Het i Milano? Kulusevski, inte Zlatan

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport försöker tillfredsställa Antonio Contes spelaraptit med bland annat en svensk på tallriken. ”Si aCONTEenta?” (”Är du nöjd?”) undrar tidningen, och radar upp namn aktuella i januarifönstret. I underrubriken på första uppslaget nämns två spelare före de andra: ”Inter agerar: Kontakter med Giroud och förbereder försök med Dejan Kulusevski”. Intresset för svensken beskrivs som ”jättestort”. Atalanta värderar 19-åringen till 30 miljoner euro. Engelska klubbar ”med Arsenal i spetsen” uppges ute efter Kulusevski, men ”Inter kan intensifiera och förgöra konkurrensen för en talang avsedd att dominera de nästkommande åren – åldern är den rätta”, menar GdS. Men Zlatan Ibrahimovic då? Påståendet om Milan (se notis under Övrigt – eller klipp här från 02.30). Jodå, här finns ”MLS-chefen: Ibrahimovic ska till Milan” men med tillägget, ”Milan dementerar”. Gazzettan skriver bland annat, ”På Via Aldo Rossi (Milans högkvarter, min anm) fanns i går kväll inga som helst bevis för MLS-chefens ord, och oavsett har det på senare tid setts som en hypotes utan möjlighet”.

Corriere dello Sport har också Zlatan på förstasidan, men artikeln återger bara MLS-chefens uttalande utan några kommenterar alls. Och tidningens huvudfokus ligger på kaoset i Napoli, som beskrivs under filmtiteln ”Malanapoli”. CdS fortsätter: ”Som i en film vi redan sett, här är protesterna mot laget och Aurelio De Laurentiis” samt ”Spänt läge under träningen på San Paolo: rökbomber, smällare, banderoller och kastade mynt”. Laget kommer – på tränare Ancelottis initiativ den här gången – att befinna sig i isolering, ritiro, från och med i dag.

Tuttosport dammar av ”Pogba har ett Juventushjärta”. Ännu en gång påstår tidningen att ”Hans återkomst i Turin är mer än en hypotes och Juve är redo för en övergång, och för att göra det mesta av hans kommersiella värde”. För att sluta där Italiendelen började, en annan Tuttosport-rubrik är ”Darmian, Giroud och Vidal för Conte”. Det är många namn som surrar kring Inter för närvarande, inte bara Kulusevskis.

ENGLAND

Daily Star kommer med hotfulla budskapet ”Dubbeldäcka dem!”. Manchester City fruktar att deras spelarbuss kommer att bli attackerad under sin väg till Anfield för mötet med Liverpool i helgen. Så var fallet för ett och ett halvt år sedan. Uppmaningar till Liverpoolfans att ta med sig pyroteknik och flaggor har dykt upp i sociala medier.

Daily Mirror har på samma tema ”BUSted” (”Fast”). En inte lika stor men längre rubrik får Ole-Gunnar Solskjaers mannar, ”Fart, underhållning och mål – äntligen bjuder Man United fansen på en härlig föreställning” (3-1 mot Partizan Belgrad). Laget är nu redan vidare från Europa League-gruppspelet, och McTominay som utgick skadad, kan vara tillbaka redan i helgen.

Daily Mail vänder blickarna mot London. ”Exklusivt: Efter att ha tagit kaptensbindeln från Granit Xhaka är Arsenal redo att göra sig av med schweizaren och kommer att erbjuda honom till Bundesligaklubbar”.

Sky Sport åker också med i transferkarusellen. Engelska storklubbar som Man United, Liverpool och Arsenal kan gå miste om norska stjärnskottet Erling Braut Håland. Enligt tv-kanalen har RB Salzburg-anfallaren också ett erbjudande om att stanna inom gruppen, och ta steget över till Emil Forsbergs RB Leipzig i Bundesliga i stället.

SPANIEN

Marca är smittad av den rådande Rodrygo-febern. Eller ”RodryGOL”, som tidningen förtjust beskriver hattrickskytten från i onsdags. För krönikören Amalio Moratalla finns inga tvivel om världen står på vid gavel för 18-åringen, men för att nå till toppen ”behöver hans huvud vara starkare än benen”.

AS vill inte vara sämre. Rodrygo jämförs med Raúl och Butragueño under ”En ny cyklon”. Tidningen påpekar att brasilianarens start till och med är bättre än Real-ikonernas. AS skriver också att Rodrygo var nära Liverpool innan han till slut skrev på för Real Madrid. Det berättar hans tränare under tiden i Santos, Elano Blumer.

Cadena Cope hör Joaquin be Rodrygo om ursäkt. Real Betis-veteranen hånade Real Madrid-spelaren efter en målmiss när lagen möttes i lördags. Det fångades upp av kameror. ”Jag borde aldrig ha sagt som jag sa”, säger Joaquin, innan han med ett synnerligt tveksamt skämt lägger till, ”Jag är själv mindre farlig framför mål än en zigenare utan kusiner”.

