Tränaren: ”Zlatan redo till derbyt”

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport-rubriken ”Bomberissimi” är synd att översätta. Det bör räcka med att veta att bomber står för målskytt och att formstarka Ronaldo, Lukaku och Immobile alla gjorde två mål i går, för att förstå vad tidningen syftar på. Ett tema för dagen är annars ”No Ibra, no party”. Zlatan Ibrahimovic kunde inte spela och då blev det genast grus i Milanmaskineriet (1-1 mot Hellas Verona). ”Kom tillbaka snart, Ibra!”, avslutar GdS sin matchrapport. Och det gör han. ”Zlatan är bättre”, säger Milan tränare Stefano Pioli, ”Han hade först en muskelutmattning i början av veckan, sedan influensa som gjorde att han inte kunde träna. Jag hoppas han kan träna från och med tisdag, och det ska inte finnas några tveksamheter: det finns utmärkta förutsättningar för att han ska kunna spela mot Inter”. Derbyt spelas på söndag. Dagens svenskbetyg: Ken Sema (Udinese) 6,5.

Corriere dello Sport lyfter i stället för glada målskyttar arga klubbrepresentanter. ”Juve får hjälp” kontra ”Det är bara bortförklaringar”. Bakom orden står Fiorentinas president Commisso respektive Juventus styrelserepresentant Nedved. Juventus fick två straffar i 3-0-segern. Tidningen tar också upp Torinos senaste fiasko (0-4 mot Lecce). Och nu får det vara nog. Tränare Walter Mazzarri får gå. Sven-Göran Eriksson är en av dem som redan på förhand sökt jobbet, men den som väntas få det är Moreno Longo. Om Milan skriver CdS i rubrikform inne i tidningen, ”Utan Ibra är Milan bara en liten djävul”.

Tuttosport hyllar ”Cristiano Ronaldo 50, inget stoppar honom nu”. Portugisen har gjort 50 mål i Juventus tröja och han har också gjort mål nio matcher i rad. Om kaoset i Torino skriver Tuttosport att det är ”alla mot alla”. Förlusten mot Lecce beskrivs som ”ännu en pinsamhet” och fansen rasar mot klubbpresident Cairo, tränare Mazzarri och spelarna. Milan då? ”Ingen Ibra, inget Milan”, slår tidningen fast på förstasidan men lägger till ”Men Maldini Jr är med”. Tredje generation Maldini debuterade i går. Efter klubblegendarerna Cesare och Paolo, var det på söndagens dags för sistnämndes son Daniel, 18.

ENGLAND

The Times fotbollsbilaga har sin slutsats klar efter söndagens stormatch. Manchester City ”Tappar det” (0-2 mot Tottenham). Inte bara matchen. Utan huvudet också. ”Ett rött kort, en vårdslös tackling av Sterling, ännu en missad straff”, påpekar Times. Och så tappade City definitivt titeln även i Pep Guardiolas ögon. ”De går inte att stoppa”, säger han om Liverpool.

BBC Sport benar ut när Liverpool kan vinna titeln. Klubben behöver bara sex segrar till på de 13 kvarvarande matcherna. Om Liverpool vinner sina nästkommande sex matcher och Manchester City förlorar, kan Liverpool vinna titeln på lokalrivalen Evertons hemmaarena Goodison den 16 mars. Rekordet för tidigast Premier League-pokal har Man United, när laget säkrade titeln den 14 april 2011.

The Sun återvänder till matchen i går med beskrivningen ”MonSTERed”, som i ”uppläxade”. Raheem Sterling skulle inte ha fått spela vidare efter en stämpling, anser Tottenhamtränaren José Mourinho. ”Det var ett klart rött kort”, säger han efter VAR-beslutet. Uppläxningen syftar också på att ”Pep höll 50 minuter lång rannsakan” i omklädningsrummet med sina spelare efter matchen om vad som gått snett.

Daily Star pryder sportettan med Tottenhams nyförvärv och målskytt Steven Bergwijn, men här finns också en rubrik för Arsenal (0-0 mot Burnley). Ett uttryck får en putsning och blir till ”Pain in the grass”. För tränare Mikel Arteta sa: ”Förutsättningarna var svåra, gräset var så här långt”, sa han och visade med händerna, ”De hade inte vattnat, och det är inte särskilt hjälpsamt när det ska spelas fotboll”.

Goal uppger att Arsenal inte haft en så dålig facit efter 25 omgångar på 107 år. Klubben har sex segrar, sex förluster och hela 13 oavgjorda matcher.

Daily Mail hör Tammy Abraham tala om viss besvikelse över att ytterligare konkurrens om platsen som Chelseas spets uteblev när vinterfönstret stängde. ”Spelarna som det talades om, Cavani och andra toppanfallare, har varit med länge. Det hade varit kul om han kom”, säger Abraham.

SPANIEN

Marca-redaktionen gnuggar händer åt att ”Det håller på att explodera” i PSG mellan tränare Thomas Tuchel och stjärnan Kylian Mbappé. I vassen lurar förstås Real Madrid. Marca har i sedvanlig ordning plockat ut Omgångens lag i La Liga: Asenjo (Villarreal) – Suárez (Getafe), Duarte (Granada), Omeruo (Leganés), Mendy (Real Madrid) – Carlos Soler (Valencia) – Óscar Rodriguez (Leganés), Orellana (Eibar) – Alcácer (Villarreal) – Ansu Fati (Barça) , Vinícius (Real Madrid). Ingen plats för Alexander Isak den här veckan. Men han fått uppmärksamhet ändå, trots Real Sociedads förlust (1-2 mot Leganés). Isak gjorde målet, är en av bara tre spelare i laget som får två av tre stjärnor i betyg och han får också en egen notis i Marca. I den konstaterar tidningen att ”Alex Isak gjorde i går klart att tränare Imanol Alguacils benådning inte räcker till en startplats för Willian José när svensken gjorde sitt femte mål på de fyra matcher han startat i stället för brasilianaren”.

