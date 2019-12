Uppgifter: Inget Everton – Zlatans besked till Milan efter jul

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport kan inte släppa nickmålet av Cristiano Ronaldo. Eller som han får heta i dag, ”RonalTo”, som i ”alto” (”högt”). Tidningen ser det som att ”Kungen är tillbaka”, redo för helgens supercupfinalen mot Lazio på söndag. En annan omskriven veteran dyker också upp inne i tidningen. Javisst, Zlatan Ibrahimovic igen. GdS avfärdar engelska uppgifter om Everton (se under England nedan). ”Att Ancelotti är tillbaka har ökat hoppet hos engelska fans, men de kommer att bli besvikna igen: Zlatan återvänder inte till Premier League”, skriver tidningen, och påpekar att 38-åringen slits mellan Milan och att sluta, ”men i Milans klubbledning tror de själva inte mycket på det senare alternativet”. Ett besked väntas nu först efter jul. En svensk som får ännu större utrymme i tidningen är Dejan Kulusevski. Gazzettan plockar fram gaffel och kniv, ”Kulusevski på Inters meny”. Klubbpresident Zhang och vd Marotta hade lunchmöte med Atalanta om svensken i onsdags. Inter är redo att betala 35 miljoner euro uppdelat i fast summa och bonusar, Atalanta vill 40 milj euro. Mötet gjorde att klubbarna närmade sig varandra men också att ”chansen att han anländer i januari minskade ordentligt”. I stället siktar Inter in sig på att säkra sin svenska ”tuttocampista” (någon som kan spela överallt, fyra positioner i Kulusevskis fall) till sommarfönstret. Mycket i linje med uppgifterna i Sky Sport Italia i går kväll.

Tuttosport drar i bromsen. Den låter svensken ta upp nästan hela förstasidan under rubriken ”Kulusevski: Det är Inter mot Juventus!”. Men tidningen håller med om att Inter är i pole position. Juves sportchef ”Paratici funderar på ett bud till juni”. Prislappen nämns även här som 40 miljoner euro.

ESPN glider med sin Milanointervju med Max Allegri in under denna vinjett. Och det är en bredsida den förre Juventustränaren skickar iväg. ”Italien, med taktiken, systemen – det är bara skitsnack. Fotboll är konst och konstnärerna är världsklasspelarna. Man behöver inte lära dem någonting, man beundrar dem bara. Allt man behöver göra är få dem i så bra skick som möjligt”, säger Allegri.

ENGLAND

Daily Telegraph viftar med blågul flagga i tre artiklar. Dels uppger tidningen att Zlatan Ibrahimovic verkligen är intresserad av en flytt till Everton så fort Carlo Ancelottis tillsättning bekräftats (Gazzetta dello Sport håller definitivt inte med – se under Italien ovan). Dels skriver tidningen att Arsenal vill ha kvar Fredrik Ljungberg efter det att Mikel Arteta bekräftats som ny tränare, troligen under dagen. ”Men beslutet kommer i slutändan att fattas av Ljungberg och Arteta efter samtal de närmaste dagarna”, skriver Telegraph. Ljungbergs kommer att leda Arsenal mot just Everton på lördag. Hans sjätte och (troligen) sista match som huvudtränare. En intervju med Kosovare Asllani kretsar främst kring svenskans starka ståndpunkter om damfotbollens villkor. Här finns också hennes känslor till den blivande ärkerivalen. ”Det finns inget lag på planet jag hellre vinner emot än Barcelona. Den rivaliteten känns redan, och den kommer att kännas ännu mer nästa år när vi kan dra på oss Real Madrids tröja”, säger hon. Den 12 januari ställs Asllanis CD Tacón mot Barça igen.

Daily Mail drar på att Arsenal visst hade kontaktat Man City om Arteta, men har också liknade uppgifter som Telegraph om själva tränarskiftet och Ljungbergs roll. ”Vad Daily Mail erfar är Arsenal angeläget om att Ljungberg blir en del av Artetas ledarstab, även om det slutgiltiga beslutet är den nye tränarens”, skriver tidningen.

The Independent kan lugnt konstatera att Arteta lär ha betydligt större huvudbry än Ljungbergs vara eller icke vara. Lagkaptenen Pierre-Emerick Aubameyang vill lämna klubben. Alexander Lacazette och Mesut Özil går i samma tankar, och ”fler källor uppger att det är en känsla som delas av ’halva laget’”.

The Sun känner av en ”Poch watch”. Det innebär att Mauricio Pochettino är sugen på Man City om Pep Guardiola skulle lämna i sommar. Även grannklubben United lockar.

Daily Mirror har mer United. ”Jag packar mina väskor” kommer med bild på Paul Pogba dragandes på en väska. ”Lagkamrater och klubbledning fruktar att Pogba nu ska lämna i januari”, slänger Mirror ur sig. Men United vill inte släppa fransmannen.

SPANIEN

Mundo Deportivo täcker sin San Sebastian-upplaga med jublande Real Sociedad-spelare. ”En fest”, konstaterar tidningen efter storsegern i cupen (8-0 mot Becerril). Om Alexander Isak skriver MD i sina spelaromdömen: ”Omättlig. Han gjorde två mål, missade en straff, slog en målgivande passning till Januzaj och kunde ha återvänt hem med fyra eller fem mål. Efter 7-0 och 8-0 fortsatte han att göra bort sin försvarare och söka boll som om det inte fanns någon morgondag”. I MD:s huvudupplaga är det nostalgi som råder. Det är tio år sedan Barcelona vann sex titlar på ett kalenderår. ”Det var stort”, blir citatrubriken efter intervju med lagets dåvarande fanbärare, Carles Puyol.

