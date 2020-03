”Jag är inte nye Larsson, han är en legendar”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är också ute där poddar finns.

SPANIEN

Marca konstaterar att det blir en ”Eusko-final”, en baskisk final. Athletic lyckades hålla undan trots förlust (1-2 mot Granada) och finalspelar mot Real Sociedad den 18 april. Det är första gången någonsin de två lagen möts i final. För Alexander Isak innebar resultatet också att han kom ytterligare ett steg närmare skytteligatiteln. Han har gjort sju mål. Granadas Roberto Soldado gjorde inga mål i går och stannar därmed på fyra. Närmast jagande nu är därför Isaks lagkamrat Adnan Januzaj, också fyra mål. Athletic har två spelare på tre mål, Yuri Berchiche och Iñaki Williams. Marca synar också anfallssituationen i Real Madrid med att tränare Zidane ”Letar efter en partner till Benzema”. Spelarna på positionen har ändrats. Och Benzema behöver stöd nu. Han har 568 minuter utan att göra mål.

AS beskriver cupfinallagen genom ”Baskien är särskilt färgstarkt”. Tidningen uppmärksammar också att ”Hazard genomgått en lyckad operation” för sin skadade fot. Det är det officiella beskedet från Real Madrid. Belgaren väntas bli borta två-tre månader. Möjligen kan han spela någon av lagets sista matcher. Säsongen slutar den 24 maj.

Sport presenterar en intervju med nyförvärvet Martin Braithwaite till citatrubriken, ”Jag har kommit till Barça för att stanna i många år”. Henrik Larsson har länge varit en referenspunkt i den katalanska fotbollsterminologin. Barça tycks ständigt på jakt efter den ”nye Larsson”, den ultimata anfallsersättaren. Men Braithwaite tar ett steg åt sidan när den ofrånkomliga frågan dyker upp om han är den nye Larsson. ”Jag tycker ärligt talat inte mitt spel liknar Larssons. Men vi är lika på en punkt: han var en väldigt intelligent spelare. Jag kan inte hans mentalitet eller hans sätt att vara, eftersom jag inte träffat honom, men han är en legendar”, säger Braithwaite.

Mundo Deportivo gör som Sport – presenterar en egen intervju med Braithwaite. Här är citatrubriken, ”Jag är 100 säker på att vinna ligan”.

ENGLAND

Daily Mail-rubriken ”Iggy Pops Rooney’s Bubble” kräver ett betydligt större språkgeni för att låta sig översättas. Men den är bra. Och det var Man Uniteds ifrågasatta krisförvärv Odion Ighalo som med sina två mål överglänste Wayne Rooney (3-0 mot Derby). Victor Nilsson Lindelöf sken ikapp. Mail har också ”Förbundet kluvet om det ska ställa Dier till svars”, sedan en utredning inletts efter Tottenhamsspelarens läktarräd.

The Times uppger att ”Polisen ska fråga ut Dier efter supportergräl”. Polisen har redan knackat på hos Tottenham. Times-krönikören Matt Dickinson sätter in incidenten i ett större sammanhang. ”Eric Diers arga reaktion är ett symptom på fotbollens tolerans mot förolämpningar”.

The Guardian-krönikören David Hytner rider ännu tydligare ut till försvar för Dier med, ”Spelare och deras familjer ska inte behöva stå ut med förolämpningar. Som Dier visade, nu får det vara nog”.

Daily Telegraph har ”Coronaviruset kommer ’troligen’ att tvinga Premier League att spelas inför tomma läktare”. Det är Evertons ekonomiansvarige Sasha Ryazantsev som är ”först ut från toppklubbarna att medge att de förutspår stängda dörrar, sedan första dödsfallet i Storbritannien bekräftats”.

BBC Sport porträtterar Alexander Isak. Tyska Spox-journalisten Jochen Tittmar försöker svara på varför svensken inte blommade i Dortmund. ”Det är ett slags mysterium som aldrig fått sin förklaring”, säger han, ”Ingen vet varför Isak inte fick chansen i en klubb som är så känd för att släppa fram unga talanger”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport bygger förstasidan på en bild på Big Ben och Union Jack, och som följs av ”Juve-Inter: Big Bang – de båda presidenterna i London innan den stora matchen”. Både Juves Andrea Agnelli och Inters Steven Chang är på en konferens i den engelska huvudstaden. Men på söndag möts deras lag i Turin. På nytt finns också Zlatan Ibrahimovic på förstasidan. På nytt är det ”Ibras tvivel” om framtiden i Milan. Den här gången är det ett ett inlägg i sociala medier som får tidningen att reagera. ”Do it with passion or not at all”, skriver Ibrahimovic. Och GdS menar att ”tajmingen kan inte passera obemärkt förbi. Framför allt för att Zlatan väljer att ’tala’ – hur luddigt det än må vara – just som Milan seglar genom stormiga vatten på grund av schismen mellan vd Gazidis och den sportsliga ledningen med Boban och Maldini”. På söndag väntar hur som helst match, mot Genoa på San Siro. En annan svensk dyker upp i ett helt annat sammanhang. ”En match kvar – Inzaghi mot Eriksson”. Det står för att den nuvarande Laziotränaren står på 105 segrar i liga och cup. Hans mentor Sven-Göran Eriksson nådde 106 med Romlaget. Dejan Kulusevski är tillbaka från skada och väntas starta för Parma mot Spal. Det blir hans första match sedan den 9 februari, påpekar GdS.

