Zlatan rakt in i träningsspel med Milan - vill matchas direkt

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport skulle liksom i går kunna byta sin rosa färg mot blått och gult. Förstasidan är Dejan Kulusevski och, framför allt, Zlatan Ibrahimovic. Feta rubriken ”Star Wars Ibra” har sin koppling i att ”Zlatan är tillbaka för att få Milan att lysa igen” och att han ”Välkomnades som en stjärna”. Planen var att han vid ankomsten skulle göra några tester men han insisterade på att också träna. I dag kommer Zlatan att hålla presskonferens och redan på måndag vill han spela match, i mötet med Sampdoria, även om GdS tror på riktig debut mot Spal i cupen den 15 januari. Krönikören Nino Minoliti flätar samman svenskvärvningarna, ”Ibra och Kulusevski speglar Milan och Juves olika öden”, blir rubriken. För nedåtgående Milan: ”En hög insats, för att inte säga desperation, att klamra sig fast vid en gammal totem, för att blåsa liv i en deprimerad miljö, i hopp om att det förflutna ska återuppstå i nuet”. För uppåtgående Juventus: ”Lyxen att kunna tänka på morgondagen, det är den verkliga maktutövningen”. Det är inte slut på svenska inslag. Enligt GdS kan Jake Larsson redan i dag bli klar för Brescia. Serie A-klubben har i dagarna uppgetts förhandla med ÖSK om 20-åringen. GdS uppger att dessa förhandlingar pågått i veckor och att det nu kan röra sig om detaljer. Larsson är enligt tidningen aktuell direkt för a-truppen. ”Tanken är en investering inte bara för framtiden, utan också ytterligare ett alternativ för Eugenio Corini”, Brescias tränare.

Corriere dello Sport använder de flitigast använde Zlatan-citatet som rubrik: ”Jag ska få er att hoppa”, till fansen på San Siro. Milan uppges i eftermiddag spela en träningsmatch på Milanello mot lokala laget Rhodense. ”Det är inte säkert men heller inte uteslutet att han är med”, lägger tidningen till. Ibrahimovic får fyra sidor i tidningen, Kulusevski två. CdS noterar att Kulusevskis nästa match med Parma på måndag ironiskt nog är mot hans numera ex-klubb, Atalanta.

Tuttosport skjuter in ”Milan, hoppa med mig” för Zlatan. Men med sin Turinprägel har tidningen störst fokus på den där andre svensken, ”Kulusevski: Vi ses igen i juni”. Rubriken spelar mot ”Pogba: Raiola säger Juve”. För enligt Tuttosport kan fransmannen, liksom Zlatan, bli en återvändare. Från Serie B noterar tidningen att Chievo Verona, Crotone och Pescara är intresserade av den svenske anfallaren Samuel Armenteros i Benevento.

ENGLAND

Daily Mirror noterar att den 3 januari fick Liverpool stryk av Manchester City. Sedan dess är klubben obesegrad. Det är fullgod anledning att efter ännu en seger (2-0 mot Sheffield United) slå till med ordvitsen ”We’re YEAR to stay”. Sheff Uniteds tränare Chris Wilder lägger sig platt för de blivande mästarna: ”Jag älskar allt med dem” (klipp här).

The Sun är i samma tankebanor som Mirror med ”Year we go”. Men här finns också kompletterande ”Here he goes”. Det är The Sun som på nytt understryker att Paul Pogba gjort sitt i Man United. ”Både klubb och spelare är desperata att hitta ett sätt att gå skilda vägar”.

Daily Express glider perfekt in i ämnet med ”Exklusivt: Pogba kan lämna för 150 miljoner pund”. Det är priset som United satt för en januariövergång.

The Independent döper om Liverpool till ”The Unstoppables” (De ostoppbara), men grottar också ner sig i Man Uniteds mittfältsbekymmer. Enligt tidningen är Aston Villas Jack Grealish och Leicesters James Maddison i topp på inköpslistan.

Daily Mail använder liksom The Independent exklusiv-stämpel för att förmedla uppgifter om Uniteds mittfältsval. Enligt Mail tar United upp kampen med Man City och Tottenham om Norwichs Todd Cantwell.

Manchester Evening News pockar försiktigt på uppmärksamhet. Det är inte bara mittfältet som är ett problem. Det är också mittbackarna. ”Harry Maguire och Victor Nilsson Lindelöf är inte bra nog”, menar ex-Man Unitedprofilen Paul Parker. Gamla lagkamraten Gary Neville var nyligen inne på liknande spår, men i mildare ordalag. ”Jag gillar dem båda, de läser spelet bra. Men är det ett mittbackspar i toppklass som kommer att vinna Man United titlar igen, ta dem till toppen av CL där de vill vara? Jag är inte övertygad”, sa Neville.

The Guardian ger tummen upp till ”Wayne’s world”. Det följs av ”Kapten Rooney spelade nyckelroll när hans Derbykarriär inleddes med seger” (2-1 mot Barnsley).

SPANIEN

Diario Vasco har pratat med Alexander Isak. Å ena sidan har han medverkat i alla matcher. Å andra sidan har han bara spelat tre från start. ”Jag nöjer mig förstås inte med det, jag vill spela fler matcher från start, få så mycket speltid som möjligt, men jag förstår att detta är fotboll”, säger Isak.

