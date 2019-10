Bale stoppar Real Madrids besked – för att behålla sitt värde

Rubrikämne i rött nedan, under Marca och AS

SPANIEN

Mundo Deportivo lär sätta ett leende på Alexander Isaks läppar när han ser förstasidan. Där är han – gårdagens målskytt och matchhjälte (1-0 mot Celta Vigo). I betygssammanfattningen beskrivs hans insats som ”extraordinär”. Men kanske dras pannan samman i bekymmersveck när Isak bläddrar fram till krönikan ”Isak – den idealiske inhopparen”. Ambitionen lär vara högre än så.

Diario Vasco ger anledning att hoppas på ett tronskifte i anfallspositionen – om man vill gå efter söndagens match. Tillsammans med Llorente får Isak högsta betyg, 5. Willian José, som står i hans väg i startelvan men i går gjorde bort sig med både insats och humör, får lägst betyg, 1.

Marca skriver om ”Bales lag”. Han bad Real Madrid att inte offentliggöra resultat från läkarundersökningar för att skydda den från allmän kännedom. Enligt Marca finns redan flera fall av spelare som har lämnat in protester mot den medicinska personalen för att ha offentliggjort resultat utan deras tillåtelse. Det hör till vanligheten i Spanien, och i många andra länder, att klubbarna publicerar information om spelarnas skador. I går uppgav Daily Mirror i England att Man United i somras drog sig ur en affär kring Bale just på grund av spelarens skadehistorik. Marca plockar vidare ut Omgångens lag: Oblak (Atlético) – Navas (Sevilla), Germán (Granada), Salisu (Valladolid), Neva (Granada) – Brasnac (Osasuna) – Óscar Plano (Valladolid), Rubén García (Osasuna) – Cazorla (Villarreal) – Ekambi (Villarreal), Ocampos (Sevilla).

AS passar på att gratulera de nya ligaledarna. För det händer inte så ofta. ”Granada leder – efter 46 år” (1-0 mot Real Betis). Liksom Marca uppger AS att Bale stoppat Real Madrid från att publicera uppgifter om hans skador baserat på sekretess mellan läkare och patient. Det bekräftar spelarens agent Jonathan Barnett för tidningen. Bara två av hans sex senaste skador har offentliggjorts. Enligt AS har Bales beslut att göra dels med pressen han upplever, och dels med agentens önskan att hemlighålla informationen för att inte minska hans värde på transfermarknaden.

Sport toppar med att ”Riqui säger nej till att lämna Barça”. Han vill inte lånas ut i vinter. Mer från Barcelonas transfermarknad: klubben uppger ute efter Stefano Sensi i Inter. Kontakter är redan tagna. Eventuellt kan den 24-årige mittfältaren ingå i en affär där Ivan Rakitic går i motsatt riktning.

ENGLAND

Daily Mirror stämplar Arsenals match som ”X-rated” efter Xhakas barnförbjudna uppvisning med kastad tröja, kastad lagkaptensbindel och ett ”fuck off” till egna hemmapubliken (2-2 mot Crystal Palace).

The Sun anar en ”Xhaklash”. Det är en ansträngd ordlek av ”backlash” (bakslag). Till detta skjuter tidningen in att lagkamraten Alexander Lacazette lajkat ett inlägg från en Arsenalsupporter med budskapet ”Xhaka kan dra åt helvete”.

Daily Telegraph beskriver Xhaka-showen som en ”Härdsmälta”. Tränare Unai Emery sa efteråt också att ”Han (Xhaka) gjorde fel”, och tidningen påpekar som flera andra tidningar att den 27-årige schweizaren nu riskerar att förlora kaptensbindeln.

The Guardian har ”Storm kring Xhaka” och ”Liverpool slår tillbaka” (2-1 mot Tottenham) på sportettan. Men inne i tidningen finns också rubriker från Man Uniteds seger (3-1 mot Norwich). Den mest märkbara bortanför planen: ”Pogba borta en månad”. Tränare Solskjaer säger om den skadade fransmannen, ”Jag tror inte vi ser honom förrän i december. Han blir borta ett tag”.

