Isak en av Reals bästa värvningar - jämförs med tidigare Liverpool-forward

SPANIEN

Mundo Deportivo bär med sig budskap från Vicente Del Bosque kring coronasmittan. ”Olyckan ska föra oss samman, inte dra oss isär”, säger den tidigare förbundskaptenen, orolig över diskussionerna kring fotbollen. Tidningen uppger vidare att Chelsea vill köpa Philippe Coutinho för 80 miljoner euro, med Willian och Pedro snart borta. MD har också en lång artikel om Alexander Isak med rubriken ”En debutsäsong med stil”. 20-åringen beskrivs som en av de bästa anfallsvärvningarna på länge och jämförs med John Aldridge. Irländaren värvades från Liverpool 1989 och blev en stor succé. Isak har gjort 14 mål, bara Nihat Kahveci (23) och Aldridge (16) har gjort fler under en debutsäsong. Isak är också den ende spelaren i nuvarande trupp som medverkat i samtliga 34 matcher.

Sport ser en ”Rakitic-röra”. Barcelona vill sälja kroaten, har fått tre tilltalande erbjudanden från Serie A men 32-åringen själv vill till Sevilla.

Marca levererar intervjucitatet från Álvaro Odriozola på förstasidan, ”Min tid kommer”. Den till Bayern München utlånade Real Madrid-spelaren tycks inte mycket för grubblerier. ”Jag är trygg i min potential och vet vad jag kan ge. Jag har inga tvivel om mig själv för det bästa av Odriozola har ännu inte kommit, men det kommer det att göra”, säger han.

Diario AS har troligen läst L’Equipe (se nedan) ”Pogba närmare”, följs av att fransmannen ”prioriterar en flytt till Real Madrid framför en comeback i Juventus eller ett nytt avtal med Manchester United”. Samma innehåll som i den franska tidningen. AS hävdar vidare att Fjodor Smolov brutit karantän, lämnat Celta Vigo och flugit hem. Den 30-årige anfallaren ska ha rest tillbaka för att fira sin trolovade Maria Yumasjeva, den tidigare ryska presidenten Boris Jeltsins barnbarn, som fyller 18 år. Men Smolov skriver på Instagram att han rest med klubbens goda minne.

ENGLAND

Daily Mirror toppar med två ”exklusiva” uppgifter. Den ena om samförstånd, den andra om splittring. ”Premier League och regeringen är i ’långt gångna samtal’ om en återstart i juni”, är tydlig i sig. Matcherna är då tänkta att spelas utan publik. ”Revolt” är också tydlig i form om än inte i innehåll. Men bilderna på alla PL-kaptenerna syftar på att en WhatsApp-grupp bildats i lönestriden med klubbarna. Spelarnas misstanke är att lönesänkningar ”kommer att gynna rika ägare – inte klubbpersonal och sjukvården”.

Daily Telegraph är inne på liknande tema med ”Exklusivt: Spelarfacket vill ha full ekonomisk insyn i klubbarna och bevis för att löneuppoffringar kommer att användas för goda ändamål”.

Daily Mail summerar det hela med ”Spelarrevolt”, men krönikören Martin Samuel är föga imponerad av inställningen och av spelarfackets boss Gordon Taylor. ”Spelarna måste vakna. Fotbollen är nu en tom butik utan något att sälja och med räkningar att betala, och Gordon Taylors ställningstagande hotar dess goda namn”. Mail menar sedan att ”Tränarna ställer sig på klubbarnas sida med Jürgen Klopp och David Moyes som de senaste att ta lönesänkningar”. Här finns också ”Exklusivt: Manchester United vägrar att ta skattebetalarnas pengar och gör sig redo att meddela sina 900 anställda att de kommer att få fortsatt fullt betalt”. Därmed gör United som Man City – och inte som Tottenham, Newcastle och senast Liverpool, som korttidspermitterat sina anställda.

The Sun-rubriken ”Shanks for nothing” syftar just på Liverpools beslut om att korttidspermittera sin personal och ilskan mot detta. Beslutet ses av en del som ett hån mot legendariska tränaren Bill Shanklys socialistiska ideal.

The Times följer upp med ”Supporterilska efter Liverpools beslut att använda korttidspermitteringar”. Krönikören Henry Winter: ”Liverpools sätt att roffa åt sig allmänhetens pengar är en förolämpning mot Shanklys minne – och mot Klopp”. Supportergrupper som Spirit of Shankly vill ha svar från Liverpools ägare.

