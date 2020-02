Coronaviruset: Juve-Inter kan spelas inför tomma läktare

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser en ”Scudetto i karantän”, sedan fyra söndagsmatcher ställts in, bland annat Inter-Sampdoria, på grund av fruktan för coronaviruset. ”Ett mästerskap i kaos”, fortsätter tidningen. För fler matcher lär drabbas. Helgens stormöte Juventus-Inter är en av matcherna som kan spelas inför tomma läktare. Drabbade regioner, och Piemonte är en av dem, väntas i dag få besked att idrottsevenemang måste spelas utan publik de nästkommande sex-sju dagarna, skriver GdS. Europa League-matchen Inter-Ludogorets på torsdag kommer att spelas inför tomma läktare. Men en del fotboll spelas. Och när Lazio spelar är det ”Non stop Lazio”, non stop segrar (3-2 mot Genoa). Huvudstaden kunde räkna in fler segrar. Roma krossade (4-0 mot Lecce) och ”Jakten på fjärde plats tar ny fart”. Från Serie B kan noteras att Samuel Armenteros utsågs till Matchens lirare för Crotone (4-1 mot Pescara). ”En mardröm för gästerna”, skriver tidningen om svensken, och ger honom 7,5 av 10 i betyg.

Corriere dello Sport nynnar på ”La la Lazio”. Laget är fortsatt bara ett poäng efter Juventus. Tränare Simone Inzaghi: ”Vi håller på att göra något alldeles speciellt”. Även CdS ger coronaviruset och det kaos det skapar i Serie A-kalendern hyfsat med utrymme. Men ”Öppna arenorna igen” är budskapet som tidningen skickar vidare från fotbollsförbundet.

Tuttosport ger också coronaviruset sin uppmärksamhet, särskilt stormatchen i Turin. ”Juve-Inter inför tomma läktare?”, är dagens största rubrik. ett av tilläggen är ”För tillfället är det grönt ljus för Juventus Champions League-match i Lyon”.

ENGLAND

Daily Star presenterar som de flesta engelska tidningar en sportetta som dignar av vikten från rugbymuskler och tungviktsbjässar. Men en liten lätt fotbollspuff smyger sig in. ”Ofattbart”, sätter ord på Anthony Martials mål i Man Uniteds seger (3-0 mot Watford). Eller snarare, det var tränare Solskjaers ord på målet. ”Tekniken är ofattbar, som hans teknik är emellanåt. Jag vill ha ännu mer från honom”, säger norrmannen. Viktor Nilsson Lindelöf verkade inte imponera nämnvärt.

Daily Telegraph väljer en annan PL-match som enda pyttelilla fotbollspuff. ”Aubameyangs två mål säkrar Arsenals seger – men klubben får fajtas för att behålla honom” (3-2 mot Everton). Tränare Arteta medger, ”Aubameyang är vår viktigaste spelare, det är inget snack om hans betydelse. Vi får övertyga honom om att stanna hos oss”. Så sent som i går uppgavs Inter ha ringat in anfallaren som ersättare om Lautaro Martínez lämnar för Barcelona. ”Andra klubbar gör helt rätt i att vilja ha honom, för han är lysande, men vi kan förhoppningsvis övertyga honom om att det här rätt plats för honom”.

The Guardian ger största fotbollsrubrik till ”’I detta fall vann rasisterna’ – Chelseas Rüdiger svarar Tottenhamfans och vill se strängare straff”. Citatet är hämtad från en intervju med spelaren av tyska Sky Sport (se under Tyskland nedan). Det finns mer Chelsea i tidningen. Magdalena Eriksson satte en boll i damligans målglada toppmöte (3-3 mot Man City). ”Det var en match full av känslor”, säger Chelseas tränare Emma Hayes, ”Det var snarare en basketmatch än en schackmatch”.

The Sun har Rüdigers varnande ord på sportettan samt en helt annan typ av varnande ord från Kevin De Bruyne inne i tidningen. ”Om vi inte vinner Champions League så kommer alla att säga att vi är misslyckade som det varit de fem senaste åren”, säger Man City-spelaren. På onsdag väntar Real Madrid.

SPANIEN

Diario AS är melodramatisk. ”Farväl”, står det med stora bokstäver, och med mindre: ”Till Man City och Barça”. Till det finns ryggtavlan på Eden Hazard, som är skadad igen. Bittert lägger AS till, ”Belgaren har redan varit skadad 19 matcher för Real Madrid. Under sju år i Chelsea var han det bara 20 matcher”. En annan rubrik har det enkla budskapet ”Atlético trea”. Till den platsen når Atlético i tabellen efter gårdagskvällens seger (3-1 mot Villarreal).

