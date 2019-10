Xhaka bytte profilbild - från Arsenal till Schweiz

Rubrikämne i rött nedan.

Om svenskar i grönt nedan.

ENGLAND

Metro försöker skaka liv i det europeiska fotbollsförbundet. ”Vakna, Uefa”, väser tidningen, och levererar ”ilska från spelare och organisationer sedan Bulgarien kommit undan med tomma läktare en match för rasistiska tillmälen”. Antirasismorganisationen Kick It Out ville att Bulgarien skulle kickas ut från EM-kvalet. Annars sätter Björn Skifs ton till ännu en nyhetsdag. Ooga-Xhaka, Ooga-Ooga, Ooga-Xhaka. ”’Förkrossad’ Xhaka bör be om ursäkt, säger Emery”, det var beskedet från Arsenaltränaren efter lagkaptenens match mot fansen på Emirates i söndags.

Daily Mail tycker klockan tickat alldeles för långt i väntan på lagkaptenens ursäkt. ”Arsenal erbjuder rådgivning för ’förkrossade’ lagkaptenen Xhaka, som INTE ber fansen om ursäkt efter att ha bett dem ’dra åt helvete’”, lyder tidningens sedvanligt långa rubrik.

The Times tar också upp att ”Xhaka har erbjudits rådgivning”, men har även ”Arsenals trupp vill ha kvar Granit Xhaka som lagkapten trots förolämpningarna mot publiken”.

Daily Telegraph håller sig på fotbollsplanen där ”Den leende mördaren” Sergio Agüero stack kniven i Southampton två gånger i ligacupen (3-1 till Man City).

The Sun noterar att Xhaka bytt profilbild på Instagram, från en där han har Arsenalströja till en där han har Schweiz landslagströja. På tal om byten i Arsenal. ”Exklusivt: Mourinho önskan att sätta engelskt tränarrekord kan passa Arsenal utmärkt om de sparkar Unai Emery”, hävdar The Sun. Mourinho påstådda önskan är att bli först med att vinna stora titlar PL eller CL för tre olika engelska klubbar. The Sun river av ytterligare en ”exklusiv”-artikel med ”Man United redo att lägga 40 miljoner pund på italienska mittfältaren Sandro Tonali”, som scoutades i helgen och som var strålande igen för sitt Brescia.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport hyllar på nytt ”Lu-La”, Lukaku och Lautaro. Anfallarna låg bakom Inters seger (2-1 mot Brescia). Tränare Conte är ändå oroad. ”Vi leder ligan men vi pressar motorn och den håller inte mycket länge till”, säger han, och spår bakslag i kölvattnet på ett alldeles för hårt spelschema, fyra matcher på nio dagar. På förstasidan finns också ”Ansikte mot ansikte”, Ancelotti mot Gasperini. Napoli mot Atalanta i kväll. Då förväntar sig tidningen ”ett målfyrverkeri”. Dejan Kulusevski hade liksom hela Parma en dålig kväll (0-1 mot Hellas Verona), och svensken får nöja sig med 6 av 10 i betyg. Krönikören Sebastiano Vernazza använder 26-årige Franck Ribérys framgångar med Fiorentina som exempel på att Zlatan Ibrahimovic skulle klara sig utmärkt i Serie A. Men liksom France Football i går och CBS i dag (se nedan), utesluter inte heller Gazzettan att svensken stannar. Vernazza avslutar med följande resonemang: ”Det verkar som fru Helena trivs bra i USA, och underskatta aldrig en kvinnas kraft”.

Corriere dello Sport beskriver Inter belgiske anfallsbjässe som ”Lukiller”. Men Juventus kan ta tillbaka serieledningen i kväll med seger mot Genoa. Liksom Gazzetta dello Sport tror CdS på en efterlängtad startplats för Albin Ekdal under Claudio Ranieri. Sampdoria tar emot Lecce. Robin Olsen (Cagliari) och Ken Sema (Udinese) ser ut att ha givna startplatser, och CdS tror även på Mattias Svanberg (Bologna).

SPANIEN

Marca ser Real Madrid-Leganés i kväll som ”Rodrygos ögonblick”, i Bales och Vinícius frånvaro. Bale, ja. Han är tillbaka i Madrid efter en utflykt till London av ”personliga skäl”. Men snacket om en flytt stiger allt högre igen. ”Bale är en Real Madrid-spelare och vi räknar med honom”, säger Zidane, ”Jag har inte pratat med honom om en flytt och inte han med mig heller”. Enligt Marca är Bale långt ifrån någon av de populäraste spelarna i omklädningsrummet men respekterad för sin kvalitet som spelare.

AS skickar ut budskapet ”Med dig, Rodrygo”, inför brassens första match från start. Krönikören Tomás Roncon har fått nog efter Bales Londonresa. ”Nu får det räcka. Du är den bäst betalda spelaren i truppen sedan Cristiano Ronaldo lämnade, och du har helt misslyckats med att ta den roll som din agent tjatat och tjatat om när portugisen var här. Kina, PL, MLS. Vad som helst funkar. Vi kommer inte att sakna dig”, skriver Roncon.

