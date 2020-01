Sebastian Andersson öppen för vinterflytt

Rubrikämne i rött.

TYSKLAND

Berliner Morgenpost hänger med Union Berlin på träningsläger i Spanien, och undrar hur länge Sebastian Andersson blir kvar. ”Allt är möjligt när fönstret är öppet”, säger svensken, ”Om engelska klubbar vill ha mig så vill de det, men då får de komma överens med Union. Det är stor chans att jag stannar till sommaren”, då hans kontrakt går ut. ”Alla spelare har ett pris”, kommenterar vd Oliver Ruhnert, ”Det är vårt jobb att vara förberedda på att spelare lämnar oss”. Anfallsrivalen Anthony Ujah säger om Andersson: ”Han är en av ligans bästa anfallare”.

Sport1 frågar sig hur läget är i Bayern Münchens ledning. Tränare Hansi Flinck sa att han vill ha nya spelare. Sportchefen Hasan Salihamidzic svarar, ”Jag blev förvånad av vad Hansi sa om lagbyggandet till medierna”. Sport1 ser det dock inte som en spricka dem emellan men att skadeläget forcerat fram en reaktion. Båda är pressade att leverera. Sport1 tar vidare upp ett annat bekymmer för Salihamidzic och Bayern: målvaktskampen Neuer-Nübel. Neuer har som bekant inga planer på ge några matcher till nyförvärvet, men enligt tv-kanalen har Nübel inte bara blivit utlovad speltid, utan också fått löftet skriftligt. Det har talats om minst 15 matcher.

ENGLAND

Daily Mirror döper förutsägbart om Tottenhams anfallsstjärna till ”Harry Pain”. Det finns ingen hästkur för skadade Kane men en polsk kur för tränare Mourinho. Han har enligt Mirror ”siktet inställt på två polska stjärnor” Krzysztof Piatek (Milan) eller Arkadiusz Milik (Napoli) som ersättare. Moussa Dembélé (Lyon) är ett tredje alternativ, men borde hetat Dembelvski för att passa in med underrubriken.

The Sun stannar vid ett namn. Ett polskt då. ”Exklusivt: Tottenham överens med Milan om en transfer för Piatek för 28 miljoner pund”. 24-åringen skriver på ett kontrakt på tre och ett halvt år och ”en läkarundersökning är planerad inom 48 timmar”.

Daily Mail har goda nyheter för en annan skadad Harry. ”Exklusivt: Maguires skada inte så illa som United fruktade…backen har till och med en liten chans att vara med mot Norwich” – i morgon. Så mycket för Daily Stars domedagsprognos i går om två månader.

Daily Telegraph hävdar att Atlético fått napp i försöket att låna ut klubbens fiaskovärvning Thomas Lemar. Både Tottenham och Chelsea finns på kroken, och kan vara redo att halas in.

The Guardian fortsätter med Chelsea Tidningen uppger att Oliver Giroud redan är överens med Inter. Knepigare är det att få med Chelsea på idén. Inter erbjuder 3,4 miljoner pund, Londonklubben vill ha 8,4 milj pund.

Sky Sports drar sitt strå till transferstacken med ”West Ham vill värva Marouane Fellaini från Shandong Luneng”. Det skulle i så fall bli tredje gången David Moyes tränar den 32-årige belgiske mittfältaren.

The Times beger sig också till Kina men av helt andra skäl. ”Kinesiska kommentatorer vägrar uttala Özils namn under matcher”, sticker ut. Under betal-tv-sändningen av Arsenal-Man United nämndes hans namn varken när laguppställningar lästes upp eller under matchen. Sedan tidigare har statlig tv plockat bort Arsenals matcher. Times menar att Özil riskerar att bli permanent svartlistad i Kina efter sitt kritiska uttalande om behandlingen av landets muslimska minoritet. Fallet är tungt för tysken i Kina som sett ”som ett slags sexsymbol”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport målar upp en ”Framtid till Max” för Milan. Tanken är en långtidssatsning med ”Allegri som en Ferguson”. Men först ska januaris transfercirkus genomlidas (fansen river för närvarande det lilla hår som finns kvar över den oförmånliga utlåningen av Caldara till Atalanta) och en skakig säsongen avslutas. ”Allegri finns i slutet av tunneln”, som GdS uttrycker det. Lättsammare är det i de svartblå Milanokvarteren, även om ett och annat ögonbryn borde höjas över värvningen av Ashley Young. Man United-backen väntas till Milano i dag eller i morgon, och affären blir troligen klar till måndag, skriver tidningen. Och det finns andra Milanoband: Inter är ute efter Milans Franck Kessie, som alternativ till Arturo Vidal. Mer mercato, även den med visst Milanostänk: ex-Milananfallaren Patrick Crutone är i Florens. Fiorentina lånar honom 18 månader från Wolves med obligatorisk köpoption på 12-13 miljoner euro. Bra publiksiffror är för övrigt att vänta i helgen; ca 70 000 på Inter-Atalanta i morgon, och 60 000 på Roma-Juventus på söndag.