Sport ser ”Suárez på upploppet”. Uruguayanen är på väg tillbaka och aktuell för spel för Barça mot Celta Vigo i helgen. ”Hans återkomst kan vara till nyckeln till att göra mål igen”, hoppas Sport. Men i dessa Rodrygo-tiden hamnar även Real Madrid-anfallaren på Sports agenda. ”Varför släppte Barça Rordygo?”, är rubriken och förklaringen är att Barcelona, liksom i fallet med Vinícius Jr, var först till butiken men sedan stövlade Real Madrid in med en gigantisk pengasäck.

Mundo Deportivo menar att ”Raktic är het”. Inte i Barcelona, men bland Italiens främsta klubbar. Både Juventus och Inter är intresserade av kroaten. Alexander Isak får räkna med bänken igen. Liksom Diario Vasco och Marca, har Mundo Deportivo i stället Willian José i startelvan för Real Sociedad mot Leganés i kväll.

FRANKRIKE

L’Equipe synar dragkampen om en världsstjärna med ”Mbappé till varje pris”. Liksom Le Parisien häromdagen uppger L’Equipe att diskussioner om ett nytt kontrakt med PSG pågår, samtidigt som Real Madrid lockar och Liverpool och Man City har ekonomi, prestige och tränare för att kunna locka 20-åringen. Mbappé styrs mer av ambition än lönekuvert, och CL-framgångar för PSG är en nödvändighet. Till skillnad från fallet Mbappé, så pågår för närvarande inga diskussioner om nytt kontrakt med Neymar, vars nuvarande sträcker sig till 2022.

Le Parisien tittar storögt på PSG:s rapport över sålda tröjor: drygt en miljon under säsongen 2018-2019. Försäljningen av replikatröjor är i stort sett oförändrad (199 169). Men samarbetet med Air Jordan och den globala exponeringen har fått tröjförsäljningen att explodera och passera miljonstrecket. Bara första helgen vid Jordan-lanseringen såldes 40 000 exemplar.

La Provence meddelar att Marseilles supportergrupper gått samman för att skapa det största tifo som skådats på Stade Vélodrome mot Lyon på söndag. Det kommer att ha 3D-effekt och visas i fem minuter, ”efter 200 timmars arbete”, som en av organisatörerna uttrycker det. Bakgrunden är att klubben firar 120 år.

TYSKLAND

Sport1 slår fast vad som nu gäller efter alla tränarrykten i Bayern München. Arsène Wenger är inte aktuell och interimtränare Hansi Flick stannar säsongen ut, om inte något kraftfullt bakslag väntar mot Dortmund. Spelarna gillar också Flick. Till sommaren är Bayernledningens önskemål Ajaxtränaren Erik ten Hag.

Bild väljer ”Bayern tackade nej till Wenger” på nyhetsettan. Artikeln på sportsidorna går i stort på samma linje som Sport 1 om Flick, men håller dörren öppen om namn på nästa permanenta tränare.

Ruhr Nachrichten nämner inför helgens match Dortmunds usla facit på senare tid borta mot Bayern: fyra förluster och 2-20 i målskillnad. Sportchefen Michael Zorcs svar? ”Hemskt facit. Vi måste spela som män. Det är avgörande”. Hmm.

Kicker uppger, liksom Bild, att Jürgen Klinsmann är på gång till Hertha Berlin. Den gamla stjärnforwarden snörar inte på sig skorna igen. Inte heller återvänder han till tränarrollen. I stället kommer Klinsmann att ta på sig kostymen och ta plats i Berlinklubbens styrelse. Uppgifterna bekräftas av Klinsmanns rådgivare Roland Eitel, enligt Kicker.



ÖVRIGT

ESPN (USA) presenterade på torsdag kväll, svensk tid, oväntat nästa klubb för Zlatan Ibrahimovic. Eller rättare sagt, MLS-bossen Don Garber gjorde det. Det är knappast så svensken tänkt att hans nya klubb ska avslöjas. Om det nu verkligen var vad som hände på torsdag kväll, svensk tid (se Gazzetta dello Sport under Italien). Garber var inbjuden till studion och berättade bara sådär i förbigående om Zlatan, ”Han är en 38-åring som nu värvas av AC Milan, en av världens toppklubbar” (se klipp ovan, från 02.30).

Daily Record (Skottland) firar en skotsk dubbel i Europaspelet. ”hALF är inte så lite het” är en hyllning Rangers målskytt Alfredo Morelos (2-0 mot Porto) och ”Romerska erövrar” jublar åt Celtics bortaskräll (2-1 mot Lazio). Filip Helander har glänst rejält i Rangers backlinje på sistone. Torsdagens match var inget undantag. ”Satte knappt en fot fel”, skriver Daily Record, och ger honom 7 av 10 i betyg.