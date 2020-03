Oro i Milan ger tvivel om Zlatans framtid

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport känner fortfarande verkningarna av coronaviruset. ”Planen för Juve-Inter”, följs av, ”Ny idé: måndag 9 mars med publik och med de fem andra matcherna. Omgång 27 skjuts upp”. Tidningen skriver om all irritation och om ett ”kalenderkaos” för klubbarna. Den fotboll som ändå spelas är inte så pjåkig. ”Sju underverk” sätter ord på högtflygande Atalantas senaste seger (7-2 mot Lecce). Och i ännu en målrik match fick Cagliari, med Robin Olsen i oväntad startroll, stryk (3-4 mot Roma). Det hör till ovanligheten att en målvakt kvitterar ut så pass högt betyg som 6,5 av 10 i betyg efter fyra insläppta mål, men det gör svensken. En annan rubrik på förstasidan är ”Revolution i Milan”, som följs av ”Farväl till Boban, Gazidis har makten, Rangnick i pole position”. Påverkar förändringarna kontraktsförlängningen för Zlatan Ibrahimovic och andra nyckelspelare, undrar tidningen. ”Zlatan ska själv ha sagt att han vore förvånad att se ett Milan utan Maldini och Boban”, skriver tidningen, men tror i slutändan ändå på en fortsättning för svensken i klubben.

Corriere dello Sport är mer skeptisk. ”Om Boban och Maldini lämnar så kommer per automatik och med tyngd även framtiden för en annan duo, Ibrahimovic och Donnarumma, att vara i riskzonen”, skriver tidningen, och lägger till, ”Kanske har Gazidis och Rangnick andra planer, som inte inbegriper Ibras närvaro, även om han på bara två månader visat hur mycket han betyder som 38-åring”. Men det här är på sidan 23. På förstasidan ser CdS en ”Explosion” efter coronaviruset, ”En revolt mot förbundet” och en situation där ”Alla bråkar med alla”.

ENGLAND

Manchester Evening News jublar kanske högst. ”Tre i rad”, basunerar tidningen ut efter Man Citys ligacuptitel (2-1 mot Aston Villa). Spelarna med högst betyg: Rodri, Fernandinho och Phil Foden får alla 8 av 10.

The Times riktar in sig på en av dem. ”Blivit vuxen”, ringar in Foden som matchens stjärna. Krönikören Henry Winter menar att 19-åringen ”visade varför han är redo att spela mer, inte bara för sin klubb, utan också för England”.

Daily Mail tolkar tränare Pep Guardiolas ord om laget som ”Oöverträffade”. Efter finalen säger Man City-tränaren, ”Det är anmärkningsvärt att vinna åtta av de nio senaste titlarna (räknar med Community Shield, min anm), och det kommer att vara så väldigt svårt att göra det igen – och det gäller även för våra motståndare”.

The Independent lockar förutom med Citys bravader också med ”Mourinho: Snälla pojkar kommer sist”. Tottenhamtränaren var inte nöjd efter ännu en förlust (2-3 mot Wolves). ”Vi är inte lika aggressiva och hänsynslösa. Vi är för trevliga, för snälla. Och det var den enda skillnaden i matchen”, säger han, ”Jag tycker det är orättvist – resultatet – helt orättvist. Men för den neutrala åskådaren – en härlig match”.

Daily Star har med Mourinhos ”För snälla” som huvudrubrik på sin fotbollsbilaga. På sportettan är det City champs och Peps champagne som bubblar, men också Ancelottis humör som bubblade över efter ett bortdömt mål i slutminuterna (1-1 mot Man United). Efter sitt röda kort riskerar nu Evertontränaren att missa matchen mot sin gamla klubb Chelsea på söndag.

Daily Telegraph-krönikören och ex-domaren Keith Hackett tar upp Evertons bortdömda mål, ”VAR-beslutet att döma bort Sigurdssons mål var riktigt – men det var hårfint”. En annan ex-domare, Mark Clattenburg, ser det precis tvärtom, hårfint men borde godkänts.

SPANIEN

Marca har fartfyllt firande på planen i bild och lägger i text till ”Och Bernabéu blev som galet”. En seger i El Clásico har den effekten (2-0 mot Barcelona). Tidningen delar ut högsta betyg, tre stjärnor, till fyra Real Madrid-spelare: Courtois, Carvajal, Vinícius och…Mariano – inhoppare på tilläggstid och målskytt. De tre förstnämnda kommer också med i Omgångens lag: Courtois (Real Madrid) – Carvajal (Real Madrid), Araújo (Celta Vigo), Íñigo Martínez (Athletic), Gayà (Valencia) – Roberto Torres (Osasuna) – Orellana (Eibar), Maksimovic (Getafe) – Raúl García (Athletic) – Vinícius (Real Madrid), En-Nesyri (Sevilla). Marca tar sedan upp att beslut fattats om operation för Eden Hazard. Operationen på belgarens skadade fot kommer att utföras i Dallas, troligen på torsdag.

