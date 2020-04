Tottenhamstjärnor i nytt blåsväder : ”Clowner!”

Rubrikämne i rött.

ENGLAND

Daily Mail vilar inte på hanen. ”Era clowner!”, fräser tidningen i riktning Serge Aurier och Moussa Sissoko. Tottenhamspelarna syns i ett klipp när de tränar tillsammans och bryter mot coronaregler om social distansering. De har bett om ursäkt. Tränare José Mourinho och andra spelare var inblandad i en liknande incident bara för två veckor sedan.

The Sun kallar Aurier och Sissoko ”Covidiots” innan tidningen sätter två exklusivstämplade rubriker för grannen Arsenal. Med ”Mikel i Champions League” går tidningen vidare med uppgifter som dök upp i italienska medier i går. Om det inte blir spel i ligorna så kan CL- och EL-lag avgöras på Europakoefficienten. Enligt The Sun skulle i så fall Man City, Liverpool, Man United och Arsenal ta CL-platserna. Arsenal ligger för närvarande på nionde plats i PL. Vidare uppger tidningen under ”Gunns to our heads” att Arsenalspelare känt sig pressade att skriva under lönesänkningen häromdagen och är missnöjda med hur Mesut Özil hånats efter att pekats ut som en av de som inte accepterade.

Daily Mirror menar att ”Özil är isolerad” eftersom Arsenal snart hoppas övertala de två andra spelarna som inte accepterade lönesänkningen att göra det. Özil får vänta. Mirror har på sportettan även ”PocheTOONo”. Det står för att Mauricio Pochettino är ett av de tränarnamn Newcastle blivande saudiska ägare är ute efter. Ett annat är Massimiliano Allegri. Uppgifterna är ursprungligen från ESPN.

The Guardian har inte bara med Sveriges (märkliga) förhoppning om att spela fotboll med publik i juni, utan också mer om Newcastle, närmare bestämt Amnestys kritik av köpet.

The Times slår fast att det inte bara är Amnesty som knorrar. ”Exklusivt: Stoppa saudiernas köp av Newcastle, säger tv-bjässe”. Tidningen har sett ett brev från BeINSPORT, en av Premier Leagues största mediepartners. Bolaget vill se köpet stoppas då Saudiarabien anses involverat i piratsändningar av Premier League i regionen. BeINSPORT ägs av Qatar, en politisk rival till Saudiarabien.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport drar på ”Lukakus chock”, vilket är tisdagens utspel om att nästan hela Intertruppen hade coronaliknande symptom i januari. Klubben uppges ”irriterad” över belgarens påståenden. Bara fyra spelare var sjuka (De Vrij, Skriniar, D’Ambrozio och Bastoni), vilket anses normalt för perioden. Enligt La Repubblica bad Lukaku sent i går kväll Inter om ursäkt för sina ord. En puff på Gazzetta dello Sports förstasida och en helsida längre in i ägnas åt Zlatan Ibrahimovic. Rubrik: ”Ibra, vad gör du?”. Tidningen menar att Ibrahimovic beslutat sig för att stanna i Sverige till det att Italien fått grönt ljus för träningar. Det har talats om den 4 maj. Ett sådant Serie A-besked kan i teorin komma redan i dag vid ett möte med idrottsminister Vincenzo Spadafora, som hittills dragit i bromsen. Men även om träning återupptas så är stalltipset att bara individuell träning tillåts. Ibrahimovic har bett Milan om stanna i Sverige för att kunna hålla igång med lagträning och Milan är med på det, skriver GdS. Klubben övriga spelare utomlands ska vara tillbaka senast torsdag.

Corriere dello Sport följer upp ämnet träningar och matcher med ”Vi är alla redo”. Serie A-klubbarna vill kicka i gång. Det är de överens om. Även CdS har en notis om att Ibrahimovic återvänder omedelbart om besked om att träning tillåts kommer, annars fortsätter han träna med Hammarby.

