Norska analysen: ”Gav Sverige ägg i byxorna”

ENGLAND

Daily Mail har flera landslagsuppdatering. Som att ”Daniel James spelade över lite när han stannade kvar på marken”. Orden är från hans egen förbundskapten Ryan Giggs efter Wales match i går, då Man United-stjärnan såg ut att ligga utslagen på planen (1-1 mot Kroatien). Tidningen tar också upp att Tyron (jag-trampade-inte-Zlatan-i-huvudet-med-vilje) Mings (gammalt klipp), väntas starta Englands match borta mot Bulgarien.

iSport tar i stället upp en varning från Englands förbundskapten, ”Southgate: I engelska landslaget är man ’i annat strålkastarljus’”. Påpekandet gäller James Maddison, som fotograferats på casino under landslagsuppdraget.

Daily Telegraph har artiklar som står i kontrast till varandra. Här finns å ena sidan ”’Bulgarien har inget rasismproblem, men det har England’, säger förbundskapten Krassimir Balakov inför matchen”. Och så finns här å andra sidan ett inside-jobb om bulgarisk läktarkultur, ”Nazistflaggor, barn med svastikas och pro-rasism-banderoller inne på arenorna”.

The Guardian tar upp rasismen inom fotboll, men med annat perspektiv genom Liverpoollegendaren John Barnes, ”Fotboll är den affärsverksamhet som har minst rasism”.

The Times får en pratstund med Leeds Uniteds ägare Andrea Radrizzani. Han säger sig ha valt ut tre möjliga köpare bland ett 20-tal intressenter. QSI, som också äger PSG, ses som favorit. ”De har möjlighet att ta klubben till att slåss på Manchester Citys nivå”, säger Radrizzani.

Goal följde Petr Cechs debut som hockeymålvakt i Guildford Phoenix. Det kunde knappast börjat bättre för den tidigare Chelsea- och Arsenalmålvakten. Han räddade den avgörande straffen mot Swindon Wildcats 2 (se klipp här) och utsågs till Matchens lirare. Cech hade på sig en hjälm med Chelsea och Arseanls klubbemblem på varsin sida. Mitt på fanns en bild på favoritmålvakten Dominic Hasek.

The Sun har den oumbärliga nyheten att Jamie Vardy slutat följa Wayne Rooney på alla sociala medier-plattformar. En solidaritetsyttring för sin fru Rebekah som befinner sig i ”krig” med Waynes fru Coleen.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport avslutar Il Festival dello Sport med åtskilliga sidor. ”Conte: Juve ger inte upp”, är dagens största rubrik, med mer från Intertränaren, ”Det finns ett glapp, men att ha en tro kostar ingenting. Juve är i topp nu, vi har bara börjat och vad som händer kan förändras”. Ett annat ämne som får fet rubrik är Milans förre ägare Silvio ”Berlusconis attack på Gazidis”, klubbens nuvarande vd. Gazidis tyckte häromdagen att nuvarande ägarna Elliott Management förtjänar mer kredd för att räddat klubben från bankrutt och nedflyttning till Serie D. Berlusconi: ”Det är fraser som man bara bör använda om man gått in på toaletten och stängt dörren”. Och vad bör göras för att klubben ska bli ett Grande Milan igen? ”Ge tillbaka klubben till Silvio Berlusconi”, säger Silvio Berlusconi.

Corriere dello Sport stannar vid landslaget och dess förbundskapten, ”Till VM med Mancini”. I dag aktiveras en kontraktsförläning som sträcker sig till 2022. Tidningen har också Inters mittfältsförstärkningar klara för sig, ”Matic direkt och full satsning på Van De Beek i sommar”.

Tuttosport hyllar en gammal Juventusprofil, ”Vialli, en kraft i azurblått”. Den forne anfallaren har fajtats med cancer men fajtas nu på samma sida som Mancini med det italienska landslaget, som representant för detsamma. ”Rabiot, SOS Juve”, indikerar att Juventus under den intensiva matchningen den närmaste tiden – sju matcher på 22 dagar – även kommer att ge den iskalla fransmannen fler chanser.

SPANIEN

Marca, liksom de flesta spanska sporttidningar, har inte drabbats av någon Sverigefeber ännu. EM-matchen på tisdag för en ganska undanskymd tillvaro. Förbundskapten ”Roberto Morena har arbete att göra” når förstasidan. Spelet ser för skakigt ut, och defensiven stod för misstag. Tidningen noterar vidare att lagkapten Sergio Ramos är med laget i Stockholm, trots att han är avstängd, samt att fransmannen Clément Turpin dömer matchen. Störst rubrik i dag får annars att Napolis ”Fabián finns på listan” över spelare Real Madrid är intresserad av. Även Barcelona är intresserad. Förutom Fabián Ruiz finns på listan över potentiella mittfältsvärvningar Martin Ødegaard, Donny van de Beek, Christian Eriksen och Paul Pogba. Annars råder ”Larm för Bale och Modric”. Båda Real Madrid-spelarna blev skadade när Wales och Kroatien möttes. Om tio dagar väntar El Clásico mot Barcelona. Oron är störst för om Modric kommer att kunna medverka.

AS tycker att ”Framtiden klär i vitt”. Tidningen understryker att nio unga Real Madrid-spelare är på landslagsuppdrag. Det är spelare under 24 år. Reguilón, Militao, Rodrygo, Kubo, Valverde, Odegaard, Lunin, Ceballos och Achraf har alla varit med, och till dessa kan också Vinícius, Jovic och Asensio läggas. AS försöker med andra förmedla en ljus framtid för Real.