Diario AS använder samma bild som Marca men med rubriken ”Med hjärta”. En beskrivning av Real Madrids insats. Matchen summeras annars med målskyttarnas namn och med tillägget ”Courtois stoppade i första halvlek ett Barça där Messi var grå”. Och så har tidningen med Gerard Piqués citat som lyser upp många hemsidor på morgonen: ”Real Madrids första halvlek var en av de sämsta jag sett dem göra på Bernabéu”. Sergio Ramos svarade: ”Alla har rätt till sin åsikt. Själv skulle jag gärna spela en så dåliga första halvlek som han kallar det om det alltid gav seger i El Cláscio”. På annat håll noterar AS hur Tacon förlorade – trots 3-0 efter 80 minuter (3-4 mot Deportivo de La Coruña). Sofia Jakobsson gjorde ett mål och var ”som nästan alltid, ledande i Tacons anfall”.

Sport konstaterar att ”Barça bommade”. Första halvleken dominans gav ingen utdelning. Det kostade dem poängen i andra halvlek. Eller som krönikören Ernst Folch uttrycker det, ”Barça kunde ha vunnit, Real Madrid ville vinna”. Han påpekar att båda lagen har problem och står inför generationsväxlingar, men trycker på ett bekymmer för Setiéns gäng: ”Av alla problem Barça har just nu är Messis övergivenhet det största”. Folch pekar på hur Messi bland annat sökt sig allt längre bak i planen.

Mundo Deportivo har en liknande rubrik som Sport om att ”Barça bommar”. Minerna tycks rejält nedslagna hos den katalanska tidningens läsare. Två av tre (62 procent) tror nu att Real Madrid vinner ligan.

FRANKRIKE

L’Equipe menar att ”Det här funkar för Lyon”. Först seger mot Juventus och nu mot ärkerivalen (2-0 mot Saint-Étienne). Tvåmålsskytten Moussa Dembélé, som både Chelsea och Man United påstods cirkla runt i januarifönstret, får smeknamnet ”Dembolition Man”.

RMC Sport hör Lyons president Jean-Michel Aulas uppskatta Lyons möjligheter mot PSG på onsdag till ”en på tusen”. Aulas påtalar bland annat taskigare förutsättningar, med match närmar inpå för Lyon, och tar även upp en liknande strid om matchtajming för damlaget. ”Liksom för damerna, så kommer PSG att vara favorit i semifinalen av franska cupen. Lyon kommer att ha en chans på tusen att vinna, men kommer att ge allt”, säger Aulas.

Le Parisien blickar med oro mot PSG:s match mot Dortmund. Inte bara för riskerna med att laget kan åka ut i åttondelsfinalen av CL igen, utan risken att matchen kan spela inför tomma läktare. Coronaviruset sätter avtryck även i Frankrike. Franska myndigheter och Uefa följer utvecklingen av situationen.

TYSKLAND

Bild lanserar redan på nyhetsettan en appell: ”Så kommer fotbollen ur krisen”. Polariseringen mellan fotbollsetablissemanget och ultras har ökat efter helgens banderoller mot Dietmar Hopp. Bild menar att banderollerna var oacceptabla, men att en kollektiv bestraffning av ultras inte är lösningen. Tidningen lägger till, ”Det är också givet att det inte är möjligt att bryta matcher inför fulla läktare vid varje förolämpning i framtiden, om man inte vill att varenda match avbryts”. Bild efterlyser dialog.

Kicker är hårdare i tonen. Tidningen skriver om en ”vändpunkt”, och det är en applåd från chefredaktör Jörg Jakob till agerandet att stoppa matchen och de hårda fördömandena. Han vänder sig mot hatkulturen i samhället och på läktarna. ”Men det här får inte vara en slutpunkt utan en början”, skriver Jakob, och vill se en lika kompromisslös attityd mot rasism, sexism och homofobi framöver. Tillbaka till fotbollen på planen. Ingen svensk tar sig in i Kickers Omgångens lag, varken för Bundesliga eller Zweite Bundesliga. Bundesligalaget: Gulacsi (RB Leipzig) – Ehizibue (Köln), Bornauw (Köln), Alaba (FC Bayern), Bensebaini (Mönchengladbach) – Kimmich (FC Bayern) – Matheus Cunha (Hertha), Müller (FC Bayern) – Karaman (Düsseldorf), Strindl (Mönchengladbach), Coutinho (FC Bayern). Emil Forsberg fick i går chansen i RB Leipzigs startelva igen (1-1 mot Bayer Leverkusen), men tog inte vara på den. Han och Halsteberg får lägst spelarbetyg i hemmalaget, 4 av 6 (1 är bäst).

TZ, regionaltidning i Bayern, understryker att Bayern München har ett ”stort problem” efter skandalen i Hoffenheim. Klubben har varit stenhård i sina fördömanden, och lovat att gå hårt åt ultras. En situation som kan skapa en explosiv polarisering och påverka inramningen på klubbens matcher.

Weser-Kurier låter Ludwig Augustinsson svara på frågan om det är hans värsta säsong. Och får medhåll från svensken. ”Vad det gäller skador har jag annars inte missat många matcher de fem-sex senaste åren. Jag missade lite fler 2013. Men med tanke på de dåliga resultaten (Bremen är på nedflyttningsplats, min anm), så är det min värsta tid”, svarar Augustinsson.

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) uppger att ”Porto måste dra in 100 miljoner euro” på spelarförsäljningar i sommar. Klubben väntas göra 52 miljoner euro i förlust. En av spelarna som kan lämna är vänsterbacken Alex Telles som bara har ett år kvar på kontraktet, och som Chelsea länge varit intresserad av.