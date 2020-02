City tror på Messi – om han lämnar

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

ENGLAND

Manchester Evening News blickar söderut med ordleken ”Messi business”. Tidningen menar att Manchester City ser sig som förstaval om Lionel Messi skulle besluta sig för att lämna Barcelona. I City finns förutom nära vännen Sergio Agüero och gamla tränare Pep Guardiola, även Txiki Begiristain och Ferran Soriano från Barças tidigare klubbledning.

The Times fogar också in att ”City håller ett öga på Messi-bråket”. Dagens bild är dock på en Tottenhamspelare och den informativa men ytterst träiga rubriken ”Sons straff skickar Spurs vidare” i FA-cupen (3-2 mot Southampton).

The Sun tar med Messi/City-uppgifterna till ”Nou Dawn”. Under rubriken påstår tidningen också att Barcelona, men även Real Madrid, fattat tycke för Jack Grealish i Aston Villa. Vidare hävdar tidningen att Arsenals tränare Mikel Arteta kan rensa ut Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette och Mesut Özil i sommar.

Daily Mail vänder på perspektivet, ”Exklusivt: Arteta planerar att bygga om Arsenal före EM genom att värva två mittfältare och en back”. Även Mail ser det som möjligt att Aubameyang lämnar Londonklubben.

Daily Mirror skriver om att Kick It Out, som verkar mot rasism inom fotboll, kan komma att byta namn i ett led att putsa på sin image. Organisationen har också fått spelarkritik över milda straff som döms ut. ”Det är som att beskylla Greta Thunberg för global uppvärmning”, säger Kick It Out-ordföranden Sanjay Bhandari, men har förståelse för frustrationen.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ringar liksom Manchester Evening News in annan adress för Lionel Messi. Men här handlar det inte bara om Manchester City. Under dagens största rubrik, ”MalMESSI” (ung ”förtvivlan”) anser GdS att även Man United, PSG, Juventus och Inter har de sportsliga och finansiella muskler som krävs för att locka världsstjärnan – om argentinaren väljer att lämna Barça. Inför Inter-Mila är det fokus på tränarna, ”Derbyts motsatser”. Det är ”Hammaren Conte mot normal-one Pioli”. GdS uppger också att det ljusnar ytterligare för Zlatan Ibrahimovic. Han väntas delta i gruppträningen i dag. Tidningen konstaterar även belåtet att ”Verona stoppade Lazio (0-0) – Inter tackar för det”. På tal om Verona. Klubben blir först ut med ”body cam” på läktarvakter för att upptäcka och dokumentera eventuella rasistiska tillmälen. Premiär blir i helgen mot Juventus.

Corriere dello Sport paradnummer för dagen är en intervju med Mario Balotelli. Han agent Mino Raiola sa nyligen att Balotellis problem var att han är nöjd med vad han åstadkommit. ”Sa han det? Så är det inte, jag vet att jag kan göra mer och jag är inte nöjd ännu. Det finns fortfarande tid att fixa det”, säger han till CdS. Balotelli delar agent med Ibrahimovic men säger sig överraskad av hans comeback i Serie A. ”Jag hade inte förväntat mig det. Och jag hade inte hört om det. Vi träffades för matchen mot Milan när jag åkt till hotellet för att säga hej”, berättar han. CdS påpekar längre in i tidningen att matchen mot Inter blir Ibrahimovics första stora test, men också att svensken trivs mot de svartblårandiga. Han gjorde två mål i senaste Derby della Madonnina han spelade (2012). Inter vann dock 4-2.

Tuttosport stannar kvar i Cristiano Ronaldos 35-årsdag i går. Och kopplar samman den med ett av de mest uttjatade flyttryktena. ”Pogba: Jag lämnar United – Vilken present, Ronaldo”. Andra presenter? Bland annat en bil (se klipp här).

SPANIEN

Sport viftar bort domedagsprofeter och skvallerjournalister med ”Här råder lugn – och nu cupen”. Det är en motsatsbild till gårdagens feta ”Tsunami”-rubrik efter Barça-bråket mellan sportchefen Eric Abidal och storstjärnan Lionel Messi. ”President Bartomeu pratar med Messi och träffar Abidal för att lugna ner situationen efter utspelen”, skriver tidningen, ”Laget vill lämna polemiken bakom sig för att vinna på San Mamés” – cupmatchen mot Athletic i kväll. Samtidigt påpekar Sport att spelargruppen uppskattar och står bakom Messi, som gav igen på Abidal offentligt. Vidare skriver Sport att Getafes anfallare Ángel är favorit att ersätta skadade Ousmane Dembélé i truppen. Barça väntar inom kort få grönt ljus från förbundet om dispens att få värva.

Mundo Deportivo har också Ángel som en möjlig ersättare men lägger till Lucas Pérez i Alavés som alternativ. Förstnämnde kostar ungefär tio milj euro, sistnämnde 15 milj euro. Men dagens huvudrubrik är ”Stannar” med bild på Abidal. Sportchefen hade ett två timmar långt möte med Bartoemu i går. I dag är de båda i Bilbao för att se cupmatchen.

