Sven-Göran Eriksson tar uppdrag i Botafogo: ”Fantastiskt”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är också ute, där poddar finns.

ITALIEN

La Repubblica: ”Och nu är du på väg till Rio, för att göra vad då?”. Sven-Göran Eriksson: ”Jag kommer att ansvara för ungdomssektionen i Botafogo. Det är fantastiskt att arbeta med unga människor, och Brasilien är ett av fotbollens hjärta”. Där kom ett besked från den 72-årige svensken, som kopplats samman med ett projekt klubben i brasilianska medier den senaste veckan. ”Svennis” senaste stora uppdrag var som förbundskapten för Filippinerna, och varade bara ett halvår. ”Sånt är livet. Låt oss säga att det var kort men intensivt”, sägere han till La Repubblica, som förstås främst vill veta vilket lag som vinner fajten om ligatiteln. ”Lazio vinner den”, säger Eriksson, som ledde Lazio till senaste ligatiteln för 20 år sedan.

La Gazzetta dello Sport slänger fram en ”Sarristisk vändning”. Den innebär förändringar av tränare Sarri inför ”säsongens avgörande fas”. Tidning fortsätter med ”In med Chiellini, ingen trequartista, Dybala med Cristiano Ronaldo”. En förlorare kan bli Higuaín. Sedan flyttar ”Bergamo till San Siro”. Uppemot 50 000 åskådare väntas till Milano för Atalantas CL-möte med Valencia. Invasionen får bland annat affärer i staden att stänga, skriver GdS. Atalantas president Antonio Percassi kallar matchen ”Den största i klubbens historia”. En hel artikel analyserar Zlatan Ibrahimovic. ”Perfektionistens ilska över alla fel”, handlar om segern mot Torino i söndags. Han var först av alla Milanspelare att lämna San Siro, irriterad på lagets och inte minst sin egen slarvighet. Lagkamraterna tog det inte personligt, försäkrar GdS, 38-åringen status är intakt. ”På en fråga i sociala medier kallade Theo Hernandez Zlatan för en ’gudomlig’ spelare. Det är precis så Ibra vill ses. Och han kräver ännu mer av sig själv. Misstag är oförlåtliga och behöver analyseras noggrant. Och Ibra lämnade hastigt och med funderingar”.

Corriere dello Sport jämför Rebic med Nocerino. Inte i spelstil, men sättet som Ibrahimovic fått dem att blomma. Under säsongen 2011/2012 glänste Nocerino med svensken vid sin sida och gjorde tio mål, något han aldrig upprepade därefter. Rbic har varit vilsen men plötsligt öst in mål med Ibra, ”som öppnar upp ytor åt honom”. Och skulle Ibrahimovic behöva mer kärlek finns den i anfallet hos helgens motståndare Fiorentina. ”Jag älskar Ibrahimovic och Cristiano Ronaldo. Jag menar inte gillar, utan verkligen älskar dem”, säger Dusan Vlahovic. Men CdS förstasida är framför allt Juventus och näsa veckas viktiga CL-möte. Och den är publikinvasionen på San Siro. Och den är ”Super-Haaland”.

ENGLAND

Daily Mirror sätter ord på en ovanlig företeelse i Liverpools nutidshistoria, ”Jaha, det är så här det känns att förlora” (0-1 mot Atlético). Andy Robertson sätter ord på motståndarna. ”Efter matchen firade de som om det var klart, men de ska komma till Anfield också”, säger han, och retade sig även på Atléticospelarnas agerande efter det tidiga ledningsmålet, ”De började falla omkull och började gå en lite på nerverna”.

Daily Telegraph ger vidare ordet till Jürgen Klopp, som också hade invändningar mot Atléticospelarna. De var enligt Liverpooltränaren ute efter Sadio Mané, som fått ett gult kort i första halvlek. ”Han (Mané) var en måltavla. Det var tydligt. De ville försäkra sig om att han fick ett gult kort till. Det är en del av spelet, men jag gillar det inte”, säger Klopp, som bytte ut Mané. Telegraph tar annars fasta på att Liverpool blev ”Utestängda”, att laget inte hade ett enda skott på mål. På annat håll uppger tidningen att Chelseatränaren Frank Lampard riskerar en allvarlig granskning från klubbledningens sida om en CL-plats går om intet. Beslutat att bänka rekordvärvningen Kepa Arrizabalaga har också rest frågetecken.

