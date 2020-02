Barça kan få värva sig ur krisen

Rubrikämne i rött.

SPANIEN

Sport finner knappt ord för jättekrisen som uppstått i Barcelona. Till slut fastnar tidningen för ett: ”Tsunami”. Det var intervju med sportchefen Eric Abidal i just Sport som fick Lionel Messi att svara i sociala medier ”87 minuter senare”, som Sport påpekar. Abidal antydde att spelarna låg bakom att tränare Valverde fick sparken. Och Messi är inte glad. Och Messi har ett kontrakt han kan bryta i sommar. Krönikören Ernest Folchs summerar läget i klubben med ”Messi har fått nog och Barça riskerar en spricka”. Som om inte detta var nog så har tränare Setién problem i offensiven sedan även Ousmane Dembélé sällat sig till listan av skadade spelare. Den skadedrabbade fransmannen väntas nu bli borta resten av säsongen.

Mundo Deportivo låter de båda antagonisterna pryda förstasidan, ansikte mot ansikte, ”Messi mot Abidal”. Tidningen uppmärksammar sedan, liksom flera andra tidningar, att Barça lär få dispens från förbundet att värva en anfallare efter Dembélés skada. Klubben har plötsligt brist på offensiva spelare. Det måste vara en spelare från den egna ligan eller en spelare utan kontrakt. Angel (Getafe) och Willian José (Real Sociedad) är två alternativ MD lyfter fram.

Cadena Cope-journalisten Juanma Castaño menar att ”Messi är trött på att hållas som ansvarig för allt som händer i Barcelona”, varför Abidals utspel tog extra hårt.

Cadena Ser är inne på ett liknande tema under ”Messi är trött på att tillskrivas makt i Barcelona som han inte har”. Radiokanalen påpekar också att Abidal och Messi sedan tidigare har en ansträngd relation.

Marca känner hur marken skakar. ”En jättesmäll från Messi” följs av ”Barça är en krutdurk: Lagkaptenen exploderar”.

AS begrundar Messis attack och Dembélé skada och döper om FC Barcelona till ”FC Kaos”. Dessutom noterar tidningen uppgifterna om att Messi spelar småskadad. Han har smärtor i vänster ben.

ENGLAND

Daily Mail har glada tillropet ”No Jürgen, no problem”. Medan Klopp och hans a-lagsspelare tog timeout från fotbollen, lirade Liverpools ungdomar i deras ställe till sig ett avancemang i FA-cupen (1-0 mot Shrewsbury).

Daily Mirror appelerar till den äldre läsekretsen med Pink Floyd-besjälade ”Wish Shrew were here, Klopp?”. Sedan lyser ”exklusivt” i rött till en ”Greal Deal”. Där förkunnas att Manchester United satt Aston Villas Jack Grealish högt på shoppinglistan inför sommaren.

The Guardian känner stämningen på Anfield, dammar av The Who och konstaterar att ”The Kids are alright”. Men det finns mer fotboll på sportettan. Under ”Kane Pain” har tidningen ett svar från José Mourinho när han hoppas ha Harry Kane tillbaka. ”Till matchen mot Leicester”, säger Tottenhamtränaren. Det är den näst sista matchen för säsongen, den 9 eller 10 maj. Det ger i så fall hopp om EM-spel. Sedan har Guardian också rubriken ”Premier Leagues nya chef säger att spelbolagsreklam kommer att fortsätta”. Många av klubbarna har spelbolagssponsorer på bland annat tröjorna.

The Times har bredvid styltiga ”No Klopp, no problem for kids” också att ”Palace kan förlora Hogdson”. Kontraktet går ut i sommar, Hodgson vill höra robusta transferplaner för att stanna annars finns erbjudanden i utlandet för 72-åringens tjänster, hälsar Times.

Evening Standard uppger att Chelseas tränare Frank Lampard får 150 miljoner pund att handla spelare för i sommar. Ändå en beskedlig summa i dessa tider och med Londonklubbens ambitioner. I topp på inköpslistan finns Lyons anfallare Moussa Dembélé.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ger ordet till en dansk. ”Eriksen: Lita på mig, Inter”, är budskapet som täcker förstasidan. Nyförvärvet får frågan vad Tottenhamtränaren José Mourinho sa när han förstod att Eriksen skulle lämna. ”’Hyr mitt hus’… Och sen önskade han mig lycka till. Han visste vad jag ville och det var därför han byggde laget utan mig. Jag var tydlig från början”. Eriksen får förstås också en fråga om Zlatan Ibrahimovic, hans motståndare i derbyt i helgen. De båda upptäcktes av John Steen Olsen. ”Han har berättat många historier om Zlatan i Ajax. Vi är olika, han är mer van vid den här typen av matcher, jag är bara i början”, säger Eriksen. Det finns fler som talar om Ibrahimovic och med större glöd. ”Vi kommer för alltid att ha Zlatan att tacka, för han riskerade allt med att komma hit. Allt han ytterligare gör är en bonus, för han har redan gjort tillräckligt”, säger Milans fotbollschef Zvonimir Boban. Ibrahimovic, som missade matchen mot Verona i helgen, tränade på gymmet i går men väntas ansluta till gruppen i dag. Han antas fortfarande kunna spela derbyt på söndag. Senast Milan vann ”borta” mot Inter var 2010. Resultat: 1-0. Målskytt: Zlatan Ibrahimovic. Albin Ekdal får också en halvsida. Men inte för sina insatser i Sampdoria, utan för sina insatser mot homofobi. Rubrik: ”Ekdal tänder ljuset”. Den svenske landslagsprofilen talade i frågan i EU-parlamentet i går.

