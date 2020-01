Tidningarna: ”Isak är den nya idolen”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

SPANIEN

Marca suddar liksom övriga spanska sporttidningar bort fotbollens alla stora rubriker på förstasidan. Även handbollens EM-guld. I stället är det Kobe Bryants död som tar över helt. På Marca blir ”Real Madrid styr nu La Liga” (1-0 mot Real Valladolid) bara till en liten, liten puff i nederkanten till den stora bilden på Kobe Bryant och rubriken ”Smärta och ära”. Långt in i tidningen, efter alla sidor om Kobe Bryant, efter Real Madrids seger, efter Atléticos senaste motgång (0-0 mot Leganés), så dyker målskytten Alexander Isak upp på bild till Real Sociedads seger (3-0 mot Mallorca). Största rubriken: ”Isak, den nya idolen”. Tidningen noterar hur han dragit nytta av Willian Josés frånvaro, hur ramsan ”Oé oé oé oé Isak, Isak” vuxit hos publiken. ”Han (Isak) blir allt viktigare för (tränare) Imanol och för Real Sociedad-fansen. Och Willian José, om han inte får till sin transfer, kommer att få svettas för att ta tillbaka sin plats i startelvan och sin plats hos supportrarna”, skriver Marca, som dock inte har med svensken i Omgångens lag, däremot lagkamraten Portu. Han säger så här om Isak: ”Vi kan allt om hur han är och hur han spelar, så vi är inte överraskade. Vi har en anfallare för ett tag framöver”.

Mundo Deportivo har förstås också Kobe Bryant på förstasidan, men i San Sebastian-upplagan är det Real Sociedad-jubel till rubriken ”En cyklon”. I spelaromdömen noterar även MD att Isak fick en mäktig ovation av publiken, och summerar hans insats med orden, ”Det här var ännu ett ’Här är jag’-framträdande och betryggande besked från svensken oavsett vad som händer med Willian José”.

Diario Vasco har bild på Isaks måljubel på förstasidan och inne i tidningen rubriken ”Isak la in femte växeln”. I matchrapporten kan man läsa, ”Värvningen av svensken har varit en bomb. Att en sådan spelare kan kosta sju miljoner euro verkar otroligt. Han har knappt spelat fem matcher men gjort fem mål. Plus ytterligare tre i cupen. Han har under första delen av säsongen varit i skuggan av Willian José, men är nu redo att erövra världen. Dessutom är han en av de där spelarna som tycks berörd av en trollstav. För allt han gör blir till något produktivt. Hans mål till exempel. Inget har varit förgäves. Han har gjort mål mot Espanyol, Celta, Barcelona, Osasuna och nu Mallorca. Resultat: tio poäng av tolv”. Isak är en av tre spelare som får 5 av 5 i betyg. Tidningen skriver också att ”Isak har blivit stor och gjort Willian José liten”.

Sport är naturligtvis också först och främst ”Odödlige Kobe”. Vidare har tidningen med ”Barca – Nyckeldag för värvningen av Rodrigo”, Valenciaanfallaren som klubben jagar. De första sprickorna kring nya Barcelona skymtar också. ”Konfidentiellt: Omklädningsrummet skeptiskt till ’Setiéns metod’”. En viss missmodighet har smugit sig in över tiden det tar att anpassa sig till den nye tränarens metod och system, även om filosofin i sig är i Cruyffs och Barças anda.

ENGLAND

Daily Telegraph är undantaget som bekräftar regeln. Här finns en notis om Kobe Bryants död på sportettan. Nyheten täcker sporten i många andra länder i dag, men inte i England. Största nyhet i Telegraph, och på annat håll, är Shrewburys FA-cupprestation (2-2 mot Liverpool). Den ger rubriken ”Tamed by the Shrews”, som också kan läsas som ”Tämjda av näbbmössen”. Eller ”Tämjda av argbiggorna”.

The Sun bryr sig mindre om Shrewsbury och mer om Liverpool. ”Fingret till FA-cupen”, är slutsatsen av Jürgen Klopps uttalande om att han kommer att spela ungdomarna i omspelet då matchen ligger under tiden som a-truppen ska ha spelledigt. Vidare har tidningen, ”Exklusivt: Prins jagar Rafa”. Det är den saudiska kronprinsen som vill köpa Newcastle, som är ute efter vad The Sun kallar en ”chockcomeback” för Rafael Benítez.