Times följer även upp uppgifterna om att Kyle Walker haft eskortflickor på besök under karantän. Enligt tidningen riskerar Man City-spelaren böter på två veckolöner, sammanlagt ungefär 240 000 pund.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport radar upp ”Spelare till salu”. Och det är med prislappar som sjunkit rejält i coronasmittans spår. Agüero – från 50 till 35 miljoner euro, Aubameyang – samma sak, James, 40 till 25, och så vidare. På annat håll finns en intervju med Alexandre Pato, en gång lagkamrat med Zlatan Ibrahimovic i Milan. Han ställer sig med beslutsamma steg i det läger av gamla Milanprofiler som vill ha svensken kvar. ”Absolut. Klubben måste satsa på honom, han är alldeles för värdefull för de unga spelarna och dessutom livsfarlig i straffområdet. Han tar tag i gruppen, får dig att ge max. Och så är han väldigt intelligent och tar väl vara på sig själv”, säger brasilianaren. GdS: ”Han behandlade dig ganska tufft…”. Pato: ”Han bad alltid om bollen, ofta bryskt. En gång gjorde jag mål på egen hand mot Napoli efter att ha beslutat att avsluta själv när han var bra placerad. Jag tänkte, ’Bäst att jag sätter den annars dödar han mig’. Överlag förstod vi varandra bra. Vilken trio vi var med Robinho. Och så många mål”. I en veckas tid har nu GdS ringat in Arkadiusz Milik som Ibrahimovics ersättare. I dag uppger tidningen att Milan kan tänka sig att slänga in Franck Kessié i en affär för att få ner Napolis prislapp på 30-40 milj euro. Tidningen ägnar också en halvsida åt svenska Bolognaparet Mattias Svanberg och Alice Magnusson. Båda spelar i nummer 10-rollen; Svanberg i Serie A, Magnusson i Serie C.

Sky Sport följer i blågula spår. Mercatorgurun Gianluca Di Marzio spår framtiden. Ibrahimovic lär lämna Milan och Federico Bernardeschi lär lämna Juventus i sommar på grund av nyförvärvet Dejan Kulusevski.

Corriere dello Sport uppger att det finns ”Två vägar” för Serie A och italienska cupen i kalendern. Den ena är parallellt med CL och Europa League, från den 31 mars/3 juni till den 8 augusti. Den andra är i block, först Serie A och cup (14 juni- 31 juli), sedan CL och EL (2 aug-22 aug).

La Repubblica har pratat med transferexperter och kommer fram till att värdet på spelare minskat med uppskattningsvis 30 procent som en följd av coronakrisen. Det ligger i linje med CIES:s siffror för en vecka sedan på 28 procent.

FRANKRIKE

L’Equipe slänger upp en flyplatstavla med avresor. ”Försenad”, står det för PSG med bilder på Kylian Mbappé och Neymar. Tidningen menar att den pågående coronakrisen med all sannolikhet innebär att de båda stannar ytterligare en säsong i PSG. Klubben har oavsett aldrig haft planer på att låta Mbappé lämna i sommar, medan en källa nära Neymar avfärdar ryktena om kontakter mellan brasilianaren och Barcelona. ”Vi förväntar oss en lugn sommar”, lägger källan till. I L’Equipes svep över andra transferaktuella spelare med Frankrikeanknytning nämns att Paul Pogba fortfarande hoppas lämna Manchester United i sommar. Real Madrid lockar honom fortfarande, men Juventus är svalare.

TYSKLAND

Sport1 noterar att Bayern Münchens David Alaba anslutit sig till de fotbollsprofiler som i hårda ordalag kritiserat två franska läkares idé om att testa coronavaccin i Afrika. ”Är dessa två läkare eller clowner? Det här är en form av rasism jag aldrig kunde föreställa mig. Skamligt och oacceptabelt! Vi måste alla stå samman och hand i hand arbeta tillsammans mot detta virus”, skriver Alaba på Twitter. Tidigare har bland annat afrikanska legendarerna Didier Drogba och Samuel Eto’o reagerat kraftfullt mot idén.

Bild uppger att tidigare landslagsprofilen Miroslav Klose är aktuell som assisterande tränare i Bayern München. Tränare Hansi Flick skrev nyligen långtidskontrakt med klubben. Bild påpekar på annat håll att det är ”nästan säkert” att Mikael Ishak lämnar FC Nürnberg…när nu säsongen tar slut. Kontraktet går officiellt ut i den 30 juni men kan dra ut på tiden. Nordbayern skrev också om det stundande farvälet i helgen. Den 27-årige anfallaren har tidigare kopplats ihop med svenska klubbar, men tycks nöjd med att inte att ha återvänt i coronatider. ”Allt är mycket slappare där. Jag tycker det är sorgligt. Det handlar om de äldres liv”, säger Ishak.

Kicker skriver att Thiago är nära nytt kontrakt med Bayern München. Endast detaljer återstår. Tidningen menar vidare att RB Leipzig gör ett försök att skriva nytt kontakt med Dayot Upamecano. Ingen klubb väntas i coronatider betala backens utköpsklausul på 60 miljoner euro, och RB Leipzig vill inte förlora honom på en fri transfer nästa sommar.