Corriere dello Sport drar på en intervju med Fiorentinas ägare Rocco Commisso med citatrubriken, ”Jag vill ha en annan fotboll”. Commisso har fått hård kritik från både Juventus och domarförbundet efter sitt utbrott över påstådda oförrätter i Fiorentinas 0-3-förlust mot Juve. ”Min utläggning riktade sig inte mot Juventus. Jag sa det direkt efter matchen, att jag vill ha större likställdhet i domarnas bedömningar”, menar Commisso. Även CdS gör en stor artikel om att Ibrahimovic tränade separat från övriga Milanspelare i går. Tidningen tror liksom GdS på spel, ”Men det är frågetecken för om Ibra kommer att vara i bästa skick”, och samtidigt, ”Ibrahimovics närvaro är helt fundamental för Milan”. Tidningen tar även med att Gervinho petats ur Parmas trupp tills vidare. Det är ett straff för att ivorianen träningsvägrat sedan han inte fått igenom en flytt till qatariska klubben Al Sadd.

Tuttosport har på förstasidan Cristiano Ronaldos löfte om att spela till han är 40 år, Torinos nya tränare Longo – och så har tidningen i högerkrysset, ”Ekdal: Stoppa homofobin inom fotbollen”.

FRANKRIKE

L’Equipe tycker det är på plats med ett ”Tack Navas”. Målvakten räddade PSG:s seger (2-1 mot Nantes). Neymar, som inte medverkade på grund av en revbensskada, är också ett frågetecken inför matchen mot Lyon i helgen. Målet är att han ska vara 100 procent till CL-mötet med Dortmund den 18 februari. Ousmane Dembélé senaste skada (se under Spanien) gör att L’Equipe tror att EM kan vara kört för Barça-spelaren.

Le Parisien ställer frågan om det var Neymars omskrivna födelsedagsfest i söndags som gjorde att PSG-spelarna tröttnade så markant de sista 20 minuterna mot Nantes. ”Ja, men vad kan jag göra? Om jag skulle bänka alla som var på festen så hade jag inte haft något lag (skratt). Det är som det är”, svarade tränare Thomas Tuchel.

RMC Sport uppmärksammar att Lyon känt sig tvingade att försvara Thiago Mendes i ett pressmeddelande. Brasilianaren har frustrerat fansen med sina svaga insatser på planen och i sociala medier har han pekats ut för att ha ett alltför vidlyftigt uteliv. Det är det som OL nu slår tillbaka mot som ”falsk information”. 27-åringen kom till Lyon från Lille förra sommaren och är klubbens tredje dyraste värvning någonsin.

TYSKLAND

Bild räknar in ytterligare ett mål för Erling Braut Håland. Knappast överraskande. Det var däremot resultatet. En ”Grön fasa för Dortmund” blev tisdagens cupmatch (2-3 mot Werder Bremen). Bayern München råkade också ut för ett tungt bakslag men på träningsplanen. Inlånade Álvaro Odriozola tacklade inlånade Ivan Perisic. Det gav en fraktur på fotleden, bekräftar Bayern. Perisic blir borta fyra veckor, men innan han kan spela igen tar minst åtta veckor, bedömer Bild.

Sport1 ser framför sig ett nytt kontrakt för FC Bayerns tränare Hansi Flick sedan president Herbert Hainer uttalat sig på ett supportermöte. ”Vi vill spela framgångsrik och tilltalande fotboll, som vi gör under Hansi Flick. Fortsätter han så här finns inga andra alternativ”, menar Hainer. Flick klev in som interimtränare med kontrakt till sommaren.

SportBild har koll på hur Flick motiverar sitt lag. Hans budskapet är enligt tidningen ”Tyskland vill inte att vi ska bli mästare i år”. Han hamrar in att ”Vi ska visa att titeln bara handlar om oss”. En klassisk vi-mot-dom-strategi, med andra ord. Sport Bild uppger vidare att Leroy Sanés agentbyte förhindrade ett klubbyte från Man City till Bayern München redan i vintras. 24-åringen sade upp avtalet med David Beckhams agentur och bytte till Lian Sports. Men tre månaders varsel gäller. Först den 1 april representeras han officiellt av Lian Sports. Bayerns intresse för Sané kvarstår.

Abendzeitung bläddrar i FC Bayerns senaste nummer av klubbmagasin ”51” och hittar detta kittlande experiment som aldrig blev av. Citat från Bayerns vd Karl-Heinz Rummenigge: ”Manuel (Neuer) uppfann fotbollsspelaren i målvakten. Jag minns fortfarande hur Pep Guardiola efter att ligatiteln var säkrad kom med idéen att spela honom på mittfältet i en match. Det krävdes mycket övertalning från min sida för att stoppa Pep, för det hade kunnat tolkas som arrogans”.

Deutsche Welle uppmärksammar ett historiskt beslut. Fotbollsförbundet tillåter Hamburgfans att använda pyroteknik vid matchen mot Karlsruher i helgen.

ÖVRIGT

Yonhap (Sydkorea) meddelar att Cristiano Ronaldos no-show kan stå en matcharrangör dyrt. En domstol i landet har dömt arrangören The Fasta att betala motsvarande 3 000 kr vardera till två supportrar för att Cristiano Ronaldo inte spelade utlovade 45 minuter i en träningsmatch i juli 2019. Större delen av beloppet är för ”psykisk påfrestning”. Många fler stämningar finns hos andra domstolar. 65 000 åskådare såg matchen och besvikelsen var stor när Cristiano Ronaldo satt på bänken hela matchen. Matcharrangören har tidigare uppgetts kräva Juventus på mångmiljonbelopp för händelsen.