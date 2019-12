Zlatan: ”T-shirts mot rasism löser inget”

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

GQ Italia har släppt omslag och ytterligare citat från intervjun med Zlatan Ibrahimovic. Den där han sa ”vi ses snart i Italien”. Zlatan ger nu sin syn på aktioner mot läktarrasism. ”Att bära t-shirts med ’Nej till rasism’ och ha banderoller med ’Nej till rasism’ är bra, med det löser inte problemet. Det är bättre att få tre poängs avdrag, att matchen ställs in och matchinkomsterna går förlorade, då riskerar man att trilla ner i Serie B. Man måste vara hård, folk förstår inte förrän de känner av konsekvenserna”, säger Zlatan till tidningen, ”När jag spelade i Italien skrek de ”Zigenare!” åt mig, och det är också rasism, okunnighet, även om de gratulerade mig och ville ta en bild med mig när de såg mig utanför arenan efteråt”.

La Gazzetta dello Sport viker också förstasidan åt Zlatan. ”Milan räknad ned: Vilken vIBRAtion! – Spännande väntan: allt pekar på ett ja”. På det följer ett uppslag utan några egentliga nyheter. Bara tidigare uppgifter om kontraktserbjudande (6+12 månader), lön (2+4 milj euro) och sista beskedsdatum (15 december). Mest underhållande är tårtdiagrammet över ”Möjlig destination”. Där får Milan 90 procent. Resterande tio procent delar Bologna och Napoli. Sedan har tidningen en sida om att Zlatans ankomst är goda nyheter för Rafael Leão och dåliga nyheter för Krzysztof Piatek. Portugisens rörlighet passar ihop med svensken medan den formsvaga polacken är på väg ut, menar GdS. Mattias Svanberg lyfts fram som bäst i Bologna i går kväll. Men det säger inte så mycket. Det blev storförlust (0-4 mot Udinese) och mittfältaren får 6 av 10 i betyg.

Corriere dello Sport får en att häpna. De toppar tidningen med fredagens möte mellan Roma och Inter, ett möte mellan två gamla kompisar. Inget konstigt med det. Men bilderna på Romelu Lukaku och Chris Smalling kommer till rubriken ”Black Friday”. Hur kunde detta släppas igenom? Förstasidan har redan på torsdagsmorgonen väckt reaktioner utomlands. Zlatan får en helsida längre in i tidningen. CdS har tidigare följt Bolognaspåret starkt, men konstaterar nu att ”alla vägar verkar bära honom till Milano”. Några sidor längre fram finns rubriken ”Här är Robin Olsen, nummer ett som väntar på förbarmande”. Det står för att den avstängde svensken kommer att ta plats mellan stolparna för Cagliari i kväll. För det är cupmatch. Samtidigt väntar Olsen fortfarande besked om överklagan, om att straffet på fyra ligamatchers avstängning mildras. Motståndare i kväll är Sampdoria, men Albin Ekdal väntas vila.

Il Resto del Carlino, lokaltidning i Bologna, uppger att Bolognas tränare Sinisa Mihajlovic kommer att ha en ny kontakt med Zlatan innan lördag. Ett troligen sista försök att övertyga sin svenska polare att välja den rödblå tröjan framöver.

Radio 24-programmet Tutti Convocati låter Fiorentinas ägare Rocco Commisso, 70, stå för dagens avfärdande. ”Om jag tänker på Ibra? Nej, det gör jag inte. Här finns redan jag som är gammal”.

Tuttomercatoweb är heller inte övertygad om Zlatan. Inte ens om att han hamnar i Italien. TMW-journalisten Andrea Losapio påminner om utspelet kring Spanien, och undrar om inte Zlatans snack om Italien kan vara ännu ett pr-trick.

ENGLAND

Daily Mirror ger José Mourinho Old Traffords strålkastarljus men inte på det sätt portugisen önskat. ”Rashford-Special 2-1”, beskriver Man Uniteds seger mot tidigare tränarens lag (2-1 mot Tottenham). Mirror spär på med ”José pikar United” efter kommentaren, ”Det är lättare för dem (United) mot bättre lag, mot lag som vill ha mycket boll”.

Manchester Evening News har en rubrik efter matchen med ”Victor Lindelöf har en ny roll”. Tidningen fortsätter: ”Solskjaer upplever det som att Lindelöf håller på att utvecklas till en ledare i Uniteds trupp”. Det var också ungefär vad Unitedtränaren själv sa efter matchen, samtidigt som han påpekade att Lindelöf ”visat att kritikerna haft fel”. Lindelöf gjorde i alla fall en hyfsad insats i går.

The Sun trycker dit ”Pang” och ”Bom”. Den första, en jabb från Tottenhams Dele Alli som tycker hans lag var ”lite arroganta” mot United. Den andra, en rak höger från Liverpool på grannen vid Stanley Park (5-2 mot Everton). Nu hänger Marco Silva på repen. Evertontränaren väntas enligt The Sun få kicken i dag. Laget har förlorat nio av 15 matcher och ligger på 18:e plats.

Liverpool Echo håller i alla fall med om att Everton kommer att fatta ett beslut under dagen. Tidningen uppger också att att David Moyes står redo att kliva in i ringen igen om Marco Silva bärs ut. Tim Cahill kan bli Moyes assisterande tränare.

Daily Telegraph radar upp gårdagens matcher på sportettan. ”Magiske Marcus” för Uniteds seger. ”Manglig på Merseyside” för Liverpools seger. Och så finns här ”Blues bländar” för Chelseas seger (2-1 mot Aston Villa). Dessutom uppger Telegraph att Chelsea under torsdagen kommer att få besked från idrottens skiljedomstol, CAS, om transferfönstret hävs redan i januari.

