Janne Andersson: ”Kulusevski lite som Robben”

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport kittlar med ”Vill ni ha Lautaro? Ge oss Griezmann”. Det beskrivs som ”Inters galna idé” och en ”provokation mot Barça”. Spelarna är ungefär lika mycket värda. GdS påminner om en snarlik affär mellan klubbarna för elva år sedan: Samuel Eto’o mot Zlatan Ibrahimovic. På tal om svensken. Ex-Milanprofilen Marco Simone sällar sig alla dem som vill se Ibra kvar i klubben. ”Självklart. Han är en tung pjäs i omklädningsrummet. Han är en positiv kraft i gruppen”, påpekar Simone. En annan svensk får nästan ett uppslag, Dejan Kulusevski. Av spelare födda på 2000-talet är det bara Jadon Sancho i Dortmund som levererat mer i det offensiva spelet, skriver GdS, och pekar på statistiken. Tidningen konsulterar också förbundskapten Janne Andersson kring Kulusevskis bästa position – nummer 10, innermittfält, falsk nia, box-to-box… Andersson: ”Som tränare uppskattar du alltid spelare som kan spela i flera positioner. Det ska bli intressant att följa hans utveckling. För tillfället tror jag med tanke på hans fart att ytter är perfekt”. GdS: ”En del jämför honom med Ilicic, andra med Robben. Vem liknar han mest?”. Andersson: ”Med den snabbheten, den bollkontrollen och den förmågan att göra mål, så ser jag lite av Robben i honom”.

Corriere dello Sport skriver om fotboll ”I en röra”. Anledningen är att Giovanni Rezza från italienska folkhälsoinstitutet sagt att han inte tror på att återuppta säsongen. Detta har retat upp fotbollens förbundsbas Gabriele Gravina. I en puff alldeles bredvid uttalar sig Sampdorias tränare Claudio Ranieri bland annat om formerna vid en återstart. ”Eftersom vi i så fall måste spela tre matcher i veckan så skulle jag förespråka fem byten per match för att den fysiska belastningen inte ska bli för stor, särskilt för dem som redan drabbats av coronaviruset”, säger Ranieri. En idé som redan väckts både i Italien och tidigare i England.

ENGLAND

The Times har bild på Zlatan Ibrahimovic på Hammarbys träning med ordvitsen ”You can’t lock down Zlatan” (ung ”Du kan inte hålla Zlatan inne”). Men dagens största rubrik konstaterar att ”Spurs tvingas till u-sväng om korttidspermitteringar” för klubbens personal. Precis som fallet var med Liverpool. I Tottenhams fall nämns även att spelarnas missnöje låg bakom det nya beskedet.

Daily Telegraph ser fler krockar mellan klubbledning och spelare i norra London. ”Exklusivt: Arsenals spelare har vägrat lönesänkning trots klubbens ekonomiska svårigheter i coronatider”. Förslaget var på 12,5 procent sänkning över tolv månader. Knivsudden riktas mot ”giriga” spelare i kommentarer men en del sätter också frågetecken inför förslagets långa tidslängd på ett år.

The Sun tar med både Tottenham- och Arsenalnyheterna på sin sportetta, men här finns också ”ZZ efter Mané, Kop efter Kyl”. Det står för att Liverpool ”sensationellt” har ringat in Kylian Mbappé som anfallaren klubben vill ha om Zinedine Zidane lockar Sadio Mané söderut. Enligt The Sun har Real Madrid redan haft informella samtal med senegalesens representanter. Fantasisummorna 150 milj pund för Mané och 250 milj pund för Mbappé kastas omkring.

The Guardian trycker in en rubrik på sportettan om att Manchester City är intresserad av Ajax forward Sontje Hansen. 16-åringen blev bäste målskytt i U17-VM förra året. Prislappen är ”bara” cirka sex miljoner pund.

Daily Mirror skriver att Manchester Uniteds succélån Odion Ighalo får räkna med att minska sin lön med 200 000 pund i veckan om han ska kunna stanna. I Shanghai Shenhua har anfallaren 300 000 pund i veckan. Mirror tar vidare upp att EFL ha som plan att återstarta fotbollen den 6 juni. Det är ligorna under Premier League, men även PL kan följa efter.

SPANIEN

Marca tar fasta på att Athleticprofilen Aritz Aduriz, 39, får sitt kontrakt till den 30 juni förlängt så att han kan spela cupfinalen mot Real Sociedad. ”Så tar man farväl av en stor spelare”, skriver Marca över sin förstasida. Där finns också ”Neymars styvfar spelade i Extremadura”. Han heter Tiago Ramos och är blott 22 år – sex år yngre än Neymar själv.

