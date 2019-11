Zlatans svar till Sinisa: Bologna är förstaval i Italien

Rubrikämne i rött nedan.

Om svenskar i grönt nedan.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser en aningen ”Ångerfull Cristiano”. Så tolkas ett Instagraminlägg från portugisen efter söndagens ilska när han blev utbytt och senare lämnade arenan i förtid. Och Gazzettan påpekar att ”Fansen är med Sarri”. Juventus kommer inte att bestraffa Cristiano Ronaldo, som nu är med landslaget ”för att återfinna leendet”. Tidningen förväntar att Cristiano Ronaldo ber lagkamraterna i Juve om ursäkt, kanske även bjuder på en middag, som Bonucci gjorde efter en fajt med Allegri på planen. Vidare skriver Gazzettan att kaosklubben Napoli jagar norskt; både Erling Braut Håland (RB Salzburg) och Sander Berge (Genk). Zlatan Ibrahimovic då? Jodå, intresse kvarstår från klubbpresident De Laurentiis, och om tränare Carlo Ancelotti blir kvar, men Zlatan måste minst halvera sin lön (7,2 milj euro/år i Galaxy). ”Allt är i Zlatans händer”, menar Gazzettan. Inte en dag utan att Dejan Kulusevski nämns. I dag är det som en av ”Fem stjärnskott” i Serie A under hösten. Inom en parentes berörs att ”han kan spela i alla offensiva positioner”, något som kan bli till mer än en parentes för svenska landslaget. Som ”Fem besvikelser” finns förresten Piatek, Quagliarella, Koulibaly, Florenzi och Godin.

Corriere dello Sport har ett liknande budskap som Gazzetta dello Sport om Cristiano Ronaldo under ”Jag är jag”. Alltså att Juventus väljer den mjuka linjen mot portugisen, inget bötesstraff. Men hans Instagraminlägget uppmärksammas med ”Ingen ursäkt till Juve”. På förstasidan finns också ”Revanschattacker mot Napoli”. Det följs av ”Undersökning inledd kring inbrott i Allans hus samt skador på bilen till Zielinskis fru: det kan vara varningar till spelarna”. Kanske CdS tar en paus kring Dejan Kulusevski? Inte en chans. Under ”Kulusevski efter De Paul” argumenterar CdS för att Inters primära mål i januari är Udinesespelaren. Inter spanade dock in Kulusevski mot Roma, drygt 30 miljoner euro ses som en rimlig investering med tanke på åldern men värvning lär dröja till sommaren, menar tidningen. CdS uppger vidare att Bolognas tränare Sinisa Mihajlovic så sent som i torsdags pratade med Zlatan Ibrahimovic. Svensken ska ha sagt att Bologna för närvarande är hans förstaval om han väljer Italien, samt att han kommer lämna ett definitivt besked senast den 10 december. Bolognas sportchef Walter Sabatini ska i går också på nytt ha varit i kontakt med Zlatans agent Mino Raiola.

ENGLAND

Sky Sports slår fast att Zlatan Ibrahimovic inte får sätta Victor Nilsson Lindelöf på plats för att ha snott ”hans” Guldbollen. Okej, Sky kanske inte uttrycker det riktigt så, men enligt tv-kanalens källor är Man United i alla fall inte intresserad av att värva tillbaka Zlatan.

The Guardian har som andra brittiska tidningar inte hunnit få nattens stora nyhet i pappersupplagan: Man City-stjärnan Raheem Sterling petas från Englands EM-kvalmatch mot Montenegro. Orsaken är ett bråk med landslagskollegan Joe Gomez, till vardags i Liverpool. ”Tyvärr var känslorna från söndagens match fortfarande färska”, säger förbundskapten Gareth Southgate. Sterling och Gomez hade också en uppgörelse under matchen på Anfield i söndags.

Daily Mail hänger på med uppgifter om vad som egentligen hände. När Gomez vid landslagssamlingen skulle hälsa i matsalen försökte Sterling i stället greppa hans nacke och lagkamrater fick hålla dem isär. Sterling har bett om ursäkt på Instagram. ”Jag är man nog att erkänna när känslorna går överstyr”, skriver han, ”Jag och Joe Gomez är okej med varandra, vi vet båda att det var något som hände i stunden, vi går vidare och gör inte mer av det än det är”. 24-åringen är kvar med landslagstruppen och kan bli aktuell för spel mot Kosovo på söndag.

The Sun är en av få tidningar som hann får med Sterlingbråket på förstasidan. Men tidningen har annat som den också vill dela med sig av med ilsket röda ”Exklusiv”-stämplar. Som till ”Unai Emery har till nyår på sig att vända situationen i Arsenal eller motvilligt få sparken”. Enligt tidningen kommer Man City inte att stå i vägen för assisterande tränare Mikel Arteta om han blir erbjuden jobbet i Arsenal.

Metro målar också upp Unai Emerys framtid som ”UNcertain” (”Osäker”). Liksom ett par andra tidningar uppger Metro vidare att Man Citytränaren Pep Guardiola inte kommer att bestraffas för sitt uppträdande mot Liverpool. Han fick ett vredesutbrott vid sidlinjen och tackade med överdrivet eftertryck domarna efter matchen, vilket tolkades som ironiskt.

The Times fångar upp spekulationerna om att Pep Guardiola kan lämna Man City redan till sommaren. Men enligt tidningen lär han bli kvar de 18 månader som är kvar av kontraktet. Vidare planerar City för två förstärkningar i vinterfönstret; en mittback och en offensiv spelare. Rúben Diaz (Benfica) är en möjlighet som mittback, Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) som offensiv spelare.