Sport ser El Clásico i onsdags som ”Exemplarisk”. Knappast för Barças insats men för organisationen inne på arenan. Alltid något. Sedan har tidningen, ”Exklusivt: United vill köpa Todibo”, som följs av, ”Barça tror att de kan sälja fransmannen för cirka 20 miljoner euro”.

Marca känner misstron sprida sig på Santiago Bernabéu. ”Real Madrid tror inte ens VAR kan stoppa den svarta handen”, det vill säga de krafter som motarbetar klubben. De uteblivna straffarna i El Clásico i onsdags var bara ett exempel. Tidningen fortsätter, ”Klubben vidhåller att det är en trend i La Liga, ber om ljudupptagningar mellan domarna för straffbeslut, och kommenterar besviket: ’Det finns inget annat att göra’”.

AS drar på samma tema, att ”Indignation” råder i Real Madrid, att klubben vill ha tillgång till ljudinspelningar från samtalen mellan matchdomare och varistas. AS: ”Real Madrid ser sig som offer för domarens bedömningar på Camp Nou, där laget inte fått en straff på tolv år”.

FRANKRIKE

Le Monde sätter sig ned med förbundskapten Didier Deschamps. Han har kontrakt till 2022, men ringar gärna in sin ersättare. ”Näste tränare kan bli Zidane”, säger han, ”Förr eller senare kommer det att bli han”.

L’Equipe gör om det olympiska mottot till ”Snabbare, starkare, Mbappé”. PSG-stjärnan – 21 år i dag – har tidigare uttryckt sin önskan om att spela OS i sommar. PSG är tveksamt, men L’Equipe menar att klubben kan gå med på det som en del i förhandlingarna för att behålla sin stjärna. På annat håll skriver L’Equipe att Monacofansen tröttnat på Leonardo Jardim och att den portugisiska tränarens position i förhållande till klubbledningen försvagats.

RMC Sport pratar med artisten Michael Youn om polaren Marco Verratti. Han pratar om sina utgångar med PSG-profilen. ”Om det är whiskey och cola? Snarare öl och fimpar. Killen röker! Han röker! Han säger ’Jag har börjat med e-cigaretter’ och jag svarade, ’Visst, bra, men ändå, du är ju en toppspelare’. Det där förvånar mig”, säger Youn. RMC har också pratat med Blaise Matuidi om läktarrasism. Juventusmittfältaren skulle inte lämna planen. ”Jag har tänkt på det, men tycker inte det nödvändigtvis är rätt lösning. Det skulle till och med vara ett nederlag att göra det, det vore att säga att de vunnit”, resonerar Matuidi, som tror det skulle ha effekt om vita spelare mobiliserade sig i frågan.

TYSKLAND

Bild uppger att tidigare Ralph Rangnick har ett lukrativt erbjudande om att bli tränare och sportchef i Milan. Dubbeltjänsten börjar i sommar, men han skulle vara rådgivare redan från januari. Rangnick har tidigare haft båda rollerna i RB Leipzig, och leder för närvarande fotbollsarbetet inom RB-gruppen. På annat håll skriver Bild att Robin Quaison hamnat i blickfånget hos andra klubbar. Senats slog Mainz-svensken till med ett hattrick. ”Vi är medvetna om att andra klubbar kommer att ta notis om honom eller redan gjort det”, säger sportchefen Rouven Schröder, som hoppas på en fortsättning (kontrakt till 2021), ”Vi kommer att diskutera med hans representanter i sinom tid”. Schröder fortsätter: ”Fram till nu har Robin varit lite förbisedd av marknaden. Han kom för relativt lite pengar med dagens mått mätt. Han var en talang i Palermo och har utvecklats till en startspelare och profil hos oss, och spelar nu regelbundet för Sverige. Han är en så bra personlighet i omklädningsrummet också. Jag är glad att han är här”. Ännu ett tag i alla fall. Frågan är vad som händer Mikael Ishak. Anfallaren letar ny klubbadress och var på gång till Paderborn. Bundesligaklubben var enligt Bild till och med överens med Ishaks klubb Nürnberg. Men affären har gått om intet.Ishak har sagt nej. ”Vi förhandlade intensivt med honom, men vi kom i slutändan tyvärr inte överens. Mikael har helt klart andra idéer”, säger Paderborns sportchef Martin Przondziono. I en intervju med Fotbollskanalen bekräftar Ishak att han nobbat en klubb men vill inte säga vilken.

ÖVRIGT

Daily Record (Skottland) förmedlar dystra besked om Filip Helander. Landslagsbacken blir borta sex veckor, kanske längre. ”Vi kommer inte att se Filip förrän efter vinteruppehållet. Det är ett problem med foten. Jag är ingen läkare, men det är en ovanlig skada”, säger Rangers tränare Steven Gerrard, ”Läkaren sa att under hans 25 yrkesverksamma år har han bara sett skadan vid ett par tillfällen. Det är svårt att sätta ett datum på exakt hur länge han blir borta”. Skadan uppstod i samband med cupfinalen mot Celtic. Helander har varit i fin form för Rangers.

Kubanskiye Novosti (Ryssland) har en liten julklapp till Andreas Granqvist från hans gamla klubb Krasnodar: en pallplacering. Granqvist är en av nio spelare som är nominerad till ”Bästa spelare i Krasnodars historia”, en omröstning på klubbens hemsida (längst ned). För närvarande ligger Granqvist på tredje plats med 19,59 procent av rösterna. Leder gör Mauricio Pereyra med 24,36 procent. Omröstningen avslutas på just julafton.