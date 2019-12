Arsenalprofil: ”Har inte råd att ge Ljungberg chansen”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

ENGLAND

Daily Express vänder på den engelska steken. Tidigare gällde rävjakt. Nu är det rävarna (Leicester) som är ”På jakt”. Laget frossade på ett vinrött och blått kadaver i Birmingham (4-1 mot Aston Villa) och knaprade också in på Liverpools försprång (åtta poäng).

Daily Mirror har det som huvudbudskap, ”Se upp, Klopp”. På annat håll kan man läsa, ”Exklusivt: Arsenal leder Premier League-jakten på Chris Smalling”. Även Leicester och Everton uppges intresserade av den 30-årige Man United-backen, som gör oväntad succé på lån i Roma.

Daily Telegraph placerar också in Leicester i titelrejset, tillsammans med bild på evige målskytten Jamie Vardy med händerna kupade om öronen och rubriken ”Kan ni höra oss nu?”. Tidningen hör i vart fall klockan klämta för Pedro i Chelsea. Aston Villa är intresserad av den bänkade 32-åringen.

The Sun lyssnar till tidigare Arsenalspelaren John Hartson, som inte tror på Fredrik Ljungberg. ”Arsenal har inte råd att söla, att vela, eller att ge Freddie Ljungberg chansen. Han må vara en publikfavorit som spelare men för att kunna leda Arsenal behöver man lite mer erfarenhet”, säger Hartson.

Goal försäkrar att en tysk gärna vill lägga en handduk på och paxa tränarstolen Ljungberg sitter på. Tidigare Bayern Münchentränaren Niko Kovacs representanter ska ha varit i kontakt med Londonklubben för att visa intresse.

The Guardian är som så många gånger förr den enda tidning som lyfter den inhemska ligafotbollen för damer till förstasidan. ”Chelsea vände mot City”, berättar om utgången i söndagens toppmöte (2-1 till Chelsea). ”Det här är ett lag som förblir iskalla”, berömde Londonlagets tränare Emma Hayes. Magdalena Eriksson och Jonna Andersson spelade från start för Chelsea.

BBC-profilen Garth Crooks tar i sedvanlig ordning ut Omgångens lag i Premier League. Victor Nilsson Lindelöf är med. Han är en av fyra Man Unitedspelare. Laget: De Gea (Man United) – Wan-Bissaka (Man United), Holgate (Everton), Lindelöf (Man United) – Baldock (Sheff United), Henderson (Liverpool), Maddison (Leicester), Son (Tottenham) – Rashford (Man United), Kane (Tottenham), Calvert Lewin (Everton).

Daily Mail har de första orden från den 41-årige man som greps, misstänkt för en rasistisk gest under Manchesterderbyt. ”Jag stoppade ner händerna i fickan”, försvarar han sig på Instagram. Mannens ex-fru säger till Daily Mail att både hon och barnen fått dödshot efter händelsen. 41-åringen riskerar att portas på livstid från Man Citys matcher och är tills vidare också avstängd från sitt jobb.

ITALIEN

Sky Sport Italia menar att ”Napoli har intensifierat kontakterna” i jakten på Zlatan Ibrahimovic. Sinisa Mihajlovic hoppas ännu på att den personliga kontakten kan locka svensken till Bologna. Men det är Milan som fortfarande är favorit, även om Sky poängterar meningsskiljaktigheter. Det gäller kontraktet. Milan erbjuder 6+12 månader, men Zlatan vill ha garanti på 18 månader. Milan erbjuder 3+6 miljoner euro i lön men Zlatan vill ha mer.

La Gazzetta dello Sport har mer om de rödsvarta. Äntligen smäller det från Piateks och Milans mynning, ”Pang, pang” (3-2 mot Bologna). Det har snackats om att polacken är på väg ut om Zlatan kommer. Själv tar Piatek det med ro. ”Om Ibra kommer skulle det göra Milan gott, vi behöver sådana spelare. Han är en stor mästare, och vi kan spela ihop”, säger anfallaren. Milan ligger lågt i sina kommentarer. Bolognasvensken Mattias Svanberg får bara 5 av 10 för sin insats i matchen. Fler blågula betyg. Från Parmas seger (2-1 mot Sampdoria): Riccardo Gagliolo 6,5 och Dejan Kulusevski (Parma) 5,5 samt Albin Ekdal (Samp) 5,5. Mercato: Inter jagar Chelseas vänsterback Marcos Alonso, som längtar tillbaka till Italien.