Corriere dello Sport drar på att ”Agnelli skapar kontrovers”. Juventusägaren dissar Atalantas status som Champions League-lag. ”Jag har stor respekt för allt som Atalanta gör, men utan internationell historia och med bara en strålande säsong, så har de fått tillgång till Europas finaste turnering. Är det rätt eller fel?”, säger Agnelli, ”Sedan tänker jag på Roma som bidragit till att upprätthålla Italiens ranking. De gjorde en dålig säsong och är borta, med alla de ekonomiska konsekvenser det får”.

Tuttosport tar fast på kritiken efter utspelet mot Bergamoklubben, ”Vad är det du säger, Agnelli?”. Men den största rubriken med Juventusägaren är ”Juve-Inter: Fred över en middag”. Det följs av citatraden, ”För några veckor sedan bjöd jag hem Zhang. Jag har stor respekt för honom, vi har liknande ställning”.

FRANKRIKE

L’Equipe beskriver Saint-Étienne som ”Grön galenskap”. För en gång skull denna säsong finns det en positiv klang. Ett mål på tilläggstid tog laget till första finalen i franska cupen sedan 1982 (2-1 mot Rennes). Där väntar PSG. Det var en efterlängtad framgång för laget. ”En fläkt av frisk luft”, som tränare Claude Puel uttrycker det. Saman Ghoddos får en artikel. Den förre ÖFK-spelaren är tillbaka. Igen. Först var det fyra månaders avstängning (”Det fick mitt hjärta att brista”), sedan fem veckor av skador (”Det var verkligen skit”). Men i kväll väntas han vara tillbaka i startelvan för Amiens borta mot ligatvåan Marseille.

RMC Sport har fler långa avstängningar. Monacos Gelson Martins stängs av sex månader. Det meddelar Ligue 1. Orsaken till det stränga straffet? Portugisen puttade på domaren i mötet med Nimes den 1 februari. Monaco kallar i ett uttalande straffet för ”väldigt strängt”.

TYSKLAND

Ruhr Nachrichten ger gott om utrymme för ett inlägg i debatten om ultras efter banderollskandalerna. Det kommer från Dortmunds sportchef Michael Zorc. ”Jag har sett åtskilliga kommentarer som kategoriserar förra helgens incidenter med rasism och homofobi. Det är inte korrekt”, säger Zorc, samtidigt som han fördömde påhoppen på Dietmar Hopp, ”Diskriminering och förolämpningar måste försvinna, dessa påhopp på enskilda personer”. Zorc vill inte trappa upp hoten mot ultras. ”Jag är för fortsatt dialog. Jag är inte någon som ropar på lag och ordning”, säger han.

NDR undrar, ”Blir John Guidetti-sången en hit i Hannover?”. Den regionala tv-kanalen uppmärksammar att ”Johnny G” spelades efter svenskens första mål i helgen, och påminner om anfallarens ord inför matchen, ”Jag hoppas på ketchupeffekten. Först kommer inget och sen kommer allt”. Hannoversche Allgemeine är inne på ett liknande målsångstema under rubriken ”Plattvändaren: No Guidetti, no confetti”. I kväll väntar match mot Nürnberg.

ÖVRIGT

De Telegraaf (Nederländerna) skriver om att Ajaxs assisterande tränare, dansken Christian Poulsen, och två andra medlemmar i staben, tvingas till karantän på grund av coronaviruset. Det har skett i preventivt syfte. De tre närvarade vid ett kalas för en vecka sedan där en person testat positivt för viruset.

A Bola (Portugal) får står ut med att komma med i blogen för rubriken ”Corona upplever bästa ögonblicket i karriären”. Det kan ju ses som lite väl morbid humor i dessa tider, men handlar om anfallaren Jesús Corona i FC Porto.