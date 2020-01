Svenskdagen i Italien: Så välkomnas Zlatan – så mycket får BP för Dejan

Rubrikämne i rött – på två ställen.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ringer i klockan. Inte för nytt år, för ”Ibra Day”. Informationen är detaljerad. Klockan elva i dag landar Zlatan Ibrahimovic med privatplan på Linate-flygplatsen. Eventuellt kommer han med hela familjen, som fallet var 2010. Zvonimir Boban och Paolo Maldini från Milans klubbledning finns på plats för att möta nyförvärvet. Sedan bär det av till en klinik i centrala Milano för läkarundersökning och därefter kontraktsskrivning. Till att börja med bor Zlatan på hotell. Gazzetta dello Sport tror inte på spel redan mot Sampdoria i helgen. Zlatan är inte ende svensk som skriver på stort kontrakt i dag. Det gör också Dejan Kulusevski med Juventus. Läkarundersökningen är enligt Sky Sport Italia planerad till samma tid som dessa rader kommer ut – klockan 08.00. Ytterligare detaljer framkommer i GdS om köpet från Atalanta. Övergångssumman på 35 miljoner euro, plus nio milj i bonusar, portioneras ut i delbetalningar. Omedelbart blir det bara fem milj euro, sedan tio milj euro gånger tre fram till 2022. Bonusar sprids också ut över tre år. För att nå totalt 44 milj euro krävs att Kulusevski spelar minst 50 procent av matcherna och även att lagmål för Juve nås, inklusive att vinna Champions League. Samtidigt för Atalanta samtal med Kulusevskis moderklubb Brommapojkarna. Enligt Gazzetta dello Sport ska BP ha tio procent av övergångssumman. Atalanta hoppas på en reducerad summa som i så fall betalas med en gång, alternativt så blir det en lång betalningsplan som synkas med delbetalningarna från Juventus. Den största rubriken i GdS i dag kommer just som en följd på Juves kupp med Kulusevski. Rubriken ”Inters reaktion”, följs av ”Vidal omedelbart och dröm om Eriksen i sommar”.

Corriere dello Sport följer upp Inters jakt på spelare med ”Conte giftig ex: Chelsea ger ingen rabatt”. Snarare tvärtom. Londonklubben, som tvingades genom domstol efter att ha sparkat italienaren, uppges stå fast vid 40 miljoner euro för Marcos Alonso och tio milj euro för Olivier Giroud. Men det är en liten rubrik. Det är blågult som dominerar förstasidan, och CdS går all in på ”Kulusevski omedelbart”. Tidningen lägger till att ”En försäljning av Emre Can är nyckeln” till att Juventus skulle kunna plocka svensken direkt. På nytt uppger CdS att Marko Pjaca kan användas som lockbete till Parma, där Kulusevski annars räknar med att spela klart säsongen. Det lär han göra. den braskande rubriken har liten täckning i artikeln. På förstasidan finns också Zlatans ankomst i Milano. CdS fyller på uppgifterna kring 38-åringens första dag med att han under eftermiddagen kommer att vara i Casa Milan på Via Rossi, det nya högkvarteret som byggdes efter Zlatan hade lämnat klubben. Utanför väntas fans samlas. Som tidigare är känt, så kommer första presskonferensen med Zlatan att hållas på fredag klockan 10. CdS ger en halv sida åt att Mario Balotelli firade in det nya året med en smäll. Inte från raketer inne i sitt hus, men väl med en smäll med bilen. Det var dock en polare och inte Balotelli själv som körde sönder den. Men, som Corriere dello Sport uttrycker det, ”På något vis är det ju alltid hans fel”. En spännande bekantskap väntar Jake Larsson, om han gör flytten.

Tuttosport har också med Zlatan och Dejan på förstasidan. ”Här är de”, skriver tidningen, ”Ibrahmovic – i dag i Milano, eufori i Milan” och ”Kulusevski – i dag i Turin, skriver på för Juve”. Och så har Tuttosport även lagt till en annan nordbo, ”Eriksen – Inter har bestämt sig, ska redan säkra honom”.

ENGLAND

Daily Star ger José Mourinhos avledningstaktik fullt fokus. ”Oförskämd mot en idiot”, var Tottenhamtränarens citat om motståndarnas målvaktscoach Andrew Sparkes som drog uppmärksamheten från resultatet (0-1 mot Southampton). Och så återvänder JoMo till ett favoritämne, ”Deras bollpojkar var väldrillade i att maska”.