Marca påpekar att Hazard blir borta två månader på förstasidan, men har annars gått vidare. Fokus är på ”Sanningens vecka”, Real Madrids förestående matcher mot Man City och Barcelona. Omgångens lag består av: Aitor Fernández (Levante) – Trippier (Atlético), Koundé (Sevilla), Rodrigo Ely (Alavés), Monreal (Real Sociedad) – Mikel Merino (Real Sociedad) – Fernando (Sevilla), Morales (Levante) – Messi (Barcelona) – Correa (Atlético), Máchis (Granada).

Cadena Ser-programmet Carrusel Deportivo talar med en läkare om Hazards skada. Pedro Luis Ripoll, en specialist, menar att det är risk att belgaren blir borta resten av säsongen. ”När han opererades i Chelsea var han borta 90 dagar. Att inte operera kommer att ta mer tid i rehabilitering”, säger han, ”Ni borde vara mer oroade för EM än slutet av säsongen”.

Sport ges chansen att njuta av en helg med seger för Barcelona och förlust för Real Madrid. Den chansen tar tidningen tillvara på med glädje. Förstasidan delas i två delar, ”Optimism i Barcelona” och ”Pessimism i Real Madrid”. Sport noterar också att Barcelona kommer att få genomgå coronavirustester när laget i dag reser till Neapel inför Champions League-mötet med Napoli på tisdag. Det är regler som det italienska hälsoministeriet utfärdat för flygplatser efter en rad fall och misstänkta fall av coronaviruset i landet.

Mundo Deportivo såg Lionel Messi ha lekstuga i helgen och menar att han inför matchen mot Napoli är ”På Champions League-humör”.

FRANKRIKE

L’Equipe såg en ”Annorlunda karneval”. Inte bara för att karnevalen i Rio de Janeiro för första gången på länge sker i avsaknad av Neymar, utan också för att brasilianaren blev utvisad medan Cavani och de andra PSG-grabbarna hade kul (4-3 mot Bordeaux). ”En något bisarr match”, säger tränare Thomas Tuchel, som tyckte att hans lag inte släppte till målchanser men ändå släppte in tre bollar. Neymar väntas enligt L’Equipe bli avstängt i en till två matcher. Brist på spelrytm inför första mötet med Dortmund surade han över så. Nu ser han själv ut att orsaka det inför returen den 11 mars. Kanske blir det ändå en annan rytm. Kanske omvärderar han beslutet om Rio-karnevalen. Än är det ju några dagar kvar av den… L’Equipe skriver på annan plats att Lyon väntar en uppdatering från Uefa i dag angående Lyon-Juventus på onsdag. Tusentals Juventussupportrar är väntade, och i Piemonteregionen som Juve kommer ifrån, har sex misstänkta fall av coronaviruset rapporterats. För närvarande föreligger inga restriktioner kring bortafansen.

Le Progrès uppmärksammar andra problem för Lyon. Kurvan är på krigsstigen mot klubbledningen, som den tycker är mer intresserad av ekonomiska resultat än sportsliga sådana. OL uppger i ett officiellt uttalande att klubben är ”bekymrad” över utvecklingen.

TF1-programmet Téléfoot knyter ihop säcken med en rapport om Neymars frustration efter Dortmundmatchen. Brasilianaren hade stöd av sin tränare Tuchel om att få spela matcher innan mötet i Tyskland – det var sportchefen Leonardo som satte stopp för det.

TYSKLAND

Sky Sport pratar med sin landsman Antonio Rüdiger. Chelseabacken känner fortfarande smärtan av att ingen greps för läktarrasismen han ansåg sig utsatt för mot Tottenham i december. ”Rasismen vann”, säger Rüdiger, ”De som gjorde det kan fortsätta gå på fotboll, vilket visar att de vann” (engelsk version här)

Kicker välkomnar Bayern Münchens intåg i utslagsfasen av Champions League på tisdag med siktet inställt ännu längre fram, ”München 2022”. Då spelas finalen på hemmaplan igen. Då är det tio år sedan FC Bayern förlorade finalen på hemmaplan. Då, som på tisdag, hette motståndaren Chelsea. Mer FC Bayern. Klubben har Kai Havertz högt på prioriteringslistan men vill inte betala de 100 miljoner euro som Bayer Leverkusen vill ha. Ätt Dayot Upamecano i RB Leeipzig har en prislapp på 60 milj euro får också FC Bayern att rynka på näsan. En svensk dyker upp i det övriga rubrikflödet. ”Nielsen och Hrgota harmoniserar underbart”. Det är Greuther Fürths skandinaviska anfallsduo, dansken Håvard Nielsen och svensken Branimir Hrgota. ”Han är en väldigt intelligent spelare”, säger Nielsen om Hrgota, ”Han och jag har också tillräcklig individuell kvalitet att göra enskilda aktioner. Det funkar väldigt bra med honom”. Tillsammans har de gjort hälften av lagets mål i Zweite Bundesliga, 17 av 34.