Isak tog chansen i ”rivalens” frånvaro: ”Kan bli vinterns värvning”

SPANIEN

Diario Vasco ser en svensk huvudrollsinnehavare på Anoeta, Alexander Isak. På förstasida finns hans måljublande på bild till rubriken ”Klev fram” (2-0 mot Espanyol). Matchrapporten har rubriken ”Barrenetxea och Isak ger Real Sociedad en nystart”. De unga anfallarnas succé kom samtidigt som Willian José höll sig hemma i hopp om en övergång till Tottenham (se även Cadena SER nedan). En mellanrubrik i matchrapporten är ”Isak kan vara den stora vintervärvningen”.

Mundo Deportivo har i sin San Sebastian-upplaga budskapet ”Här är jag”, med Isak i förgrunden på den matchande bilden. Budskapet är att han ”avgjorde en match som Willian José inte deltog i”. I sina spelaromdömen skriver MD att ”Det var inte hans bästa match, han hade tuffa individuella dueller, det var svårt för honom att hålla i bollen, men han fajtades som en jätte och gjorde ett härligt mål på en kontring, som han lär känna sig stärkt av”. MD uppmärksammar att fansen sjöng för honom, ”Oe, oe, oe, oe, Isak Isak”. Han får även en separat artikel, ”Isak spelar inte svensk”, typ. Den till synes märkliga rubriken kommer av att uttrycket ”hacer el sueco” som ungefär betyder ”spela dum”, så rubrikens andemening: ”Isak är minsann inte dum”. Krönikören Germán Melero skriver poetiskt att ”Kvällen då Willian José beslutade sig för att stanna hemma och fundera över Tottenhams erbjudande, gav Isak anledning att tro att framtidens ljus inte slocknar när natten faller”. MD:s huvudupplaga drar på ”Frälsaren Griezmann”. Fransmannen som med sina två mål räddade Barças från en genant cupsorti (2-1 mot Ibiza).

Sport ser det som att ”Griezmann tog ansvar”. Tidningen skriver att han gjorde ”två nummer 9-mål”. Det är en sådan spelare Barça saknar efter Luis Suárez skada. Det är en sådan spelare Barça kan vara på väg att värva. Valencias ”Roddrigo säger ’ja’ till Barça”, uppger Sport i dagens näst största rubrik.

Marca njuter av att ”Den här cupen är unik”. För inte bara Barça fick hårt motstånd av ett mindre lag, det fick också Real Madrid (3-1 mot Unionistas de Salamanca). En annan rubrik är att inhopparen ”Brahim är kung på Las Pistas”, Salamancas arena. Den 20-årige anfallaren, som plockades från Man City förra året, gjorde mål och är den enda som får högsta betyg, tre stjärnor. Det är samma betyg som Alexander Isak och Ander Barrenetxea får för sina insatser i Real Sociedads match.

Cadena SER uppger på tal om Real Sociedad och anfallarna, att klubben nobbat Tottenhams bud. Londonklubben erbjuder för närvarande bara 25 miljoner euro, Real Sociedad är ute efter det dubbla. Fortsättning följer. SER har också ”Dani Ceballos pratar med Real Madrid om att avsluta lånet i Arsenal och hitta ett annat lag”. Den 23-årige mittfältaren har fått ont om speltid och vill slåss om en plats i Spaniens EM-trupp.

ENGLAND

Daily Mirror ropar efter Man Uniteds senaste fiasko (0-2 mot Burnley) ut ett enda namn. Med en twist. ”Ole GONER Solskjaer”. Tidningen ser den norske tränaren som på gränsen att få lämna klubben. Krönikören David McDonnel: ”Man Uniteds misär har nått rekordbotten och förlusten mot Burnley ökar pressen på Solskjaer”.

Daily Telegraph blickade upp mot Old Traffords läktare. ”Man Uniteds fans hade bråttom ut när Burnley skapade mer misär för Solskjaer”. Tidningen tar också fasta på att fansen – innan de började lämna arenan i förtid – sjöng sånger mot ägarna Glazers och vice ordförande Ed Woodward.

Daily Mail uppmärksammade Rio Ferdinands förtvivlan. ”Jag sitter här och känner mig generad över att behöva se detta”, sa ex-United-spelaren och expertkommentatorn i BT Sport, ”Barn runtom i landet kommer inte att ha på sig Man United-tröjor, de kommer inte vilja komma hit och se sådant här”.

