Benzema pikar Giroud: ”Förväxla inte F1 med gokart”

FRANKRIKE

RMC Sport hör Real Madrids anfallare Karim Benzema gå hårt åt landsmannen Olivier Giroud i en livechatt. ”Man förväxlar inte Formel 1 med gokart. Och då är jag ändå snäll. Jag är F1”, säger Benzema (se nedan), som sedan länge är persona non grata i franska landslaget. Sedan blir han lite mjukare i tonen. ”Han gör det bra eftersom han har spelare som Mbappé och Griezmann som är snabba och som löper längs kanter och rör sig runt anfallaren”.

L’Equipe skriver om ”Monument i fara”, klassiska klubbar vars ekonomi är i gungningen efter coronavirusets härjningar. Dit hör Marseille, Bordeaux, Saint-Étienne, Lille och Monaco. De Ligue 1-klubbar som står stadigast är Rennes, Lyon, Nice och PSG. Men i ett worst-case-scenario kan PSG samtidigt bli den klubb som drabbas av störst förlust fram till säsongens nuvarande stängning den 30 juni. Sisådär 215 miljoner euro, enligt L’Equipe.

Le Parisien uppmärksammar att PSG-målvakten Keylor Navas ska ha varit så angelägen om att fly Paris att han i fredags hyrde ett plan för 180 000 euro för att ta sig och familjen till Costa Ricas huvudstad San José. Tidningen hänvisar till sydamerikanska uppgifter. ”Vi är bara människor och vi är rädda”, ska Keylor ha sagt till lokal press. Tidigare har spelare som Neymar, Thiago Silva och Edinson Cavani lämnat Paris för att ta sig till sina hemländer. Andra är kvar i Paris men kämpar med karantänsreglerna. ”Han mår inte bra”, berättare exempelvis Ángel Dí Marias hustru Jorgelina för en argentinsk tv-kanal.

ENGLAND

The Sun är The Sun och The Sun älskar att fästa en rik fotbollsspelare vid skampålen. ”CovIdiot” är Aston Villas Jack Grealish. ”Hycklare”, kallar tidningen honom, och fortsätter: ”Stjärnan säger till fansen att ’stanna inne’ och kraschar sedan bilen efter party till klockan fyra på morgonen”.

Daily Mirror letar sig i stället till ett ”Premier In”. Det står för att ”Premier League-spelare kan tvingas bo på karantänhotell i en månad för att få igång ligan igen”. Det är ett av förslagen som förbundet arbetar med för att om möjligt få matcherna raskt avklarade i juni.

The Independent har liknande uppgifter, också ”exklusivt”-stämplade, men mer precisa ä Mirrors. De 92 matcherna skulle tv-sändas och spelas i Midlands (mellersta England) och London. Isolerande, VM-liknande camps skulle upprättas. Independent uppger juni och juli som spelmånader. Förslaget har enligt tidningen vunnit allt större stöd senaste dagarna.

Daily Telegraph ger perspektiv. Förstasidan har ”Det kan ta sex månader innan ’normalt liv’ återvänder”. Det är flitigt citerade ord från Englands biträdande medicinska chef, Jenny Harries. Återanpassningen måste ske gradvis, menar hon. Det är tankar att ta med sig även till tidsramarna inom fotbollens värld. Den har dock inte slutat att rotera helt. Telegraph har på sporten, ”Exklusivt: Saudiarabiens statsägda förmögenhetsfond ett steg närmare ett köp av Newcastle United för 340 miljoner pund”. Premier League ska nu ha blivit informerad om planerna på att köpa 80 procent av klubben.

The Times toppar sporten med söndagens stora snackis, ”Kane: Jag kan lämna om Tottenham inte utvecklas”. Hans åsikt om nuvarande säsongen får en underrubrik, ”Anfallaren tycker att det är juni som gäller annars får det vara”.

ITALIEN

Ansa har pratat med spelarfackets ordförande Damiano Tommasi inför videokonferensen med Serie A i dag. ”Ett element till kommer att finnas på bordet i morgon (läs: i dag) med tanke på vad idrottsminister Spadafora sagt, och det är oron för att säsongen kan ta slut här”, säger Tommasi. Spadafora har sagt att en uppstart av idrottsevenemang kan dröja.

Corriere dello Sport ger Spadafora mer utrymme. Tidningen menar att ”Förbund och idrottsministern kolliderar”. Spadafora understryker att det inte blir träning eller spel innan den 30 april, och lägger till: ”De stora klubbarna lever över sin förmåga, som i en bubbla. De måste förstå att inget blir som förut”. CdS skjuter därefter in svar från förbundsordförande ”Dal Pino: Det är inte läge för demagogi. Serie A har en fundamental roll till stöd för all italiensk idrott”.