The Guardian återger källor nära ägaraffären i Newcastle som säger att det är ”90 procent säkert” att den blir av. Men samtidigt sägs läckor kring samtalen hota avtalet. Annars är förstasidan främst ägnad åt Klopps uttalande om FA-cupen.

Daily Mail firar Shrewsburys framgång men förfasar sig över några av PL-damlagens villkor. ”Avslöjar: Ledande klubbar nobbar damer”. Det är Manchester United, Liverpool och Tottenham som inte låter sina damlag träna på de moderna anläggningarna herrlagen håller till på. Vidare uppger Daily Mail att Arsenal är nära att göra klart med en ny back. Pablo Mari från Flamengo väntas inom kort göra sin läkarundersökning, och komma på lån med köpoption på 7,5 miljoner pund.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har vid sidan av ”Farväl Kobe” i stora bokstäver ”Ringhio öppnar upp allt”. Det står för att Gennaro Gattusos Napoli skrällt mot ligaledaren (2-1 mot Juventus) och samtidigt gett Inter nytt hopp i scudettokampen trots bara en poäng (1-1 mot Cagliari). Här finns också ”Och Lazio räddar poäng i grodornas derby” (1-1 mot Roma) – fast ordet för tabbe på italienska är ”anka” och inte ”groda”. Inne i tidningen finns matchrapportsrubriken ”Det svenska Parmas triumfmarsch” (2-0 mot Udiense). Riccardo Gagliolo och Dejan Kulusevski stod för målen. Parma ligger nu på sjätte plats. ”Det betyder inte att de tillhör Serie A:s adel men väl den övre medelklassen”, är liknelsen GdS gör. Båda svenskarna får 6,5 av 10 i betyg, ungefär snittet i laget. Ken Sema i Udinese får 6. Albin Ekdal belönas bara med 5 i Sampdorias match (0-0 mot Sassuolo). ”Det var inte bara hans fel, men han saktade ner spelet rejält”, skriver GdS i sitt omdöme om Ekdal.

Corriere dello Sport ser Juventus och tränare Sarri som ”Straffade” av Napoli. Tidningen understryker att Inter, som bara fick oavgjort, ändå knaprade in på Juve och bara är tre poäng efter.

Tuttosport konstaterar att ”Det räcker inte med CR7”, som gjorde ännu ett mål men Juve gjorde inga fler. Turintidningen berömmer också motståndaren, ”Vilken stolthet, Napoli”.

Sky Sport håller fingret stadig på pulsen i Christian Eriksen-affären. Enligt tv-kanalen väntas dansken till Milano ”inom de närmaste timmarna”. Därefter väntar läkarundersökning och kontraktsskrivning. Övergångssumman till Tottenham uppgår totalt till 20 miljoner euro, och Eriksen kommer att få åtta milj euro plus två milj euro i bonusar.

FRANKRIKE

L’Equipe ägnar förstasidan åt Kobe Bryant. ”L’étoile Bryant” kan också utläsas som ”Den strålande stjärnan”. Superformstarka Neymar tillägnad Kobe ett av sina mål när han på egen hand säkrade PSG:s seger på söndagskvällen (2-0 mot Lille). Tränare Thomas Tuchel berömmer brasilianaren: ”Emellanåt var han exceptionell. Han har hållit den här nivån i veckor och gett oss insatser av den här kalibern var tredje dag”. Vidare uppger L’Equipe att Atlético väntas komma med ett nytt bud på Edinson Cavani. Kanske redan i dag. Troligen med höjning från tio miljoner euro till 15-20 milj euro. Atléticos sportchef Andre Berta uppges övertyga om att ro i hamn affären. Från omgången är det också värt att ta med sig att Toulouse noterades för elfte raka förlusten (0-3 mot Lyon) och närmar sig ligarekordet på tolv, samt Nantesfansen tifo för Emiliano Sala, som avled i en flygolycka för ett år sedan (och andra bortgångna Nanteslegendarer), se även klipp nedan.