L’Unione Sarda jublar över en räddad poäng efter tvåmålsunderläge (2-2 mot Spal). Även Robin Olsen var i farten trots avstängning. Han klev ner i ungdomslaget och höll nollan (2-0 mot Sampdoria). ”Det var fantastiskt. Han var jätteproffsig. Vi tackade honom alla, för han kom med rätt attityd, smälte in perfekt och hade en hand i denna härliga seger”, säger ungdomslagets tränaren Max Canzi. En supportersida skriver också att, ”I dag upptäckte vi att han (Olsen) leder försvaret på perfekt italienska”.

Corriere dello Sport tar ett snack med Fabio Capello som inte alls ser en titelkamp mellan två lag utan ”En scudetto för fyra”. Förutom Inter och Juventus räknar den forna stortränaren också in Lazio och Roma. Han kommenterar också debatten kring Ballon d’Or, om att Messi fick priset för Van Dijk. ”Lösningen är enkel. Det är lika bra att inse att Messi spelar i en helt egen division. Han är utom tävlan. Han bör inte konkurrera med de andra. Ge honom en special-Ballon d’Or varje år, och sedan får man bestämma vem som är bäst förutom honom”, säger Capello.

SPANIEN

Estadio Deportivo ger förstasidan till Real Betis 38-årige hattrickskytt Joaquin (3-2 mot Athletic). Rubriken kunde varit ”Modersmjölk”. Joaquin har oförglömligt tillskrivit sin styrka att han ammade till han var sex år. Nu är det i stället mer konventionella ”Grönvitt hjärta” som är Sevillatidningens rubrik.

Marca har just ”Joa-trick” som dagens huvudperson. Madridtidningen lägger till att han nu slog Alfredo Di Stefanos rekord som äldsta hattrickskytt i La Liga. Joaquin är också Omgångens lirare. Laget i sin helhet: Pérez (Osasuna) – Díaz (Granada), Varane (Real Madrid), Salisu (Valldolid), Monreal (Real Sociedad) – Joaquin (Real Betis), Messi (Barcelona), Rodríguez (Léganes).

AS försöker tolka ”Zidanes rebus”. Tidningen menar att Real Madrid-tränaren nio dagar före El Clásico är fast i tankar över att hitta en plan för Real Madrid att stoppa Lionel Messi. Tre förslag presenteras: Valverde markerar honom, Varane och Ramos får rycka in eller Casemito/Valverde bildar sköld. En annan rubrik i tidningen: ”Tacon lyfter till rytmen av svenskorna Sofia Jakobsson och Kosovare Asllani”, målskyttarna i segern i går (2-1 mot Espanyol). På nytt ringas Jakobsson in som ”lagets stora stjärna”.

Mundo Deportivo har, Jaoquin i all ära, ”Mister Hattrick” på förstasidan, Lionel Messi. Totalt har argentinaren smått ofattbara 35. På annat håll får Real Sociedads tränare Imanol försiktig kritik från MD för att han inte satte in Alexander Isak tidigare i matchen. Svensken var ”giftig” i sitt inhopp. Giftig var däremot inte anfallsrivalen Willian José som startade.

Sport försöker sälja tidningen på ”Exklusivt: Operation Milan”. Enligt Sport ”träffar Barcelonas klubbledning på fredag representanter för Inter för att ordna med försäljningen av Vidal och Rakitic”. Vidal är prioritet. I utbyte ber Barcelona om första tjing på att köpa Lautaro Martinez. Dessutom lägger Sport till ytterligare en potentiell Milano-affär. ”Milan kan slutföra köpet av Todibo”.

Superdeporte uppger att den tidigare Valenciatränaren Marcelino landade i London under söndagen. Ett nytt projekt uppges på gång. Everton? Arsenal?

FRANKRIKE

L’Equipe hakar på ett Marseille ”I expressfart”. Ny seger i går (3-1 mot Bordeaux) ger sex raka segrar och ett fast grepp om andraplatsen i ligan. Tränare Villas-Boas om målvakten: ”Mandanda har varit avgörande för oss hela säsongen, men i dag (läs: i går) hade han inte en räddning att göra”. Omgångens lag: Lecomte (Monaco) – Tete (Lyon), Andersen (Lyon), Maripan (Monaco), Amavi (Marseille) – Cyprien (Nice), Sanson (Marseille) – R Sanches (Lille), Depay (Lyon), Payet (Marseille) – Niang (Rennes). Nice eftertraktade högerback (bl a Chelsea) Youcef Atal skadade knäet illa. Han bli borta länge, enligt L’Equipe fyra till fem månader.