Mundo Deportivo är inne på samma linje som Marca om Isak v Willian José, ”Att ta bort honom från startuppställningen nu vore vågat”. Så avslutar tidningen sitt positiva omdöme om svenskens insats i matchen. Om Willian Josés inhopp på 20 minuter skriver tidningen däremot, ”Syntes inte till”. På torsdag är det cupkvartsfinal mot Real Madrid. Annars dansar MD i huvudupplagan till ”AnsuSalsa”. Det var den ljuva musik som uppstod när 17-årige Ansu Fati och 32-årige Lionel Messi spelade ihop (2-1 mot Levante). Ansu Fati blev den yngsta tvåmålsskytten någonsin i La Liga. ”Jag har alltid drömt om det här ögonblicket, och nu slog det in”, säger han.

Diario Sport myser också åt ”Messi-Ansu – vilket par!”. Duon får de högsta spelarbetygen, 8 av 10. ”Det finns en enastående fotbollsförståelse mellan nuet och framtiden för Barça”, skriver Lluís Mascaró om de båda spelarna i en krönika.

Diario AS hyllar ”Doktor Zidane”. Real Madrid-tränaren tycks ha ett botmedel för allt. Bytena mot Atlético, de olika spelsystemen, förlustfria sviten, de få insläppta målen…doktor Zidane löser allt. Sofia Jakobsson får inte lika stora rubriker eller föräras någon doktorstitel. Men hon är i alla fall ”udden i Tacons anfall där hon bildar en perfekt tandem med landsmaninnan Kosovare Asllani”. De gjorde varsitt mål i ett svängigt Madridderby (4-3 mot Madrid CFF).

FRANKRIKE

L’Equipe ser ”OM saktar ner igen” (0-0 mot Bordeaux). Det var andra raka oavgjorda resultatet. Kuriosa: Marseille har inte vunnit borta mot Bordeaux sedan 1977. Hos serieledaren PSG är allt fokus på stjärnorna. Kylian Mbappé som surade efter att ha blivit utbytt. Neymar som tjafsade med domaren, och som tröstade sig med en sedvanligt storslagen födelsedagsfest i går. Och mitt i alltihopa tränare Thomas Tuchel. ”Balanskonstnären”, som L’Equipe utnämner honom till i en stor rubrik. Tuchel kallade Neymars fest ”en distraktion”, men inget han kunde stoppa. Tuchel stod upp mot Mbappé och var tydlig med att han gjort fel. Men sistnämnda är ett vågspel, menar L’Equipe. PSG förhandlar om nytt kontrakt med sin franska världsstjärna, och Tuchel har redan tidigare drabbat samman med honom. Om saker ställs på sin spets kanske PSG inte är stort nog för båda.

Le Parisien är inne på ett liknande tema under ”Tuchel-Mbappé: Har de nått vägens ände?”. Tidningen tar också upp kontraktsförhandlingarna med Mbappé, och följer upp med: ”kylan mellan dem lär fortsätta eller till och med förvärras. Kan Mbappé fortsätta i PSG under Tuchels befäl? Det är inte säkert att han önskar fortsätta länge till med tysken”.

TYSKLAND

Kicker pryder förstasidan med Timo Werner. RB Leipzigs anfallare får på nytt frågan om klubbyte. ”När man är 23 år gammal och har gjort 20 mål så här långt är det klart att det väcks intresse, men just nu bryr jag min inte om vad som händer i framtiden”, säger Werner, som ändå håller dörren på vid gavel för både Bundesliga och utland framöver. ”Jag är öppen för det mesta. Nyligen var jag i USA och där var det Premier League-fotboll på hela tiden”, säger han om den liga han talat sig varm om förut, och lägger till, ”Det finns också stora, välkända lag i Spanien, där det verkligen är kul att spela”. Werner får även frågan vad som är mest sannolikt; att vinna ligan (RB Leipzig ligger tvåa) eller vinna EM? ”Vi är väldigt bra med Tyskland”, svarar Werner. Kicker presenterar längre in i tidningen Omgången elva för helgens Bundesligaspel: Pentke (Hoffenheim) – Ehizibue (Köln), Ayhan (Düsseldorf), Bornauw (Köln), Skov (Hoffenheim) – Brandt (Dortmund), Thiago (FC Bayern) – Sancho (Dortmund), Arnold (Wolfsburg) – Gincek (Wolfsburg), Håland (Dortmund). Ingen svensk spelare varken där eller i Omgångens elva för Zweite Bundesliga. Kicker synar också läget i nedflyttningshotade Werder Bremen, där Ludwig Augustinsson finns på den långa skadelistan. Tränare Florian Kohfeldt är bestämd. ”Att kliva av är att fly. Jag kommer inte att fly. Under inga omständigheter”. Han har starka band till klubben men de tål inte hur mycket som helst, medar Kicker

Bild dramatiserar situationen i Bremen med att ”Werders stjärnor bestämmer Kohfeltds öde”. Poängen tidningen vill få fram är att tränaren fortfarande har ett starkt stöd i omklädningsrummet. Känslan är ömsesidig. ”Om jag kände att spelarna inte tyckte detta var den bästa lösningen, då skulle jag prata med Frank”, säger Kohfeldt, och syftar på sportchefen Frank Baumann.