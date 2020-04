Hej då, Bajen – Zlatan i Milan senast torsdag

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport känner tonerna av en ”Tango” i Juventus. Argentinaren Gonzalo Higuaín är på väg bort, argentinaren Mauro Icardi skulle kunna vara på väg in. Miralem Pjanic och Alex Sandro är spelare som Juve kan fresta med PSG med, som kanske skulle släppa intresset att köpa ut Icardi från Inter. Och vad ska Inter göra med de 70 miljoner euro som klubben hoppas få in på Icardi? Plus: det kan ju även bli mycket mer stålar om Lautaro Martínez också säljs. Tränare Antonio Conte ”drömmer om Timo Werner”. Olivier Giroud och Emerson Palmieri från Chelsea, samt Corentin Tolisso från Bayern München lockar också. GdS skriver att Zlatan Ibrahimovic, som den senaste tiden tränat med Hammarby, är tillbaka i Milano senast på torsdag. Sedan väntar jakt på dubbla målsiffror. Det är dagens tema. Svensken har gjort tio mål eller fler de 15 senaste säsongerna. För närvarande har han bara hunnit med fyra i Milan. ”Han kommer att ha tolva ligamatcher och en möjlig cupfinal att nå det målsnöret igen (tio mål), och sedan kanske börja på nytt. Med mål och kanske med Milan”, avslutar GdS. Zlatan Ibrahimovic har den senaste tiden tränat med Hammarby.

Sky Sport Italia finputsar på datum för Europa League. Tv-kanalens hävdar att den 2-3 augusti är tänka datum att återuppta turneringen, med final den 27 augusti. Sedan tidigare har återstart för Champions League pekats ut till den 7-8 augusti, med final den 29 augusti.

ENGLAND

Daily Mirror byter ut klassiska begreppet ”Sleeping giant” (sovande jätte) till ”Weeping giant” (gråtande jätte). En av de stora PL-klubbarna, uppges förlora nio miljoner pund om dagen under coronakrisen, är i desperat behov av ett lån på 100 milj pund för att överleva, uppger tidningen, utan att nämna vilken klubb. Uppgiften förekommer som exklusiv nyhet även i Daily Express och Daily Star. Författaren i alla tre tidningar är densamme, John Cross.

The Sun sätter sin ”exklusivt”-stämpel på helt andra ämnen. Som att Man United är helt överens med Jadon Sancho. 20-åringens kontrakt, lön och bonusar är redan klara. Återstår att komma överens med Dortmund om övergångssumman. Det talades pre-coronakris om att den tyska klubben krävde 130 miljoner euro. Störst rubrik får annars att League 2 överväger att bryta säsongen helt. Ett beslut som också kan influera Premier League, menar Sun.

The Times konstaterar att det ”Saudierna har säkrat köpet av Newcastle för 300 miljoner pund”. En deposition ska ha betalts och alla relevanta papper är undertecknade. ”Det finns ingen återvändo för någon av parterna nu”, säger källa till Times. Premier League ska också ge sitt godkännande, vilket kan ta tre veckor. Tidningen bjöd i går på en krönika från Wayne Rooney. En gång i tiden var Rooney lagkamrat med Cristiano Ronaldo, men han håller ändå Lionel Messi högre. ”Ronaldo är hänsynslös i straffområdet, men Messi torterar dig innan han dödar dig”, lyder jämförelsen.

Manchester Evening News menar att ”Barcelona gjorde Man United en tjänst på transfermarknaden” och pekar på Victor Nilsson Lindelöf. Även om det påstådda spanskintresset förra sommaren forcerade fram ett nytt kontrakt, och även om svensken knappast alla gånger övertygat, så talar statistiken för honom och United är i fin position med sin backuppsättning. Klubben behöver inte leta nytt i sommar. ”Barcelona kunde behöva Lindelöf nu”, avslutar MEN (se förresten även spanska Sport nedan).

