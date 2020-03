Solskjær: ”Ett par spelare från att utmana om titeln”

Rubrikämne i rött.

ENGLAND

Daily Telegraph känner att Manchester United vann ”Rätten att skryta” i stan efter derbysegern (2-0 mot Manchester City). Tränare Ole Gunnar Solskjaer spänner också bågen. Dels mot fjärdeplatsen. Men han kan också känna vittringen av framtida ligatiteln. ”Vi känner att vi blir bättre hela tiden. Vi vet att det fattas en, två, tre spelare innan vi ses som titelutmanare, och lite erfarenhet”, säger Solskjaer. Annars fortsätter det där jäkla viruset att ta plats. ”Premier League riskerar att stängas inom några veckor”, påpekar tidningen. I första hand gäller det läktarna, men ”två lag uppgav i går för Daily Telegraph att säsongen kan stoppas på grund av coronavirusutbrottet”.

The Sun tar upp hotet med tomma läktare under ”Dödsviruset hotar Liverpools party”. Klopps gäng kan vinna titeln redan mot Everton den 16 mars, men derbyt kan komma att spelas utan publik. Gott om publik, och jublande publik, var det däremot på Old Trafford. ”Oles röda dag”, innebär inte bara att United färgade Manchester rött utan också som speciell dag, ett avstamp mot framtida titlar.

Manchester Evening News uppmärksammar att Solskjaer öste beröm över sex spelare, bland dem Victor Nilsson Lindelöf. Den svenske backen fick också finfina betyg.

Daily Mail tar Man Citys perspektiv på förlusten. Två perspektiv. ”Det var en dålig match av oss. Det var inte acceptabelt”, säger Bernardo Silva. ”Jag håller inte med Bernardo. Över 90 minuter spelade vi riktigt bra”, menar tränare Pep Guardiola. Bruno Fernandes ringas på nytt in som Unitedfansens nya stjärna, men inte bara för sin insats för United utan också för att han hyschade Guardiola under matchen. Legendarstatus plockas redan fram.

Daily Mirror uppmärksammar inte bara Chelsea storseger (4-0 mot Everton). Tidningen ger också Roy Keane utrymme. Ex-United-spelaren och Sky Sports-experten öste beröm över Billy Gilmour, men reserverade sig för 18-åringens fina insats mot Liverpool i veckan, ”Jag tror han spelade mot Lallana och min dotter är nog starkare än honom”.

Daily Star kommer med det udda påståendet att Real Madrid är intresserad av Kepa Arrizabalaga. Chelsea skulle i sin tur vara intresserad av att ersätta målvakten med Marc-André ter Stegen (Barcelona) eller Dean Henderson (Man United, på lån till Sheff United).

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport skriver om ”Una Joya nel silenzio” – ”En glädje i tystnad”, men skrivet som Dybalas smeknamn ”Joya”. Argentinaren bidrog med ett mästerligt mål i Juventus Derby d’Italia-seger inför tomma läktare (2-0 mot Inter). Cristiano Ronaldo bidrog med de osynliga hälsningarna – söndagskvällens mest virala klipp från matchen (se nedan). Inte lika kul rubriker för Milan som beskrivs som ”omtöcknat” (1-2 mot Genoa). Målskytten Zlatan Ibrahimovic är bäst i det mediokra hemmalaget, 6,5 av 10. ”Inte det gamla vanliga ’zlatanerandet’, men det var ändå Ibra”, skriver GdS. Riccardo Gagliolo var också bäst i ett förlorande Parma (0-1 mot Spal) med 6,5. Dejan Kulusevski får 6. Det får även Albin Ekdal efter Sampdorias seger (2-1 mot Hellas Verona). Udineses Ken Sema får bara 5,5 (0-0 mot Fiorentina). Men det är helt andra siffror och resultat som Italien engagerar sig i nu. Sjukdomsfallen och dödstalen av coronaviruset. Röster höjs för att Serie A ska pausas helt. Ett beslut från förbundet väntas under tisdagen.

Corriere dello Sport fortsätter på temat, ”Fotbollen stoppas, det är kaos” och ”Minister vill stoppa Serie A men ligan säger nej”. Tur då att ”Dybala sätter ett leende på läpparna” med sin briljans. Kring Milans ”kollaps” har CdS underrubriken, ”Det räcker inte med Ibra” och inledningen ”Zlatan gjorde så gott han kunde”.

Tuttosport beskriver turerna kring coronaviruset och fotbollen med ”Det är en fars nu”. Men som Turintidning är dagens största rubrik tillägnad, ”Vilket Juve, vilken Dybala!”. Juventus är nu en poäng före Lazio och nio poäng före Inter.

