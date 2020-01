Bakslag: Svenskarna missar omstarten

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

TYSKLAND

RB Live förmedlar besked från RB Leipzig: Emil Forsberg missar av allt döma Bundesligaomstarten mot Union Berlin på lördag. Orsak: En kraftig förkylning. ”Emil har inte tränat på hela veckan och tagit antibiotika i tre dagar. Han är inte riktigt bra ännu”, säger tränare Julian Nagelsmann.

Deichstube har negativt besked för Ludwig Augustinsson också. Werder Bremen möter Fortuna Düsseldorf i morgon. ”Ludwig kommer inte att vara med, men för resten ser det bra ut”, säger sportchefen Frank Baumann om truppen. Augustinsson dras med en muskelskada och kunde inte som planerat återvända till lagträningen i veckan.

Bild nämner gårdagens uppgifter i Expressen om att John Guidetti är nära Hannover (se även AS, under Spanien). Vad Headlines erfar pågick fortsatta samtal mellan representanter för Alavés, Hannovers nya sportchef Gerhard Zuber och Guidettis agent Hasan Cetinkaya sent i går kväll. Hannover hoppas genomföra läkarundersökningen redan i dag. På annat håll tillbakavisar Bild uppgifter som förekommit om att Alexander Nübel har garanterade matcher inskrivet i kontraktet med Bayern München. Bayerns sportchef Hasan Salihamidzic diskuterade ett antal matcher med Nübel och hans representant, men inga utfästelser gjordes. Nübel får fajtas med Manuel Neuer om startplatsen.

ENGLAND

The Sun känner hur det stormar kring Manchester United. Dels planerar Liverpools fans ett hett mottagande med ”pints och pyro” när ärkerivalens spelarbuss tar sig till Anfield på söndag. Dels påstår tidningen att Ashley Young nyligen stormade av träningen efter att ha försökt få igenom en flytt. Fast lagkaptenen kan chilla, nu bär det av till Inter till slut.

Daily Mirror tror på spel för Marcus Rashford mot Liverpool. Men det blir på smärtstillande, ”En match på nålar”. Tongångarna är mindre optimistiska för Harry Kane. Mirror använder en cricketterm, ”Hit for six”, för att beskriva den alarmerande uppskattningen av landslagsstjärnans frånvaro: sex månader. I så fall är det bye, bye EM.

The Times tar upp att Wayne Rooneys nya klubb ”Derby riskerar poängavdrag”. Klubben anses ha brutit mot det ekonomiska regelverket i samband värdering av arenan. Times menar också att ”Planerna på att expandera Champions League är ett hot mot ligacupen”. Europaturneringen ska få fyra matcher till per säsong. Det påverkar den inhemska fotbollen, och i Englands fall kan det innebära att de CL-medverkande lagen inte spelar ligacupen.

Daily Mail skriver att José Mourinho har en tung CL-bonus. Portugisen får två miljoner pund om Tottenham når minst fjärde plats. För närvarande är klubben nio poäng ifrån.

Manchester Evening News hävdar att Man United fått erbjudande om Edinson Cavani. Däremot gäller det inte nu, utan till sommaren, då PSG-anfallarens kontrakt löper ut.

Sky Sport uppger att Lilles 21-årige mittfältare Boubakary Soumare väljer mellan två Premier League-klubbar: Manchester United eller Chelsea.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport leker fram ”Inter si fa in 4”, vilket både står för att ”Inter gör allt vad de kan” – och att det är just fyra nyförvärv på väg in: Ashley Young (Man United), Olivier Giroud (Chelsea), Christian Eriksen (Tottenham) och Leonardo Spinazzola (Roma). Alla fyra övergångarna lär vara klara inom ett par dagar. Zlatan Ibrahimovic dyker upp längre in i tidningen. ”100 dagar med Pioi…och 21 med Ibra” är rubriken. GdS pekar på förändringarna i spel och mentalitet, menar att kursen nu är den rätta, ”För att ge dessa 100 dagar en mening, måste Piolis och Zlatans Milan nu visa att man funnit kontinuitet”, avslutas artikeln. Det råder fortsatt sug kring biljetter. 50 000 är sålda till söndagens match mot Udinese. Det blir första matchen på San Siro med Ibrahimovic i startelvan. Dejan Kulusevski fanns inte med i Parmas startelva i cupmatchen i går, och lyckades inte sätta större avtryck när han väl kom in (0-2 mot Roma). 5,5 av 10 får han i betyg.

Corriere dello Sport pratade inför matchen med Parma-backen Bruno Alves. Hos 38-åringen har i alla fall den häften så gamla lagkompisen Kulusevski satt avtryck. ”Jag är imponerad över hans förmåga att kombinera tekniska kvaliteter med rejäl fysik. Han springer 14 km per match men har ändå hela tiden en sådan oerhörd intensitet och gör alltid rätt val. Hans hemlighet sitter i huvudet, han arbetar hårt för att vara förberedd”, säger portugisen. Liksom Gazzetta dello Sport gör även Corriere dello Sport ett slags summering av läget i Milan. ”Piolis revolution – Ibra är polstjärnan”. Tidningen påpekar att ”Zlatans ankomst har fått pusselbitarna på plats”. Från damernas Serie A kan rapporteras att Sara Nilsson, tidigare Kungsbacka DFF, på torsdagen blev klar för Florentia San Gimignano. På lördag väntar Florensderby för mittenlaget mot tabelltvåan Fiorentina. På CdS:s förstasida dominerar övergångar av helt andra dimensioner. ”ALL INter” speglar just Milanoklubbens totalsatsning på de fyra nyförvärven. Sedan lyfter tidningen också ”Uefa-larm för Juve: Oroande balansräkning”. Det följs av ”De behöver 157 miljoner euro i vinst” och ”För experterna är CR7 och De Ligt orsaken till problemen”. Häromdagen varnade RMC Sport i en rapport tillsammans med KPMG att Juventus riskerade att bryta mot Financial Fair Play.