La Gazzetta dello Sport lyssnar till bröllopsklockor, ”Lautaro gifter sig med Inter”. Med det menas att ”Han vill gärna stanna trots Barças uppvaktning”. Enligt GdS kan argentinaren visserligen tänka sig flytten till just Barcelona, men Inter har inga planer på att sälja honom, inte heller om Barça erbjuder spelare i utbyte – vilket är ett annat budskap än vad Sport skickar ut (se under Spanien).

Forza Roma, som finns under Gazzetta dello Sport-paraplyet, antyder att Robin Olsen rör upp känslor i Cagliari. Den svenske målvakten, utlånad från Roma till Cagliari, visar via Instagram att han efter karantänen på Sardinien nu återvänt till Sverige. Det har enligt sajten ”utlöst ilska i Cagliari”, där han verkar vara första utländska spelarna att göra så.

SPANIEN

Marca tittar som så många andra förbryllat på Belarus, där fotbollen spelas som om ingenting hänt, men vänder sedan blickarna till hemmaplan. ”Camavinga föredrar Real Madrid”, slår Marca fast när den för andra dagen i rad drar på intresset för Rennes unga stjärna. Konkurrenterna som blivit frånåkta är PSG, Liverpool och Dortmund.

Diario AS täcker förstasidan med Asensios ryggtavla och beskedet ”Redo att spela”, efter åtta månaders frånvaro på grund av korsbandsskada. Därefter sätter tidningen frågetecken för en annan Real Madridspelare. Sergio Ramos vill ha ett tvåårskontrakt, Real Madrid erbjuder bara ett till 34-åringen. AS uppmärksammar också att Ángel Di María än en gång tar upp VM-finalen 2014. Han hade en smärre skada inför den och fick ett brev från Real Madrid som han säger att han visste innehöll uppmaning om att inte spela. ”Jag visste redan att de ville sälja mig”, säger Di María, ”Jag öppnade inte det (brevet) utan rev sönder det. Den som ska bestämma om spel eller inte var jag”. I slutändan berättade han för förbundskaptenen att han inte var hundra procent.

Sport menar att ”Junior inkluderas i operation Lautaro”. Det betyder att Barcelona slänger in Junior Firpo i affären för argentinaren, då Inter visar intresse för backen. Även Roma är intresserad av Junior som Barça värderar till 18 miljoner euro. Vidare berättar Sport om ett ”OK från Barças olika idrottssektioner till korttidspermitteringar”, att ”lagkaptenerna accepterat den lönesänkning klubben presenterat”.

Mundo Deportivo rapporterar långt bortanför förstasidor men ändå med en stor rubrik att Alexander Isak blivit mästare. I går slog han Adnan Januzaj i finalen av Real Sociedads interna Fifa 20-turnering. Segern var övertygande, hela 7-3. Isak: ”Janu, jag är mästare nu gå och lägg dig”. Se höjdpunkter nedan.

TYSKLAND

Kicker kör på ”…och bollen rullar vidare”. Ett slags tröst om att tysk fotboll överlevt stora kriser tidigare. Tidningen känner också på Bayern Münchens kontraktsproblem med nyckelspelare. Klubben erbjuder målvakten Manuel Neuer ett tvåårskontrakt men 34-åringen vill helst ha fem. ”En kompromiss måste därför hittas”, skriver Kicker, som på nytt också påpekar att Neuer inte har några planer på att låta nyförvärvet Alexander Nübel få speltid. Liksom i fallet med Thomas Müller och David Alaba är FC Bayern inte beredd att skriva superfeta kontrakt mitt i coronatider.

Sport 1 låter krönikören och veterankommentatorn Marcel Reif kommentera Neuer-situationen i Bayern München. Han tror inte på scenariot att Chelsea bara sparkar ut jätteinvesteringen Kepa Arrizabalaga och plockar in Neuer. Samtidigt har han svårt att förstå FC Bayern-planen med Neuer och Nübel, när Neuer har flera år kvar på topp. ”FC Bayern har själva skapat en röra. Det är enda anledningen till att jag kan se dem släppa Neuer”, säger Reif.

ÖVRIGT

Bold.dk (Danmark) hör Brentfords unge dansk Japhet Sery Larsen pratar sig varm om Pontus Jansson. Även om det blir en och annan ”hårtork” från svensken. ”Det blir det. Men han är också lagkapten och har otroligt mycket rutin så det är helt i sin ordning att man emellanåt får en utskällning. Det kan man leva med när det kommer från en spelare som honom, som verkligen vet vad han snackar om”, säger 19-åringen, ”Han lär ut på sitt eget vis. Det kan vara med en utskällning, men också genom beröm – han är bra på att balansera och variera sin feedback”.