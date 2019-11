Luis Enriques krav: Aldrig mer Moreno

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

SPANIEN

Cadena Cope har mer salt till spanska sår efter det plötsliga förbundskaptensskiftet. Enligt radiokanalen hade Luis Enrique ett enda krav för att återvända: att Robert Moreno skulle bort. Enrique uppges besviken på sin tidigare assisterande tränare. En av orsakerna, han ska inte ha hört av sig till honom en enda gång under hans svåra tid i samband med dotterns bortgång. Radiokanalen uppger också att Moreno i en månad känt till Enriques vägran jobba med honom.

Cadena Ser är inne på samma linje, men menar att Luis Enrique redan i augusti informerade Robert Moreno om att han inte ville ha honom som assisterande förbundskapten. Också på grund av att han anser att Morena ska prova sina egna vingar. Moreno i sin tur kommer att söka ersättning av förbundet. Han anser att han fått sparken och inte lämnat förbundskaptensposten frivilligt.

Marca låter fotbollsförbundets ord klinga, ”Det bli så klart inte samma sak när Luis Enrique tränar som när Moreno gör det”. Tidningen rapporterar vidare att spelarna vara chockade över beskedet efter Rumänienmatchen, och understryker att Moreno känner sig förrådd då han förväntat sig att få leda laget i EM. Han ska ha rusat in i omklädningsrummet med tårar i ögonen och ropat, ”De kastade bort mig, de kastade bort mig”.

AS ger också förstasidan åt efterspelet av Luis Enriques återkomst. Men här finns även en bild som väckt känslor i huvudstaden. ”Bale tar sig till EM med Wales och hånar Real Madrid”. Tillsammans med övriga walesiska spelare höll Bale i en walesisk flagga med texten ”Wales. Golf. Madrid – i den ordningen” (se klipp nedan). En prioritetsordning som Bale anklagats för att ha under sin tid i Spanien. Och brittisk humor som inte går hem i den spanska huvudstaden. AS uppger vidare att Atlético är nära att göra klart med Bruno Guimarães, 22, från Paranaense för 30 miljoner euro. Detaljer återstår i förhandlingarna mellan klubbarna.

Sport skildrar bilden som att ”Bale skrattar åt Real Madrid”. Dagens stora rubrik är annars ”Skifte med splittring”, konsekvenserna av förbundskaptensförändringen. Tidningen menar att Moreno valde att lämna när han hörde att Luis Enrique inte ville ha honom kvar. Alltså en snarlik men något annan version är Copes och Sers. Sport skriver vidare att Juan Carlos Unzué inte kommer att bli assisterande förbundskapten, vilket de flesta medier uppgav sedan Enriques återkomst blev känd. Jesús Casas väntas ta den rollen.

ENGLAND

The Times får stå som exempel på svindlande snabba tider. Tisdagens chockbesked finns på sportettan, ”Hänsynslöst Spurs sparkar Pochettino”. Nyheten hann knappt ut innan José Mourinho lyftes upp som favorit att ersätta. Sedan kom uppgifter om samtal. I natt skrev Times att diskussioner ägt rum i flera dagar och att en källa nära Mourinho bekräftade han var nära att ta över. Och vid halv åtta på morgonen kom beskedet – det är klart, Mourinho är Tottenhams nya tränare. Rubriken på Times sportetta kändes på några timmar som från en annan tidsålder.

Daily Mail – vad har den tidningen gemensamt med A Bola (se nedan), Sky Sport Italia och nämnda The Times? Jo, de var medier med fingret närmast pulsen om Mourinhos ankomst. Samtliga uppgav under natten att det var mer eller mindre klart. Tuttomercato-profilen Tancredi Palmeri menar att kontraktet är värt ungefär 13 miljoner euro/år. Valet av Mourinho är som ofta en vattendelare, så även bland Daily Mails experter. ”Jamie Redknapp: Tottenham har varit på väg ner en tid – vill de ha en vinnare är José Mourinho rätt man”. Den åsikten kontras av ”Ian Herbert: Det vore galenskap att ta José Mourinho – han kommer att suga liv, själ och glädje ur truppen och förstöra allt Pochettino byggt”. De tål att läsas även efter det officiella beskedet.

The Sun fräschade under natten upp sin sportetta till mer aktuella ”Maur out, Mour in”, från en tidigare version. Liksom Mirror, uppger sedan The Sun att Pochettino förlorade omklädningsrummet, som det populärt kallas. Argentinares ansågs isolera sig allt mer.

Daily Telegraph skriver att Tottenhams ordförande Daniel Levy redan förra veckan uppmanade Pochettino att säga upp sig, men tränaren vägrade, varför Levy tog beslutet i egna händer.