Cadena SER tar upp att Barças Samuel Umtiti har ett besök att göra innan han tar sig till Bilbao. Han ska till rätten. Den franske landslagsbacken anklagas för att ha orsakat skador i huset han tidigare hyrde och krävs på 180 000 euro. Bland annat ska golvet ha skadats, kranar fördärvats och swimmingpoolen förstörts. SER uppger vidare att Xavi är ”mycket upprörd” över Abidals kommentarer. Barças sportchef sa att klubben inte gett honom något tränarerbjudande, med tillägget ”om han har något så kan han visa upp det”. Tills vidare biter Xavi sig i tungan, som SER uttrycker det. Men radiokanalen kommenterar Abidals utspel med att ”ingen förstår det eftersom det är känt att Oscar Grau reste till Qatar med ett erbjudande”.

Marca har fullt fokus på cupen. ”Mirandés i semifinal!” ropar en rubrik ut efter onsdagens skalp (4-2 mot Villarreal). Men främst handlar det om kvällens matcher, Athletic-Barça och förstås Real Madrid-Real Sociedad. En artikel handlar om laget från San Sebastian och om Alexander Isak. Marca avslutar den så här, ”Ödegaard och Oyarzabal, Real Sociedads två stjärnor, har på senare tid fått sällskap av en tredje: Alex Isak. Den svenske landslagsanfallaren har dragit nytta av situationen med Willian José och gjort fem mål på de fyra matcher han spelat från start. Självklart vill han skriva in sitt namn i ett sammanhang han vet kommer att ge eko. Han kommer att vara spjutspetsen i ett Real som kommer att ge allt”. Marca har Isak som given i startelvan.

AS har tecknat Martin Ödegaard på förstasidan till rubriken ”Fiende i hemmet”. Det är ju på hans egentliga hemmaplan som norrmannen ”leder Real Sociedad i jakten på en överraskning mot värdarna på Berabéu”. Tidningen tar med att Real Madrid kommer till spel utan Casemiro, Hazard och Bale.

FRANKRIKE

L’Equipe ser ”Skoningslösa Marseille” slå vakt om sin andraplats i ligan (2-0 mot Saint-Étienne). Matchen föregicks av stökigheter i och kring arenan, och 400 Marseillefans släpptes inte in. L’Equipe misstänker vidare att Monacos Gelson Martins kan ha knuffat sig bort från EM. Han puttade domaren i lördagens match, lär bli avstängd resten av säsongen och därmed troligen inte vara med i bilden när Portugals trupp tas ut. Gelson Martins, som bett om ursäkt på Instagram, riskerar upp till åtta månaders avstängning.

RMC Sport fångar upp ilskan i Marseille efter det att supportrarna stoppats, Saint-Étienne. Spelarna dedikerade segern till dem, och OM skickade ut ett budskap. ”De fick inte komma in på läktaren av obskyra skäl”, noterar klubben i ett pressmeddelande, och beskriver menar att fansen straffades två gånger om, ”Dels genom urskillningslöst brutalitet från så kallade fans på motståndarsidan och dels genom att inte få leva ut sin passion för OM, vilket vår klubb inte kan acceptera”.

TYSKLAND

Sport1 stannar inte vid att Bayern München är vidare i cupen, om än med vissa problem (4-3 mot Hoffenheim). Tv-kanalen använder rubriken ”Här är Bayern bäst i Europa”. Under tränare Hansi Flicks ledning sedan november har FC Bayern gjort 48 mål på 14 tävlingsmatcher. Det är ett snitt på 3,43 mål per match. Inget annat lag matchar det från de fem största ligorna.

Kicker tar med ”Trend eller vändning” sikte på söndagens tungviktsmöte mellan formstarka Bayern München och formsvaga RB Leipzig. Tidningen tror Emil Forsberg på nytt ser avspark från bänken. På tal om FC Bayern har klubben som princip att inte ge spelare över 30 år kontrakt längre än ett år, men väntas göra undantag för Thomas Müller (30) och Manuel Neuer (33). De båda har kontraktsförslag på flera år att vänta, enligt Kicker.

ÖVRIGT

Record (Portugal) täcker förstasidan med Sveriges landslagsmålvakt och rubriken ”Olsen i sikte”. Sporting uppges planera för en värvning av Robin Olsen till sommaren. 30-åringen är för närvarande utlånad till Cagliari från Roma. Förra sommaren ryktades både Porto och Benfica intresserade av Olsen, men det var inte ömsesidigt.

Daily Record (Skottland) ser båda toppklubbarna vinna. ”Fantastiska Fyran” för Celtic (4-0 mot Motherwell) och ”Hagi Magi” för Rangers (2-1 mot Hibernian). Det var alltså nyförvärvet Ianis Hagi, legendaren Gheorge Hagis son, som i sin första match från start slog till. Innan matchen hade tränare Steven Gerrard dåliga nyheter om Filip Helander. Den svenske landslagsbacken fick en fotskada i slutet av december. Då talades det om sex veckors frånvaro. Men någon comeback i februari blir det inte. ”Helander är, förhoppningsvis, tillbaka om fyra till sex veckor”, säger Gerrard nu.