Sågad Olsen kan ha spelat klart för året

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport låter två rubriker spela mot varandra. Här finns ”Sarri väljer CR7”, om att de båda försonats efter bytestjafset – nu är det fullt fokus på Atlético. Här finns också ”Chiesa väljer Juve”, om att den 22-årige anfallaren väntas lämna Fiorentina för Turinlaget i juni. Inne i tidningen betonar GdS i en rubrik att bollen är hos Zlatan Ibrahimovic. Milan är redo med kontrakt på upp till 18 månader och lön på sex miljoner euro. Det är hela klubbledningen överens om. Men mer kommer klubben heller inte att erbjuda. Och det finns bättre ekonomiska bud, skriver tidningen, som nog inte har Hammarby i tankarna. Sedan är GdS inte nådig mot Robin Olsen. Redan på förstasidan kan man läsa att ”Olsen och Cagliari tappade huvudet och tredjeplatsen” (2-2 mot Lecce). Den svenska landslagsmålvakten får lagets lägsta betyg, 4,5 av 10, med motiveringen: ”Den nordiska kylan lämnade han hemma. Han tappade huvudet mot Lapadula och lämnade sitt lag med nio man vid ställningen 2-1. Innan det röda kortet hade han tagit allt”. Tidningen upprepar även i matchrapporten att ”till och med svenskar kan tappa huvudet” och tror att Olsen riskerar en ”tung avstängning”, också beroende på att han skrek åt fjärdedomaren. Olsen själv bad under måndagskvällen om ursäkt på Instagram.

Fox Sports är inne på samma linje om Olsen, en rejäl avstängning väntar. Enligt tv-kanalen troligen tre matcher för den svenske målvakten och två för hans antagonist, Lapadula.

Corriere dello Sport tror på tre till fyra matchers avstängning för Olsen, och pekar på allt skrikande till domare och publik när han lämnade planen. En koll i kalendern visar att Cagliari bara har fyra ligamatcher, samt en cupmatch, kvar innan juluppehållet. Olsens riskerar därmed i värsta fall att få fira in det nya året utan fler matcher. CdS pryder sidan 19 med huvudrubriken, ”Olsen, vilken galenskap. Nu riskerar han en smäll”. Tidningen skriver att ”Även de mest sofistikerade system har en svag sida, en oberäknelig bugg. Hårdvaran Robin Olsen, en timid herre, ett exempel på professionalitet och lugn, slutade plötsligt fungera”, skriver tidningen som inledning kring det oväntade utbrottet som förstörde Cagliaris eftermiddag. ”Jag ska prata med honom i lugn och ro, det är en seriös kille”, säger tränare Rolando Maran. Tillbaka till förstasidan. Där kallas Sarri för ”MAUrinho”, sedan han gått från ”Taliban” till ”Anpassad”. Så här säger han om sitt taktikskifte med Juventus, som ändå inte gör kritiker nöja, ”Jag definierades som en taliban för jag ville alltid spela min typ av fotboll, nu duger den inte för att jag anpassar den efter spelare”.

ENGLAND

Daily Star känner av de kalla vindarna i norra London. ”Auba and out for Emery” står för att Aubamyang, men även Lacazette, inte har någon lust att hänga med Gunnersaurus och gänget, om Emery fortsätter leda leken.

Daily Mail anser att tidningen har ovanstående story exklusivt, och preciserar också problematiken med de båda anfallarna. De fördröjer sina kontraktssamtal till de vet mer vad som händer i klubben.

The Times kryssar över namnet på en potentiell ersättare till Emery i Arsenal: landsmannen Mikel Arteta. I alla fall under pågående säsongen. Pep Guardiola drar, som Times ser det ett tydligt streck i den emiratiska sanden, hit men inte längre. ”Arteta kommer självklart att bli tränare förr eller senare”, säger han, ”Vi ska avsluta säsongen, sedan vet jag inte vad som händer i framtiden”.

The Sun tycker att ”United tvättar rent”. Enligt tidningen är United nära att skriva ett nytt huvudsponsorkontrakt. Det innebär ”so long” till Chevrolet och ”ni hao” till Haier, som bland annat har tvättmaskinsmärke Hoover (där plingade rubriken till). Det innebär också 70 miljoner pund om året ner i Glazer Uniteds. Ingen annan klubb i världen slår det. Mer United. Klubben kommer inom de närmaste veckorna att trigga förlängningsklausulen på Timothy Fosu-Mensahs kontrakt, vilket ger ett år till.

Daily Mirror framför ett budskap från José Mourinho till Christian Eriksen, ”Skriv på eller riskera platsen”. Danskens kontrakt går ut till sommaren och han har hittills inte velat skriva på nytt.”Mitt beslut att starta med honom eller inte, välja honom eller inte, baseras på framtidsperspektiv. Det kan jag inte dölja”, säger The Spursial One.

SPANIEN

Marca laddar för tungviktsmöte på Bernabéu med den mest omsusade spelaren. ”Mbappé mäts för det nya Real Madrid”. Det följs av ”Fransmannen som alla i och kring Real Madrid vill ha startar mot dem”. Reals tränare Zinedine Zidane satte ord på känslorna, ”Jag har varit förälskad i Mbappé länge”, och fick sedan svar på tal av PSG:s tränare Tuchel. ”Jag vet inte hur Zidane är förälskad i vår spelare men vi älskar honom också”, säger tysken, ”Det är vår spelare. Vi är väldigt glada att han är här. Ibland älskar man personer man inte kan få. Dessvärre för Zidane, så är det vår spelare”. Marca påpekar också att det är en match där ”Bale och Neymar har mycket att bevisa”, efter skriverier och skador. En krönika av Juanma Rodriguez har rubriken ”Bale är som Houdini”. Apropå Real-publikens buande av Bale, som Rodriguez inte gillar, skriver han att ”Som Harry Houdini, med lås och kedjor, är Bale också bra på att frigöra sig från ståhejet kring honom. Paradoxalt nog gör hans likgiltighet honom till den idealiska fotbollsspelaren att stå ut med ett supporteruttryck som drabbar de egna spelarna lika mycket eller mer än motståndarnas spelare”.

