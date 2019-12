Ny klubb i andraligan ute efter Guidetti

Rubrikämne i rött.

SPANIEN

Cadena SER uppger att Albacete gjort en förfrågan till Alavés om John Guidetti. Svenskens höga lön på drygt en miljon euro ses som ett problem för mittenlaget i den spanska andraligan. SER ser en lösning där klubbarna delar på lönen. Det finns ytterligare intresse för Guidetti i Spanien samt i Turkiet, noterar radiokanalen. Guidettis agent Hasan Cetinkaya fnös åt rykten om Huesca innan säsongen. Kanske är tonläget ett annat nu. 27-åringen är fastnitad på bänken i Alavés och behöver speltid i kampen om EM-platser.

Cadena Cope följer upp gårdagens uppgift om att tidigare Valenciatränaren Marcelino rest till London. Det spekulerades genast om tränarjobbet i Everton eller Arsenal. Enligt Cope var det för ett möte med just Arsenal. Marcelino återvände till Spanien i går.

Marca kokar soppa på en spik. Det har förekommit uppgifter på senare tid att Mbappé vill vänta med kontraktsdiskussioner med PSG till sommaren. Han tjurade en aning när han blev utbytt i helgen. Det ger ”Mbappé drar åt tumskruvarna” över hela Marcas förstasida. Tidningen vill ju så gärna se den där övergången till Real Madrid. Mer kring de vitklädda. ”Utan Ramos och Kroos – men med Bale” är rubriken inför matchen mot Club Brügge. Real Madrid är redan klar grupptvåa.

AS ser matchen mot Club Brügge som ”Jovic ögonblick”. Serben, som värvades för 60 miljoner euro i somras, har knappt synts till. Ett mål har det blivit. I antal spelminuter ligger han 21:a i klubben, upplyser AS. Vidare uppger tidningen att Real Madrid överväger att kalla hem utlånade målvakten Andrij Lunin och backen Javi Sánchez från Real Valladolid på grund av bristande speltid.

Sport förväntar sig ett ”Ovanligt Barça” mot Inter. Det blir förändringar i laget, och mest uppmärksammat är att Lionel Messi, Gerard Piqué och Sergi Roberto stannar hemma. Barcelona är redan klar gruppsegrare och om åtta dagar väntar El Clásico.

Mundo Deportivo slår fast att ”Rakitic övertygar”. MD fortsätter: ”Hans fina form de senaste matcherna har ändrat klubbens åsikt. Han har visat proffsig inställning när han inte varit med och reagerat bra”. Med andra ord, kroaten kan få stanna.

ENGLAND

The Guardian tänder strålkastarljus och kopplar in förstärkare. Här är ”Freddie and the Dreamers”. Inte det gamla 60-talsbandet, utan Ljungbergs chockrockare. På nio minuter vände Arsenal måndagens Londonderby (3-1 mot West Ham). Odla hår och färga det rosa igen, Freddie.

The Sun låter hyfsat punkig med ”Freddies stjärnor åt mina hammare” – ”Freddie stars ate my Hammers”. Bakom den till synes märkliga rubriken ligger en ordlek baserad på en klassisk tabloidrubrik, ”Freddie Starr ate my hamster”, och West Hams smeknamn (Hammers). Det är oklart vad Ole Gunnar Solskjaers stjärnor i Man United ätit men även de är vinnare igen. Inte minst Scott McTominay. Under en exklusiv-stämpel skriver The Sun att 23-åringen erbjuds nytt kontrakt med dubblad lön, till 60 000 pund i veckan. Växelpengar i dessa PL-tider.

Daily Telegraph känner krutröken från ett ”Snabbskjutande Gunners”, noterar att Fredrik Ljungberg varnar sina spelare, ”Vi får inte förivra oss”, och hör fansen med svart humor sjunga ”We are staying up”. På annat håll skriver tidningen att ”Everton håller givande samtal med Vitor Pereira om att bli ny tränaren över tre år”.

Sky Sports har andra idéer. Unai Emery kan dyka upp på Merseyside. Tv-kanalen uppger att Everton kontaktat den sparkade Arsenaltränaren. Emery bidar sin tid, men är intresserad av nytt jobb i England, alternativt Italien eller Spanien. Sky uppger också att Man City vill bräda Chelsea på Bournemouths Nathan Aké. Chelsea sålde Aké för 20 miljoner pund för två år sedan men har enligt tidigare rapporter en återköpsklausul på 40 miljoner pund.

Daily Mail återvänder till Solskjaer. Enligt tidningen har norrmannen fått klart besked från Joel Glazer i klubbens ägarfamilj att han har fullt stöd. Maurizio Pochettino är inte aktuell och det finns stålar att köpa Saúl Ñíguez från Atlético. Mail har också rubriken ”Exklusivt: Byten för huvudskador införs i Premier League från och med nästa säsong”. Det är i alla fall vad PL önskar. En modell är att en spelare med misstänkt hjärnskakning ersätts av spelare som inte räknas in bland de tre tillåtna bytena. En annan är att en spelare ersätter temporärt medan undersökning pågår 10-15 minuter, som i rugby.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport uppmanar Inter, ”Till attack!”. På andra planhalvan: Barcelona. På spel: en biljett till åttondelsfinalerna. Inter behöver vinna. Milan känner sig redan som vinnare. Åtminstone i kampen om Zlatan Ibrahimovic. Nedanför tidningsloggan har GdS i fet stil, ”Ibra har valt Milan”. I mikroskopisk stil finns ett tillägg, ”Allt nästan klart för den stora värvningen”. Grönt ljus saknas fortfarande för lön och kontrakt, 6 eller 18 månader. Så vad nytt? Dels Bolognas besked i går att Zlatan inte flyttar dit, men också allt starkare röster, ”att han valt Milan är i det närmaste klart, enligt vad han berättat för sina vänner”, som GdS skriver. Milan väntar på slutgiltigt besked och vill ha 38-åringen på Milanello pronto. Samtidigt rapporterade tidningen i går att Napoli också kastat sig in i leken om Zlatan med ett kontraktserbjudande på 18 månader. Kaos-Napoli. Dagens rubrik för klubben: ”Sista kvällen för Ancelotti? Gattuso redo att ta över”. Resultatet mot Genk spelar antagligen ingen roll.