Daily Mail har experternas dom om Granit Xhaka. ”Han borde be om ursäkt”, säger Ian Wright. ”Han måste inse sina egna tillkortakommanden snarare än att skylla på andra”, säger Jamie Redknapp, som knappast har med schweizaren i sitt Omgångens lag. Det ser ut som följande: Foster (Watford) – Wan-Bissaka (Man United), Sokratis (Arsenal), Cook (Bournemouth), Chilwell (Leicester) – Henderson (Liverpool), Maddison (Leicester), Pulisic (Chelsea) – Perez (Leicester), Vardy (Leicester), Sterling (Man City).

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport skulle ha kunnat skriva att ”Milan ser stjärnor” efter knocken i går (1-2 mot Roma). I stället blir det Halloween-influerade ”Milan ser häxor” och en bild på målskytten Edin Dzeko med sin ansiktsmask. En krönika om Milan tar fasta på smeknamnet, ”Djävulen får nu tänka på överlevnad”. Andrea Di Caro skriver, ”Piolis kur har ingen märkt av. Det är tid för Milan att sluta fundera på om laget är något för Europa och tänka på att samla tillräckligt med poäng för att hålla sig borta från nedflyttningszonen”. Franck Ribéry behöver inte tänka på överlevnad men däremot ofrivillig vila. Enligt Gazzettan riskerar Fiorentinastjärnan fyra matchers avstängning efter att upprepade gånger ha puttat på linjedomaren efter slutsignalen (se klipp nedan). Rubriken ”De sju underverken” beskriver Atalantas jätteseger (7-1 mot Udinese). I slagpåsen fanns Ken Sema, som ändå kom undan med 5 av 10 i betyg. Övriga svenskar gick det lite bättre för: Robin Olsen (Cagliari) 6,5 och Albin Ekdal 6. Gazzettan skriver också om att ”För Conte gäller Operation Vidal”. Inter jagar Arturo Vidal (Barcelona) i januarifönstret. Nemanja Matic (Man United) är ett alternativ.

Quotidiano Sportivo väljer också Halloween-tema för att sammanfatta matchen på Olympiastadion. ”Roma skräms, Milan blir rädda”, är dagens största rubrik.

Corriere dello Sport väjer segrar före förlorare, och tar fasta på Roma. ”Er pupino” döps Zaniolo om till, efter Romalegendaren Francesco Totti som hade smeknamnet ”Er Pupone” (”Den stora gossen”). ”Efter målet mot Borussia upprepar han bedriften i Serie A: Han gör mål, kysser klubbmärket och får hyllningar på arenan, där han ses som Er Pupones arvtagare”. Inte lika kul för Milan då. ”Poli hänger redan på repen”, menar tidningen med en boxningsreferens. Napoli var också lite groggy (1-1 mot Spal). Men här är det andra paralleller som dras. ”Napoli betalar Europaskatt”, kostnaden efter en fin insats i Champions League.

Tuttosport surar över Torinos insats (1-1 mot Cagliari). ”Men vad var det för Torino ni såg?”, skriver tidningen, kritisk till att president Cairo och tränare Mazzarri var ”nöjda med ’en bra poäng’”.

Tuttomercatoweb har en omröstning om Zlatan Ibrahimovic som pekar i riktning Bologna. Nästa 40 procent tror på att Sinisa Mihajlovics locktoner ska hänföra svensken. 4,8 procent tror för övrigt på en återkomst till Sverige. Att Zlatan skulle lägga av finns inte ens med bland de sju svarsalternativen.

FRANKRIKE

L’Equipe ser ett PSG ”Utöver det vanliga” köra över ärkerivalen från sydkusten (4-0 mot Marseille). PSG har nu 16 raka matcher utan förlust mot OM. Icardi och Mbappé delade på målen, men Di María var L’Equipes stjärna för aftonen med 9 av 10 i betyg. Tidningen påpekar också att Icardi ”kopierade Zlatan Ibrahimovic, som var den senaste att göra två mål i debut mot Marseille”. Och, jo då, PSG-trion återfinns också i Omgångens lag: Larssoneur (Brest) – Simakan (Strasbourg), Casteletto (Brest), Kimpembe (PSG), Baal (Brest) – Di María (PSG), Verratti (PSG), Lasne (Brest), Yazici (Lille) – Icardi (PSG), Ben Yedder (Monaco).

