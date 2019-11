Tioårsdag för ökänd hands - Svenske domaren: ”Skulle inte prata med Henry”

Rubrikämne i rött nedan.

Om svenskar i grönt nedan.

ENGLAND

The Athletic uppmärksammar ett traumatiskt datum. För Irland. Och för Martin Hansson. I dag är det tio år sedan den svenska domaren godkände ett mål där Thierry Henry tog bollen med sig med handen. Det blev avgörandet för Frankrike mot Irland i VM-playoff 2009 och skapade krigsrubriker. The Athletic frågar Hansson vad han skulle säga om han träffade Henry i dag. ”Jag skulle inte prata med honom”, svarar han (utdrag från artikeln här, ej bakom betalvägg, klipp på målet mot Irland här). I backspegeln säger Hansson, ”Visst, hade vi haft dagens teknik tillgänglig hade det varit bättre, men det jag verkligen undrar är: var är diskussionen om spelare som fuskar?”. För övrigt I: I dag håller Thierry Henry sin första presskonferens som Montreal Impacts nya tränare. Någonstans i Kanada sitter någon långsint irländsk journalist och filar på spetsiga frågor. För övrigt II: I kväll möter Irland Danmark i en avgörande EM-kvalmatch. Och hoppas undvika en ny skandinavisk mardröm.

The Star njuter. England njuter. Harry Winks njuter. Landslaget är ”I fin form” (4-0 mot Kosovo). ”Gareth tror att Three Lions är bättre än i VM”, fortsätter Star. Eller snarare, förbundskapten Southgate tycker laget ”definitivt ligger längre fram nu än när vi begav oss till Ryssland, men vi gjorde stora framsteg under tiden där”, som han egentligen uttrycker det.

The Times kallar Winks för ”England’s fox in the box” (”Englands måltjuv”), och ger dessutom Tottenhamspelaren det högsta spelarbetyget, 8 av 10.

The Sun skålar också in EM med ungt och bättre landslag än senast till uppdaterad ramsa, ”Here we grow”. Unai Emery har inte så mycket att fira som Arsenaltränare. Kanske inte ens jul. The Sun menar att han har en månad på sig att rädda jobbet. En klubbkälla uttrycker situationen som att ”Det DNA som gjort Arsenal till den klubb den är, håller sakta men säkert på att dräneras”.

Metro svänger strålkastarljusen sydväst, och hittar i stället en för närvarande hyllad tränare, Frank Lampard. Eden Hazard sällar sig till beundrarledet. Den tidigare Chelseaspelaren säger sig inte ett dugg förvånad över Lampards framgångar. ”Jag känner honom som spelare, inte tränare, men han är en härlig kille. Han har redan efter fyra månader visat att han kan bli en av de bästa tränarna i världen”, menar Hazard.

Daily Mirror gör rubrik på Liverpools fem skador under landslagsspelet, och om de kan spela nästa ligamatch, mot Crystal Palace: Mohamed Salah (tveksamt), Virgil Van Dijk (oklart), Joe Gomez (troligen ok), Jordan Henderson (troligen ok) och Andy Robertson (tveksamt).

The Guardian registrerar den nya rekordsiffran från Women’s Super League. Tottenham drog 38 262 åskådare till sitt Norra London-derbyt (0-2 mot Arsenal). Vad det inte skrivs om: presskonferensen inför den historiska matchen ställdes in på grund av bristande intresse. Enligt uppgift fanns en journalist på plats.

ITALIEN

Corriere dello Sport bjuder med braskande rubrik på ”Ibracadabra”. Men det sprakar inte om Zlatan Ibrahimovic-showen här. Den är mest ett öppningsnummer till tidningens mercatoparad. Allt som trollas fram ur Zlatan-hatten är Bologna och Milan igen, att ”Mihajlovic försöker övertyga honom men Milano lockar familjen”.

La Gazzetta dello Sport spetsar till situationen med ”Fördel Bologna om Ibra. Hur svarar Milan?”. Tidningen menar att chefsscouten Marco Di Vaios besök i Los Angeles på nytt visar prov på Bolognas ambitioner. Milan är…”försiktigt men långtifrån likgiltigt”, som Gazzettan uttrycker det. Där bakom skymtar också fortsatt Napoli. Men bollen är i slutändan hos Zlatan, att signalera vad han egentligen vill göra med framtiden. Tidningen går också igenom Romas utlånade spelare som kan bli inkomstkälla. Som prima exempel nämns Robin Olsen, ”som är en av arkitekterna bakom Cagliaris mirakel, och därför kan säljas dit eller bli såld till utlandet för tio miljoner euro”. Det italienska landslagets segertåg i EM-kvalet kan i kväll mot Armenien nå sin slutstation med tio raka segrar. Chiesa-Immobile-Zaniolo väntas starta längst fram.

Tuttosport menar att Cristiano Ronaldo sett ljuset. ”Jag förstår Sarri”, är svaret från Juventusstjärnan på att han blivit utbytt två gånger i rad. Även om han inte gillar det.

SPANIEN

Marca försöker lite trött dra igång intresse för Spaniens match mot Rumänien, ”På spel står en plats som etta”. Inta som EM-kvalgruppsegrare. Det är Spanien redan. Men etta som i första seedningsgrupp i lottningen. För att säkra den platsen behövs seger.

AS är inne på samma spår med ”Bara vinst räknas”. Annars har AS liksom Marca i stort bara den stundande David Cup-finalen för ögonen.