The Guardian ser det som att Liverpool fick en ”Spanskalektion”, men uppmärksammar också en annan klubbs bekymmer. ”Uefa kan på nytt granska Abu Dhabis sponsring av Man City”. Sedan tidigare har klubben stängts av två år från Champions League gällande FFP-överträdelser för 2012-2016, detta skulle gälla från 2016 och framåt.

The Times lyfter andra regelverk. ”Ny offsideregel kan användas i EM”, är dagens största sportrubrik. Arsène Wenger, som leder Fifas utvecklingsarbete, vill ha igenom en förändring som innebär att större, tydligare marginal krävs för offsideavblåsningar.

The Independent uppger att Manchester United an vara nära att få klart med teknisk direktör, en position med övergripande ansvar för det sportsliga som saknats. Samtal med PSG:s tidigare sportchef Antero Henrique är ”långt gångna”, enligt tidningen. Men några inom klubbledningen vill hellre ha Ralf Rangnick, som för närvarande är Red Bulls sportansvarige.

Daily Mail har Liverpools förlust och Sons armbrott på sportettan. Inne i tidningen finns också, ”Exklusivt: Manchester United kan tvingas sälja Paul Pogba för bara 50 miljoner pund i sommar, med bara ett år kvar på kontraktet”. Det är vad Real Madrid enligt Mail värderar fransmannen till.

Manchester Evevning News uppmärksammar Uniteds officiella podd som hade besök av en svensk. Jesper Blomqvist startade i CL-finalen 1999 men en knäskada satte stopp för en fortsättning i United. ”Jag hade definitivt gråtit om jag vetat det”, säger Blomqvist om att matchen på Camp Nou blev hans sista med klubben. Han summerar sedan åren som fotbollsspelare, ”Det är med blandade känslor jag ser tillbaka på min karriär, för jag förstår vad ni menar att många skulle byta med mig för att nå fit jag gjorde och vinna de pokaler jag gjorde. Men å andra sidan så spelade jag min sista tävlingsmatch när jag var 24 eller 25 år, och jag hade minst tio år kvar att ge. Det ger mig blandade känslor”.

SPANIEN

Marca njuter. ”Detta mål är guld värt”, skriver tidningen till en bild på Saúl Ñíguez, Atléticos målskytt (1-0 mot Liverpool). Första uppslaget kommer med en halvdan Beatlesreferens i rubriken: ”Simeone in the sky with diamonds”. De som glänste allra mest var Lodi och Koke. Båda får tre av tre stjärnor. Liksom tränare Diego Simeone själv. ”Vi började vinna matchen när vi kom till rondellen vid arenan”, säger Simeone, och syftar på fansens eldiga välkomnande med sång och bengaler, ”Mottagandet var överväldigande. Under mina åtta år i klubben har jag inte varit med om ett liknande mottagande”.

AS är lika överväldigad som Marca. ”Sluta aldrig tro”, trycker tidningen som dagens nyckelord efter Atléticos seger. Och så påpekar tidningen att Liverpool ”inte hade ett enda skott på mål”.

Sport använder ord som ”Kris” och ”BarçaGate”, om den påstådda smutskastningskampanjen från klubbledningen som ska ha drabbat även egna spelare. Men klubbpresident Bartomeu gick på ny offensiv under tisdagen. Dels avfärdade han anklagelserna som ”helt felaktiga”. Dels träffade han lagets fyra lagkaptener med Messi och Piqué i spetsen, och lämnade över papper som bevis på att klubbledningens oskuld. På annat håll uppger Sport att Barcelona redan var överens om en övergång med Ángel från Getafe för sex miljoner euro, plus två milj euro i bonusar, som ersättare för långtidsskadade Ousmane Dembélé. Det var också därför Ángel inte firade sitt mål med Barça. Men tränare Setién ville hellre ha Martin Braithawaite, och Barça såg ett större återförsäljningsvärde i den yngre dansken. Därför ändrade sig Barça.

Mundo Deportivo har också Bartomeu på förstasidan till rubriken ”Krisen på nätet”. Även MD nämner mötet med kaptenerna och tar även upp att Barça gör en internutredning.