La Provence är lika grå och dyster som vädret förväntas bli på Rivieran i dag. ”OM kapitulerar”, möter läsarna som största rubrik på nyhetsettan. På sportettan kommer frustrationen fram i stor stil, ”Nu får det räcka”. Tränare Villas-Boas pekar i riktning mot sig själv efter den tunga förlusten: ”Jag är ansvarig, det är mitt fel”. Mittfältaren Kevin Strootman beklagar sig över skillnaderna: ”PSG spelar i en egen liga, de är för starka”.

TYSKLAND

Bild trycker, bredvid IS-ledaren som sprängde sig, in ”Nattligt krismöte i Leipzig”, en nyhet som dök upp redan under gårdagen, men som är enda fotbollspuff på förstasidan.

Sport1 synar läget kring Niko Kovac. Enligt tv-kanalen är spelarna splittrade i synen på Bayern Münchens tränare, men sammanhållningen ändå fortfarande intakt. Vidare uppger Sport1, med hänvisning till sina källor, att Mauricio Pochettino är ett namn som diskuterats i klubbledningen som en eventuell ersättare. Särskilt sportchefen Hasan Salihamidzic är förtjust i Tottenhamtränaren. Bayern har däremot inget intresse av Ralf Rangnick.

Kicker går igenom ”tre klubbar som är långt ifrån strålande”, tre titelfavoriter: Bayern, Dortmund och RB Leipzig. Det är dagens lockbete. Men läsarna bläddrar vanligen också snabbt fram till tidningens populära Omgångens elva. Där finns i dag en svensk med. Robin Quaison (Mainz) tar plats för första gången för säsongen. Laget: Zentner (Mainz) – Hummels (Dortmund), Sané (Schalke), Schonlau (Paderborn) – Mascarell (Schalke) – Bellarabi (Leverkusen), Boetius (Mainz), Sabiri (Paderborn) – Kramaric (Hoffenheim), Quaison (Mainz), Alario (Leverkusen).

ÖVRIGT

Sport-Express skildrar olika svensköden. Här finns Jordan Larsson jubel efter Spartak Moskvas seger (3-0 mot Lokomotiv Moskva). ”Vilken match! Glad för mina två mål men framför allt tre poäng”, skriver han på Instagram. Här finns också Marcus Bergs besvikelse efter sitt röda kort efter en ful tackling när Krasnodar spelade oavgjort (1-1 mot Orenburg). ”Jag försökte spela på bollen men tyvärr blev det inte så. Jag har inte sett repriserna men jag är frustrerad över mig själv”, säger Berg, som ändå inte räknat med utvisning, ”Jag trodde han (domaren) skulle visa gult kort, men han visade rött. Det var ingen idé att diskutera det”.

Herald of Scotland (Skottland) hör Glasgow Rangers tränare Steven Gerrard ösa lovord över matchvinnaren Filip Helander (2-1 mot Motherwell). ”Jag tycker han visar stort ledarskap”, säger Gerrard, ”Han var riktigt bra i Portugal (mot Porto) och i dag (läs: i går) tog han kliver fram som ledare igen. Jag är väldigt glad över vad han åstadkommit denna vecka”. Själv säger Helander: ”Jag hoppas jag visat tillräckligt för att få chansen att spela mycket, men vi får vänta och se”.

ESPN (USA) skvalpar vidare i efterdyningarna av Zlatan Ibrahimovics uttalande om att MLS inte är mycket att ha om han lämnar ligan. Brian McBride tycker det är en allvarlig anklagelse, Steve Nicol kontrar, ”Zlatan är bara Zlatan. Han talar bara om sig själv. Jämt”.