Sport ser ett annat storlag och en annan ung spelare. Barcelona ”Satsar på Malen”, 20-årig anfallare i PSV Eindhoven, som enligt Sport ses som ”ett idealiskt komplement till Luis Suárez”.

Mundo Deportivo låter i sin baskiska upplaga damfotbollen ta över. Det var derby på söndagen, Athletic slog Real Sociedad med 2-0, och en ny rekordsiffra för damfotboll på Anoeta registrerades: 28 367. Annars är det ”Skydd för Ansu” som gäller i huvudupplagan. 16-åringen ses nu som fast i a-truppen nu och Barça försöker skriva ett nytt kontrakt med en utköpsklausul på 100 miljoner euro.

FRANKRIKE

L’Equipe beskriver Frankrike-Turkiet i kväll som ”Elektriskt”. Frankrike ska försöka säkra en EM-plats ”på ett kokande Stade de France och en kontext av spänd diplomati”. De turkiska fansen har en sektion för 3 800 men hela 30 000-40 000 turkiska fans är väntade, enligt L’Equipe (25 000-30 000 enligt Le Parisien). Säkerheten är kraftigt höjd med tanke på de många fansen, mot bakgrund av incidenter vid senaste mötet 2009 och i skenet av Turkiets militära offensiv in i nordöstra Syrien, som bland annat Frankrike fördömt. Turkiets förbundskapten Şenol Güneş säger att ”Turkiet slåss mot terrorism och vi vill stödja våra soldater”, men hoppas på en fredlig belägring av Stade de France av turkiska fans, ”att de applåderar båda lagen”. Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps: ”Vi kommer inte att tänka på geopolitiska problem”.

RMC Sport uppger att ny tränare i Lyon lär bli klar under måndagen. Enligt radiokanalen är två kvar i kampen om posten; Rudi Garcia och Laurent Blanc, och förstnämnda är favorit.

BeINSPORT saxar ett klipp från Festival dello Sport i Italien, där tidigare målvaktslegendaren Gianluigi Buffon lovordade två tidigare klubbkompisar: ”Under min tid i PSG hade jag förmånen att få spela med två framtida Ballon d’Or-vinnare. Jag pratar om Eric Maxim Choupo-Moting och Jesé”…hade varit ett underhållande citat, nu var det i stället Neymar och Mbappé som Buffon nämnde.

TYSKLAND

Kicker, som synar säsongens sju nya Bundesligatränare i veckans första nummer, sätter också betyg på den tyska EM-kvalinsatsen i går (3-0 mot Estland). Högsta betyg får tvåmålsskytten Ilkay Gündogan, två av sex (ett är högst). Lägst får utvisade Emre Can med bottenbetyget sex.

Sport1 uppmärksammar just dessa två lirare men av andra skäl. Båda lajkade ett inlägg där turkiska landslagsspelare gör en salut, som tolkas som ett stöd till den turkiska invasionen i Syrien. Det väckte reaktioner i Tyskland. ”Jag tror 200 000 lajkat bilden, och fotbollsspelare från hela världen. Att vi två plockas ut för att göra en affär av det tycker jag är sorgligt”, säger Gündogan, ”Det fanns absolut ingen politisk intention bakom det. Både jag och Emre är konsekventa motståndare till all form av krig och terrorism”.

Bild uppgav det i går och Kicker gör det i dag: Domenico Tedesco väntas under måndagen presenteras som ny förbundskapten för Jordan Larsson & Co i Spartak Moskva. Enligt Bild sparar tillsättningen också in fem miljoner euro för Schalke. Det är vad den tyska klubben hade kvar att betala Tedesco, som fick sparken i mars men hade kontrakt till 2022.

ÖVRIGT

Dagbladet (Norge) hoppas på ”Ett svenskt sammanbrott, tack”. Det är rubriken på Morten Pedersens krönika, som synar läget i EM-kvalgruppen, ”Sett med norska ögon är en bortaseger på Friends Arena på tisdag kväll något alla bör hålla tummarna för. Vinner Spanien är Sverige hårt pressat. Det är därför Sverige fick lite ägg i byxorna när Joshua King gjorde 1-1 mot Spanien på tilläggstid”. Ägg i byxorna, minsann.

Sport-Express (Ryssland) njuter av Rysslands säkrade EM-plats (5-0 mot Cypern) och förbundskapten Stanislav Tjertjesovs spända båge. På frågan om målet nu är att slå Belgien och vinna gruppen, svarar Tjertjesov, ”Målet är att vinna EM”. Stjärnan Alexander Golovin om Tjertjesovs svar: ”Efter VM känns det som en möjlighet att vinna. Det är inget skämt, hela laget tänker på det. Jag tror vi är redo mentalt”.

Goal (Indien) insisterar på att Thomas Dennerby är nära att bli förbundskapten för Indiens U17-damer. Nästa år väntar VM på hemmaplan. Uppgifterna om Indien förekom första gången för en vecka sedan. Då viftade Dennerby bort dem som ”fake news och clickbait”. Sedan dess har han avgått som förbundskapten för Nigerias damlandslag. Det nigerianska förbundet (NFF), som har en lång historia av trassliga relationer till sina förbundskaptener, skickar för övrigt med en passning till svensken. ”Vi vill för protokollet påpeka att ingen förbundskapten tidigare fått så mycket stöd som Herr Dennerby fått av denna styrelse”, skriver förbundet på Twitter, och hävdar att det stod upp mot Dennerbys önskan att ta in fler utländska tränare på de inhemskas bekostnad.

SDNA (Grekland) noterar att nyförvärvet från AIK, Daniel Sundgren, är en av tre spelare som spelat varenda minut av Aris tio matcher så här långt.