Cadena Ser, som kom med uppgifterna om Barcelona, står fast vid sina anklagelser mot klubbledningens agerande. Radiokanalens profil Manu Carreño är hård i sin dom. ”Det allvarligaste är att det här visar att Barcelona ljuger och det är mycket allvarligt. Fansen förtjänar en annan klubbledning, och med tanke på klubbens storhet, historia, triumfer, och för vad Barça betyder socialt, kulturellt och sportsligt, så kan den inte vara i denna klubblednings händer en dag till”, säger han.

FRANKRIKE

L’Equipe beskriver PSG:s situation som ”Med ryggen mot väggen” efter gårdagskvällens förlust i Champions League (1-2 mot Dortmund). Högst spelarbetyg får Haaland och Piszsek i Dortmund, 8/10, lägst får Guede i PSG, 2/10. Tidningen noterar också att PSG åkte på två tunga gula kort i slutminuterna. Både Verratti och Meunier är nu avstängda i returmötet.

Le Parisien skräder inte orden. ”PSG är skyldig oss en revansch”, lyder rubriken på förstasidan efter besvikelsen i Dortmund. Tränare Tuchel överraskade med att spela 3-4-3 i stället för förväntade 4-4-2, men försvarade sig efteråt. ”Frågan är hur vi spelade, inte systemet”, säger Tuchel.

RMC Sport stack fram mikrofonen till Neymra och fick kvällens mest uppseendeväckande kommentarer. ”Det är svårt att inte spela på fyra matcher. Det var inte mitt val. Det var klubbens val, läkarnas. Vi pratade mycket om det. Jag gillade det inte alls. Jag ville spela. Jag kände mig bra. Klubben var rädd och det föll tillbaka på mig”, säger Neymar. Det tolkas som ännu en missnöjesyttring med klubben. Ur askan i elden, är brasilianarens melodi.

TYSKLAND

Ruhr Nachrichten har osexiga rubriken ”BVB besegrade Tuchels Paris” på förstasidan efter Dortmunds storslagna seger (2-1 mot PSG). Men sedan släpper stramheten en aning. Tvåmålsskytten Erlin Braut Haaland kallas både ”mirakelanfallare” och ”fenomen”.

Sky Sport låter gästernas tränare Thomas Tuchel kommentera Haaland. ”Han har kul och en oerhörd vilja. Det är en riktig målskytt, det märks. Han är en best”, berömmer han. Tv-kanalen ger norrmannen högsta betyg, 1 av 6. Tyngre gick det för PSG:s stjärna Neymar, som också får häftig kritik av förre storspelaren Dietmar Hamann, numera expert på Sky. ”I mina ögon var det delvis arbetsvägran. Det var ett håglöst framträdande”, säger Hamann.

Weser-Kurier uppger att Werder Bremen-stjärnan Milot Rashica, 23, har en utköpsklausul på 38 miljoner euro. Den gäller dock inte Tyskland, där Rashica ses som ett möjligt alternativ till Leroy Sané för Bayern München. Tidningen har även några ord från Ludwig Augustinsson. Han väntas göra comeback mot Dortmund i helgen och finnas med i startelvan. ”Det har varit en lång rehab. Jag har tränat hårt de senaste veckorna. Men det har gått framåt. Om allt går bra så är jag redo till lördag”, säger han. Augustinsson har bara spelat sex matcher den här säsongen. Och nu är han mitt i nedflyttningsstrid. ”Personligen är jag van vid press, men kanske inte denna typ”, säger han.

Sport Bild uppger att Bayern München inte bör vänta alltför länge med att skriva kontrakt med interimtränaren Hansi Flick. Det finns fler klubbar som är intresserad, en del har redan hört av sig. Vidare skriver tidningen att Arsenal är ute efter Jonathan Tah. Den 24-årige mittbacken sägs ha en utköpsklausul i Bayer Leverkusen på 40 miljoner euro, som dock bara gäller till EM börjar. Även Atlético är intresserad. Sport Bild har även med kandidater till styrelseplatsen i Hertha Berlin efter Jürgen Klinsmanns avhopp. Det är välkända sådana: Philip Lahm, Lothar Mattthäus och Bastian Schweinsteiger.

Bild har en mindre rubrik om att Viktor Gyökeres lämnar framtiden öppen. Svensken är på lån till St Pauli från Brighton. ”Jag gillar verkligen att spela här. Vi får se hur det blir i sommar”, säger han.