The Sun klistrar också Mourinhos ”idiot”-citat över hela sportettan, men har även en uppföljning på en tung skada, ”Harry Kane riskerar att bli borta sex veckor”. I artikeln uppges anfallaren i alla fall bli borta resten av månaden.

Daily Mirror sätter eld på nyårsresolution och ställer sig på barrikaden med Arsenals ”Nyårsrevolution” (2-0 mot Man United). Det var första hemmasegern sedan oktober. Och vad var det där på Mesut Özils läppar? ”Jag tror det är första gången på 18 månader som jag sett honom le”, säger Rio Ferdinand i BT Sports studio. Och Granit Xhaka då, en annan spelare på väg ut genom dörren. ”Jag tror att han stannar”, säger Arteta. Viva la revolución!

Daily Telegraph-journalisten Jason Burt konstaterar att ”detta var den målmedvetna, frigjorda fotboll som Arsenafans suktat efter så länge”. Men liksom andra tidningar hör Telegraph varningsklockorna ringa igen kring Paul Pogba. Inte bara det att han är skadad igen. Tränare Solskjaer säger om den bångstyrige fransmannen att ”hans folk” sagt att han behöver en operation.

Manchester Evening News följer, efter att ha sågat Victor Nilsson Lindelöf & Co, upp Uniteds mittfältssituation. Pogba blir borta tre-fyra veckor, Scott McTominay i upp till sex veckor. United lär värva mittfältare.

Evening Chronicle tycker Emil Krafth gjorde en habil insats för ett Newcastle som förlorade för fjärde gången i rad (0-3 mot Leicester). 5 av 10 bir det i betyg för svensken. ”Jag vet inte vad jag ska säga om den här matchen. Osannolikt nog fick vi fyra skador, och tre före halvtid, det är verkligen tufft”, säger Krafth som fick spela andra halvlek.

Birmingham Mail har målskytten Kerim Mrbati som en av få ljusglimtar i ett Birmingham helt under isen (2-3 mot Wigan). Den svenske anfallaren får det högsta spelarbetyget i hemmalaget, 6,5/10.

Bristol Post känner hur Bristol City-fansen vädrar sitt missnöje med behandlingen av publikfavoriten Niclas Eliasson. På nyårsdagen föll han offer för ett taktiskt byte efter ett rött kort (0-4 mot Brentford). Eliasson hann spela ihop sig betyget 6/10 innan han byttes ut. ”Tränaren blev rejält utbuad för beslutet”, påpekar tidningen, som också skriver att oron växer att den svenske assistkungen kan lämna klubben.

SPANIEN

Marca sätter upp ”Sergio Ramos tio nyårsutmaningar”. De radas upp; ”att vinna femte ligatiteln och bli förste spelare att vinna fyra Supercupen-titlar”, ”att bli den back som gjort flest La Liga-mål” etc. Vidare skriver tidningen att Atlético jobbar på att hitta en sälja Thomas Lemar till England för att få tillbaka så mycket av sina investerade pengar som möjligt. Samtidigt ska en Edinson Cavani eller Paco Alcácer köpas in. Atlético har tagit superagenten Jorge Mendes till sin hjälp. Marcas stora omröstning om Årets spelare vann Lionel Messi. Att det är en Madridtidningen märks i valet av nummer två, Karim Benzema. Tre var Virgil Van Dijk. Vidare skriver tidningen att Real Sociedad kommer att ställa upp med samma elva på söndag mot Villarreal som i senaste matchen före juluppehållet. Det innebär bänken igen för Alexander Isak.

Sport tycker det är dags att dra igång ”Operation Uppbrott” för Neymar igen. För naturligtvis vill brasilianaren lämna PSG för Barcelona. Tidningen menar att han kommer att utnyttja sin rätt att lämna klubben, och att ”Fifa kommer att besluta om ersättningen spelaren måste kompensera sin nuvarande klubb”. Superagenten Mino Raiola spottar i dagarna ur sig giftiga kommentarer. Sport skrapar upp en. ”Barcelona behandlade De Ligt som om han vore ost”, vilket inte är hänvisning till Nederländernas stolta osttraditioner utan en sågning.

