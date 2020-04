Hyllningen: ”Isak kan bli topp-tre i Europa”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är också ute där poddar finns.

SPANIEN

Mundo Deportivo har i sin baskiska upplaga en intervju med Predrag Mijatovic, spindel i nätet när Alexander Isak värvades av Real Sociedad. Den forna Real Madridspelaren får ett citat över hela förstasidan: ”Real Sociedad är den perfekta klubben för Isak”. Han tror att Isak lär stanna ett år till, och drar också en parallell till Darko Kovacevic som hade en lysande karriär i Real Sociedad innan han köptes av Juventus. MD: ”Med tanke på ålder, utveckling och resultat, kan han bli en ledande anfallare i Europa, en av de stora?”. Mijatovic: ”Utan tvekan. Han har allt för att bli en av Europas stora anfallare. Och det finns några på kontinenten. Men det beror på många omständigheter, skador, att han fortsätter spela… Han kan bli en stor anfallare. Jag vet inte om det rör sig om den bäste eller bland de tre bästa, men han har en stor framtid”. Det ger ingressraden på förstasidan att Isak ”kommer blir topp-tre i Europa”.

Marca hävdar med stora bokstäver att det är ”Fritt fram för Camavinga”. Barcelona och Dortmund har tidigare varit ute efter Rennes stortalang, men har tagit ett steg tillbaka. Real Madrid kan nu plocka den 17-årige mittfältaren som värderas till 60 miljoner euro.

Diario AS ger också förstasidan åt Camavinga, men med vissa justeringar. Priset sätts till 50 miljoner euro, plus att Juventus och PSG uppges konkurrera om spelarens namnteckning. På annat håll noterar tidningen att ligabasen Javier Tebas säger att det sannolikt inte blir publik på La Liga-matcher förrän 2021. AS uppmärksammar också en intervju med veteranmittfältaren Felipe Melo. Han vill att Zlatan Ibrahimovic byter grönvita färger och spelar Copa Libertadores med honom i Palmeiras. ”Han uppskattar mig även om vi inte är vänner. Jag har skickat honom ett meddelande om att komma till vår klubb. Jag väntar fortfarande på hans svar”, säger Melo i Canal Allianz Parque. En chans att vinna Sydamerikas motsvarighet till Champions League, med andra ord den europeiska buckla som Ibrahimovic missat. Melo och Ibrahimovic spelade i Serie A samtidigt. ”Från första gången vi möttes i Fiorentina-Inter så kallade han mig en best. Senare ville han få med mig till Milan och PSG, men jag hamnade i Galatasaray”, minns Melo.

Sport skönjer en ”Kontraattack för Lautaro”. Inter erbjuder anfallaren ett lukrativt kontrakt i hopp om att han hålla Barça stången, men den katalanska klubben förbereder ett nytt erbjudande. Tidningen uppger sedan att även ”Everton och Leicester också ger sig in i jakten på Coutinho”. Tidigare har Sport uppgett att Chelsea är nära att värva brasilianaren, medan SER Catalunya menar att Londonklubben inte är intresserad (se onsdagens Headlines).

Goal-journalisten Rubén Uría uppger att Inter Miami är ute efter James Rodríguez. MLS-klubbens delägare David Beckham ska ha varit i kontakt med Real Madrids president Florentino Pérez. De båda står varandra nära sedan Beckhams tid som spelare i klubben. Pérez uppges villig att diskutera en försäljning av den 28-årige colombianen, som har ett år kvar på kontraktet.

ENGLAND

Daily Telegraph toppar sporten med ”Regeringen kommer inte att stoppa Newcastleköp trots fördömande av det saudiskfinansierade budet”. Köpet väntas gå igenom ”inom de närmaste dagarna”. Människorättsorganisationer som Amnesty har stämplat det som ”sportwashing”. Även qatariska tv-jätten BeINSPORT har försökt stoppa försäljningen men mer i ett geopolitiskt spel.

The Sun har mindre mänskliga rättigheter och geopolitiska spel, och mer ”covidiots”. Den här gången är det Arsenalkvartetten Luiz, Xhaka, Pépé och Lacazette som på bider ses bryta mot sociala distanseringsregler. Mer positiva rubriker får Gareth Bale. Han har enligt The Sun, och senare även The Guardian, donerat en miljon pund till kampen mot corona. Hälften till sjukvården i Wales och lika mycket till sjukvården i Madrid.

Daily Mail drar på ”Exklusivt: Rooneys lönekrig”. Derby County vill sänka spelarnas löner med 50 procent på grund av coronakrisen. Veterananfallen har sagt till att spelarna inte accepterar det utan kan gå med på 25 procent.

Daily Mirror väljer att bygga sportettan på en intervju med Jürgen Klopp i Sky Sports. ”Se oss lyfta”, fungerar som en varning om att Liverpool bara börjat. ”Det här laget är ingen slutprodukt, det finns gott om utrymme för förbättringar, och vi jobbar med det”, menar tränaren.