Manchester Evening News satte tidigare på dagen ljuset på Man Uniteds värde. Medan det varit fallande på fotbollsplanen har det varit stigande på börsen. För tre månader sedan var Unitedaktien värd 16,22 US-dollar på NYSE. I dag är det 20,22 USD. Sammanlagt innebär det att Uniteds värde ökat med 600 miljoner USD, motsvarande ca 5,7 miljarder kr, under tremånadersperioden. Därför är Glazers nöjda. Därför är Glazers nöjda med Woodward. Därför har fansen kritik fallit för döva öron.

The Sun konstaterar att det gått ”hOLErribelt snett” för United, men ger klubben mer stryk. För ”Även agenterna delar ut smällar”. På det följer: ”Jorge Mendes: Sporting i samtal om Fernandes också med ANDRA klubbar” samt ”Mino Raiola: Uniteds projekt kanske inte det rätta för Pogba”. The Sun går sedan vidare till en klubb med betydligt större förhoppningar om topplacering. ”Exklusivt: Leicester beredd att betala 15 miljoner pund för Southamptons mittback Jannik Vestergaard för att förbättra chanserna till Champions League-plats”.

The Times har en annan CL-platskandidat som vill förstärka. ”Chelsea med lånebud för Cavani”. Londonklubben ska ha erbjudit att betala 32-åringens lön resten av säsongen, 7,2 miljoner pund, samt fem miljoner pund i avgift. Men PSG vill bara sälja för 23 miljoner pund.

The Guardian drar på ”Avslöjat: Omfattningen av Man Citys brott mot FFP innan överenskommelsen med Uefa”. Tidningen skriver sedan i två punkter, ”Konsulter ifrågasatte sponsring på 118 miljoner pund” och ”Uppdagandet kommer samtidigt som klubben för andra gången ställs inför FFP-granskning”. Om anklagelserna i den senaste granskningen slås fast riskerar City att kastas ut ur Champions League.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport känner av att det är Juventus och Cristiano Ronaldo för hela slanten nuförtiden. Då blir rubriken också ”CR Allt”, sedan portugisen gjort mål även i Coppa Italia (3-1 mot Roma). Han kan ställas mot Zlatan Ibrahimovic i semifinal. Juve möter vinnaren av Milan-Torino. Det skulle innebär tre gånger CR7 v Ibra framöver, då semifinalen är i två möten och ett ligamöte återstår. Tidningen har också ett uppslag dedikerat Ibrahimovics mål genom alla år runtom i världen. Det fungerar som en påminnelse inför torsdagens match i Brescia – lagets första slutsålda för säsongen (19 500). Det var där Ibrahimovic gjorde sitt första i Serie A-mål för 16 år sedan, då i Juventus tröja. På mercatosidorna skriver GdS att IFK Göteborgs Sebastian Eriksson genomfört en lyckad läkarundersökning hos Genoa och ”kan kanske redan i daggöra sin första träning med laget i väntan på en officiell bekräftelse på övergången”.

Corriere dello Sport konstaterar att ”Då var det dags igen”, Juventus vinner och vinner. ”Efter förlusten mot Lazio i Riyadh, så är Sarri på rätt spår igen: fem raka segrar och 13 mål”. Tidningen har därunder ”Politano till Napoli, Llorente till Inter”, något Sky Sport Italia också skrivit. Det innebär slutet för speltörstande Olivier Girouds eventuella flyttplaner till Milanoklubben. Samtidigt har Inter höjt budet för Christian Eriksen till 20 miljoner euro.

Tuttomercatoweb uppmärksammar att Bologna inte längre bara har Mattias Svanberg. Klubben har också värvat hans flickvän, Alice Magnusson. Vem som är bäst av de två? ”Jag får medge att Mattias är bättre än jag”, säger hon (se klipp nedan). Bolognas damlag spelar i Serie C. Alice Magnusson har tidigare spelat för IF Limhamn Bunkeflo och har meriter från svenska U17-landslaget för tre år sedan.