Goal har ett hett namn för Londonklubben. ”Chelsea går med självförtroende in i kampen med Man United om Jadon Sancho”, menar sajten. Chelsea uppges berett att slå sitt transferrekord (72 miljoner pund) för att få Dortmunds stjärna, som är polare med bland annat Tammy Abraham och Callum Hudson-Odoi.

Daily Mail påpekar att ”Pépé ska få pepp” från Fredrik Ljungberg. Arsenals rekordvärvning förbisågs helt under svenskens första match, och Mail menar att han inte passat in med Ljungbergs önskan om hårt arbetande och rörliga yttrar. ”Pépé är en mycket bra spelare, men jag gjorde min bedömning efter träning och vad jag ser under dagarna, det är så jag gör mina val”, säger Ljungberg.

Evening Standard berättar att Per Mertesacker får sitta kvar bredvid Ljungberg även i svenskens hemmapremiär mot Brighton i kväll, men tar också temperaturen på Ljungbergs popularitet. Det sker inte på någon särskilt vetenskaplig grund, men med en webbfråga, ”Vi ska ersätta Emery som Arsenals permanenta tränare?”. Pochettino är i topp med 21 procent, men Ljungberg är hack i häl med 20 procent.

SPANIEN

Marca kan inte släppa den där beryktade walesiska flaggan. Budskapet i dag är ”Middag. Presenter. Sammankomst (i den ordningen)”. Det är en beskrivning av Real Madrids julmiddag. Och, jodå, Gareth Bale var också med. Tidningen är dock inte sen att påpeka att han minsann inte var med på den förra. Marca berättar också att Turkiet fortsätter sin charmoffensiv. Landets turistbyrån betalar 12 miljoner euro per säsong för att synas på Real Madrids träningskläder.

AS har en ekvation. ”Vinícius + € = Mbappé”. Tidningen förklarar, ”PSG ber Real Madrid om att inkludera brasilianaren i ett avtal för Mbappé. Leonardo, PSG:s sportchef, ser Vinícius som en blivande världsstjärna”. AS har fler Madridklubbar som fiskar efter spelare i PSG. ”Atlético synar Cavani”, uppger tidningen.

Mundo Deortivo njuter av att stortalangen Ansu Fati skrivit nytt kontrakt. ”Säkrad”, och det med en utköpsklausul som kan stiga till sisådär fyra miljarder kronor.

Cadena Cope uppger att det råder ”Stor oro i Real Madrid för Hazard”. Oron gäller om belgaren kan komma till spel i El Clásico mot Barcelona den 18 december. Belgaren går fortfarande på kryckor och har ont i den skadade foten, påpekar radiokanalen.

Cadena SER tar upp en annan oro inför El Clásico. Marca skrev förra veckan att Real Madrid var bekymrad för säkerheten, särskilt kring lagets bussresa från hotellet till Camp Nou. SER uppger att Barcelona varit i kontakt med den katalanska polisen mer än vanligt, men främst i annat säkerhetsärende. Det gäller eventuella protester och manifestationer inne på arenan i kölvattnet på det spända politiska läget mellan Katalonien och spanska myndigheter.

FRANKRIKE

L’Equipe vurmar för PSG:s unga världsstjärna. ”Vilken pärla, Mbappé!”, utropar tidningen efter 20-åringens mål i gårdagens seger (2-0 mot Nantes). Tränare Tuchel tar däremot inte till några stora ord om lagets insats. ”Vi saknar rytm och vi saknar självförtroende i spelet”, säger han. Neymar? Han gjorde mål och blev utbuad av PSG-fans igen. L’Equipe ändrar sig sedan kring seedningsgrupperna efter Uefas möte i går. Sverige hamnar inte i fjärde gruppen utan i tredje (med Ukraina, Bosnien och Danmark).

Nice-Matin har mycket Patrick Vieira. Först kom uppgiften om att fransmannen kan ersätta tidigare Arsenalkollegan Fredrik Ljungberg på tränarstolen. Sedan är det Vieiras frustration över OGC Nices insats som tar över rubrikerna. ”Vi var katastrofala”, beklagar sig Vieira efter förlusten går kväll (1-4 mot Saint-Étienne).

Le Parisien berättar att Hanna Glas och lagkamraterna i PSG:s damlag framöver kommer att ha ”Visit Rwanda” på sina PSG-tröjor. Det är bara en liten del av ett avtal värt nästan 30 miljoner euro över tre år som klubben skrivit med den afrikanska staten. Det påminner om ett liknande, och omdiskuterat, avtal som Arsenal har. Samtidigt uppger Le Parisien att PSG utan några officiella uttalanden har förnyat och uppgraderat ett sponsoravtal med Qatar. PSG behöver stålar för att fixa Financial Fair Play.

TYSKLAND

Bild borde få klubbar att banka ivrigt på RB Salzburg dörr. Det har tidigare förekommit uppgifter om att stjärnskottet Erling Braut Håland har en utköpsklausul på låga 30 miljoner euro. Det är fel. Den är ännu lägre. Spekulanter kan enligt Bilds uppgifter köpa norrmannen för bara 20 miljoner euro i januari. Tidningen menar också att detta ger Dortmund en jättechans. Klubben behöver en anfallare, och Håland vill ta ett steg i taget, varför Bundesliga lockar mer än Premier League, där framför allt Man United sägs kasta längtansfulla blickar på 19-åringen.

Kicker drar på ”Den evigt unga duellen”. Det är mötet mellan Borussia Mönchengladbach och Bayern München. De möts som topplag på lördag. En duell som dominerade på 70-talet är tillbaka. ”Upprepar sig historien?”, undrar Kicker. Från silly season rapporterar tidningen bland annat att Paulinho inte är nöjd med tillvaron i Bayer Leverkusen, som funderar på att låna ut brasilianaren.