SPANIEN

Marca braskar på med ”Mbappé skulle gilla att spela i Real Madrid”. Ord från agenten Yvan Le Mee, som presenteras som ”en konnässör av den franska marknaden”. Le Mee: ”Under vanliga omständigheter hade man förväntat att han skulle skriva på för dem men nu kan ingen betala 300 miljoner euro”.

Diario AS tar över stafettpinnen med ”PSG pressar Mbappé”. Enligt tidningen tänker den franska klubben inte släppa honom förrän 2022, när hans kontrakt går ut (vilket låter som ett ytterst oekonomiskt scenario).

Sport uppmärksammar förstås att Barcelona säljer namnrättigheterna till Camp Nou tidigare än planerat för att bidra i kampen mot corona. Men förstasidans huvudaktivitet går annars åt favoritsysslan att svartmåla Real Madrid. I dag helt enkelt med ”Svarta listan”. Det är spelare som Real Madrid vill göra sig av med, med James och Bale i spetsen.

SER Catalunya skakar på huvudet åt en annan uppgift som förekommit i Sport, att Chelsea är nära att värva Philippe Coutinho. Enligt programmet Què T’hi Jugues är Londonklubben inte intresserad.

Mundo Deportivo har en annan Barcelonaspelare i fokus: Arthur. Enligt tidningen är Tottenham och Inter ”mycket intresserade”. Spurs uppges även intresserad av Emerson, som varit utlånad till Real Betis.

Diario Vasco förmedlar nyheter till Alexander Isak och hans lagkamrater. Cupfinalen Real Sociedad-Athletic kan skjutas fram upp emot ett helt år. Bakom beslutet ligger en önskan om att säkerställa att matchen spelas inför de båda lagens publik.

Goal har också nyheter som kan sägas beröra Isak. Barcelona sägs ha svensken som en plan B, om klubben inte lyckas värva Lautaro Martínez från Inter. Goal upprepar den uppgiften men lägger nu till att Timo Werner också finns på listan. Även Real Madrid visar intresse för RB Leipzigs, och sedan tidigare har Bayern München, Chelsea och framför allt Liverpool nämnts.

FRANKRIKE

L’Equipe uppger att Manchester United är intresserad av Faitout Maouassa. Klubben ska ha förhört sig om Rennes 21-årige vänsterkantsspelare men ännu inte inlett förhandlingar. Newcastle fick ett bud på ca åtta miljoner euro nobbat i vintras men är fortfarande intresserad.

AFP har pratat med Jaume Roures, som basar för Mediapro som har huvudrättigheterna för Ligue 1. Han tror inte det minsta på Neymar i Barcelona. ”Klubben har inte längre den ekonomiska kapaciteten att lägga ut så mycket. Det är omöjligt nu”, menar Roures.

Le Parisien skriver om PSG:s tröjor kommande säsong, då klubben firar 50 år. Tredje- och fjärdetröjorna kan bli omdiskuterade, menar tidningen. Tredjetröjan kommer att vara rosa och fjärdetröjan vinröd som ägarna Qatars flagga. Fjärdetröjan är snarlik det framgångsrika qatariska handbollslandslagets tröja. PSG kommer sannolikt att bära den i samband med CL-matcher.

TYSKLAND

Bild pratar med förbundets generalsekreterare Friedrich Curtius. Han är övertygad om landskamper i höst. ”I september kommer vi att se landskamper igen. Med eller utan åskådare. Jag tar inga beslut nu men i september kommer vi att se landslaget på planen igen, det är min prognos”, säger Curtius. Kanske även landskamper för Janne Andersson då. Bild skriver sedan om Corentin Tolisso. Bayern München-spelaren blir borta fyra veckor på grund av en fotledsoperation, meddelade klubben i går. Men Bild menar det kan dröja upp till åtta veckor innan han är spelklar igen. Vidare noterar Bild att Borussia Mönchengladbach fortsätter planera för att fylla de tomma läktarna. 8 000 fans har nu köpt pappfigurer med sin bild på, men Oscar Wendt & Co kommer även att mötas av koreografi från ultras. En läktarsektion ges till ultras aktiviteter. Vidare kommer en sektion att reserveras för sponsor att köpa plats på. Återstarten i Bundesliga är planerad till den 9 maj.