FRANKRIKE

L’Equipe rör sig i takt med PSG:s cupseger (3-0 mot Reims). Rubriken ”Kouassi dansar med stjärnan” sätts till bild på den 17-årige målgöraren i några moves med Neymar. PSG möter Lyon i ligacupfinalen. Smolk i glädjebägaren är Marquinhos skada i baksida lår. ”Det är verkligen trist. Vi har stort behov av honom. Han är en nyckelspelare”, beklagar sig tränare Thomas Tuchel. Angående Tino Kadeweres övergång får Djurgården vänta på sina miljoner lite till. L’Equipe noterar att Lyon förtydligat att klubben har en muntlig principöverenskommelse med Le Havre. Kontrakt är ännu inte skrivna. På förstasidan finns också något oväntade puffen ”West Ham funderar på Payet”, den nu 32-årige Marseillespelaren som bråkade sig bort från samma Londonklubb 2017. L’Equipe tror på en prislapp på max 15 miljoner euro.

Le Figaro tar med sig förbundsbasen Noël Le Graëts ord i Canal+ om nästa förbundskapten. ”Den dag då Didier (Deschamps) lämnar – slutar själv eller inte får förlängt – om Zidane då är ledig så är han rätt man för jobbet”, säger Le Graët.

TYSKLAND

Bild fyller sin roll som boulevardtidning. ”Sanningen bakom Neuers separation” är dagens största rubrik på förstasidan. På sporten är det andra rubriker som gäller. Bild och Die Welt uppger att Bundesliga planerar att sänka åldern för att spela i Bundesliga till 16 år från och med nästa säsong. Det banar vägen för en tidigarelagd Bundesligadebut för en av Tysklands största talanger, Dortmunds 15-åring Youssoufa Moukoko. Kölns tränare Markus Gisdol tröttnade på frågor om hur hans lag ska stoppa Erling Braut Håland i sin hemmadebut för Dortmund. ”Vi kommer med en stor spelarbuss. Kanske kan vi ställa den i straffområdet. Eller tre bussar på rad”, skämtade han, men la sedan till, ”Kanske kan vi stoppa honom, kanske inte, men det vore ett stort misstag att bara fokusera på honom”.

Kicker har fokus på ”Nummer 9:s comeback” med bilder på Lewandowski (FC Bayern), Håland (Dortmund) och Córdoba (Köln). En för varje lag radas sedan upp inne i tidningen. Sebastian Andersson representerar Union Berlin under rubriken ”Den hårt arbetande nyckelspelaren”. Fler svensknamn dyker upp i veckans sista nummer. Kicker tycker som Bild om Ludwig Augustinsson. ”Det är konstigt att Augustinsson tillbringade söndag kväll i en bowlingbana i Hannover”, med tanke på den nya muskelskadan under rehabträning bara någon dag tidigare. Bild har ju gjort rubriker på ämnet två dagar i rad, och Kicker lägger till den pikanta detaljen att Augustinssons utflykt med John Guidetti ”avslöjades” av Hannovers hemsida. På annat håll uppger Kicker att en ny roll väntar högerbacken Sebastian Ohlsson i St Pauli. När Daniel Buballa flyttas in i mitten väntas Ohlsson i stället bli vänsterback.

ÖVRIGT

Sport-FM (Grekland) uppger med hänvisning till LiveSport att Niklas Hult vill tillbaka till Panathinaikos. Den 29-årige backen har en utgående kontrakt med rivalen AEK. Förra veckan rapporterade SDNA att AEK ville förlänga kontraktet med Hult.

Sportske Novosti (Kroatien) är dag efter dag mest EM-handboll. Men här finns lite fotboll. Som förstasidans summering av jakten på Dinamo Zagrebs unga stjärna: ”Olmo allt närmare RB Leipzig – Dortmund också intresserade”. Den 21-årige mittfältaren vill till Leipzig, och Dinamo Zagreb hoppas få in uppemot 35 miljoner euro. En summa RB Leipzig inte alls tänker sig. Även Wolves och Milan är intresserade, men – som Sportske Novosti skriver – ”Det är högst troligt att den spanske ungdomslandslagsspelaren hamnar i RB Leipzig”.

Independent (Irland) knyter ihop Headlines-säcken. Tillbaka till Manchester Uniteds irrfärder. Nu med skadeglädjen i fokus. En Liverpoollegendar ger sin syn i en krönika under rubriken: ”John Aldridge: Liverpools tid har till slut kommit och den misär Manchester United genomlider bara bidrar till glädjen”. Ouch.