Marca radar upp Lillespelare. Backen Gabriel, mittfältaren Boubekery Soumaré och anfallaren Victor Osimhen. De är alla ”På Real Madrids radar”. Samtliga tre är också kring 20-årsstrecket vilket ligger i linje med klubbens värvningsfilosofi, poängterar Marca. Tidningen uppger vidare ”Cavani är galen i Atlético”. PSG tänker inte lägga några hinder i vägen men anfallarens lön är ett problem. På tal om Atlético. Damlaget har värvat venezuelanska stjärnan Deyna Castellanos, som också ”svensklaget” Tacon var ute efter. Marca skriver även att Jordi Cruyff blir ny förbundskapten för Ecuador. Jordi, son till Johan och även han med ett förflutet i Barcelona, skriver under ett treårskontrakt.

AS känns som en kontrast till Marca. Den fokuserar på icke-värvningar. ”Värvningar, nej tack”, kommer med bild på Real Madrids tränare Zinedine Zidane. En Real-spelare som har det tungt är Luka Jovic. Serben har knappt fått speltid och har det inte lättare i landslaget. ”Det finns ingen konflikt mellan mig och Jovic. Luka Jovics problem är Luka Jovic”, säger förbundskapten Ljubisa Tumbakovic, ”Plötsligt lämnade han träningar och han ringer inte tillbaka”.

Cadena Ser uppger att Real Madrid och Eden Hazard satt derbyt mot Atlético som mål för att den skadade belgaren ska vara tillbaka. Matchen spelas den 1 februari.

Sport siktar in sig på matchen mot Espanyol. ”Redo för derbyt” gäller Lionel Messi och Luis Suárez, som i går båda var tillbaka i träning efter semester.

Mundo Deportivo drar i dag på ”Alternativet Olmo”. Den 21-årige spanjoren i Dinamo Zagreb omgärdas av flyttrykten. Chelsea. Manchester City. Mönchengladbach. Men enligt MD lockar Katalonien, ”Barcelona vill ha honom i sommar och spelare är öppen för en återkomst”. Olmo berättade i går för L’Esportiu att det finns ett erbjudande från Barça.

FRANKRIKE

L’Equipe drar på en intervju med Monacos (på nytt) sparkade tränare Leonardo Jardim. ”Jag var mindre dyr än andra”, lär syfta på hans föregångare Thierry Henry. Sedan oroar sig L’Equipe med EM vid horisonten över ”Pogbas spöksäsong”. Tidningen konstaterar att ”till och med Olivier Giroud har spelat fler minuter”. Sex veckor till väntas Man United-mittfältaren bli borta efter gårdagens operation i foten. Övergångarna för Zlatan Ibrahimovic och Dejan Kulusevski får en helsida. I sistnämndes fall konstaterar L’Equipe att det är dåliga nyheter för Adrien Rabiot, som redan har svårt att någon speltid i Juve. Tidningen har också tagit ut sitt världslag för 2019: Alisson (Liverpool) – Alexander-Arnold (Liverpool), De Ligt (Ajax), Van Dijk (Liverpool), Robertson (Liverpool) – De Bruyne (Man City), De Jong (Barcelona) – Messi (Barcelona), Mané (Liverpool) – Cristiano Ronaldo (Juventus), Lewandowski (Bayern München).

Le Parisien berättar att Hanna Glas får sällskap i PSG av brasilianska mittfältaren Lulana. Däremot lämnar Annahita Zamanian, som PSG värvade från Kopparberg/Göteborg 2018. 21-åringen har skrivit på för italienska mästarna Juventus. Där blir hon klubbkompis med Linda Sembrant. Le Parisien skriver vidare att PSG:s herrlag för första gången sedan 2012 dragit igång träningen efter juluppehållet med hela laget tillgängligt.

TYSKLAND

Sky Sport uppger att Arsenal inlett samtal med Bayern München om Jerome Boateng. Den tyska mästarklubben hoppas få 15 miljoner euro för den 31-årige backen.

Hamburger Morgenpost synar läget med St Paulis lånespelare. Klubben har inte råd att köpa ut någon. Det gäller även Viktor Gyökeres (Brighton). Men svensken är en av de tre som St Pauli anses vilja förlänga lånet med.

ÖVRIGT

Algemeen Dagblad (Nederländerna) använder kinesiska på förstasidan för ”Ni hao, Gio” (”Hej, Gio”). Giovanni Van Bronckhorst gör som Mikel Arteta och lämnar rykten om framtida ersättare till Guardiola i Manchester City bakom sig för att bli huvudtränare på annat håll. I holländarens fall är det, som hälsningsfras skvallrar om, i Kina: Guangzhou R&F.

Ekstra Bladet (Danmark) är ytterligare en nordbo på väg att lämna Atalanta efter Dejan Kulusevski. ”Det stämmer att situationen i Atlanta är ohållbar”, säger Simon Kjaers agent Mikkel Beck, ”Det ser lyckligtvis ut som att Simon kan lämna Atalanta i januari, så jag arbetar på att hitta den perfekta lösningen”. Kjaer är på lån i Bergamoklubben från Sevilla.

A Bola (Portugal) upplyser om att Julian Weigls utköpsklausul är på 100 miljoner euro. Den tidigare Dortmundspelaren presenterades av Benfica i går. Ett köp för 20 milj euro.