SPANIEN

Marca konstaterar kallt att ”Så här förlorar man ligan”. Det kommer efter Real Madrids senaste bakslag (1-2 mot Real Betis). ”Det var Real Madrid sämsta match för säsongen”, medger tränare Zinedine Zidane, och la till: ”Jag är ansvarig”. Ytterligare ett bekymmer för Zidane: Thibault Courtois, Real Madrids bäste spelare på senare tid och även i går, uppges ha en muskelskada. Om en dryg vecka väntar returen mot Manchester City i CL.

Diario AS tycker helt enkelt att ”Real Madrid tappade huvudet”. Trots att Karim Benzema fick slut på måltorkan från straffpunkten, så får han tillsammans med Lucas Vázques och Toni Kroos matchens lägsta betyg, 0 av 3. Högsta betyg får Sidnei och Nabil Fekir i hemmalaget. ”Resultatet var rättvist. Vi måste vara självkritiska. Vi var inte alls bra”, understryker Sergio Ramos.

Sport är nöjd. Mycket nöjd. ”Tack Real Betis. Tack Real Madrid”, är dagens skadeglad budskap. Tidningen uppger vidare att ”Barça vill binda Ter Stegen till 2024”, alltså skriva nytt kontrakt. Sunday Express uppgav i går att Chelsea kastade lystna blickar på tysken.

Mundo Deportivo tycker att Real Madrid råkade ut för en ”Tellazo”, i och med att det var Cristiano Tello (ex-Barça) som avgjorde. ”Ett Real Madrid på lerfötter”, myser krönikören Pepe Gil-Vernet.

L’Esportiu uppger att Barcelona-Napoli kan sälla sig till matcher inför tomma läktare. Matchen ska spelas den 18 mars, och enligt den katalanskspråkiga tidningen kommer FC Barcelona att informeras om myndigheternas besked inom de närmaste dagarna.

FRANKRIKE

RMC Sport menar att ”Det lutar åt tomma läktare för PSG-Dortmund” på grund av coronaviruset. CL-matchen ska spelas i morgon. Ett slutgiltigt besked väntas senare i dag.

L’Equipe instämmer, men med ännu dystrare ton: ”PSG-Dortmund i bästa fall inför tomma läktare”, finns på förstasidan. Tidningen skriver att det förefaller ”allt mer hypotetiskt att matchen kan spelas under normala omständigheter”, och lägger till att ”Det kan inte heller uteslutas att matchen skjuts upp”. Den mest slående Ligue 1-rubriken är ”I mastiffens käftar”. Det står för Lille (smeknamn ”Les Dogues”, ”mastifferna”) och för gårdagens prestigeseger (1-0 mot Lyon).

TYSKLAND

RB Live uppger att beslut tas först i dag om RB Leipzig-Tottenham i Champions League på tisdag kan spelas inför publik.

Kicker skriver att bland annat derbyt Dortmund-Schalke samt Mönchengladbach-Köln kommande helg riskerar att spelas inför tomma läktare. Restriktioner för folksamlingar planeras i regionen. Dagens stora intervju är med Emre Can. Han flyttade från Juventus till Dortmund i januari, och säger nu: ”Jag hade tre erbjudanden bara från Premier League. Ett av dem var från Manchester United, men jag övervägde inte det för en sekund, med tanke på min förflutna i Liverpool”. Inga svenskar kom med i Kickers Omgångens elva för Bundesliga eller Zweite Bundesliga. Tidningen fortsätter på annat håll med åtskilliga transferuppgifter. Bayern München tvekar om Leroy Sané (Man City). Han är dyr, och klubben vill också gärna ha Kai Havertz (Bayer Leverkusen) och Dayton Upamecano (RB Leipzig). Leeds United får punga ut med 21 miljoner euro till RB Leipzig om klubben går upp till Premier League. Orsak? I lånekontraktet för Jean-Kevin Augustin finns en automatisk köpklausul.

Bild spekulerar i att Liverpool köper Timo Werner i sommar, men parkerar honom en säsong i RB Leipzig. Så var fallet med Naby Keita.

ÖVRIGT

BT (Danmark) lyssnar till Simon Tibbling. Svensken har varit ett stående inslag i Bröndbys startelva, men är efter skada numera en bänkspelare. ”Det är tufft, och jag är besviken, men det finns två sätt att hantera det på. Antingen tycker man allt är skit och gräver ned sig, eller så gör man det bästa av det när man får chansen. Det är det sistnämnda jag försöker”, säger Tibbling, ”Fotboll är konkurrens. Det hjälper inte att tycka synd om sig själv”.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) delar ut höga 8 av 10 i betyg till Simon Gustafson. Han gjorde mål igen när Utrecht vann (5-1 mot Sparta Rotterdam). Matchens lirare, med samma betyg, blev dock lagkamraten Sean Klaiber.