Sport njuter av att ”Messi är här”. Två mål och två assist och, vips, så hade Barcelona kört över motståndet (5-1 mot Real Valldolid). Och från Barça-håll strömmar lovorden in. Tränare Valverde: ”Han talang går inte att jämföra med någon annan inom fotbollen”. Lagkamraten Arturo Vidal: ”Han fascinerar oss på varenda träning. Han är från en annan planet, det är verkligen så. Jag finner inga ord att beskriva honom”. Krönikören Lluis Mascaró passar på att dissa Cristiano Ronaldo och uppgifterna om att portugisen kan få Ballon d’Or. ”Självfallet förtjänar han det inte. Det finns bara en spelare i världen som har rätt till den, och det är förstås Lionel Messi”, slår Mascaró fast.

Mundo Deportivo sprider gracerna med ”Ledarlaget är tillbaka”. Men även här sätts likhetstecken mellan Messis uppvisning och en förgylld boll. ”Världens nummer ett visar direkt var Ballon d’Or hör hemma, trots att han varit skadad i början av säsongen. Ingen klarar av vad han klarar av”, menar krönikören Santi Nolla.

Diario Vasco påpekar att Real Sociedad ”Ändrar i startelvan” inför kvällens match mot Levante. Alexander Isak i stället för Willian José ses som en möjlig förändring. Men varken Mundo Deportivo eller Marca har med svensken i startelvan. I går sa tränare Imanol Alguacil om Isak: ”Han gör det bra, som ni också ser. Han har anpassat sig bra, jag är nöjd, och förstår det som att han också är det. Willi är den förste att ge Isak sitt stöd. Han vill spela som alla andra, men inte för att han är ett nyförvärv. Jag väljer för bästa möjliga förutsättningar att vinna”.

FRANKRIKE

L’Equipe ser ett pressat Marseille med ”En matchserie som inte får missas”. Tre matcher som även tränare Villas-Boas beskrivit som viktig, med start mot Monaco i ligacupen i kväll. Tidningen gav i går läsarna möjlighet att rösta på bästa anfallskombination i PSG, som har ett överflöd av offensiva spelare. Icardi slog ut Cavani. 40 procent röstade på italienaren med Di María, Neymar och Mbappé i ett 4-2-3-1.

La Provence har en missbelåten Marseilletränare i Villas-Boas. Den här gången inte över bristen på framgångar mot PSG (0-4) utan bristen på bortafans på Parc des Princes. Marseillefans var som ofta portade. ”Jag förstår inte att fans inte tillåts. Det är inte fotboll”, menar han.

TYSKLAND

Kicker förmedlar ironi från Bayern Münchens sportchef Hasan Salihamidzic. Efter en riktig plattmatch i cupen (2-1 mot Bochum) var hans summering: ”Härlig kväll. Riktigt bra. En fantastisk match”. Mycket mer gick inte att få ur honom. På en fråga om insatsen svarar han, ”Den kan man inte analysera”.

Focus noterar ord från tränare Kovac som knappats höjer hans status hos redan frustrerade Bayernfans. Inför matchen mot Eintracht Frankfurt i helgen säger Kovac, ”De har ligans bästa fans, det måste man säga. Det har de visat under de senaste åren”.

BZ Berlin följer upp uppgiften om att hela 35 000 Dynamo Dresden-fans kommer till cupmatchen mot Hertha i kväll. I förra veckan bekräftade Dresden 30 000 sålda biljetter till sina resande fans. ”35 000 fans är häpnadsväckande. Fantastiskt att så många kommer för att stödja oss. Det kommer att bli som en hemmamatch. Men Hertha är fortfarande favorit”, säger Dresdens Patrick Ebert, med ett förflutet i Hertha.

La gente de Newell’s recibió a Maradona con un… ¡trono! pic.twitter.com/GWjAuL7qPq — Andre Marín (@andremarinpuig) October 30, 2019

ÖVRIGT

CBS (USA) går på France Footballs linje. Liksom den franska tidningen i går (se Headlines) så ser CBS det som troligt att Zlatan Ibrahimovic blir kvar i LA Galaxy. Tv-kanalen hänvisar till källor nära klubben. Seattle Times ser förnöjt Zlatans banemän i LAFC åka på pumpen (1-3 mot Seattle Sounders). Gustav Svensson spelade hela matchen för de nu finalklara gästerna. Atlanta eller Toronto väntar i final.

Sport-Express (Ryssland) uppmärksammar Henrik Larssons närvaro när sonen Jordan satte två bollar för CSKA Moskva i helgen. Han får frågan om de många svenska spelarna i Ryssland. ”Det finns två skäl. Den ryska ligan håller hög standard. Den andra är ekonomisk. Pengarna spelade in när Jordan gjorde sitt val, men också att ligan är bra”, menar Larsson.

Blick (Schweiz) följer Granit Xhakas öde i London. Tidningens fotbollschef Andreas Böni har bara ett råd: ”Xhaka måste lämna Arsenal i vinter”.

El Ciudadano (Argentina) ägnar hela nyhetsettan åt Diego Maradona (”Sjunger bättre för var dag”). Inget konstigt med det, kan tyckas. Det är en argentinsk tidning. Men det här är regionaltidningen i Rosario och lokala laget Newell’s Old Boys har just fått stryk av Maradonas bottengäng Gimnasia med hela 4-0. Men Newell’s Old Boys är Maradonas gamla klubb och då är det en ”Gudomlig smäll” som tilldelas (sportbilagans förstasida). Guden själv tilldelades en tron – en fåtölj – vid sidlinjen (se ovan). I dag firar Maradona inte bara tre viktiga poäng utan också sin 59:e födelsedag.