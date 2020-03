Messi jämförs med Che - revolt i Barça

Rubrikämne i rött.

FRANKRIKE

L’Equipe bjuder på en förstasida med Lionel Messi som Che Guevara. Det är han som är ”Barças Che”. Det är han som leder revolutionen mot klubbledningen. ”Även om argentinaren accepterar lönesänkningen i nuvarande kontext, fördömer han klubbledningens förfarande”, som tidningen skriver. Förstasidan hade redan på morgonen väckt stort intresse i Spanien. Läs mer om Barça-bråket under ”Spanien” nedan. L’Equipe bidrar annars med en uppseendeväckande uppgift: Liverpool överväger att köpa tillbaka Raheem Sterling från Manchester City, enligt tidningens källor. Detta kan i synnerhet bli aktuellt om säsongen kan spelas klart, och pengarna trillar in, samt City fortsätter att vara portade från CL-spel kommande säsong. Sterling själv stänger inte dörren för att en dag spela i Liverpool igen.

RMC Sport lyssnar till Karim Benzema som förklarar sig efter måndagens stora rubriker om att han kallat sig själv för Formel 1 och Olivier Giroud för gokart. Och Benzema tar inte tillbaka det alls. ”Om Olivier Giroud sa jag bara sanningen. Man uppmärksammade bara inte vad jag sa om att han bidragit till det franska landslaget. Man kommer bara ihåg att jag sa att jag är F1 och han gokart. Och det är vad jag tycker och vad som är sanningen. Så är det. Om du frågar mig om (brasilianske) Ronaldo, så är han F1 och jag gokart”, säger Benzema (se klipp här).

France Football hyllar i veckans nummer i första hand nyligen bortgångne förbundskapten Michel Hidalgo. Men tidningen roar sig också med att ranka de 30 bästa brasilianarna i Ligue 1. Inte för deras samlade gärning, utan just i Ligue 1. Toppen: 1/ Rai (PSG), 2/ Juninho (Lyon) och 3/ Neymar (PSG). Brassetraditionen är stark i PSG. ”Det går inte att föreställa sig en säsong med PSG utan en brasilianare”, säger Rai.

ENGLAND

The Sun hänger för andra dagen i rad ut Jack Grealish. Den här gången med ”Är det för sent nu att säga förlåt”. Aston Villas lagkapten bad på måndagen om ursäkt för att ha brutit mot karantänsdirektiv. The Sun, som ånyo kallar Grealish för ”CovIdiot”, menar att ”Flytten till Man United kan gå om intet”.

Daily Telegaph fyller på med en indignerad krönika ur ett landslagsperspektiv. ”Hur ska Gareth Southgate kunna lita på Jack Grealish efter ett sådant uppenbart hyckleri?”, undrar Paul Hayward med anledning av Grealish kort innan avvikit från karantänen uppmanat folk att stanna hemma.

The Times påpekar att ”Grealish får 150 000 pund i böter efter ’dumhet’”. Enligt tidningen finns däremot inga brottsmisstankar mot 24-åringen, som syntes på bild i sociala medier bredvid en skadad bil.

Daily Mail har förutom dagens Jack-bashing även ”Exklusivt: Premier League vill börja spela igen i början av maj”. Matcherna ska spelas inför tomma läktare och tanken är att säsongen avslutas den 12 juli. Lycka till. Mail påpekar att PL annars riskerar att bli av med tv-utbetalningar på upp till 762 miljoner pund.

Manchester Evening News begrundar CIES Football Observatorys senaste uppskattning på spelares transfervärde. För en som sticker ut är Paul Pogba. Hans värde är på väg att halveras, från 65 miljoner euro till blott 35 miljoner euro. Långt från de 100 miljoner euro som Man United sägs kräva. CIES:s siffror räknas ut från en algoritm baserad på bland annat ålder, kontraktslängd och prestation. De senaste siffrorna visar att spelarna värde i de fem stora ligorna faller med i genomsnitt 28 procent med utgångspunkt i att matcher inte spelas eller kontrakt förnyas innan sista juni.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport viker förstasidan främst åt ”ConteLab”, Intertränararens funderingar kring laget. Här finns också en puff för en intervju med Milanprofilen Demetrio Albertini, numera bland annat i förbundsstyrelsen. Han talar sig varm för ungdomar men menar att det också behövs ledarskap. GdS: ”Så du skulle som ansvarig förnya kontraktet med Zlatan Ibrahimovic?”. Albertini: ”Sport är känslor. Milan såg ut som en vattensamling och Zlatan var som en sten som kastades i dammen. Han skapade känslor. Och han har visat att han kan spela i Serie A, kanske inte alla matcher, men det spelar ingen större roll”. Tidningen har också hårda ord från argentinske spelaren Maxi López till sin fd hustru Wanda Nara, numera gift med PSG-spelaren Mauro Icardi. Nara och Icardi har lämnat Paris och lagt upp bilder från huset vid Comosjön i sociala medier. ”Vad händer i ditt huvud? Du är mamma till fem barn, om du inte tänkt på det”, skriver Maxi López, pappa till tre av barnen, ”Jag undrar på vilka grunder du bryter karantänen mot den globala pandemin där alla ombeds stanna hemma, och tar med barnen ut på en resa från ett land till ett annat och beger dig till epicentrum av smittan, likgiltig inför några som helst konsekvenser”.