Téléfoot är inne på L’Equipes linje om att Cavani är nära en övergång till Atlético. Men programmet i TF1 lägger också till att Manchester United gjort ett försök att kapa övergången. Av allt att döma förgäves. Dessutom ska PSG-backen Layvin Kurzawa ha valt Juventus. I motsatt riktning väntas Mattia De Sciglio gå.

RMC Sport vill inte gå så långt som att påstå Cavani är nära en övergång, men anser sig ha information på att Atlético återupptagit diskussionerna med PSG och att ett nytt bud är på väg.

Un tifo en la mémoire des nôtres. Pour toujours dans les coeurs des Nantais. 🙏 Merci au peuple jaune et vert pour ce sublime hommage. pic.twitter.com/YHLzzIHKcS — FC Nantes (@FCNantes) January 26, 2020

TYSKLAND

Bild lyssnar på Werder Bremen-tränaren Florian Kohlfeldts frustration efter ännu en förlust (0-3 mot Hoffenheim) och en ännu match med sjukstugan fylld. ”Jag kan kräkas när jag ser sex-sju spelare stå bredvid som borde vara i spelartunneln. Det är galet”, säger Kohlfeldt. En av dem är Ludwig Augustinsson som missar en eller flera matcher till. En annan tränare var mer förbannad än kräkfärdig. RB Leipzigs Julian Nagelsmann gillade inte spelarnas attityd i förlustmatchen i lördags. Bild drar även in besöket av en kändisfrisör från England. Frisören flögs in, var på spelarhotellet före matchen och fixade till sex spelares frillor (dock inte på Emil Forsberg). ”Vad Bild erfar arrangerade spelarna själva detta, utan tränarens kännedom!”, skriver tidningen. Vidare uppger Bild att FC Bayern, Tottenham, Arsenal och Man United alla är intresserade av Emre Can men att Dortmund fortfarande ligger bäst till. Juventus är beredd att släppa den 26-årige mittfältaren för 30 milj euro.

Kicker håller inte riktigt med. Till att börja med skriver tidningen att FC Bayern har värvat färdigt i januarifönstret. Emre Can är inte aktuell längre. Dortmund är intresserad men spelarens höga lön är ett problem. Vidare skriver Kicker att Juventus är öppen för lån med köpoption. Dortmund hoppas frigöra pengar genom att sälja Paco Alcácer eller Jacob Bruun Larsen. Tidningen presenterar sedan i vanlig ordning Omgångens lag i Bundesliga. Den här gången utan blågula inslag. Laget: Sommer (Mönchengladbach) – Pavard (FC Bayern), Hummels (Dortmund), Hinteregger (Frankfurt), Guerreiro (Dortmund) – Kimmich (FC Bayern) – Goretzka (FC Bayern), Reus (Dortmund), Thiago (FC Bayern) – Plea (Mönchengladbach), Lewandowski (FC Bayern). Noterbart är att två svenskar nu delar sjunde platsen i skytteligan med åtta mål var: Sebastian Andersson (Union Berlin) och Robin Quaison (Mainz). Kicker räknar, liksom Bild i förra veckan, med att nyförvärvet John Guidetti finns i Hannovers startelva mot Regensburg när Zweite Bundesliga har omstart i morgon.

ÖVRIGT

24 Sata (Kroatien) kom häromdagen med uppgifter som passerat lite under radarn. Hajduk Split vill plocka in Mikael Ishak och är beredd att lägga upp 500 000 euro på bordet. Ishak sade sig dock för en vecka sedan beredd att kämpa vidare i Nürnberg samt att han hade nobbat ett par andra erbjudanden.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) beskriver situationen i PSV Eindhoven med ett ord: ”Kaos”. Laget spelade bara 1-1 mot Twente, supportar drabbade samman med polis när de försökte storma klubbledningens lokaler och Steven Bergwijn strejkar. Anfallaren uppvaktas av Tottenham men med ett bud som är långt under vad PSV vill ha. Situationen med Bergwijn är är lik den mellan Real Sociedad,Willian José och…Tottenham. PSV har nu fem raka matcher – cup och liga – utan seger. Laget parkerar på femte plats i ligan.