Evening Standard uppmärksammar beskedet från USA:s landslag: lagkaptenen Christian Pulisic kommer inte till spel mot Kanada och Kuba. Han har en höftskada från senaste matchen med Chelsea. En kvalificerad gissning är att det är i förebyggande syfte, klubbsituationen är alltför viktig för Pulisic just nu, med match mot Man City härnäst.

Daily Mirror drar störst på ”Beardsley nobbad”. Den gamla profilen är inte inbjuden till firandet av landslagets 1 000:e match. Peter Beardsley är avstängd från fotbollen till april 2020 för att som ungdomstränare i Newcastle bland annat ha använt rasistiska tillmälen.

SPANIEN

Marca tar efter Guardiola, och använder ironin som slagträ. Ännu en gång är det Gareth Bale Madridtidningen svingar mot. ”Miraklet i Wales” kommer med bild på en glad Bale i träning med landslaget. Budskapet är tydligt i den tillhörande texten, ”Bale tränar som normalt första dagen med landslaget. Han hade inte tränat på 29 dagar med Real Madrid – sedan förra gången han var iväg med landslaget”. Rubriken ”Messi 2021” står för att förhandlingar med Barça om ett nytt kontrakt inte kommer att ske förrän nästa säsong. Messi hade kunnat använda en option att lämna klubben till sommaren men kommer inte att göra det, uppger Marca. Däremot har han ingen brådska att skriva på ett nytt kontrakt.

AS gör som Sport häromdagen, och agerar som en klubbtidning. Sport hade en intervju med Ansu Fati där det lyftes fram att han vill stanna i Barça resten av karriären. Precis som Barça skulle vilja ha det. I dag kör AS en intervju med Rodrygo med stora citatrubriken, ”Förhoppningsvis kan jag stanna i Real Madrid resten av karriären”. Precis som Real skulle vilja ha det.

Sport vänder strålkastarljusen mot ”Planen kring Griezmann”, hur Barça satsar på att ”förbättra hans prestationer”. Sport menar att Valverde ser honom som given i startelvan och kommer att ge honom tid, tränarna jobbar på att Griezmann ska komma till fler avslut och han ska också jobba på att fördjupa relationen till sina medspelare.

Mundo Deportivo återvänder till kärt gammal ämne. ”Neymar insisterar”, står för att brassen fortsatt vill återvända till Barcelona. Och så ”koncentrerar han sig för tillfället på att briljera med PSG mot Real Madrid på Bernabéu”. Förstås.

Cadena Cope lägger kraft på flytten av Supercupen i januari till Saudiarabien. Ett krav från spanskt håll ska ha varit att kvinnor får gå. ”Kvinnor från Europa kommer att åka dit och det kommer inte att finnas några hinder, så vitt jag har förstått. De är där som alla andra och kan sitta var de vill”, säger förbundsordförande Luis Rubiales. Gerard Piqués bolag Cosmos agerade mellanhand men Rubiales bedyrar att de inte fått något arvode. ”Jag vet inte om saudierna betalt dem”, säger han. Formatet är två semifinaler (Barça-Atlético och Valencia-Real Madrid) och final. Enligt Marca går 42 miljoner euro i prispengar till klubbarna och åtta milj euro till förbundet. Saudiarabien lovar dessutom, enligt Cope, lyxboende för trupperna, flyg och 3 000 biljetter till supportrar till vardera klubb.

FRANKRIKE

L’Equipe har något kryptiska ”Marseille, en sardin som blivit en delfin”. Men en delfin innebär också att vara ligatvåa. Så högt har nu OM nått. Och L’Equipe berättar att ägaren Jacques-Henri Eyraud var så belåten med segern mot rivalen Lyon i helgen, att han på stående fot gav spelarna en extra bonus på 10 000 euro var. Ngolo Kanté får frågan om hur det känns att vara Frankrikes kelgris. ”Men nej, jag är inte Frankrikes kelgris”, protesterar han, Med ett leende förstås.

France Football är nog bättre på att fånga upp legendarer än vad svenska medier är. Även svenska legendarer. I veckans nummer finns ett uppslag om Nils Liedholms fina år 1958 och hur han ändå blev helt utkonkurrerad om Ballon d’Or. Här får Ralf Edström en egen liten artikel som ”Pionjären” på ett tema om långa anfallare. Och på samma tema hamnar Zlatan Ibrahimovic som ”Den mest mytiske”. Han inspirerar också dagens unga jättar. ”Att hjälpa sitt lag att resa sig, leda spelet och finnas till hands som avslutare, ingen gör det som Ibra. I mina ögon är han den bäste, den allra störste”, säger Strasbourgs 197 cm långe anfallare Ludovic Ajorque om sin förebild. Tidningen har också en intervju med Man Citys Riyad Mahrez. Han berättar om frustrationen när han inte fick lämna Leicester, ”Jag förlorade två år. Två år!”. Om nivån i City: ”Det är nästan ingen skillnad på en startspelare och en avbytare. Det finns superbra spelare men inga stjärnor”. Konkurrensen är hård. ”Det räcker inte med att göra en bra match. Man måste hela tiden spela på en väldigt hög nivå”, påpekar Mahrez.

TYSKLAND

Bild uppger att Frankfurts lagkapten David Abraham kan ha spelat klart för i år. Frankfurtspelaren riskerar sex matchers avstängning efter att ha sprungit ner Freiburgs tränare Martin Sterich. Bayer Leverkusens stjärna Kai Havertz missar Tysklands matcher mot Vitryssland och Nordirland på grund av skada.

TZ uppmärksammar att Bayern Münchens sportchef Hasan Salihamidzic bli kvar. Hans kontrakt går ut till sommaren men han stannar nu och föreslås också en plats i klubbstyrelsen.