Corriere dello Sport framför spelarnas talan, ”Låt oss få spela!”. I dag väntar möte mellan spelarfacket och ligan. Tidningen har även en intervju med Milanmålvakten Pepe Reina, på lån i Aston Villa. Han är en av spelarna som drabbades av coronaviruset. Han beskriver sin upplevelse bara som en tung influensa, men har också ett starkt minne. ”Det enda otäcka var när jag inte fick luft under 25 minuter, då min strupe dragit ihop sig och luften inte kom igenom”, berättar han.

Tuttosport är tydlig med Juventus tankar kring en liga som bryts. ”Scudetto som avgörs vid bordet? Nej tack”. Som en del har uppmärksammat så har klubbpresident Andrea Agnelli också lajkat ett inlägg i sociala medier med texten: ”Det vore fantastiskt om vi tilldelades Serie A-titeln baserat på nuvarande ställning. Det vore ännu bättre om vi sa, ’nej tack’”.

SPANIEN

Marca ser det som att ”Messis tålamod med Barça tryter”. Jodå, spelarna gick ner i lön, men Messi lät i ett uttalande förstå att han var missnöjd med klubbstyrelsen sätt att handskas med frågan. ”Vi kan inte låta bli att förundras över det faktum att det inom klubben finns de som vill sätta oss under lupp eller pressa oss att göra något vi hela tiden varit tydliga med att vi vill göra”, skriver Messi bland annat. Marcas Mari Carmen Torres kommenterar: ”Uttalandet är så förödande som det kan vara. Spelarna är förbannade för att de anser att de ännu en gång, som när Valverde sparkades, blivit utnyttjade. Omklädningsrummet har talat igen”.

Sport, den katalanska tidningen, är inte oväntat mildare i tonen. ”Tack” är den främsta rubriken, och riktar sig till Messi och spelarna som sänkt sina löner. Tidningen nämner dock lagkaptenens kritiska ord, samtidigt som krönikören Xavier Ortuño lägger sig vid frälsarens fötter. ”Leo Messi har talat och även fixat problemet”, lyder rubriken. Sport har även en intervju med den ifrågasatte klubbpresidenten Bartomeu. ”Messi sa ’ja’ till en lönesänkning från första stund”, bedyrar han.

Cadena Ser-profilen Sique Rodríguez, som basar för Radio Barcelona, är inte imponerad av Barças president. ”Jag tror Bartomeu försöker vara George Clooney och hans båt, som är Barça, ska bemästra ’Den perfekta stormen’, som är den nuvarande situationen. Men känslan är att han snarare är Benny Hill och klubben ett spektakel”, säger Sique Rodríguez.

TYSKLAND

Bild kollar på förutsättningarna inför dagens möte mellan ligaförbundet (DFL) och klubbarna i de två högsta divisionerna. Det finns inga planer på att bryta säsongen. Den sportsliga men framför allt ekonomiska smällen är för tung. Men scenariot kommer att diskuterats. I så fall blir det inga upp- och nedflyttningar mellan ligorna. Pandemiexperter har varnat att ligan inte kan komma igång förrän i september.

Kicker noterar samtidigt att Bayern Münchens vd Karl-Heinz Rummenigge är öppen för spel ända in i september för att rädda säsongen. Då skulle säsongen 2020/2021 börja först i december. ”Om annat inte fungerar av hälso- och politiska skäl så är det ett scenario som måste diskuteras”, menar Rummenigge.

ÖVRIGT

De Telegraaf (Nederländerna) skriver att Ajax nu formellt sagt upp kontraktet med Abdelhak Nouri, spelaren som nyligen vaknade upp efter att ha legat i koma i nästan tre år. 22-åringen hade ett kontrakt som annars automatiskt hade förlängts med ett år den 1 juli. Ajax ha fortsatt betala spelarens lön varje månad sedan skadan. Diskussioner med familjen om kompensation fortgår.