BBC Sport uppmärksammar att italienska Serie B-klubben Pescara, med en delfin i sitt klubbmärke, har en ny tröja. Under coronakrisen har klubben haft en teckningstävling för barn och det vinnande bidraget kommer från sexåriga Luigi D’Agostino (se nedan). Spelarna kommer att bära tröjan nästa säsong.

Love this 🙌❤️ A six-year-old boy in Italy is celebrating after his football shirt design was adopted by the professional team Pescara. In full: https://t.co/5lT67NUybL pic.twitter.com/kL0MHEjVIz — Match of the Day (@BBCMOTD) April 21, 2020

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport skildrar en ”Kamp utan slut” mellan Cristiano Ronaldo och Lionel Messi. Tidningen ser anledning att hänga upp det på antalet followers i sociala medier innan den landar i att paret också på nytt slåss om Champions League och Ballon d’Or. Om fotbollen drar igång igen. Vidare upprepar Gazzetta dello Sport att Zlatan Ibrahimovic inte är att vänta i Milano förrän klartecken getts till lagträning från regeringshåll. ”Zlatan är i en avundsvärd position, närmast unik i en värld där alla andra är isolerade i hemmen. Han kan vara i sitt hem i Stockholm, njuta av ytorna på egendomen, träna med boll i Hammarby och inte behöva bry sig om de psykologiska påfrestningarna av en nedstängning som aldrig införts i hans hemland”, skriver tidningen. GdS har även en intervju med Albin Ekdal. Diskussionen kretsar bland annat kring återstarten i Serie A. ”Om vi startar igen i maj så har det gått mer än sju veckor utan träning och utan boll. Under sommaren är det två-tre veckors försäsong sedan träningsmatcher innan man kör igång. Och spelarna är aktiva under sin semester innan. Att börja för tidigt kan öka risken för skador”, varnar Sampdoriamittfältaren. Ekdal var nyligen med i Min Stora Dag, där han bland annat fick en fråga av Greta Thunberg. Han gillar henne skarpt. ”Hon är intelligent och engagerad”, säger Ekdal till GdS, ”Hon har öppnat våra ögon kring klimatproblemen: vi visste att vi behandlade jorden illa. Hon har väckt liv i samvetet”.

Corriere dello Sport är optimistisk. ”Vi börjar den 4 maj”, är budskapet från regeringen som tidningen tar fasta på. Tidningen skriver att det är individuell träning som gäller de två första veckorna från det datumet. Det kan tolkas som att Ibrahimovic blir kvar åtskilliga veckor till i Hammarby. Tidningen har en artikel med rubriken ”Ibra stannar i Sverige, och har en framtid i Brasilien” (se Diario AS under ”Spanien” nedan). Där påminner CdS om att svensken under rådande omständigheter har två veckors karantän att vänta i Italien innan spel, men bestämmelser kan ändras.

FRANKRIKE

L’Equipe menar att ”Uefa ser över sina planer” inför CL och EL. Planen är fortsatt spel i augusti, men något definitivt besked är inte att vänta i dag från mötet med Uefas exekutivkommitté. Däremot väntas tydliga riktlinjer kring ligor. Enligt L’Equipe kommer Uefa inte att acceptera strukna säsonger inför kommande CL- och EL-spel. Kan inte ligorna spelas klart är det rådande ligaplaceringar som gäller. Om cuper inte är färdigspelade är det högst placerade lag i ligan som gäller. Från transferfronten rapporterar L’Equipe att Bayern München trycker på mest för RB Leipzigs back Dayot Upamecano, även om intresse finns i England. För Upamecanos lagkamrat och franske landsman Nordi Mukiele finns intresse från Tottenham, Atlético samt en stor, icke-namngiven italiensk klubb.

RMC Sport uppger att VAR väntas plockas bort från de återstående CL- och EL-matcherna. Den ändringen finns på Uefas bord vid mötet i dag. Det är svårt att upprätthålla direktiven om sociala distansering i kontrollrummen.

TYSKLAND

Kicker stryker den 9 maj som återstart för Bundesliga, som tidigare uppgetts. Det blir snarare i mitten eller slutet av maj, uppger tidningen. Kicker nickar sedan instämmande till uppgifterna från The Sun tidigare i veckan om att Chelsea vill ha anfallaren Luca Waldschmidt från Freiburg. Däremot sätter tidningen prislappen något lägre, till 15 miljoner euro. Waldschmidt önskar dock helst en flytt till Spanien.

Spiegel har kommit över ett 41-sidigt dokument som förbundet tagit fram inför återstarten med tomma läktare. Max cirka 300 människor får närvara. Arenorna kommer att vara indelade i tre zoner: innerdelen (max 98 pers), läktardelen (max 115 pers) och ytterområdet (max 109 pers). Ett par sidor handlar om strikta hygienregler för spelarna. För närvarande krävs inga munskydd utanför planen. Spelarna uppmanas också ”dricka så mycket som möjligt och se till att få i sig vitaminrik mat”. På planen är inga lagfoton, handslag eller maskotar tillåtna. Strikta regler gäller även på spelarhotellen.