Sky Sport var först ut med uppgifterna om Gennaro Gattuso på måndag kväll. Den tidigare Milantränaren uppges redan överens med Napoli om ett 18-månaderskontrakt.

Corriere dello Sport låter det förväntade tränarskiftet i Napoli ta över förstasidan, med tillägget att det hela troligen blir officiellt i morgon. Zlatan då? Tidningen lägger till att Napolis president ”De Laurentiis satsar också på Ibra”, förutom att satsa på Gattuso. Kombinationen Gattuso/Ibrahimovic kittlar. Minns att svensken slängde Gattuso i en papperskorg under tiden i Milan. CdS håller fast vid att det är en kamp mellan Napoli och Milan om svensken, samt att Zlatans agent Mino Raiola av Napoli begärt fyra miljoner euro netto för sex månader samt ett kontrakt till 2021.

Tuttosport gör en uppdatering av klassiska ”BBC”, alltså Benzema, Bale och Cristiano Ronaldo i Real Madrid. Juventus har i stället ”BBBC för Sarri”. Det står för Buffon, Barzagli, Bonucci och Chiellini. Veterankvartetten samlas igen efter debaclet mot Lazio.

FRANKRIKE

L’Equipe ser ett slut på ett eländigt skådespel. ”Ridå för Ryssland” gäller efter dopningsdomen. Som en titel på ett skådespel eller film är också ”Allt eller inget”. Den sätts på det förväntade dramat mellan Lyon och RB Leipzig i Champions League i kväll. Tidningen tar också upp ett bakslag för Karim Benzema. En överdomstol har tillbakavisat hans anmälan om felaktigt förfarande av polisen i utredningen av sexvideofallet 2015. Benzema misstänks inblandad i ett utpressningsförsök mot den dåvarande landslagskollegan Matthieu Valbuena. Måndagens dom innebär att det nu är fritt fram att åtala Benzema. Ett sådant väntas dock dröja ett år, skriver L’Equipe.

Le Parisien uppger att sex klubbar regelbundet förhör sig med Neymras och Mbappés rådgivare om spelarnas situation. Det är Real Madrid, Barcelona, Juventus, Chelsea, Manchester City och Liverpool. Tidningen håller sedan för uteslutet att PSG skulle släppa båda spelarna under en och samma sommar.

France Football har mer potentiella PSG-affärer under temarubrik ”Leonardos heta ärenden”. Det vänds och vrids på spelare som kan lämna klubben utan några egentliga svar. Mest intressant kanske är att FF i förbigående nämner att PSG-ledningen ser Liverpools Sadio Mané som den perfekta ersättaren om Neymar lämnar. Tidningen har vidare en intervju med Lille-målvakten Mike Maignan. Han var i PSG som ung. Han glömmer inte Zlatan Ibrahimovic. ”Även om vi inte har någon kontakt i dag gillar jag honom galet mycket”, säger Maignan, och minns en incident. ”Jag var 17 år. På träningen stod Zlatan och sköt bollar i 400 km/h. Julio César, som vaktade målet, tog inte bollarna. Zlatan sa till mig, ’Skitmålvakt’. För mig var det inte okej. Sen kommer han tillbaka, skjuter och jag räddar. ’Skitanfallare’, sa jag till honom. Han tittade på mig, men sa ingenting. När vi kom till omklädningsrummet synade han mig. ’Det är bra, jag gillar din stil, din personlighet’, sa han. Jag som redan avgudade honom, blev ännu mer betagen av denna människa”.

TYSKLAND

Berliner Kurier skriver att det är bråda tider för Martin Dahlin, agent till Sebastian Andersson. Union Berlins anfallare är het och hans kontrakt går ut i sommar. Men Berliner Kurier menar att Union Berlins lugn förklaras av att klubben sannolikt har en option om kontraktsförlängning. Andersson själv är förtegen, ”Jag kan inte säga någonting om mitt kontrakt. Jag fokuserar på de tre sista matcherna innan vinteruppehållet, sedan får vi se. Jag trivs bra i Tyskland, jag tror ligan passar mig. Men om det kommer att bra erbjudande från England, vem vet…”.

Bild placerar ovanför tidningsloggan på förstasidan, ”Dortmundstjärna faller nerför trappan”. Det är en uppföljning på Axel Witsels märkliga skada. Mittfältaren har ansiktsopererats och kommer inte spela mer denna sida nyår. Orsak? Ett fall. Enligt Bild lutade sig Witsel mot en barngrind på övervåningen hemma. Grinden var öppen och 30-åringen tumlade nerför trappan.

ÖVRIGT

Voetbal International (Nederländerna) antecknar ett mål för Sam Larsson. För a-laget? Nej, för ungdomslaget. Liksom en handfull andra a-lagsspelare fick svensken matchning inför ögonen på a-lagstränaren Dick Advocaat.

Sports Illustrated (USA) har utsett Megan Rapinoe till Årets idrottspersonlighet 2019. Utmärkelsen har funnits sedan 1954. Boxaren Ingemar Johansson fick utmärkelsen 1959 och är en av få icke-amerikaner som fått den. Rapinoe tilldelades föra veckan Ballon d’Or efter att ha lett USA till VM-guld i Frankrike i somras.