TF1-programmet Téléfoot räknar in en medlem i ”Vi-som-inte-gillar Neymar”-klubben. Montpelliers tränare Michel Der Zakarian såg sitt lag falla mot PSG i helgen men en natts sömn stillade inte hans tankar om brasilianaren. ”Han spelar på ett sätt där han alltid provocerar motståndarna med sina dribblingar. När han får en liten knuff, så börjar han alltid böla”, säger Der Zakarian.

TYSKLAND

Berliner Zeitung inleder sin matchrapport, ”Svensken Sebastian Andersson är symbolen för Union Berlins uppsving. Han är spelaren som klubbens historia mest kan liknas vid”. I går blev det två mål till för den svenske landslagsanfallaren i Union Berlin (2-0 mot Köln). Klubbens vd Oliver Ruhnert: ”Sebastian belönar sig själv för sina ansträngningar. Han är alltid där och försöker. Strålande. Han fungerar i vilken liga som helst i den form han är i nu”, säger Ruhnert

Kicker fortsätter, ”Andersson placerar sig i skyltfönstret”. Tidningen menar att hans målfabrikation inte gått obemärkt förbi utanför Union heller. Han ligger nu på delad fjärdeplats i skytteligan med åtta mål och har gjort 44,4 procent av lagets mål. Han spelar sig också rakt in i Omgångens lag denna vecka. Baumann (Hoffenheim) – Jans (Paderborn), Schonlau (Paderborn), Hinteregger (Frankfurt), Bensebaini (Mönchengladbach) – Aranguiz (Leverkusen) – Hazard (Dortmund), Sancho (Dortmund) – Andersson (Union), Reus (Dortmund), Werner (Leipzig). I Kickers Omgångens lag för 2. Bundesliga finns också en annan svensk tvåmålsskytt, Branimir Hrgota (Gruether Fürth). Tidningen har även en intervju med Emil Forsberg. Han menar att han slog igenom relativt sent. ”Därför är jag säker på att jag kan bli mycket bättre. Min bästa tid kommer nu”, säger han. Vidare har enligt Kicker RB Leipzig lagt ett bud på Monacos back Benjamin Henrichs, som klubben varit intresserad av ett längre tag.

Weser Kurier kan räkna in ytterligare en tung afton för Weder Bremen (0-1 mot Paderborn). ”Målet var som ett slag i magen”, säger Ludwig Augustinsson, ”Vi är väldigt besvikna att vi förlorade. Vi pratade om press och intensitet, men allt det saknades”. Alla Bremenspelarna får mellan 3 och 5 på betygsskalan 1-6 där 1 är bäst. Augustinsson får 3.

Sport1 slänger fram en exklusiv-stämplad uppgift: Manuel Neuer förlänger kontraktet med Bayern München, bara detaljer återstår. Den 33-årige målvaktens nya kontrakt kommer att gälla till 2023, enligt tv-kanalen. Det får också följdverkningar. Det är enligt Sport1 nu inte troligt att Alexander Nübel ansluter från Schalke i sommar.

ÖVRIGT

Ekstra Bladet (Danmark) uppmärksammar stenkastning mot och krossade rutor på FC Midtjyllands supporterbuss efter segern i Köpenhamn (2-1 mot Bröndby). Hemmafansen var inte de enda som var frustrerade, Bröndbysvensken Simon Tibbling var det också men tog ändå förlusten med jämnmod. ”Jag tycker vi skulle haft mycket mer än noll poäng i de tre senaste matcherna. Jag skulle må sämre om vi inte spelade jämna matcher”, säger han.

SDNA (Grekland) räknar till sammanlagt sjunde gula kortet för Mattias Johansson (1-1 mot Volos). Därmed kommer han att få två matchers avstängning. Den 27-årige backen kommer också att kunna börja prata med andra klubbar vid årsskiftet. Diskussionerna med Panathinaikos om ett nytt kontrakt har inte rört på sig. ”Nej, vi har inte pratat ännu”, säger Johansson, ”Jag får göra bra ifrån mig och visa att jag förtjänar ett nytt kontrakt. Det är en svår situation och inte bara upp till mig, vi är två parter som ska ara överens”.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) ger dagens högsta svenskbetyg till Sebastian Holmén, vars Willem II överraskade i fredags (2-0 mot Ajax). Svensken får 7/10. Dagens sportetta rör något helt annat, AZ:s matcher denna vecka. På torsdag vänta Man United, på söndag Ajax. ”Drömvecka”, kallar AD det.