Corriere dello Sport har också två stormatcher i fokus, men ur annat perspektiv. Lazio-Napoli och Roma-Juve ger ”Huvudstadens ögonblick”. För att understryka Olimpicos status påpekar tidningen också att italienska landslaget i sommar spelar sina EM-matcher där. Rubriken ”Jag vill stoppa Ibra” är mildare i texten. Det är Cagliaris back Pisacene som ställs mot Zlatan Ibrahimovic och Milan i helgen. ”Att får möte en så stor spelare ger både en oerhörd stimulans och tillfredställelse”, säger Pisacene, och får upplevelsen att låta närmast homoerotiskt.

Quotidiano Sportivo gör kopplingen ”Efter Ibra förändras allt i Milan” som dagens största rubrik. Ett ämne Fotbollskanalen lyfte i går. Men QS pekar inte bara på anfallare utan slänger in ”Piatek, Borini, Reina och kanske Suso”.

Tuttosport toppar dagens upplaga med bild på en annan svensk, Dejan Kulusevski. Rubriken ”Framtiden är värd 250 miljoner euro” beskriver dock inte hur hans pris förväntas stiga, utan endast att De Ligt, Kulusevski och andra 20-åringar i Juve har en ljus framtid. Utropet ”SalvaToro Sirigu” står för att målvakten Sirigu just räddade Torino vidare i cupen (6-4 mot Genoa efter straffar).

Sky Sport Italia uppger att Christian Eriksens agent väntas till Milano ”inom de närmaste dagarna” för att diskutera kontraktsvillkor med Inter. Samtal pågår också med danskens klubb Tottenham.

SPANIEN

Marca hyllar Atlético efter ett ”Galet slut” (3-2 mot Barcelona). Tidningen kallar det en ”heroisk upphämtning”. Nu väntar en ren Madridfinal i spanska supercupen mot Real. I Saudiarabien. Målvakten Oblak i Atlético och goaten Messi i Barça får Marcas högsta spelarbetyg, tre stjärnor. Tidningen passar också på att sticka in kniven med en artikel om Barças cupdebacle i fokus: ”Rom, Anfield…och nu Jeddah”.

AS känner värmen i Atléticos seger. ”Med hjärtat”, beskriver insatsen. Messi var på det stora hela nöjd med Barcelonas insats. ”Vi tog ett steg framåt i dag trots förlusten”, menar han men grämer sig, ”vi vill inte göra sådana här naiva misstag igen”.

Sport går hårt åt bakslaget för Barça. ”Obegripligt”, är dagens rubrik. ”Messis stormatch överskuggades av defensiv skörhet och VAR-beslut, som dömde bort två mål som kunde förändrat allt för Barça”. Krönikören Lluís Mascaró skriver om en ”smärtsam förlust”. Han menar att ”Barça var överlägset Atlético, men det går inte att förklara kollapsen de sista tio minuterna. Eller, kanske. Kvaliteten räcker inte till. Det krävs koncentration i 90 minuter. Utan att blinka. Utan misstag. Och Barça gjorde många misstag. För många. En seger på fem matcher är statistik som smärtar. Och den tvingar oss att reflektera. Mycket”. Tidningens läsare får rösta om vems fel förlusten är; tränarens, spelarnas eller klubbledningens. 76 procent har fram till i morse röstat på ”Tränaren”.

Mundo Deportivo byter namn på Supercupen till ”SuperVAR”, efter de bortdömda Barcelonamålen. En underrubrik är ”Valverdes position är inte i fara”. Det bedyrar källor i Barça för MD, och även för radiokanalen Cope. Guillermo Amor i klubbledningen understryker det också, och. Messi sa efter förlusten att spelarna har ”fullt förtroende” för tränaren. Med ett stort stänk av bitterhet konstaterar krönikören Josep M. Artells att det nu blir ”En final utan mästare, mellan två inbjudna lag”. Barça är regerande ligamästare och Valencia regerande cupmästare.

FRANKRIKE

L’Equipe ser fram emot ett ”Test i Bretagne” mellan de två bästa lagen bakom PSG. Ligatrean Rennes tar emot ligatvåan Marseille i kväll. Tidningen ser också Mauro Icardi som ”En god affär” för PSG. Inte bara för vad han presterat hittills under sin låneperiod, utan också som ett köp efter säsongen. ”70 miljoner euro för en anfallare av den kvaliteten är inte dyrt”, skriver tidningen om PSG:s köpoption med Inter. L’Equipe uppger vidare att förre Uefa-presidenten Michel Platini, som avtjänat sin korruptionsavstängning, vill blir president för det internationella spelarförbundet Fifpro.

Le Parisien uppmärksammar också Icardi och i synnerhet hans målstatistik. Det rör sig nu om 17 mål på 19 matcher, eller ett mål var 76:e spelminut. Stackars Edinson Cavani är under tiden fast i frysboxen och drömmer om Atlético. Men mitt under tv-sändningen av lottdragning av franska ligacupen i går kväll höll PSG:s ex-stjärna Pauleta upp ett budskap på ett pappersark, ”Försvinn inte, Edinson” (kan ses här)