkurrenskraft”. Todibo, Fati, Collado, Pérez, Araujo, Puig, Ilaix och Pedri är några av spelarna vill säkra upp och slussa in.

Rac1 får Barcelonas storstjärna Lionel Messi att lätta på hjärtat om sin rädsla över att Neymar kunde hamna i ”fel” klubb i somras. ”Jag trodde ärligt talat att om han inte kom hit så skulle han gå till Real Madrid, för jag trodde han verkligen ville lämna, byta klubb, och att Florentino (Pérez, Reals president) och Real Madrid skulle försöka värva honom”, säger argentinaren till den katalanska radiokanalen.

ESPN uppger att ”Barcelona måste sälja spelare för 124 miljoner euro innan säsongens slut eller riskera att skada sin ekonomiska stabilitet”, och hänvisar till sina källor. Det motsvarar cirka 1,35 miljarder kronor. Coutinho och Rakitic ringas in som spelare Barça gärna säljer.

FRANKRIKE

L’Equipe följer ett ”Lyon på jakt” efter en ny tränare. Jorge Sampaoli, Rémi Garde, Laurent Blanc och Rudi Garcia presenteras på förstasidan. Som i går håller tidningen fram ex-PSG-tränaren Blanc som främsta alternativ. ”Mbapé står över” EM-kvalmatcherna mot Island och Turkiet, meddelar franska fotbollsförbundet. PSG-stjärnan besväras av en höftskada. Alassane Pléa (Mönchengladbach) ersätter.

Le Parisien trycker också på att ”Blanc är storfavorit att träna Lyon”. Samtal med klubbossen Jean-Michael Aulas väntar. Jocelyn Gourvenec, Rudi Garcia och en utländsk tränare (en fransktalande sådan – Ranieri, spekulerar Le Parisien) är alternativ. Däremot är Arsène Wenger nu avskriven. Kontakt togs men den förre Arsenaltränaren men han är inställd på sitt jobb med Fifa. Även Rémi Garde uppger borta ur bilden.

TYSKLAND

SportBild har en mängd uppslag, men ”Müller vill bort” lyser starkast på förstasidan. Och Müller vill bort redan i vinter. Det kommer han att be Bayern München om. Müller, som har kontrakt till 2021, har tröttnat på att sitta på bänken. SportBild synar också två högprofilerade tränare. Kovac sitter säkert i Bayern, trots förlusten i Hoffenheim. Favres framtid i Dortmund är mer osäker. Tränaren drar inte jämt med vd Watzke. Vidare uppger SportBild att en rådgivare för Bayern inledde nya samtal med Leroy Sané förra veckan. 23-åringen har fortfarande inte skrivit nytt kontrakt med Manchester City och Bayern erbjuder högre lön.

Bild uppger att Adidas är irriterade på Manuel Neuer. Orsak: Han kom till landslagssamlingen i sneakers av annat märke. ”Som en Adidassponsrad spelare så ska Manuel Neuer bära Adidasprodukter. Vi ska prata om detta särskilda fall med spelaren”, säger en talesperson för Adidas.

Sky Sport tror på följande tyska startelva mot Argentina i kväll: Ter Stegen – Klostermann, Süle, Stark, Halstenberg – Kimmich, Can – Gnabry, Havertz, Brandt – Waldschmidt.

ÖVRIGT

Sport-Express (Ryssland) låter Krasnodars tränare Murad Musayev ta Marcus Berg i försvar. ”Alla har en negativ uppfattning om Berg på grund av en kommentator, som borde basera sina omdömen på fakta och analys, och inte personliga preferenser”, säger Musayev, och syftar troligen på Vladimir Bystrov. Musayev pekar på statistiken. ”För Krasnodar har han (Berg) gjort tre mål på 508 spelminuter. Det är ett mål var 169:e minut. Bara Shomurodov och Sobolev ligger före i ligan”. Musayev stänger inte heller dörren för en kontraktsförlängning trots kommande restriktioner för antalet utländska spelare. ”Både Berg och Manuel Fernandes kan stanna nästa säsong. Allt hänger på deras insatser. Jag sa ärligt till dem, ’Ja, ni har kontrakt över säsongen, men kolla på Ari. I somras skrev han nytt tvåårskontrakt även om han är äldre än er, så allt är i era egna händer’”, säger Musayev.

TV2 (Norge) lägger fram straffet för att prata norska. Landslagsspelarna Mohamed Elyounoussi och Kristoffer Ajer ger en inblick i bötessystemet i Celtic, klubben de båda spelar för. ”Vi får böter från Scott Brown (lagkapten) om vi pratar norska i Celtics omklädningsrum”, berättar Ajer, ”100 pund varje gång man pratar norska. Och kommer man från Southampton och Premier League är det 200 pund”. Elyounoussi kom till den skotska klubben därifrån.