Diario AS menar att ”Nedräkningen börjar” i kontraktsförhandlingar mellan Sergio Ramos och Real Madrid. Nästa sommar går 34-åringens kontrakt ut.

Sport hävdar med feta bokstäver att ”Inter och Arturo Vidal förhandlar”. Barça är okej med det, hade gärna haft med Lautaro Martínez i förhandlingar men det är Milanoklubben inte sugen på. Vidare tar tidningen upp gårdagskvällens senaste avsnitt i Barçagate: klubben stämmer nyligen sparkade vicepresidenten Emili Rousaud. Han antydde förra veckan att någon i klubbledningen nallat i klubbkassan.

Mundo Deportivo-journalisten Francesc Aguilar skrev i går på Twitter att Barcelonas lista på alternativ till Lautaro Martínez toppas av Alexander Isak. Tidningen tycks inte ha någon uppföljning i ämnet i dag. Däremot påpekar MD att Martin Ødegaard, svenskens pianopartner på och utanför planen i Real Sociedad, lär stanna till 2021. Real Madrids intention är i dagsläget att norrmannen stannar även den andra lånesäsongen, skriver MD, och hänvisar till Deportes Cuatro.

FRANKRIKE

L’Equipe presenterar ”En idealisk kalender”, i kölvattnet på president Macrons förlängning av karantänslagarna. Den innebär spel i Ligue 1 från tidigast den 3 juni, men mer troligt återstartsdatum är den 17 juni. Tomma läktare gäller. Säsongen avslutas den 25 juli. Samtidigt har 45 ultrasgrupper till franska kubbar gått samman i en uppmaning till ligan att inte återstarta utan publik. Appellen är: ”Fotboll är inte ett tv-program. De franska läktarna säger nej till en för tidig återstart av fotbollen”. L’Equipe konstaterar att grupperingarnas förhoppningar är små. Dony Rivera, vicepresident i Montpelliers ultrasgrupp Armata Ultras, håller med. ”Man kan se det från tio kilometers avstånd, de ska spela sina matcher inför tomma läktare”, säger Rivera, ”Om de återstartar är de inte för att de vill räkna poäng utan för att räkna pengar”.

RMC Sport menar att klubbarna står bakom beslutet att spela inför tomma läktare även om det ”gör ont i hjärtat”, som Saint-Étiennes president Bernard Caïazzo uttrycker det. Om tidigare nämnda spelkalender hålls kan möjligen de tre sista omgångarna spelas med publik, menar RMC.

TYSKLAND

Bild rättar spanska Marca. Real Madrid kan inte utlösa Erling Haalands klausul på 75 miljoner euro i sommar. Den börjar gälla först nästa sommar. Sky Sport nickar instämmande, hänvisar till sina källor. Varken Bild eller Sky ser något som pekar på en flytt redan i år.

Die Welt rapporterar att Lokomotiv Leipzig i fjärdedivisionen sätter ”publikrekord”. 127 000 biljetter har sålts till en virtuell match mot okänd motståndare den 8 maj. ”Publiken” har betalt en symbolisk summa på en euro var, som hjälper klubben under coronakrisen. Därmed har Lokomotiv Leipzig passerat toppnoteringen 120 000 som sägs ha sett den forna storklubben mot Bordeaux i cupvinnarcupen 1987. Då var det riktig publik. Det uttalade målet nu är att slå rekordsiffran 149 547 som såg Skottland-England på Hampden Park 1937.

Kicker fortsätter följa Manuel Neuers förhandlingar med Bayern München om ett nytt kontrakt. De har strandat helt. Ändå väntas den 34-årige målvakten fullfölja kontraktet till nästa sommar. Samtidigt rapporteras både Man City och Chelsea som potentiella intressenter. Tidningen skriver vidare att Lucas Hernández sitter på en årslön på hela 24 miljoner euro, enligt flera agenter. Det har fått spelare som Neuer, Alaba och Müller att höja sina lönekrav i förhandlingarna. Kicker tar i segmentet om Mainz upp Robin Quaison. Hans namn dyker upp redan i rubriken. ”Planen med Quaison & Co”. Tvärtemot sin tradition att sälja spelare, tror Mainz sig kunna behålla dem detta fönster. ”Det kan vara så att vi går in i nästa säsong med nuvarande trupp”, säger sportchefen Rouven Schröder.