AS är inne på Marcas linje med att ”Mbappé är den stora attraktionen i kväll när Real Madrid behöver en seger för att säkra avancemanget”. Rubriken som kommer till bilden på den unge fransmannen är ”Den eftertraktade”. Inför Atléticos match skriver AS om mittfältet, ”Simeone kommer att använda Thomas, Koke, Saul och Herrera för att stoppa Juve”.

Sport har tankarna på annat håll, på Barcelona-Dortmund i morgon. ”Det stora beslutet” handlar om tränare Valverde kommer att satsa på Griezmann eller Dembélé när han återgår till 4-3-3 med Messi och Luis Suárez som givna.

Mundo Deportivo noterar liksom Sport att Neymar möttes av ramsan ”Dra till Barça!” av Real Madrid-fans när PSG anlände till den spanska huvudstaden i går. Men på förstasidan är ämnet och huvudpersonen given: ”Ballon d’Or” och Lionel Messi. MD understryker att argentinaren är favorit till priset som delas ut nästa vecka. Tidningen hävdar att ett team från France Football, som delar ut priset, redan varit i Barcelona och rekat, vilket tyder på Messi vunnit.

Cadena Ser uppger att Barças president Joseph Bartomeu försäkrat Valverde att han sitter säkert säsongen ut – vad som än händer.

FRANKRIKE

L’Equipe lutar sig tillbaka i fåtöljen och inväntar en ”Kunglig galaföreställning” när Real Madrid och PSG drabbar samman i kväll. Den stora frågan är vilken offensiv trio PSG-tränaren ska välja nu när alla fem stjärnor – Cavani, Mbappé, Di María, Icardi och Neymar – är friska. Tidningen misstänker att Mbappé kan bänkas. Och blir det 4-3-3 eller 4-2-3-1? Tillfälle kommer också ges att stärka banden på klubbledningsnivå. Al-Khelaïfi och Peréz är polare. Mbappé ett gemensamt samtalsämne. Barcelona är en gemensam fiende.

France Football får ett par sköna citat att pryda förstasidan av veckans nummer. Chelseas franska landslagsback Kurt Zouma berättar om sin galna rusch mot Ajax (klipp här): ”Vid senaste landslagssamlingen kallade grabbarna mig till och med ’Zoumandinho’. Det var väldigt kul”, säger 25-åringen. Barcelonamålvakten Marc-André ter Stegen hyllar sin tränare. Sin tränare hemma alltså. ”Min fru är den bästa tänkbara coachen”, säger han, för samtal och promenader får honom att slappna av och fyllas med ny energi. Har det dröjt oväntat länge med bekräftelse på övergång för Hammarbys Muamar Tankovic till Genoa? Kanske kan det bero på en lynnig fransman. Enligt France Football börjar Hatem Ben Arfa bli alltmer intresserad av Genoa. Serie A-klubben letar offensiv kraft efter knäskadan på Christian Kouamé.

TYSKLAND

Suddeutsche Zeitung väntar liksom många andra på ett tränarbyte i Hertha Berlin. Enligt tidningen är Niko Kovac och Jürgen Klinsmann aktuella namn som ersättare till Ante Covic.

Bild var inte lika snabba på bollen som SZ, men är tydligare. Klinsmann är en temporär lösning fram till sommaren, Kovac ses som en permanent lösning. Bild presenterar då och då ”omklädningsrummet” i olika lag, nu Dynamo Dresden, med Linus Wahlqvist och Alexander Jeremejeff. Här finns grafik på var spelarna sitter, vem som umgås med vem och annan ovärderlig information. Som att Wahlqvist är ”golfkung”.

Sky Sport låter RB Leipzigs tränare Julian Nagelsmann tona ner förväntningarna. ”Vi är inget topplag ännu men vi är på väg åt rätt håll”, säger han om sitt andraplacerade lag, och syftar på vanan att vinna och inställningen. Nagelsmann är eftertraktad men förnekar att han har någon klausul i sitt kontrakt som gör att han kan lämna Leipzig i sommar. På frågan om vem han skulle vilja träna, svarar han Cristiano Ronaldo. ”Jag skulle vilja vet hur han tränar. Jag har hört så mycket om hur professionell han är, hur han håller sig i form och fortfarande presterar, även om han inte är lika bra som för tre-fyra år sedan”.

ÖVRIGT

De Telegraaf (Nederländerna) framför beskedet från Fox Sport: Marco Van Basten stängs av från tv-kanalen en vecka. Det är straffet för att han sagt ”sieg heil” i en sändning. Fotbollslegendaren bad sedan om ursäkt.

Record (Portugal) ståtar med ”Peps värld” och förvånar med omnämnande av kultbandet The Smiths gitarrist Johnny Marr. Men med all sannolikhet rör det sig om samma utdrag från en bok som The Guardian nyligen hade, med Citysupportern Marr som intervjuar Guardiola. ”När vi förlorar är det som om vi dödat någon”, som Guardiola berättade. Record uppmärksammar också ringar på vattnet för Jorge Jesus efter triumfen med Flamengo i Copa Libertadores. Han har blivit hedersmedborgare i Rio de Janeiro. Han kan få en staty bredvid Zicos. Han har fått ett erbjudande från Kina värt 30 miljoner euro.