Tuttosport ser däremot en guldglittrande framtid för Juventus. ”Sarri: Jag kommer att ha tre Ballon d’Or-vinnare”. Tidningen sammanfogar sedan ett citat av ord från i förrgår: ”Det irriterar mig att någon vunnit fler Ballon d’Or än Cristiano Ronaldo, så jag ska hjälpa honom att vinna ännu en, sedan är det upp till Dybala och De Ligt”.

Pianeta Serie B radar upp potentiella klubbadresser för Samuel Armenteros. Den 28-årige anfallaren har ont om speltid i Benevento och kontraktet går ut i sommar. Intresserade klubbar: Crotone, Chievo, Pisa, Antalyaspor, Göztepe, Basaksehir, Minnesota, Portland och Miami.

SPANIEN

Marca har ett presidentval i blickfånget. Och en klar favorit. ”Iker for president”, är slutsatsen sedan tidningens läsare fått rösta om Iker Casillas mot nuvarande förbundsordförande Luis Rubiales. 93 procent tror Casillas skulle vara en bra ordförande. 94 procent föredrar Casillas framför Rubiales.

AS lockar med rubriken ”I väntan på Bale” till en bild där Real Madrid-spelaren tittar fram mellan fötterna på en motståndare med ett förvridet ansiktsuttryck. ”Walesare är tillgänglig mot Sevilla i morgon – det har nu gått 140 dagar utan mål”, lägger tidningen till. På annat håll följer AS upp uppgifterna om att John Guidetti är nära en utlåning till Hannover. Tidningen uppger att svensken kan tvingas gå ner i lön för att lånet ska gå i lås.

Sport känner av ”Bra vibrationer” och harmoni i FC Barcelona med Quique Sentién. Under torsdag kväll var truppen och staben ute och åt på restaurang tillsammans, på den nye tränarens initiativ.

Mundo Deportivo låter bilder från middagssammankomsten täcka förstasidan. Alla var där, utom skadade Luis Suárez och Ousmane Dembélé. Nyuppflyttade Riqui Puig var också med.

Cadena Ser Catalunya håller upp ett pekfinger och påpekar att Ernesto Valverde inte är helt bortglömd. Om Barcelona skulle vinna ligan eller Champions League, så kommer han att få sin bonus som vore han fortfarande lagets tränare.

FRANKRIKE

L’Equipe gör om en välkänd fransk såpa, ”Plus belle la vie”, till ”Moins belle la vie”, alltså ”Livet är mindre bra”. Det beskriver den plötsliga krisen mellan tränare Villas Boas och klubbledningen. Framtiden är osäker. Spelarna uppges ”100 procent” bakom sin tränare. På tal om såpor, Adrien Rabiot och det franska landslaget har varit det länge. Rabiot ville inte vara reserv inför VM 2018. Han har varit petad sedan dess. I går tillbakavisade hans mamma och munviga agent Veronique att påståendet att förbundsordföranden Noël Le Graët försökt få till stånd samtal, ”Jag vet vad han sagt och jag säger till er att herr Le Graët är en lögnare”.

France Football plockar med ord från Kylian Mbappé som tröttnat på Fantastiska Fyran. Kanske inte superhjältarna i sig, men på det nya smeknamnet på PSG-anfallskvartett med honom själv, Icardi, Neymar och Di María. ”Det känns som vi är fyra stycken i ett femmannalag. Vi spelar elvamannafotboll. Vi vet att vi är riktigt bra spelare, men det där med Fantastiska Fyran är inte vår grej”, säger Mbappé till C+.

Le Parisien uppger att Bayern München får konkurrens om PSG:s högerback Thomas Meunier. Även Juventus och framför allt Inter, som varit i kontakt med belgarens rådgivare, är sugna. Även tre Premier League-klubbar visar intresse. En är Manchester United. Tidningen avvisar sedan visserligen inte uppgifterna om att Layvin Kurzawa kan vara på gång till Arsenal, men uppger med hänvisning till sina källor att inga förhandlingar förekommit med PSG. Vänsterbacken har kontrakt till sommaren.

ÖVRIGT

Sport-Express hör Jordan Larsson prata om muskelskadan han fick mot Moldavien för en knapp vecka sedan. ”Det blir bättre och bättre”, säger svensken oklart. Han har bytt landslaget i Doha mot Spartak Moskva i Abu Dhabi. Förutom att hjälpa Spartak att lyfta från ”en position som inte är acceptabel”, så hoppas Larsson också på EM. ”Det vore en dröm som går i uppfyllelse”, säger han.

Ekstra Bladet (Danmark) uppger tillsammans med Kicker att Dortmund satt upp Jacob Bruun Larsen till försäljning. Eintracht Frankfurt pekas ut som mest trolig adress för 21-åringen.

A Bola (Portugal) har en elegant förstasida inför kvällens Lissabonderby, Sporting-Benfica: ”Öga mot öga”. Det ger också anledning att minnas en frispark från Victor Nilsson Lindelöf från ett tidigare derby (se nedan).