Sport vevar i stället igång ett av de mest utslitna transferryktena. ”Allt öppet för Neymar”. Barças sportchef Eric Abidal berättade i helgen om klubbens fortsatta intresse, och Sport fyller i att brasilianaren (förstås) vill dit trots PSG:s försök att förlänga kontraktet. Vidare uppger Sport att Barça nobbat ett bud från Premier League på 15 miljoner euro för Ivan Rakitic. Åtskilliga klubbar uppges ute efter kroaten.

Mundo Deportivo har fler spelare som (förstås) längtar till Kataloniens förlovade land. ”De förlänger inte – och hoppas på Barça”. På bild finns Fabián och Willian. MD menar att de båda spelarna förhalar sina kontraktsdiskussioner med Napoli respektive Chelsea för att se vad Barcelona har att erbjuda. I sin baskiska upplaga uppmärksammar MD hur bland andra Alexander Isak tar sig an lektionerna i spanska (klipp finns i artikeln). Enligt MD är det något av en ödesdag för skadade Martin Ødegaard. Antingen kan han medverka på träningen i dag, eller så är prognos dyster för medverkan i lördagens stormatch mot Real Madrid, som han tillhör. Isak ansluter förstås till laget i morgon efter Sveriges match i kväll.

FRANKRIKE

L’Equipe kan glädjas åt fransk förstaplats i EM-gruppen och slut på Antoine Griezmanns måltorka i landslagströjan efter 667 minuter (2-0 mot Albanien). Griezmann kan också glädja sig åt L’Equipes högsta spelarbetyg, 8/10. Noterbart i övrigt: den franska nationalsången Marseljäsen blev skoningslöst utbuad i Tirana. Ett svar på att Frankrike spelade upp Andorras nationalsång när lagen möttes i Paris i september.

Téléfoot öppnar Chelseasfrysbox och tittar till stelfrusne Olivier Giroud med Didier Deschamps. Den franska förbundskaptenen grimaserar illa. ”Han lider förstås av den dagliga situationen. Om tillfälle ges att flytta och få mer speltid så är det bra för honom, det vet han”, säger Deschamps. Enligt Téléfoot kommer Giroud inom de näramste dagarna att diskutera sin situation med Chelseas ledning. Liksom italienska medier uppger Téléfoot att Inter är intresserat, och hänvisar till sina källor.

TYSKLAND

Kicker summerar läget hos Bundesligaklubbarna inför omstarten. ”Styrkan hos Bayern München är bara två namn, Neuer och Lewandowski – Coutinho är en besvikelse så här långt”, är en klubbrubrik. Men några förändringar i spelartruppen väntas inte under januarifönstret. Dortmund är däremot fortfarande ute efter en anfallare, fortfarande finns hopp om Mario Mandzukic, och en nummer 6. I Unions Berlins rubrik dyker namnet Sebastian Andersson upp som ”träffsäker”. Alltid bra.

Sport1 kan berätta för Robin Quaison att det är fortsatt oklart vem han får som tränare i Mainz efter sparkade Sandro Schwarz. Tidigare utpekade huvudkandidaten Hiko Herrlich uppges inte aktuell längre. I stället är Mainz nu intresserad av tidigare Kölntränaren Achim Beierlozer.

Hamburger Morgenpost pratar med Sebastian Ohlsson. Ex-Blåtvittspelaren har kämpat sig in i laget men kämpar fortfarande med träningen – ”Jag är trött, min kropp behöver fortfarande vänja sig vid den högre arbetsbördan” – och med språket – ”Tyska är verkligen svårt. Särskilt grammatiken är galen!”.

ÖVRIGT

Het Laatste Niuews (Belgien) säger sig ha namnet på den nye tränaren i Genk, för Benjamin Nygren & Co. Enligt tidningen finns nu en muntlig överenskommelse med 38-årige Hannes Wolf, formad av Jürgen Klopp i Dortmund.

SDNA (Grekland) slår sig för bröstet med att ha varit först med att rapportera om Genoas intresse för Muamer Tankovic för fyra dagar sedan. Då var AEK också med i bilden. Samtidigt påpekar sajten att det knappast är en slump att Zlatan Ibrahimovic pumpade upp hans namn nyligen. Zlatan har Mino Raiola som agent, Tankovic har enligt SDNA, hans kusin, Enzo Raiola.

Nordlysid (Färöarna) förväntar sig följande välbekanta elva mot Sverige på Friends Arena i kväll: Gunnar Nielsen – Jóannes K. Danielsen, Heini Vatnsdal, Atli Gregersen, Magnus Egilsson, Viljormur Davidsen – Árni Frederiksberg, Brandur H. Olsen, Jóan Símun Edmundsson – Klaemint A. Olsen.

BeIN SPORT (Turkiet) ger John Obi Mikel chansen att spä på bilden av en något lat Eden Hazard. ”Han gillade inte att träna hårt. Medan vi jobbade på med träningen väntade han bara där på att vi skulle bli klara. Men på speldagen var ändå alltid matchens lirare, helt otroligt”, säger den tidigare Chelseaspelaren, nu i Trabzonspor, enligt Goals översättning.

VG (Norge) påpekar att det redan står klart att Norge får England i EM. Om Lars Lagerbäcks landslag nu tar sig dit. Först väntar playoff-semi mot Serbien, sedan ytterligare en match.

Globo Esporte (Brasilien) jublar, för ”Grabbarna flyger!”. Natten till måndag, svensk tid, vann Brasilien U17-VM (2-1 mot Mexiko). Det var fjärde gången som Brasilien vann titeln, den senaste dessförinnan var 2003.

A Bola (Portugal) har fler glada gossar. ”Le, Portugal – vi är i EM 2020” (2-0 mot Luxemburg). Det var Portugals elfte raka kvalificering till ett stort mästerskap, EM eller VM.