Daily Mirror har redan ett nytt namn till Tottenhams nya tränare, ”The SPURcial One”. I tidningen kan man också läsa, ”Exklusivt: Raheem Sterling i diskussioner om nytt kontrakt med Man City”. 24-åringens nuvarande är värt 300 000 pund i veckan och sträcker sig till 2023.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport placerar Milanos klassiska fotbollsarena i en snöglob. ”San Siro, min kärlek”, skriver tidningen och halar fram en stor opinionsundersökning som visar att ”60 procent av Milanoborna vill inte att den ska rivas, samtidigt som många ber om en ny arena”. Tidningen använder också två av de mest italienska fotbollsorden för att forma en rubrik, ”Mercato scudetto”. För Juventus har försäkrat sig om Bonucci för resten av karriären, och Inter är nära ett avtal med Olivier Giroud. Diskussionspunkt: Inter erbjuder 18-månaderskontrakt, fransmannen vill ha ett år till. Ur tidningen kan också lyftas att Evertons fiaskostämplade värvning Moise Kean var Italiens bästa spelare i U21-landslagets EM-kvalmatch (6-0 mot Armenien).

Corriere dello Sport hör Napolis tränare Carlo Ancelotti gräla med domarbasen om VAR. ”Rizzolli, medge att du hade fel”, lyder citatrubriken, som följs av ett annat citat, ”Vem styr matcherna? De unga tränarna är för påverkade och det visar sig”. Tidningens love-in med Zaniolo, ”Romas kelgris”, fortsätter. Tidningen skriver att ”Nicolò har redan varit bättre för landslaget än Baggio, Totti och Del Piero”.

Tuttosport gläds med Juventusförlängningar. ”Klara!” står för att inte bara Bonucci skrivit nytt kontrakt, utan att också Szczesny (2024) och Cuadrado (2022) är redo att sätta bläck på papper.

Gazzetta di Parma hyllar ”maratonlöparen” Dejan Kulusevski. Svensken är tvåa på listan över Serie A-spelare som springer mest med 10,9 km i snitt. Etta är Brozovic med 11,1 km. Parma är också tvåa bakom just Inter totalt sett.

FRANKRIKE

L’Equipe låter bortom fotbollens tv-rättighetskrig, även syna EM-favoriterna. Belgien, Frankrike, Nederländerna, England, Spanien, Tyskland och Portugal dyker upp. Bubblare är Italien, Kroatien, Ukraina och Ryssland. Tidningen noterar också att Neymar befinner sig i Spanien. I Gerard Piqués sällskap. PSG-brassen kollar Davis Cup-finalen i Madrid, men det lär ändå få rykteskarusellen kring Barcelona att snurra ett varv till.

RMC Sport låter Monacos vicepresident Oleg Petrov spänna bågen. Klubben ska utmana PSG. ”Det blir svårt denna säsong. Försprånget är redan stort (tolv poäng). Men den här idéen om att PSG är etta och så förblir för alltid ogillar jag. Vi vill att Monaco blir klubben som får slut på hegemonin, som utmanar PSG”, säger Petrov. PSG har vunnit sex av de sju senaste mästerskapen. Just Monaco bröt sviten 2016/2017.

TYSKLAND

Bild låter inte känslorna rusa i väg, utan nöjer sig med ett ”Tack, Gnabry” efter Tysklands avslutande EM-kvalseger (6-1 mot Nordirland). Hattrickskytten får tillsammans med Goretzka matchens högsta spelarbetyg, ett av sex. ”Det här var roligt. Vi spelade hela tiden längre och längre fram, så vi kan vara nöjda”, säger förbundskapten Jogi Löw.

Sport1 håller det inte för omöjligt att Bayern München kan vara nästa adress för Mauricio Pochettino. Den sparkade Tottenhamtränaren har ett stort fan i Bayerns sportchef Hasan Salihamidzic, påpekar tv-kanalen, och Hansi Flick är bara garanterad Bayernjobbet fram till jul.

Kicker har goda nyheter för Werder Bremen-fans. Ludwig Augustinsson deltog fullt ut i lagträningen under tisdagen. Det innebär att det sannolikt blir säsongsdebut mot Schalke på fredag, menar tidningen. Landslagssvensken har varit knäskadad sedan sommaren.

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) var säker på sin sak i natt. ”Han är tillbaka”. José Mourinho. Han är Tottenhams nya tränare. Tidningen hänvisade till sina källor om att det hela var klappat och klart – och fick rätt.

Dernière Heure (Belgien) gör en griffeltavla av Belgiens seger (6-1 mot Cypern). På den står ”Etta i klassen, 30/30”. Belgien var helt enkelt bäst i klassen, och tog genom gruppen utan minsta fel på sina tio prov.