SPANIEN

Marca noterar äntligen samförstånd mellan Tebas (ligaordförande) och Rubiales (förbundspresident) efter det senaste mötet. ”Målet: Att ligan ska kunna avslutas”. Vänder man på bladet är det Achraf Hakimis situation som diskuteras. Både Real Madrid och Dortmund, klubben ha är utlånad till, vill köpa honom. En tidigare prislapp på 80 miljoner euro lär genom coronakrisen vara lägre. 21-åringen vill gärna återvända till Real Madrid, vill då ses som en startspelare, skriver Marca.

Sport menar att ”Umtiti är rotad” i Barcelona. Han vill inte lämna klubben. Samtidigt lägger tidningen till att fransmannen ”är medveten om att klubben är beredd att lyssna till erbjudanden och tänker försöka köpa en ny mittback”.

FRANKRIKE

L’Equipe lyfter diskussionerna mellan Ligue 1-klubbarna och spelarna om sänkta löner. Diskussioner pågår på de flesta håll. PSG är inget undantag. Det talas där om en önskan från klubbledningen på en lönesänkning på 20-30 procent eller mer för Neymar & Co. Men många knutar återstår att lösa. Ska pengarna gå till välgörande ändamål eller till personal? Ska sänkningen gälla i väntan på en återstart eller vara mer beständig? De flesta Ligue 1-spelarna är redan korttidspermitterade.

Le 10 Sport uppger att Juventus intensifierat arbetet i kulisserna för att locka Zinedine Zidane till klubben. Samtidigt försöker Juve gå försiktigt fram för att inte skada relationerna med Real Madrid. Zidanes relation till klubbpresident Florentino Pérez beskrivs som ”inte idealisk”.

TYSKLAND

Sport1 och dess tittare höjde på ögonbrynen när Jens Lehmann gästade tv-kanalen som expert. Den forne landslagsmålvakten var på offensiven när ämnet spel inför tomma läktare diskuterades. ”Ingen har kunnat förklara varför man inte kan ha 20 000 åskådare på en arena som Allianz Arena som tar 70 000”, menade Lehmann, ”På en så stor arena kan 20 000 utan problem komma in, hålla tio meters avstånd och inte komma i varandras väg”. Han menar vidare att problemen att exempelvis organisera det hela vid entréer inte är ett oöverstigligt hinder. Kan man inte organisera det där, ”kan man inte heller organisera det utanför ett byggvaruhus”.

Sky Sport pratar med en annan expert, Lothar Matthäus, om den infekterade kontraktsdiskussionen mellan Bayern München och Manuel Neuer. ”De borde inte snacka siffror överhuvudtaget. De borde efter ett sådant långt samarbete, som gynnat båda parter, bara sätta sig ner vid ett bord, och få ämnet överstökat på tio minuter”, menar Matthäus. Han är övertygad om att Neuer fortsätter i klubben. ”Om han tjänar en miljon euro mer eller mindre gör honom inte lyckligare. I slutändan kommer de att mötas på halva vägen, det är jag övertygad om, och jag är övertygad om att Neuer kommer att representera FC Bayern de närmaste åren”, säger Matthäus.

ÖVRIGT

SDNA (Grekland) konstaterar att Aris och Daniel Sundgren letar former för en skilsmässa. Relationen har försämrats och den svenske mittbacken gav nyligen en intervju till FotbollDirekt som inte föll i god jord. Den tidigare AIK-backen kommer skriftligen att be Aris om ursäkt, uppger SDNA. Uppgifter har redan gjort gällande att Sundgren fått grönt ljus att se sig om efter en ny klubb. Nu är det upp till parterna att se över de ekonomiska villkoren vid en skilsmässa. Sundgrens kontrakt gäller två år till.

The Standard (Kenya) hör Eric ”Marcelo” Ouma (Erick Otieno på andra håll) hoppas att flytten från Vasalund till AIK också ska placera honom i det stora skyltfönstret. ”Att skriva på för AIK är det största ögonblicket i min karriär. Det är en stor klubb här i Sverige, så det ger mig motivation att arbeta extra hårt med målet att nå en av de större ligorna i Europa”, säger Ouma, ”De flesta scouter i Europa antingen ser AIK:s matcher på plats eller på tv, så jag tror det här ger en stor möjlighet för mig att visa mitt värde och ta nästa steg”.