Mundo Deportivo tycker som Sport att det är dags att damma av Neymar till Barcelona. ”Tanken på att att värva brasilianaren i sommar gror på nytt inom klubben”, menar tidningen, och lägger till att ”Spelare som Mbappé och Kane är inte möjliga att värva, ’Ney’ är den enda ikoniska spelaren som är möjlig att köpa”.

El Confidencial uppmärksammar att David Villa satte punkt för sin spelarkarriär med en titel. Vissel Kobe vann Kejsarens Cup (2-0 mot Kashima Antlers). Beskedet att han lägger av meddelade 37-åringen i november.

FRANKRIKE

L’Equipe går på tvärs med de katalanska tidningarna. I stället för ett nytt Neymar-vill-till-Barça-kapitel har den franska tidningen i dag ”Upprättelsen” som tema för brasilianaren. Neymar har tillfredsställt både publik och kritiker efter sommarens turbulens. Och själv tycks han också harmonisera mer med tillvaron i PSG igen. ”Om de gör en bra säsong, om de går långt i Champions League, så är chanserna stora att han vill stanna”, säger en källa nära Neymar till L’Equipe.

Le Parisien ägnar ett uppslag åt ”Familjen Marquinhos – det är en följetong”. Tidningen fascineras över hur utelämnande PSG-backen är i social medier kring familjelivet.

TYSKLAND

Bild uppger att Benjamin Heinrichs nobbar Bayern München. Den 22-årige högerbacken är överens med RB Leipzig, som vil betala max 20 miljoner euro. Monaco vill 25 milj euro. Leipzigtränaren Julian Nagelsmann var enligt Bild avgörande. Dessutom ville Bayern bara låna Heinrichs. Vidare skriver Bild att Dortmund är berett att sälja Paco Alcácer i januarifönstret men vill ha 40 miljoner euro.

Kicker har en spelarranking för Bundesliga som återkommer två gånger per år. I dag presenteras den senaste men bara målvakter och mittbackar. Manuel Neuer (Bayern München) toppar målvakter, och är den enda som är världsklass. Matthias Ginter (Mönchengladbach) är etta bland mittbackar. Arminia Bielefelds Joakim Nilsson toppar listan över mittbackar i 2. Bundesliga. Kicker lyfter på annat håll fram Robin Quaison som en av de spelare som mått bäst av tränarskiftet i Mainz. Han har blivit en nyckelspelare och mål per skott har minskat från 6,3 till 4,7. Klubben försöker binda svensken till ett nytt kontrakt. Det nuvarande går ut 2021. ”Vi samtalar i princip regelbundet med spelaren och hans rådgivare, men det är långt kvar”, säger sportchefen Rouven Schröder. Kontraktsförlängningen görs också med en framtida försäljning i tankarna. Quaison köptes för två miljoner euro och är i dag värd ”många gånger mer”, som Kicker uttrycker det.

Weser Kurier berättar att Ludwig Augustinsson varit på semester i Paris. Men liksom ett par andra skadade spelare finns han med i Werder Bremens trupp som på fredag åker på till Mallorca en vecka. ”Men när och om de kan träna är inte bestämt”, säger sportchefen Frank Baumann. I dag kommer tester att genomföras.

ÖVRIGT

Tass (Ryssland) vidareförmedlar Rostovs uppgifter: islänningen Ragnar Sigurdsson, med ett förflutet i IFK Göteborg, lämnar klubben. 32-åringen anslöt till klubben i januari 2018.

Het Parool (Nederländerna) samtalar med Ajaxs succémålvakt André Onana. 23-åringen sällar sig till dem som inte skulle gå av planen om han utsattes för läktarrasism. ”Nej, för det är vad de vill, och jag vill inte ge dem vad de önskar”, säger han. Själv utsattes han för rasism i annan form för ett par år sedan, när Ajax nådde Europa League-final. ”Min rådgivare pratade med en intresserad klubb men de avstod i slutändan, för de sa att en svart målvakt skulle bli svårt med deras fans”.

A Bola (Portugal) uppmärksammar att 22 000 fans följde Benficas första träning för året. Enligt tidningen anländer nyförvärvet Julian Weigl väntas denna vecka, Record skriver att tysken gör det redan i dag.